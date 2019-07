Elle est le légume-fruit de l’été …la tomate ! Du potager jusqu’à l’assiette, la tomate s’éclate !

La star de l'été dans les assiettes, c'est la tomate incontestablement. © Getty / Alexander Spatari

Xavier Mathias

A l’origine maraîcher bio, producteur de légumes plants et semences.

Xavier Mathias se consacre désormais à la formation en maraîchage biologique et aux techniques potagères auprès des professionnels comme des particuliers.

Formateur pour Fermes d’avenir, il enseigne aussi à l’école du Breuil ou auprès des compagnons du devoir. Il est également l’auteur de nombreux ouvrages consacrés à la culture potagère et maraîchère.

Evènement : Xavier Mathias sera avec Nicolas Toutain, chef jardinier de la Bourdaisière à la Fête de la tomate chez Jacky Mercier (à Frontenay-sur-Dive (Vienne), le 1er Août.

Sylvain Sendra

Passionné de voyages et de rencontres, ce puriste a été marqué par la découverte de deux pays : le Pérou et le Japon : « J'ai le sentiment qu'ils mangent là-bas de la même façon que je vis dans ma cuisine. Tout est dans l'intention : Donner le meilleur en ayant reçu le meilleur. » Une attention constante est donnée aux détails, aux gestes, aux contrastes de textures, à la justesse des cuissons, aux, à l'équilibre entre acidité et gourmandise. Une cuisine précise, technique, plus limpide que démonstrative.

Plus dernièrement, c’est en Thaïlande et au Liban que le chef Sendra a posé ses valises, deux années de voyages culinaires furent un moyen pour lui de « se ressourcer », pour commencer une nouvelle page dans sa vie, Fleur de Pavé !

Fleur de Pavé - 5 rue Paul Lelong 75002 Paris. -01 40 26 38 87 (ouvert tout l'été)

Merci à Terroir d’Avenir de nous avoir fait parvenir les tomates produites par Fabien Dumont, Maraîcher en agriculture biologique près d'Aix (13) : Coeur de boeuf rose, Noire de Crimée, Black Zebra, Carotina, Criped roman, Tomate kaki, Rose de Berne, Marmande, Banana leg, Tigirela...

Recettes de Sylvain Sendra

Velouté de tomate râpée - glacé de chèvre

Pour 4 personnes

6 grosses tomates très mûres soit environ 500gr

1 boîte de concentré de tomates (bio de préférence)

150 gr de ketchup

Sel et poivre 5gr

300gr de céleri branche

2 bottes de basilic

5 /6 feuilles de basilic pour la déco

Huile d’olive quantité suffisante.

1 pincée de Tabasco

10 gr de piment d’Espelette.

1 chèvre frais à mettre au congélateur

Mixer tous les ingrédients y compris les tiges entières de basilic.

Passer au chinois laisser reposer au réfrigérateur

Servir bien froid avec un peu d’huile d’olive et des feuilles de basilic.

Et du chèvre râpé par-dessus encore congelé.

Salade de tomates multicolores - vinaigrette japonaise et râpée de raifort basilic violet

Prendre 4 ou 5 sortes de tomates de formes et couleurs différentes.

4 cuillères de sauce soja

2 cuillères de balsamique

1/2 gousse d’ail râpée

20 feuilles de basilic ciselé fin

1 cuillère de mirin ou une pincée de sucre

5 cuillères d’huile d’olive bien verte.

1 racine de raifort

Différentes couleurs de basilic

Couper les tomates en rondelles dans le sens de la largeur.

Les disposer dans l’assiette.

Mélanger la vinaigrette, verser sur les tomates et terminer par une râpée de raifort et les feuilles de basilic.

Tatin de tomates et oignons

( vieux Comté et moutarde )

5 tomates pas trop grosses et un peu fermes

2/3 petits oignons rouges

20 de beurre

20 gr de sucre

1 botte de basilic (petites feuilles)

250 gr de Comté

20 gr de moutarde

1 pâte feuilletée

Sel poivre

Huile d’olive

1 branche de thym citron

Couper les tomates et oignons en 2.

Poser sur une plaque à pâtisserie

Ajouter le sel, le poivre, le sucre et le thym.

Faire confire au four à 140° entre 20 et 30 minutes.

Puis ranger dans un plat antiadhésif - poser la pâte feuilletée par-dessus et mettre à cuire à 180° pendant 45 minutes.

Sortir du four

Démouler - Poser par-dessus des tranches de Comté.

Badigeonner de moutarde . Ajouter un peu de thym frais, des feuilles de basilic et un tour de moulin à poivre.

Coup de coeur de François-Régis Gaudry :

La Socca

Richard et Bettina Mortier

Farine de pois chiches française, galette fine et croustillante dans les règles de l'art. 3 € la part.

215, Avenue de la Californie, Nice, 04-93-71-36-00.

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry cette semaine : la socca de Bettina et Richard Mortier, à Nice © Radio France / François Régis Gaudry

La chronique livre de Déborah Dupont :

Recette de Tatin de tomate extraite du livre : "Juste une boîte de tomates pelées " Guillaume Marinette, Editions Marabout, 7.90€

Préparation 10 Min / Cuisson 20 min

Pour 6 personnes

1 pâte feuilletée

960g net de tomates pelées en conserve ou 6 tomates moyennes fraîches

1 cuillerée à soupe de sucre

50g de beurre fondu

2 cuillerées à soupe d’huile d’olive

3 cuillerées à soupe de vinaigre balsamique

QS de parmesans

QS de basilic

Égoutter pendant une dizaine de minutes les tomates en conserve ou laver et couper en deux les tomates fraîches.

Dans une casserole sur feu doux, mélanger le beurre, le vinaigre, l’huile d’olive et le sucre. Ajouter les tomates et les laisser 2-3 minutes.

Retirer les tomates et les réserver. Versez la sauce restant dans la casserole sur le fond d’un moule à manqué en silicone ou chemisé de papier cuisson.

Disposer uniformément les tomates, côté bombé vers le fond.

Recouvrir de pâte feuilletée et enfourner pour 20 minutes à 200°.

Retourner sur une assiette, puis décorer de copeaux de parmesan et de basilic ciselé.

La chronique vin d' Antoine Gerbelle :

TOMATES, ACCORDS RACCORDS

Cru ou cuite ? Vinaigrée ou farcie ? Avec ou sans Mozza ? Dans nos assiettes, le festival estival des tomates joue à guichet ouvert. Il existe un grands nombre d'associations entre les vins et ce fruit/légume, accords aussi pluriel que ses formes et couleurs.

Avec les tomates crues, choisir un rosé, c'est l'accord de saison. Un rien paresseux et sans ambition, non ? Envoyons nos papilles plutôt du côté des sauvignons. Leurs arômes cousinent avec le parfum de feuilles de tomates. Choisir des sauvignons qui ont du goût, du fond, dont l'aromatique sera transcendé par le terroir et le talent des vignerons.

Deux pistes blanches : un Saint-Bris bourguignon et une macération de Menetou-Salon.

Et quand les sont tomates cuites, essayer un vin rouge de cabernet-franc.

Domaine P-L et J-F Bersan

Cuvée : Sauvignon de Saint Bris "Fyé Gris" 2017, 14,50 €

5 rue du Docteur Tardieux 89530 Saint-Bris le Vineux Tél : 03 86 53 07 22

Domaine Philippe Gilbert Cuvée : "Hors Sujet" Vin de France 2017

Route des Aix, 18510 Menetou-Salon, tél. : 02 48 66 65 90

Fiona Beeston / Le Clos des Capucins

Cuvée : Chinon "Perfectly Dinkable" 2016, env. 27 € chez les cavistes

3 rue du Pavé Neuf - 37500 Chinon

On va déguster en partenariat avec l'Express

La programmation musicale :