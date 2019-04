Il est petit par la taille mais grand par les émotions qu’il procure dans l’assiette…Le petit pois : on le cueille, on l’écosse, on le cuisine et on va le déguster !

Le petit pois au menu d' "On va déguster" de François-Régis Gaudry © Getty

Xavier Mathias

A l’origine maraîcher bio, producteur de légumes plants et semences, Xavier Mathias se consacre désormais à la formation en maraîchage biologique et aux techniques potagères auprès des professionnels comme des particuliers. Formateur pour Fermes d’avenir, il enseigne aussi à l’école du Breuil ou auprès des compagnons du devoir. Il est également l’auteur de nombreux ouvrages consacrés à la culture potagère et maraîchère.

Ses derniers livres :

Faire connaissance avec les légumes : je passe à l'acte illustrations de Cécilia Pepper Paru le 27 mars 2019 Editeur Actes Sud

Ces dernières années on a vu (ré)apparaître sur les étals de nos maraîchers tout un tas de légumes du passé qu’on avait oublié et nous sommes mis à ne plus regarder de travers ceux que nous connaissions bien, mais dont la forme était inhabituelle. Nombre d’entre nous ont alors appris qu’une tomate n’est pas forcément ronde et rouge. Qu’il en est des allongées, des vertes ou des pourpres, des minuscules et des énormes. Et le légume phare de nos assiettes n’est pas le seul concerné par cette diversité. Les légumes composent un monde infini, divers, plein de surprises, dans lequel il est tellement plaisant de voyager, comme il est paradoxalement plaisant de savourer les joies de la frustration : quel plaisir d’attendre pour chacun leur saison ! Ce livre en nous contant l’histoire de nos légumes à travers les âges, en nous parlant de leurs propriétés nutritionnelles et botaniques, en nous proposant de redécouvrir d’anciennes variétés grâce à des recettes simples et des ustensiles adaptés pour exhausser les arômes, nous offre un véritable feu d’artifices de goûts, de formes, de couleurs et de textures.

Faites pousser et dégustez vos protéines ! : légumes et plantes sauvages François Couplan et Xavier Mathias Paru le 27 février 2019 Editeur Larousse

À l’heure où nous sommes nombreux à vouloir réduire notre consommation de viande, intéressons-nous aux protéines végétales à portée de cueillette dans nos jardins, qu’elles soient cultivées ou spontanées... Pois cassés, haricots secs, graines de tournesol mais aussi noisettes, noix, quinoa sont intéressants à cultiver... Xavier Mathias, maraîcher bio, nous livre toutes ses astuces pour les faire pousser et les conserver. Et, surprise, François Couplan, ethnobotaniste, nous apprend que celles que l’on appelle souvent « mauvaises herbes » : ortie, chénopode blanc, capselle... contiennent, en plus des protéines, des minéraux et des vitamines qui en font de véritables bombes nutritionnelles ! Apprenons aussi à les reconnaître et à les déguster. Au-delà du tour d’horizon des protéines végétales, les auteurs nous invitent à changer nos pratiques au jardin et à accueillir ces « invités surprise » que sont le pissenlit, le galinsoga, l’ortie... Une rencontre entre nature et culture. Pastille Plus de 50 fiches plantes et plus de 30 recettes

Voir le Tableau Des mangeurs de pois de Georges de La Tour

Laura Portelli

Après des études de journalisme, Laura Portelli s’est inscrite à l’école Ferrandi puis a fait ses armes chez Ledoyen, Rech et au Plaza Athénée. Addict aux meilleurs produits de France et d’Italie, la jeune femme a ouvert son Garde Manger, où elle réinvente la charcuterie-traiteur en mode cantine de quartier. Entre plats du jour, jolis vins et produits haut de gamme sans nitrites ni conservateurs (Patrick Duler, Terra Candido), la néo-aubergiste et son équipe ont déjà conquis riverains et clients de passage.

Le Garde Manger Wagram 8 Rue Meissonier, 75017 Paris Téléphone : 09 67 12 81 88

Les recettes de Laura Portelli :

Petits pois Canard

Pour 4 personnes

1,5kg de petits pois soit 300g écossés.

3 oignons nouveaux,

Thym et fleurs de thym.

4 carottes nouvelles

2 navets Tokyo cross

3 oignons nouveaux.

1/2 magret fumé de canard des Landes.

Coriandre en graines PM

Ecosser les petits pois.

Tailler le gras du magret en julienne et le reste du magret en tranches fines. (garder le reste pour un prochain repas!)

Découper en copeaux (à la mandoline ou le plus finement possible) les carottes et les navets, le blanc des oignons en rondelles.

Dans une casserole chauffer le gras de canard et une fois fondu, ajouter les petits pois puis les copeaux de légumes.

A la fin de la cuisson ajouter les blancs d’oignons taillés en rondelles et le thym.

Disposer dans une assiette les petits pois, les copeaux de légumes, les verts des oignons nouveaux hachés et les tranches de magret de canard.

Burrata à la Clamart

Pour 4 personnes

350g petits pois

1 pièce de 250g Burrata bio de bufflonne

3 branches de menthe

Huile d’olive PM

Fleur de sel PM

Poivre PM

Ecosser les petits pois

Dans une casserole, chauffer l’huile d’olive et ajouter les petits pois, l’oignon en tranche, le sel.

Disposer dans une assiette les petits pois chauds et dessus la burrata bien froide. Déposer les feuilles de menthe.

Ajouter les graines de coriandre moulues.

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry :

Chocolat Encuentro

Un chocolat bean to bar d'exception

Derrière Encuentro il y a Candice & Antoine, de grands passionnés de cacao et de chocolat. Ils font partie des rares chocolatiers en France à fabriquer eux-mêmes leur chocolat selon un process artisanal "bean to bar". Depuis les fèves qu’ils reçoivent jusqu’à la tablette....

Reportage : « Petits pois boudin » chez Gresca (carrer de provença, 230 Barcelona) avec le journaliste Vincent POUSSON et le chef Rafa Pena

Le coup de lame d'Arnaud Daguin :

La Pédophagie

Je vais vous parler d’un vice, d’un délit, d’un délice.

Une poussée printanière, cette attirance irrésistible vers les nourritures prépubères.

Je vais vous parler… de la pédophagie.

Pédophagie : propension à consommer des plantes -et pas mal d’animaux- dans leur prime jeunesse, sans leur consentement.

Combien de pois consommés tout petits ?

Combien de choux dégustés dans leur fleur ?

Combien d’agneaux immolés à la mamelle ?

Combien de poissons frits encore tout bébés ?

Faut-il condamner la pédophagie ?

Doit-on écrouer les prédateurs des potagers, les ogres des bergeries, les Dutroux des estuaires ??

Non !

La jeunesse, c’est bon !

C’est tendre, plein de jus,

Âââh l’innocent pigeonneau sur son lit de petits pois à peine nubiles !

Âââh l’agneau de lait rôti avecques de jeunes piments !

Âââh les piballes sautées avec un peu d’ail tout juste formé !

Mais je m’égare, je m’égare…

Bon. Discernons déjà deux type de pédophagie.

La végétale et l’animale.

Ultérieurement, nous nous pencherons sur l’animale.

Aujourd’hui la question est : doit-on fustiger la pédophagie végétale ?

Oui !

Récolter les végétaux en pleine croissance, c’est mal !

POURQUOI?

Par ce que ça affame les sols.

Vous connaissez le mantra de l’agriculture du vivant :

“Nourrir les sols pour nourrir les Hommes”

Et comment nourrir les sols ?

En leur laissant récupérer une bonne part de ce qui pousse dessus.

Car, comme vous devriez le savoir :

“C’est la plante qui fait le sol et non le sol qui fait la plante”

On peut résumer l’agriculture idéale comme la production d’une biomasse énorme divisée en trois parts qui remplissent trois missions :

Une part qui alimente les hommes et leurs bêtes,

Une part pour nourrir le sol,

Et la troisième dédiée à produire de l’énergie ou des bio-matériaux.

Quel rapport avec le petit pois, me direz-vous ?

J’y viens…

Quand on récolte la plante toute pitchounette, on ne remplit que la première de ces trois missions : nourrir les humains.

Et encore, si peu !

Et on néglige les deux autres.

En s’adonnant à la pédophagie, on ne rend rien aux sols.

Le carbone que la plante à capturé dans l'air doit revenir au sol, au moins en partie.

“Grandir, mourir, pourrir, nourrir” tel est le cycle du vivant.

En s’adonnant à la pédophagie, on ne produit aucune énergie ni aucun matériau : ni huile, ni méthane, ni textiles, ni isolants…

Alors… que faire pour continuer à se régaler de légumes immatures sans épuiser les sols ?

Compenser…

Voyez ce champ entièrement rasé, nu, affamé… après la récolte précoce de ses petits pois…

Il faut au moins deux champs de tournesols ou de maïs géant pas trop loin de lui.

Comme ça, ils lui refilent de quoi se nourrir pour rester fertile, merci les voisins… Vive le partage !

Il faut nourrir chaque mètre carré agricole !

Ainsi nous laisserons aux générations futures des sols pleins de vie. Soit le gîte et le couvert de la biodiversité qui fait la fertilité.

Et nos gamins pourrons continuer à coucher les pigeonneaux sur des lits de petits pois, à farcir éhontément les courgettes en fleur et à tremper

leurs jeunes carottes dans maintes sauces vierges.

Pardon, je m’égare…

La chronique d'Antoine Gerbelle :

Quels vins servir avec les légumes de printemps ?

Domaine Gouffier

Bourgogne Aligoté 2017 "En Rateaux" - Entre 9,50 € et 11,50€ - 11, grande rue 71150 Fontaine, tél. : 06 47 00 01 04

Bourgogne Aligoté Tradition 2016 - Env. 14 € - Claire Naudin, 12, Rue du Meix-Grenot - 21700 Magny-les-Villers. Tel: 03 80 62 91 50

Vente à la propriété et liste de cavistes sur le site

Bourgogne Aligoté 2018 -Env. 15 € chez les cavistes - 9 rue des Charmots 21630 Pommard, tél.: 06 89 56 05 12

Livre : "Plaidoyer pour le vin naturel" d'Eric Morain préface Sébastien Lapaque - à paraître le 2 mai 2019 - Editeur Nouriturfu

L'avocat des vignerons dits naturels relate son combat juridique et humain pour un vin et une agriculture libérés de la chimie et de l'administration.

La programmation musicale :