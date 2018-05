Au menu de cette émission en public et en direct de Saint-Malo : la pêche à pied, les algues à manger et l’une des meilleures galettes de Bretagne !

Pêche de mollusques sur une plage bretonne © Getty / Jacques Loïc

Patrick Cadour

Pur produit du littoral nord du Finistère, Patrick Cadour est à la fois enraciné et voyageur, gourmand et bavard. Pour lui, manger est une chose sérieuse qu’il ne faut pas trop prendre au sérieux.

Il a grandi tant sur les rivages bretons que sur ceux de l’Afrique, pour ensuite bourlinguer vers différents ports d’attache, en particulier en Asie. Après une carrière sur les marchés financiers, interrompue par l’ennui, il crée la société « Culture Food », spécialisée en prestations de contenu pour les différents acteurs de l’alimentation. Cuisinier amateur et passionné, il est membre de l’association « Village de Chefs », regroupant des chefs francophones établis sur tous les continents.

Chroniqueur et auteur culinaire, il est l’auteur du blog Cuisine de la Mer, et de divers ouvrages dont les plus récents, publiés aux Editions de l’Epure, sont Récits et Recettes du Ressac (2017), et L’Art de Ficeler (2018).

Livre : "Récits et recettes du ressac : la pêche à pied" - Paru le 19 juin 2017 - Editeur Ed. de l'Epure

« À tous les Frères de la Côte : Apprenez à attendrir le poulpe, masser l’ormeau, cuisiner l’anémone de mer, organiser un festin de berniques ou une partouze de crépidules, affronter le crabe enragé, sacrifier le homard, pêcher avec une cuillère de table, un burin ou une raquette... Vous ne regarderez plus une plage de la même façon après la lecture de ce livre. Les espèces et les saisons, les techniques de pêche responsable, comme la manière de parer et de cuisiner tous les animaux comestibles de l’estran, sont clairement expliquées, avec la verve décalée de l’auteur qui prône le gai savoir et l’émerveillement devant les splendides présents de la nature. En 4 chapitres, 30 entrées « bestioles » , illustrées de plus de 130 recettes qui constituent un petit tour du monde culinaire, vous échappez aux langueurs monotones de la mayonnaise et de la persillade réunies, pour embrasser la braise et les épices, et vous devenez des Coureurs de Grève aguerris. » Un livre « vrai » de pêche à pied et de cuisine, abordé avec humour, décontraction et juste ce qu’il faut de sérieux pour faire de vous le meilleur des pêcheurs sachant pêcher… ou le mieux informé des clients de votre poissonnier.

Son blog

Romain Diop

Né en île de France, père sénégalais, mère d'origine Lorraine. Il a appris à aimer la cuisine du terroir et les bons produits en les goûtant dans les jupes de sa grand-mère très bonne cuisinière (tradition française), pâtés en croûte, brochet mayonnaise, tarte aux mirabelles. Cuisine africaine du Sénégal de son père et de ses tantes avec les produits de saveurs totalement différentes, des plats souvent mijotés, soupoukandja, thieboudienne, fruits tropicaux...

Après un parcours durant 15 ans dans différentes maisons prestigieuses, il a ouvert avec Marie Traup la Crêperie Grain Noir

Grain noir - 16 Rue De La Herse - Saint-Malo - Tel 02 23 17 56 79

Leur Facebook

Le carnet d'adresses de Romain Diop :

Sarrasin et froment Jean Pierre Leroux

Moulin de Bertaud, à Bain de Bretagne Le site

Charcuterie bio Nicolas Lefevre, cochon des prés à Quevert Le site

Fromages Hugues Pouilloux à St Malo

Maraîcher bio Graine de tambouille à Pleine-Fougères Le site

Jus de pomme Ferme de la Rocheraie - Chantal et Mathilde Simonneau à Corps-Nuds Le site

Cidres et Poirés Ferme cidricole des bouteilles à l'amère à Clohars-Carnoet Le site

Cidrerie artisanale Coat albret Le site

Ferme des grimaux à Mantilly .Le site

Nathalie Hamon et Nathalie Ameline

Arrivées sur la côte d'émeraude en 2008, autodidactes et passionnées elles ont créé Alg'Emeraude une entreprise de récoltes et transformations d'algues sauvages de Saint Lunaire et ses îlots.

Leurs algues sont prélevées sur des rochers à l'aide de ciseaux afin de préserver la biomasse. Elles sont sélectionnées dans des endroits brassés par de forts courants, exemptes de toute pollution. Elles sont ensuite débarrassées des coquillages et autres grains de sable dans un premier temps puis plongées dans des bacs. Séchées et enfin réduites en paillettes.

Voyages gustatifs mêlant algues et ingrédients exotiques (épices, sucre de cannes, citrons verts, gingembre..), ou même du terroir (huiles, vinaigres, ail, échalotes, persil...)

ALG'EMERAUDE 15 Place de l'Église, 35800 Saint-Lunaire - Tel: 02 99 16 84 97

Leur site

Recettes de Récits et recette du ressac / © Serena Obligato

Les recettes extraites de Récits et recettes du ressac de Patrick Cadour paru en mars 2017 aux Éditions de l’Épure

Berniques en sauce au cumin

Choisissez de petites berniques, moins coriaces. Grattez les pieds et placez-les à feu vif dans une casserole couverte, en remuant pour décoller les coquilles. À peine cuites, les petites berniques restent assez tendres pour être mangées sans apprêt. Vous devez toutefois arracher la tête et le fil digestif qui y est attaché, mais on conserve les viscères.

Vous utiliserez :

300 g de petites berniques

du beurre

une échalote moyenne

une gousse d’ail

50 g de concentré de tomate

whisky

cumin en poudre

harissa

poivre noir

Faites revenir l’échalote et l’ail finement ciselés dans du beurre.

Ajoutez le concentré de tomate et laissez cuire quelques instants en remuant. Mouillez d’un trait de whisky et de harissa, la sauce doit rester nappante. Épicez d’une cuillère à café bombée de cumin et poivrez. Ajoutez les berniques, cuisez à nouveau et servez froid.

Soupe de crabe vert

Il vous faut :

2 à 3 kg de crabes verts tout-venant

une petite boîte de concentré de tomate

2 poireaux

2 oignons

3 gousses d’ail

du laurier

du fenouil en branche

du safran

de l’huile d’olive,

1 ou 2 lanières d’algue (kombu par exemple).

Pour que les crabes rendent leur suc dans la soupe, il faut les couper en morceaux encore vivants avant de les cuire (ne consommez jamais de crabes morts). Avant de les couper, passez-les un par un dans un bain d’eau douce, qui va les nettoyer d’éventuels grains de sable, et surtout les étourdir aussi radicalement qu’un bain de chloroforme.

Faites revenir dans de l’huile d’olive les poireaux coupés en rondelles, l’oignon en rouelles, et l’ail grossièrement haché. Ajoutez les algues, quelques tiges de fenouil et 2 ou 3 feuilles de laurier. Quand cela a pris un peu de couleur, ajoutez les crabes et une petite boîte de concentré de tomate. Cuisez à petit feu pendant une demi-heure en écrasant les crabes à l’aide d’une cuillère en bois. C’est là où le fait de les avoir auparavant coupés en deux prend tout son sens : les chairs s’extraient facilement. Ajoutez alors 4 litres d’eau, et cuisez à petit bouillon pendant 20 minutes. Laissez refroidir un peu avant de passer la soupe. Terminez en pressant les débris de crabe pour en extraire les sucs, à l’aide d’un moulin à légumes ou d’une presse à canard (rien de spécifique n’ayant été inventé pour le crabe vert).

Versez dans une casserole, rectifiez l’assaisonnement et parfumez de safran peu avant de servir. Vous pouvez aussi y cuire quelques pâtes, éventuellement la présenter avec du fromage râpé et des croutons à l’ail, voire un peu de rouille.

Moules au romarin et au citron

Pour 1 kg de moules, hachez 1 cuillère à café rase d’aiguilles de romarin frais (le sec ne convient pas). Pressez la moitié d’un citron jaune. Dans une cocotte, chauffez de l’huile d’olive, puis versez les moules et le romarin. Couvrez et remuez de temps en temps, la cuisson se fait à feu vif. Lorsque les premières moules commencent à s’ouvrir, ajoutez le jus de citron et du poivre blanc de Muntok moulu, et brassez pour bien les répartir.

La cuisson est atteinte quand la plupart des moules sont ouvertes. N’insistez pas si certaines restent fermées, vous surcuiriez les autres. Cela est vrai pour toutes les recettes de moules en cocotte. Prévoyez des petits couteaux pour finir de les ouvrir à table, mais repassez en cuisson s’il y en a trop ; normalement on n’en trouve pas plus de trois ou quatre par assiette (c’est une statistique d’observation basée sur des années de pratique).

LA CHRONIQUE CUISINE D'ELVIRA MASSON :

La cantine de minuit, de Yâro Abe, dont le tome 3 vient de paraître, traduit du japonais par Miyako Slocombe -Paru le 5 avril 2018 ed. Le Lézard Noir.

« Mon restaurant est ouvert de minuit à sept heures du matin environ.On le surnomme "la cantine de minuit", mais pour certains c'est plutôt "la cantine de l'aube" ».

Dans cette petite gargote situé au fond d'une ruelle du quartier de Shinjuku, les clients se croisent, les histoires se dévoilent.

La carte ne propose que du tonjiru, soupe de miso au porc, ainsi que du saké, mais selon vos envies, on vous préparera à la demande tout ce qu'on est en mesure de vous servir.

Loin de Sils Maria : la prodigieuse ascension de Johann Josty de Michèle Kahn Paru le 9 mai 2018 Editeur Le Passage

Loin de Sils Maria, une histoire vraie, raconte la prodigieuse ascension de Johann Josty, petit gardien de chèvres qui finira par créer à Berlin, autour du célèbre café Josty, le premier empire de la pâtisserie. Loin de Sils Maria, une histoire vraie, raconte la prodigieuse ascension de Johann Josty, petit gardien de chèvres qui finira par créer à Berlin, autour du célèbre café Josty, le premier empire de la pâtisserie. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, dans la République des Grisons, pays aux cent lacs et trois cents glaciers, pays somptueux mais où règne une extrême pauvreté. Gian Josty, un gamin de onze ans, y travaille pour un fermier de Sils Maria. Un beau jour, craignant la dureté de son patron, il s'enfuit. Pieds nus, il court, il file, il grimpe, il dévale. Il affronte l'inconnu, la faim, le froid, la soif. Enfin, après avoir parcouru des centaines de kilomètres et s'être ingénié à traverser en fraude quantité de frontières, le jeune fuyard atteint Magdebourg, dans le royaume de Prusse. Là, auprès de son cousin Jacob, confiseur en vogue qui l'incite à s'appeler désormais Johann, il apprend l'art de filer le sucre, de fouetter la crème, de dorer la pâte. Dragées, sucres d'orge, pastilles, pralines, massepains, meringues, macarons n'ont bientôt plus de secret pour l'apprenti passionné. Ni dimanches ni loisirs pendant cinq ans. Il dort à peine, épargne chaque sou. Puis devient compagnon. Décide enfin d'aller s'établir à Berlin, la capitale de la Prusse, où il ouvre la confiserie Johann Josty & Co, qui fournira bientôt la Cour en gourmandises suprêmes. Tel Napoléon, l'idole de Johann, qui s'est lancé à la conquête de l'Europe, le confiseur avance à grands pas et fonde vers 1820 un véritable empire autour du café J.Josty & Co, alors le plus célèbre d'Europe. Mais c'est en 1806, à l'occasion d'un incroyable face-à-face avec Napoléon entré à Berlin, que Johann a rencontré Lina. Avec ses grands yeux turquoise, elle lui fait oublier Ladina, l'amour de sa jeunesse. Du moins le croit-il. De retour à Sils Maria, revigoré par ses retrouvailles avec les montagnes de son enfance, Johann, toujours aussi passionné, s'inventera un nouveau destin, participant à la magie de ce village où, depuis le milieu du xixe siècle, accourent les célébrités du monde entier.

LA CHRONIQUE VIN D'ANTOINE GERBELLE :

LA PROGRAMMATION MUSICALE :

Aujourd'hui n'existe plus - DOMINIQUE A

Les cornichons - Nino FERRER

