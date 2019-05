On surnomme ce fromage de montagne le « Prince des gruyères » et c’est un atout majeur du développement économique, écologique et touristique de la Savoie : le Beaufort.

Pleins feux sur un fromage remarquable : le Beaufort. © Getty

Yvon Bochet

Agriculteur en GAEC et Président de la Coopérative de Beaufort.

Président de l'Union des Coopératives du Beaufort.

Alice Bochet

Fille du producteur Yvon Bochet et d'une restauratrice, elle a passé ses étés d'enfance dans le chalet d'alpage que ses parents ont transformé en refuge restaurant Le Refuge Plan-Mya

Après un master de gestion du patrimoine et de valorisation touristique à la Sorbonne, elle est devenue Responsable du magasin de la Coopérative laitière du Beaufortain à Paris (9 rue corneille, 75006).

Les recettes d'Alice Bochet :

MACARONS DE POLENTA À LA MOUSSE DE BEAUFORT

Pour 16 macarons

300g de Beaufort râpé

15 cl de crème liquide

250g de polenta

1 yaourt nature

1 œuf

50g de farine

Huile d’olive

Ciboulette

Sel et poivre

Faire cuire la crème et 200g de Beaufort râpé à feu très doux et en remuant jusqu’à ce que le fromage soit totalement fondu. Laisser refroidir au réfrigérateur au moins 3 heures.

Faire cuire la polenta.

Mélanger la farine, l’œuf, le yaourt, un peu d’huile d’olive, 100g de Beaufort râpé et la polenta.

Saler, poivrer et mélanger jusqu’à obtenir une pâte consistante.

Former des petits macarons et les faire cuire dans une poêle légèrement huilée. Laisser refroidir.

Poivrer légèrement la crème de Beaufort et la fouetter en chantilly. Parsemer de ciboulette.

Réaliser des macarons : disposer un peu de mousse de Beaufort sur un macaron et refermer avec un 2ème macaron.

MUFFINS AU BEAUFORT, NOIX ET POMMES

Ingrédients pour une douzaine de muffins (selon la taille de votre moule)

250g de farine

1 sachet de levure

2 œufs

20 cl de lait

200g de Beaufort en lamelles

50g d'huile

100g de noix

1 pomme

Sel et poivre

Préchauffez le four à 180°C.

Dans un saladier, mélangez au fouet la farine, la levure, le lait, les œufs, l'huile, le sel et le poivre.

Ajoutez le Beaufort coupé en lamelles, les noix décortiquées et la pomme coupée en petits cubes.

Remplissez au ¾ les moules à muffins en silicone et faites cuire au four 25 minutes.

Vérifiez la cuisson à l'aide d'un couteau (la pointe doit ressortir sèche). Poursuivez la cuisson si nécessaire.

SCONES AU BEAUFORT

Pour 8 pièces

200 g de farine

70 g de farine de maïs

80 g de beurre

15 cl de lait

1 œuf

250 g de Beaufort

100 g de jambon taillé en petites lamelles (jambon de pays)

1 botte de ciboulette ciselée

2 cuillères à café de levure chimique

1/2 cuillère à café de sel

1 pincée de muscade

½ cuillère à café de curry

Préchauffer le four à 200°C.

Préparer la plaque de cuisson en disposant un papier sulfurisé.

Saupoudrer avec un peu de farine de maïs.

Mélanger la farine, la levure et le sel. Ajouter le beurre coupé en petits morceaux et mélangez avec les doigts jusqu'à l'obtention d'une consistance sableuse grossière.

Ajouter le fromage Beaufort râpé puis le lait. Mélanger avec l'œuf.

Ajouter les lamelles de jambon de pays, la ciboulette, la muscade et le curry.

Mélanger et verser la pâte sur un plan de travail farine et former un disque épais de 2 à 3 cm. Placer au réfrigérateur 1/2 heure.

Couper le disque en 8 parts (ou à l’emporte-pièce) puis les badigeonner d'un peu de lait, répartir le restant de Beaufort et placer au four 20 minutes à 200°C (th.7). Laisser refroidir sur une grille.

Pleins feux sur un fromage remarquable : le Beaufort. © Radio France / Stéphane Cosme

Le reportage de Stéphane Cosme :

Le producteur André Blanc-Gonnet avec ses vaches.

La cave à fromage : Pierre Laurent, directeur de la Coopérative laitière de Beaufort et le Responsable de la cave à fromage, Vincent Blanc-Gonnet

La fabrication du Beaufort © Radio France / Stéphane Cosme

La recette du Sablé au Beaufort du chef et pâtissier Cyril Suet :

Pour le Sablé au Beaufort :

125 g beurre

250 g de farine de tradition

25 g de farine de seigle T170

1 sachet de levure

1 pincée de sel

Poivre du moulin

125 g de Beaufort râpé

1/2 jaune d'œuf

Pour la Crème au Beaufort:

200 g de crème liquide

100 g de Beaufort

La veille préparer un morceau de lard de 500g environ et le mettre à cuire dans votre four à 70 c° pendant environ 10h avec un bulbe de fenouil.

Pour le sablé, travailler le beurre, les deux farines, le sel et les épices à la main ou à l'aide d'un batteur muni de sa palette, jusqu'à l'obtention d'une pâte très sablée.

Verser ensuite le 1/2 jaune d'œuf pour que l'ensemble s'agglomère afin de faciliter son utilisation.

Abaisser ensuite la pâte sur un petit centimètre d'épaisseur et détailler-la à l'aide d'un cercle métallique de 20 centimètres de diamètre.

Enfourner pendant 20 à 25 min dans un four chauffé à 150 c° avec le cercle pour éviter que la pâte ne s'étale.

Pour la crème au Beaufort, faire chauffer la crème liquide sans ébullition et hors du feu incorporer le Beaufort râpé.

Mélanger et filtrer le mélange pour pouvoir l'utiliser une fois froid avec un siphon.

Pour garnir votre tarte, préparer quelques légumes à votre guise en essayant de varier les types de cuisson - à l'anglaise, poêlés, rôtis, ...

Découper votre morceau de lard en tranches épaisses et tailler de gros lardons que vous mêlerez à vos légumes.

Il reste encore à émincer finement le bulbe de fenouil avec un petit oignon cébette, mélanger l'ensemble avec un peu de jus de cuisson de lard, pour avoir une sorte de compotée.

Enfin, dresser la tarte, répartir la compotée de fenouil sur le sablé, puis dresser à votre guise les légumes avec les gros lardons.

À l'aide d'un siphon déposer un peu de crème au Beaufort entre les légumes puis terminer avec quelques copeaux de Beaufort pour avoir le fromage dans tous ses états.

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry :

Chez Davia

11 bis, rue Grimaldi, Nice (Alpes-Maritimes), 04-93-87-91-39. Carte : 30-40 €. Fermé le lundi.

Les barbajuans, raviolis azuréens rectangulaires, farcis de bourrache, de blette, ricotta, parmesan, poireau et marjolaine

Pour plus d'informations lire article FRG

Les barbajuans © Radio France / François-Régis Gaudry

La chronique livre de Déborah Dupont :

Recette de la Tatin poireau Beaufort

extraite du livre Tartes fines, grosses tourtes, belles tatins Cléa, Editions La Plage, 24.95€

Pour 4 personnes

5 poireaux

1 filet d’huile d’olive

1 c. à soupe de vinaigre balsamique

1 pointe de couteau de cumin en poudre

100g de Beaufort

1 pâte brisée à l’huile d’olive

Oter la barbe et la partie dure du vert des poireaux. Couper le blanc en tronçons de 2 cm de long. Cuire à la vapeur pendant 20 minutes. Egoutter. Préchauffer le four à 180°C. Huiler un moule à tarte de 24 cm de diamètre et napper de vinaigre balsamique. Y ranger joliment les tronçons de poireaux. Saler, parsemer de cumin et couvrir de fines lamelles de Beaufort. Abaisser la pâte à tarte en cercle et couvrir les poireaux. Enfoncer les bords de la pâte sur les côtés, à l’intérieur du moule. Enfourner pour 35 minutes. Laisser refroidir 5 minutes avant de démouler. Déguster chaud.

Pâte brisée à l’huile d’olive

180g de farine bise

50g d’huile d’olive (soit 5 c. à soupe environ)

40g d’eau

Verser la farine dans un saladier et ajouter une bonne pincée de sel. Mélanger, puis ajouter l’huile d’olive. Mélanger rapidement à l’aide d’une fourchette, puis ajouter l’eau. Mélanger d’abord à la fourchette pour amalgamer le tout, puis à pleines mains jusqu’à former une boule. Cette pâte ne nécessite pas d’être réfrigérée avant d’être utilisée.

La chronique vin d'Antoine Gerbelle :

Vins beaux et forts pour les Beauforts

Un univers de blancs, assez secs, très secs s'ouvre devant l'amateur de ce fromage au lait cru de vache, à pâte pressée cuite, élaboré en Savoie. Deux propositions.

La première pour les buveurs un peu fauchés mais exigeants.

Un chardonnay Côte d'Auvergne 2018 en B.I.B. BIB !? Bag In Boxe, l'ancêtre du cubitainer. Un mode de conditionnement plus écolo que la bouteilles qui prend du galon chez BiboVino et Vigneronsenboite.

L'autre proposition, plus ambitieuse et exigeante, comme un Beaufort affiné, nous transporte dans le Sud du Jura. L'autre grande patrie des pâtes pressée et des vins de caractère où se perpétue la tradition des vins de voile. Comme pour un vin jaune, mais plus jeune et donc plus accessible, le Chardonnay/ Savagnin du domaine Labet 2015 (élevé 3 ans en fut) enchante par sa complexité aromatique et gustative. Noix, curry, un maximum de floralité... Le grand jeu.

BIB Bibovino Côte d'Auvergne Chardonnay L'eau et le Feu 2018 - 23 € le Bib de 1,5 litres

Autres BIB de qualité : Vignerons en Boite

Cote du Jura Les Singuliers Chardonnay Savagnin 2015 - Env. 26 € chez les cavistes

Domaine Labet - Place du Village - 39190 ROTALIER - Tél : 03 84 25 11 13 - Email : domaine.labet@wanadoo.fr

La programmation musicale :