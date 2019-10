Nous avons rencontré en exclusivité le chef israélo-britannique Yotam Ottolenghi, auteur de nombreux best-seller auquel on doit le succès actuel de la cuisine du Moyen Orient.

Yotam Ottolenghi est l’auteur de livres de cuisine fortement inspirés des traditions culinairels du Moyen-Orient revisitées avec beaucoup de modernité. Chef de génie, Yotam Ottolenghi possède plusieurs restaurants à Londres mais ses recettes rayonnent à travers le monde pour en faire un auteur star à plusieurs millions d’exemplaires, icône notamment de la cuisine végétarienne. Pâtissier de première formation, il signe en 2017 son premier livre de desserts Sweet/Douceurs, très attendu.

François-Régis Gaudry et Elvira Masson sont allés rencontrer Yotam Ottolenghi à Londres à l'occasion de la sortie de son dernier livre : Nopi : la cuisine du partage Yotam Ottolenghi et Ramael Scully - 23 octobre 2019 - Editeur Hachette Pratique

Yotam Ottolenghi / Benjamin Macmahon pour l'Express dix

Son dernier livre : Nopi : la cuisine du partage - Yotam Ottolenghi et Ramael Scully - le 23 octobre 2019 - Editeur Hachette Pratique

Dans les assiettes servies au sein du restaurant londonien de Yotam Ottolenghi, NOPI, les feuilles de bananier rencontrent les graines de grenade, l'anis étoilé se marie avec le sumac et le miso s'associe à la mélasse. Retrouvez toutes ces saveurs dans ce receuil de 120 nouvelles recettes élaborées pour le restaurant et adaptées pour pouvoir être réalisées par tous. Après le succès de Simple et de Jérusalem, Ottolenghi entreprend un nouveau voyage qui le conduit du Moyen-Orient à l'Extrême-Orient. Accompagné de Ramael Scully, le chef du restaurant, qui apporte sa touche personnelle à de nombreux plats, il vous fait partager sa cuisine généreuse et inspirante. Une aventure fabuleuse, pleine de saveurs audacieuses et de surprises étonnantes.

Ella Aflalo

Née à Nice d’un père marocain et d’une mère israélienne, à 18 ans elle entreprend des études à l’institut Paul Bocuse de Lyon puis se forme auprès d’Arnaud Donckele au restaurant La Pinède à Saint Tropez.

En 2013, Paris... changement de cap ! Chef à domicile... puis Ella Aflalo voyage en Amérique du Sud et notamment au Mexique dont la gastronomie se rapproche beaucoup de celle d’Israël et qui a fait évoluer sa façon de créer.

Yima est son premier restaurant - 27 Rue d'Aubagne, 13001 Marseille -Téléphone : 04 91 55 70 13

Les recettes de Yotam Ottolenghi extraites du livre "Nopi : la cuisine du partage" de Yotam Ottolenghi et Ramael Scully - 23 octobre 2019 - Editeur Hachette Pratique

Burrata et oranges sanguines aux graines de coriandre et lavande

Certains clients font le déplacement juste pour cette salade. Nous en servons à peu près mille par mois ! La burrata est une mozarella dont le coeur est fourré d’un mélange de crème fraîche et de mozzarella effilochée. Une expérience gustative unique. À défaut, on peut cependant utiliser une mozzarella di bufala pour cette recette.

En général, la burrata est servie avec des tomates. En quête d’alliances de saveurs pour cette entrée avant l’ouverture de NOPI, Scully a croisé un homme qui mangeait une orange sanguine sur un banc, dans Finsbury Park. L’idée de l’agrume s’est donc imposée. C’était aussi la saison où fleurissent les lavandes. Et Yotam a eu l’idée d’ajouter des graines de coriandre. C’est ainsi que cette salade a été créée !

_Les oranges sanguines offre une saveur à la fois douce et acidulée, mais leur saison est courte. Mais beaucoup de variantes de cette recette ont été testées chez NOPI, avec des pêches blanches, des clémentines, des pomelos, du raisin, des poires en pickles… et même du chou-rave. Mais pour ceux qui préfèrent la simplicité, des oranges ordinaires conviennent aussi très bie_n.

Pour 4 personnes

2 cuil. à soupe d’huile d’olive

1 1/2 cuil. à café de miel liquide clair

3/4 de cuil. à café de lavande séchée

1/2 petite gousse d’ail, écrasée

1 cuil. à soupe de graines de coriandre, grillées

2 oranges sanguines (320 g) ou 2 oranges moyennes

4 boules de burrata (440 g)

5 g de feuilles de basilic

Sel de mer

Burrata et oranges sanguines aux graines de coriandre et lavande / Jonathan Lovekin chez Hachette Cuisine

1- Mettez l’huile dans une petite casserole avec le miel, la lavande, l’ail et 3/4 de cuil. à café de sel. Portez à ébullition, puis retirez aussitôt du feu. Mélangez et laissez refroidir complètement, puis ajoutez les graines de coriandre.

2- Avec un couteau à dents, coupez la base et le sommet des oranges. Prélevez l’écorce en suivant la courbe naturelle du fruit pour le peler à vif. Découpez chaque orange en 8 rondelles de 1 cm d’épaisseur et retirez les pépins.

3- Disposez les tranches d'oranges sur les assiettes en les faisant se chevaucher, puis placez une boule de burrata à côté. Assaisonnez avec les graines de coriandre et l’huile de lavande et décorez de feuilles de basilic (en ciselant grossièrement les plus grandes).

Courge rôtie, tomates au gingembre et yaourt au citron vert

Les quartiers de courge rôtis, comme les aubergines grillées, figurent de longue date sur les cartes d’Ottolenghi et de NOPI. Les nouveaux venus doivent présenter d’excellentes références pour gagner le respect des anciens et décrocher une place de choix sur le menu. Dans cette recette, l’association de la courge rôtie avec un yaourt parfumé au citron vert et des tomates rôties a su relever le défi. On peut trouver des échalotes frites prêtes à l’emploi dans les magasins asiatiques. Elles apportent une touche intéressante mais, dans cette recette, les noix de cajou apportent aussi une note croquante. On peut donc très bien se passer des échalotes frites.

Pour 4 personnes

1 courge butternut moyenne, lavée, coupée en deux dans la hauteur (pour retirer les graines), puis en quartiers de 2,5 cm d'épaisseur (800 g)

4,5 cl d’huile d’olive

6 grosses tomates mûres, coupées en deux dans la hauteur (500 g)

3 cm de gingembre, râpé (25 g)

1 piment rouge, épépiné et coupé en petits dés

2 gousses d’ail, écrasées

30 g de sucre muscovado

Sel de mer et poivre noir

Yaourt au citron vert :

120 g de yaourt à la grecque

1/4 de cuil. à café de cardamome moulue

Le zeste râpé de 1/2 citron vert + 1 1/2 cuil. à café de jus de citron vert

Pour servir

5 g de feuilles de coriandre, grossièrement hachées

30 de noix de cajou, grillées et grossièrement hachées

10 d’échalotes frites (facultatif)

1- Préchauffez le four à 240 °C (th. 8).

2 - Mélangez les quartiers de courge avec 2 cuil. à soupe d’huile, assaisonnez avec 2 cuil. à café de sel et du poivre, puis étalez-les sur une plaque de cuisson tapissée de papier sulfurisé. Enfournez pour 35 à 40 min, jusqu’à ce que la chair soit brun-doré.

Laissez refroidir.

3- Réglez le four à 170 °C (th. 5-6).

4 - Mettez les demi-tomates sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, côté peau en bas. Assaisonnez avec 1/4 de cuil. à café de sel, arrosez avec le reste d'huile et laissez confire pendant 1h 20.

5 - Mettez dans un bol le gingembre, le piment, l’ail, le sucre et 1/4 de cuil. à café de sel. Mélangez pour former une pâte et étalez-la à la cuillère sur les tomates. Laissez cuire encore 40 min, pour que la pâte caramélise, puis laissez refroidir.

6 - Mettez dans un bol le yaourt, le zeste et le jus de citron vert, assaisonnez avec 1/2 cuil. de sel et du poivre noir. Mélangez bien et réservez au frais.

7- Disposez les tranches de courge dans un plat et glissez les tomates entre les tranches. Nappez de yaourt au citron vert, puis saupoudrez de coriandre, de noix de cajou et d’échalotes frites (facultatif).

Servez sans attendre.

Galettes de pois chiches, purée de noix de coco et lentilles aux feuilles de curry

Chez NOPI, nous accompagnons cette recette d’une salade de tomates cerise en tranches, parfumée de zeste d’orange râpé et de persil ciselé, et assaisonnée avec une vinaigrette citronnée (huile d’olive, moutarde et jus de citron). Mais elle peut se déguster simplement parsemée d’échalotes frites. Vous pouvez donc la garnir à votre guise — mais elle est également délicieuse telle que nous la proposons ici, servie avec du yaourt à la grecque et des quartiers de citron vert.

Si vous manquez de temps ou de courage, remplacez la pâte de noix de coco par un yaourt aux herbes : mélangez

120 g de yaourt à la grecque avec

1 1/2 cuil. à café d’huile d’olive

1/2 cuil. à café de cardamome en poudre

le zeste de 1/2 citron finement râpé

1 1/2 cuil. à café de jus de citron vert.

Vous serez peut-être étonné de découvrir que les pois chiches sont broyés avant la cuisson. C’est le même principe que pour les falafels. Ils vont bénéficier de toute la cuisson dont ils ont besoin, d’abord lors de la friture dans la poêle, puis quand les galettes sont passées au four.

Cette recette prend un peu de temps, mais on peut la préparer à l’avance.

La pâte de noix de coco se gardera 3 jours au réfrigérateur et elle se congèle bien. Les galettes peuvent être confectionnées la veille, puis conservées au réfrigérateur (attendez le dernier moment pour les paner et les faire frire).

Pour 4 personnes

250 g de pois chiches trempés une nuit dans une grande quantité d’eau

1/2 cuil. à café de levure

1 1/2 cuil. à soupe de ghee + 100 g pour la friture

1 oignon moyen, émincé (130 g)

3 gousses d’ail, écrasées

50 g de lentilles moong dal, rincées

10 g de feuilles de curry frais

1 1/2 cuil. à soupe de graines de coriandre, torréfiées et moulues

11/2 cuil. à soupe de graines de cumin, torréfiées et moulues

1 cuil. à café de flocons de piments séchés

50 g de coriandre fraîche, ciselée

3 à 4 grosses tomates, égrainées et en dés de 2 cm (230 g)

Le zeste râpé de 1 petit citron vert

5 cl de jus de citron vert

120 g de farine de pois chiches

Sel de mer et poivre noir

Purée noix de coco et lentilles :

La chair de 1 grosse noix de coco grossièrement râpée (250 g)

1 oignon moyen, haché (120 g)

2 cm de gingembre, épluché et haché (10 g)

2 piments séchés, épépinés

20 g de pulpe de tamarin ou

1 1/2 cuil. à soupe de pâte de tamarin

2 cuil. à soupe d’huile de tournesol

1 cuil. à soupe de graines de moutarde jaune

75 g de lentilles urid dal, rincées

1/2 oignon moyen, finement émincé (60 g)

5 g de feuilles de curry frais

40 cl de lait de coco

1 cuil. à café de curcuma moulu

1 1/2 cuil. à soupe de jus de citron vert

Pour servir

120 g de yaourt à la grecque

1 citron vert, coupé en quatre

Galettes de pois chiches, purée de noix de coco et lentilles aux feuilles de curry / Jonathan Lovekin chez Hachette Cuisine

1 - Égouttez et rincez les pois chiches, puis séchez-les dans un torchon propre. Mixez-les finement.

2 - Dans une casserole, faites chauffer 1/2 cuil. à soupe de ghee à feu vif pour y faire revenir l’oignon et l’ail pendant 5 à 6 min. Ajoutez les lentilles et les feuilles de curry, puis laissez cuire 3 à 4 min, jusqu’à ce que les parfums se dégagent. Incorporez la coriandre et le cumin moulus, les piments et la coriandre fraîche. Poivrez (un bon tour de moulin), puis laissez cuire 30 s, en remuant sans cesse, avant de verser 17,5 cl d’eau. Mélangez bien, faites cuire 2 min, puis incorporez les tomates. Au bout de 1 min, retirez la casserole du feu. Incorporez alors les pois chiches moulus, le zeste et le jus de citron vert. Salez, mélangez bien, puis laissez le mélange tiédir avant de façonner 12 galettes de 80 g chacune (environ 5 cm de diamètre et 5 mm d’épaisseur). Mettez-les au réfrigérateur pour qu’elles se raffermissent.

3 - Préparez maintenant la purée de noix de coco et lentilles : dans le bol d’un robot, mélangez la chair de la noix de coco, l’oignon, le gingembre, les piments, la pulpe de tamarin et 1/2 cuil. à café de sel. Versez 12 cl d’eau, mixez pour former une pâte épaisse.

4 - Dans une grande casserole, faites chauffer 1 cuil. à soupe d’huile pour y torréfier les graines de moutarde et les lentilles pendant 2 min, jusqu’à ce qu’elles brunissent et que le mélange embaume. Transférez ce dernier dans un récipient et versez l’huile restante dans la casserole, puis faites revenir l’oignon pendant 3 min, en remuant de temps en temps. Baissez le feu, ajoutez les feuilles de curry que vous laissez cuire 1 min. Incorporez alors le lait de coco, puis la pâte de coco et le curcuma, et enfin le mélange de graines de moutarde et lentilles. Portez à ébullition, puis laissez épaissir à feu moyen pendant 30 à 40 min. Mettez la moitié de cette préparation dans le bol du robot, avec le jus de citron vert, 12,5 cl d’eau et 1/2 cuil. à café de sel. Mixez pour obtenir une consistance lisse. Ensuite, remettez cette purée dans la casserole, mélangez et réservez au chaud.

5 - Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).

6 Faites chauffer 100 g de ghee à feu vif dans une grande poêle. Farinez uniformément les galettes de pois chiches avant de les faire dorer pendant 5 à 6 min dans le ghee, en les retournant à mi-cuisson (vous devrez procéder en plusieurs tournées pour ne pas surcharger la poêle). Laissez-les égoutter sur une grille tapissée de papier absorbant et placée dans un grand plat de cuisson. Quand toutes les galettes sont frites, enfournez-les pour 5 min.

7- Répartissez la pâte de noix de coco dans des bols peu profonds et déposez 2 galettes dessus. Servez aussitôt avec 1 cuil. de yaourt et un quartier de citron vert.

Pancakes de patates douces, yaourt et sirop de datte

C’est un des classiques du brunch. Mais ces pancakes rencontrent aussi un vif succès quand ils sont servis avec des tranches de lard grillées. Vous pouvez préparer une partie de la pâte la veille ; attendez le dernier moment pour battre les blancs d’oeufs en neige et les incorporer.

Pour 4 personnes

2 patates douces moyennes, avec la peau (700 g)

200 g de farine complète, tamisée

2 cuil. à café de levure

1 cuil. à café de noix muscade râpée

1 cuil. à café de cannelle moulue

3 oeufs, jaunes et blancs à part

15 cl de lait entier

50 g de beurre doux, fondu + 80 g coupés en dés pour la cuisson

1 cuil. à café d’extrait de vanille

1 cuil. à soupe de miel liquide

Fleur de sel

Pour servir

160 g de yaourt à la grecque

60 g de sirop de datte

1 cuil. à café de sucre glace, pour saupoudrer

Pancakes de patates douces, yaourt et sirop de datte / Jonathan Lovekin chez Hachette Cuisine

1 - Préchauffez le four à 240 °C (th. 8).

2 - Disposez les patates douces sur une plaque de cuisson tapissée de papier sulfurisé et faites-les cuire 1 h au four, jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées et tendres à coeur. Retirez-les du four, laissez- les refroidir, puis pelez-les. Mettez la chair dans un carré de mousseline, rabattez les coins et tordez-les pour former une boule, en pressant bien pour enlever toute l’eau de végétation. Vous devez obtenir environ 320 g de chair égouttée. Baissez la température du four à 180 °C (th. 6) si vous faites cuire les pancakes le jour même ; sinon, il vous faudra préchauffer le four avant de lancer la cuisson.

3 - Mélangez dans un récipient la farine, la levure, la noix muscade, la cannelle et 1 1/2 cuil. à café de sel. Mettez les jaunes d’oeufs, le lait, le beurre fondu, la vanille et le miel dans un autre bol, puis battez au fouet ce mélange avant l’incorporer les ingrédients secs, puis la chair de patates douces. Fouettez pour obtenir une consistance lisse. À ce stade, vous pouvez laisser la pâte reposer jusqu’au lendemain au réfrigérateur.

4 - Avant de faire cuire les pancakes, battez les blancs d’oeufs en neige ferme (comptez 3 à 4 min au fouet manuel et 1 à 2 min au fouet électrique). Incorporez-les délicatement à la pâte et laissez reposer.

5 - Juste avant de servir, faites fondre 20 g de beurre en dés à feu moyen, dans une grande poêle. Quand le beurre commence à mousser, faites cuire 3 pancakes en formant des petits disques de pâte dans la poêle (2 cuil. à soupe bombées de pâte par pancake) que vous laissez dorer 3 à 4 min, en les retournant à mi-cuisson. Leur consistance est très molle, donc veiller à ne pas les casser en les retournant. Transférez-les sur une plaque de cuisson tapissée de papier sulfurisé. Préparez de la même manière le reste des pancakes, en rajoutant à chaque tournée 20 g de beurre dans la poêle : vous devez obtenir 12 pancakes en tout. Quand tous les pancakes sont cuits, passez-les 5 min au four pour les réchauffer.

6 - Disposez 3 pancakes dans chaque assiette, ajoutez 1 cuillerée de yaourt, arrosez de sirop, saupoudrez de sucre glace et servez.

Les recettes d'Ella Aflalo

Krantz cake (recette inspirée par celle du livre Jérusalem de YotamOttolenghi )



Réalisation de la pâte :

530 g de farine

100 g de sucre

2 cuillères à café de levure de boulanger déshydratée

3 œufs

12 cl d’eau

1 cuillère à café de sel

150 g de beurre doux mou coupé en petits cubes

Huile de tournesol

Fourrage au chocolat :

50 g de sucre glace

30 g de cacao en poudre

130 g de chocolat noir pâtissier

120 g de beurre doux

100 g de noix de pécan

2 cuillères à soupe de sucre

Le sirop :

16 cl d’eau

260 g de sucre

Préparation :

La veille, réalisez votre pâte à brioche : pour cela, placez la farine, le sucre, la levure et le zeste de citron dans votre robot équipé du crochet qui pétrit.

Mixez à vitesse lente pendant 1 minute environ.

Ajoutez les œufs un à un, et l’eau tout en continuant à mixer doucement. Accélérez la vitesse pendant 3 minutes environ le temps qu’une boule de pâte se forme.

Ajoutez le sel puis les petits cubes de beurre un à un, tout en continuant à mixer encore durant 10 minutes, en incorporant de la farine afin que votre pâte se détache bien des bords du bol du robot. (N’hésitez pas non plus à utiliser une spatule pour détacher la pâte des bords du bol au début.)

Prenez un large saladier que vous aurez pris soin de badigeonner d’huile de tournesol au pinceau, et placez-y votre pâte.

Recouvrez d’un film alimentaire et placez-le au réfrigérateur pendant une nuit.

Le lendemain sortez votre pâte du réfrigérateur.

Graissez 2 moules à cake avec de l’huile de tournesol et placez-y du papier sulfurisé dans le fond

Divisez votre pâte en deux.

Conservez une moitié au frais.

Étalez la première moitié sur votre plan de travail fariné. Formez un grand rectangle (40cmx30cm environ), et égalisez les bords au couteau en prenant soin de placer la longueur du rectangle près de vous

Réalisez ensuite le fourrage au chocolat : faites chauffez le chocolat et le beurre. Une fois fondus, mélangez bien, retirez du feu, et ajoutez le sucre glace et le cacao en poudre.

Étalez la moitié de ce mélange sur la pâte avec une spatule. Laissez environ 2cm de chaque côté du rectangle pour ne pas que le mélange déborde quand vous allez rouler la pâte.

Ajoutez la moitié des noix de pécan hachées grossièrement. Saupoudrez ensuite avec la moitié du sucre en poudre (1 cuillère à soupe environ).

Commencez par rouler votre pâte sur elle-même pour former un long boudin. Mouillez le bord opposé à celui par lequel vous avez commencé à rouler la pâte, pour que le “joint” se fasse bien. Placez le “joint” en dessous de votre boudin.

Prenez un grand couteau bien aiguisé, entaillez votre pâte dans la longueur sur 2 cm de profondeur sur toute sa longueur.

Ensuite, poursuivez le découpage plus profondément pour que votre boudin soit coupé en deux. Allez-y doucement ! Entrelacez ensuite les deux boudins entre eux, comme si vous vouliez faire une tresse. Placez votre tresse dans votre moule à cake graissé.

Maintenant que vous avez pris le coup de main, faites de même avec la seconde moitié de pâte gardée au frais !

Couvrez ensuite les deux cakes avec un torchon, et laissez pousser 1h30.

Préchauffez votre four à 190° un peu avant la fin de la pousse afin de pouvoir enfourner les cakes juste à la fin de la pousse.

Retirez les torchons, et enfournez pendant 30 minutes à 190°.

Pendant ce temps, préparez le sirop : faites chauffer l’eau et le sucre dans une casserole. Une fois le sucre dissout, retirez du feu, et réservez.

Nous y sommes presque, encore un peu de courage… Une fois vos cakes cuits, sortez-les du four, et badigeonnez-les généreusement de sirop.

Laissez refroidir un peu avant de démouler et de déguster encore tiède.

Salade de courge rôtie (recette inspirée par celle du livre Jérusalem de Yotam Ottolenghi )

Pour 4 personnes

200 g pousses épinard

1 bouquet de cerfeuil

1/2 potiron ou courge

100 g pâte de sésame

le jus d’un citron

50 g d’eau

50 g huile olive

1 gousse d’ail

2 oignons violets

1 grenade huile olive / vinaigre xérès / zaatar

Rôtir la courge et l’oignon rouge à 250 degrés avec une bonne cuillère d’huile d’olive.

Pendant ce temps trier quelques pousses de cerfeuil et réserver.

Égrainer la grenade et réserver.

Faire la sauce tahiné en le mélangeant à l’eau, l’huile, le jus de citron, du sel et de l’ail haché.

Sortir du four les légumes rôtis une fois qu’ils présentent une belle coloration.

Passer au dressage, disposer les pousses d’épinards, les morceaux de courge et d’oignons, la sauce tahiné, un peu d’huile d’olive et de vinaigre, les grains de grenade et enfin le cerfeuil.

Rectifier l’assaisonnement avec sel et zaatar.

La chronique cuisine d'Elvira Masson :

Ce que j'ai piqué à Ottolenghi

Le plaisir de faire brûler des aubergines et des citrons sur la flamme, les plats uniques "traybakes" ou "one pot dishes" au four dans lesquels les ingrédients cuisent pratiquement tous ensemble (exemple : poulet en morceaux, orange, piment, ail, bouillon, sirop d'érable, graines de coriandre, cumin...)

La chronique vin de Dominique Hutin :

"Quand le Levant s’éveille" ou la résurrection du Moyen-Orient viticole

Israël, le Liban, la Syrie -et même la Palestine !- partagent une longue histoire. Une histoire aussi ancienne que les mythologies méditerranéennes que ces vignobles ont alimenté, … au-delà des frontières physiques ou historiques.

Aujourd’hui, de nouveaux domaines, aux vins plus élancés, redonnent vie au carrefour viticole du Moyen-Orient.

Liban

Palestine

