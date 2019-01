C’est l’une des régions d’Italie les plus touristiques mais on connait mal sa cuisine : La Toscane - De la bistecca à la fiorentina aux plats paysans entre terre et mer, on vous dit tout sur la cucina toscana !

Zuppe e minestre © Radio France / François-Régis Gaudry

Alessandra Pierini

RAP, c'est elle! Alessandra Pierini en avait rêvé, elle l'a fait. Il y a huit ans, après avoir été pendant dix-sept ans aux commandes de Pasta e Dolce, l'enseigne qu'elle avait ouverte à Marseille, elle a tout remis en jeu et parié sur Paris.

RAP, ça a d'abord été deux adresses face à face rue Rodier dans le 9e, dont un restaurant qui réussit le tour de force de séduire en moins de deux ans les critiques gastronomiques exigeants de la capitale et de s'attacher une clientèle fidèle. Le restaurant n'est plus. Aujourd'hui, RAP est une épicerie dans les locaux de la rue Fléchier, qu'Alessandra a voulue pointue, exubérante, accueillante. Vous y trouverez le meilleur de l'Italie, des produits rares aux grands classiques choisis avec soin, ainsi que les coups de cœur de notre experte es-gastronomie transalpine. Passionnée par son sujet, Alessandra a une histoire a partager sur chaque produit. Sa démarche a comme objectif de mettre en valeur l’artisan-producteur, le terroir et la tradition. Le plus souvent, elle connait la femme ou l'homme derrière la Mozzarella de Naples, le riz carnaroli de la plaine du Pô, la poche de poutargue de mulet sarde, la bouteille d'huile d'olive toscane, la meule de Parmigiano Reggiano, la burrata des Pouilles, la bouteille de Vermentino bio, les citrons de Syracuse, la colatura d’anchois… Cela fait presque trois décennies que notre Génoise sillonne les routes d'Italie sur les traces du produit d'exception!

Le goût d'Alessandra pour la cuisine et les bonnes choses s'enracinent dans l'enfance. Elle connaît la terre et ses produits comme si tout ce que la gastronomie italienne avait de plus beau été déjà inscrit dans son patrimoine génétique. Amoureuse des terroirs, attachée autant à l’origine des produits qu'à l’hommage qu’elle peut rendre aux artisans et pour laisser une trace concrète de sa passion, elle écrit aussi des livres sur la cuisine et les produits qui la passionnent particulièrement.

Elle anime régulièrement des conférences, elle participe à des émissions gastronomiques à la radio et télévision et elle organise aussi la sélection du meilleur pesto génois de Paris pour la participation au Championnat du Monde à Gênes, qui a lieu tous les deux ans.

Ses livres :

· Le Pesto, dix façons de le préparer (Ed. de L’Epure mai 2018)

· La Mozzarella, dix façons de la préparer (Ed. Epure mai 2018)

· Le Citron, dix façons de le prépare (Ed. Epure novembre 2016)

· Le Fumé, dix façons de le préparer (Ed. Epure novembre 2015)

· La Polenta, dix façons de la préparer (Ed.Epure novembre 2014)

Adresses :

RAP épicerie 4, rue Fléchier 75009 Paris

RAP cave 61, Fb. Montmartre 75009 Paris.

Les recettes d'Alessandra Pierini

Recettes de Paolo Burde du restaurant « Da Burde » Florence.

CASTAGNACCIO

Ingrédients pour 6 personnes :

400 gr. de farine de châtaignes douces

800 ml. d’eau

50 gr. de pignons

Quelques aiguilles de romarin

2 cuillères d’huile d’olive de Toscane + 1 filet

Une pincée de sel

Castagnaccio © Radio France / François-Régis Gaudry

Tamisez la farine et déposez-la dans un saladier. Au cas où votre farine ne soit pas assez douce, il faudra rajouter 30gr. de sucre glace à ce moment-là. Salez et incorporez l’eau petit à petit en mélangeant bien avec un fouet, de façon à éviter les grumeaux. Vous devez avoir la consistance d’une pâte à crêpes. Huilez un plat rectangulaire et versez la préparation. Vous devez avoir un gâteau de 2 cm. d’épaisseur. Coupez finement le romarin et parsemez le dessus du gâteau en ajoutant les pignons. Mouillez la surface avec un filet d’huile d’olive et enfournez pour 30/35 minutes à 220°. Laissez refroidir avant de déguster. Selon d’autres versions régionales du Castagnaccio, on peut aussi ajouter à la pâte avant de la cuire des raisins secs et des noix concassées.

PEPOSO

Ingrédients pour 6 personnes :

1 kg. de bœuf dans le muscle (gîte ou tendron)

3 gousses d’ail

1 cuillère de poivre noir en grains

3 cuillères d’huile d’olive, de préférence, de Toscane

½ bouteille de vin rouge avec du corps

Sel

Peposo © Radio France / François-Régis Gaudry

Faites légèrement chauffer l’huile à petit feu pendant 2 minutes avec les trois gousses d’ail épluchées et écrasées grossièrement, de façon que leur parfum soit plus intense. Dans une cocotte (préférable si en terre cuite), déposez la viande coupée en gros morceaux, le poivre, une bonne pincée de sel, l’huile et l’ail. Couvrir avec le vin rouge et mettre au four préalablement chauffé à 120/130° pendant 3-4 heures. En fin de cuisson, la viande doit être très fondante et la sauce bien épaisse et onctueuse.

Reportage en Toscane de François-Régis Gaudry en compagnie d'Alessandra Pierini et de Bernardo Conticelli

Recette Les gamberi d'Alain Cirelli

Gamberi rossi al lardo di colonnata, kaki in agro dolce ( Crevettes au lard de Colonnata, kaki en aigre-doux )

Preparation 48h à l’avance

Pour 4 personnes

Ingrédients :

12 crevettes roses

12 fines tranches de lard de Colonnata

1 petit chou vert frisé

2 kakis pommes (kakis carrés)

250 ml de vinaigre de pomme bio

70 g d'huile d'olive extra-vierge

100 g de sucre semoule

2 pincées de sel

1 gousse d'ail

1 feuille de laurier

Les gamberi d'Alain Cirelli / Yannick Labrousse

Laver les kakis et les couper en tranche.

Dans une casserole verser le vinaigre de pomme, l'huile d'olive, le sucre, le sel, la gousse d'ail en chemise écrasée et la feuille de laurier.

Porter l'ensemble à ébullition, ajouter les tranches de kaki. Prolonger l'ébullition pendant 2 min. Laisser l'ensemble refroidir et mariner pendant 48 heures au minimum.

Décortiquer les crevettes en prenant soin de laisser la tête et la queue attachées.

Enrouler chaque crevette dans une fine tranche de lard. Réserver au frais.

Effeuiller le chou en retirant la côte centrale, ébouillanter les feuilles dans l'eau salée pendant 1 à 2 min. Le chou doit être cuit tout en se tenant bien. Egoutter le chou, réserver.

Dans une poêle, saisir rapidement le chou à l'huile d'olive bien chaude afin de le colorer légèrement et rectifier l'assaisonnement.

Dans une autre poêle, poêler rapidement les crevettes, toujours à l'huile d'olive.

Dresser le chou dans les assiettes, disposer les crevettes et les tranches de kaki autour.

Ajouter quelques perles de vinaigre balsamique et un filet d'huile d'olive.

L 'adresse où manger l'un des meilleurs Lampredotto ( en-cas florentin ) à Florence : le kiosque proche de la porte San Frediano

Les 5 adresses préférées à Florence de François-Régis Gaudry

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry :

SO NAT - Notre Dame de Lorette

5 Rue Bourdaloue, 75009 Paris Téléphone : 01 77 18 96 52

Formule semaine : petit bowl + entrée ou dessert : 9€

Le samedi, la maison propose un brunch de saison pour 20€

So Nat © Radio France / François-Régis Gaudry

La chronique cuisine d'Elvira Masson :

« Avgolemono » soupe à base d’orge

Ingrédients

1,5 litre de bouillon de volaille

100 g de riz long

2 gros oeufs extra-frais

2 citrons non traités

2 blancs de poulet fermier

2 branches de persil plat

sel

poivre du moulin

Préparation

1. Dans une grande casserole, portez à ébullition la moitié du bouillon, versez le riz et faites-le cuire en suivant les instructions du paquet ou jusqu'à ce qu'il soit tendre. Dans une autre casserole, portez à ébullition le reste de bouillon et plongez-y les blancs de poulet. Laissez-les pocher à frémissement pendant 8 à 10 min ou jusqu'à ce qu'il soit tout juste cuit à coeur.

2. Sortez le poulet et réservez-le. Laissez tiédir le bouillon dans lequel le poulet a cuit.

3. Par ailleurs, pressez le jus des citrons et râpez finement le zeste d'un des citrons. Fouettez le jus et le zeste avec les oeufs, assaisonnez. Versez, une par une, 3 louches du bouillon tiède du poulet et fouettez le tout.

4. Incorporez ce mélange dans la casserole contenant le riz et rajoutez également le reste de bouillon du poulet. Faites chauffer à feu doux sans jamais cesser de remuer pendant quelques minutes, jusqu'à ce que le mélange épaississe légèrement. Mais attention, il ne doit pas bouillir.

La chronique vin de Jérôme Gagnez :

Chianti 2017, Fattoria Majnoni Guicciardini entre 13 et 15 €

Pour les disponibilités, appeler l'importateur : Planète Vin International - Tel : 05 56 86 23 60

Adresses où l'on peut trouver le vin :

Marseille : Dolce Vita - Cave de la pointe rouge

Nantes : Emporio Guiducci

Paris : Drogheria - Cave divino - Cave de Bécon

Lyon : Aux caves de Charpennes

Un évènement à retenir :

Saint Vincent tournante de la Bourgogne les 26 et 27 janvier prochain à Vézelay dans l'Yonne - toutes les informations sur le site

La programmation musicale :