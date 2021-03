De la Jamaïque à la Guadeloupe en passant par Cuba, on explore les marmites caribéennes avec la cuisinière antillaise Suzy Palatin !

La cuisine des Caraïbes © Getty / Sonia Tapia

Suzy Palatin

Native de Pointe-à-Pitre, Suzy Palatin grandit sous le soleil de la Guadeloupe.

En 1982 elle crée une troupe de théâtre composée uniquement d’enfants. Elle pense alors que le théâtre est non seulement un moyen d’expression idéal pour les enfants mais aussi un excellent médium de pédagogie et de transmission culturelle. Sa devise : Il faut certes éduquer les enfants mais nous devons les respecter et leur faire confiance. Nous avons beaucoup à apprendre d’eux ils nous étonneront. Sa troupe s’appelle donc « Ti Sapoti » en référence à une légende antillaise éponyme. Cette légende invite à ne pas s’arrêter aux apparences.

La troupe Ti Sapoti se compose d’enfants âgés de deux à quatorze ans. Pour les besoins de leur spectacle ces enfants deviennent de merveilleux acteurs chanteurs danseurs et musiciens et, remportent un réel succès. L’émulation est telle que la plupart des jeunes membres de la troupe deviennent à l’âge adulte des artistes accomplis .

En 1985 elle s’installe à Paris. Elle devient mannequin et exerce dans la publicité et dans la mode travaillant aussi bien avec les créateurs que les maisons de haute couture.

La cuisine de sa mère lui manque cruellement et elle apprend à cuisiner seule face à ses fourneaux avec le goût de la cuisine de sa mère en mémoire.

Elle décide de changer d’univers après la naissance de ses trois fils. La cuisine, sa nouvelle passion, s’impose à elle comme une évidence. Mariée au nutritionniste Philippe Peltriaux, ils coécrivent plusieurs livres de recettes, où ils concilient gourmandise, minceur et nourriture saine. Elle écrit plusieurs livres de cuisine créole. Elle conçoit des évènements autour de la cuisine et donne des cours de cuisine.

Diplômée de psychologie et d’histoire, elle ajoute une corde à son arc et publie aux éditions Larousse un dictionnaire insolite sur les langues et les cultures créoles.

Aujourd’hui en tant que présidente de l’association Ailleurs et Ici elle veut échanger avec d’autres peuples afin de promouvoir la culture caribéenne à travers des évènements qui rassemblent.

La cuisine Caribéenne © Radio France / FRG/FI

Livres :

Gourmande et créole aux éditions Hachette

Le meilleur des Antilles aux éditions Larousse

La cuisinière créole aux éditions Stéphane Bachès

Fait maison créole aux éditions Hachette

Petit dictionnaire insolite des langues et des cultures créoles aux éditions Larousse

Emissions télé :

Ma cuisine antillaise sur Cuisine TV

Invitée régulière en tant que critique culinaire dans l’émission TRÈS TRÈS BON sur Paris première

.

Les recettes de Suzy Palatin

Le reportage de Stéphane Cosme

Stéphane s’est rendu à Kingston où il a rencontré Pierre Lemaire le Président de l'Alliance Française de la Jamaïque (en compagnie de son fils Adrien). Ils dégustent ensemble les plats préparés par la cuisinière Anna : un Curry Goat (curry de chèvre), du Porc Coco haricots rouges et des Dumplings jamaïcains (sortes de gnocchis).

A Négril, à l'Ouest de la Jamaïque, il déguste en compagnie de Sophie Grizzle, Directrice de l’Hôtel Cherala, le plat national cuisiné par la cuisinière Rudy : le Ackee and Saltfish (ackee : fruit originaire de l’Afrique de l’ouest, saltfish : morue). Ce plat se déguste en général au petit déjeuner.

Le coup de cour de François-Régis Gaudry

Le cidre Rosière 2019 (PVC : 13€) - Domaine Marois

mais aussi Le Jurassique 2017 (PVC : 13€) - La Garenne 2019 (PVC : 9€),

Domaine Antoine Marois

Niché au sommet d'une colline, le Domaine surplombe le village de Cambremer situé au cœur du Pays d'Auge, en Normandie. Ce village classé "site remarquable du goût" a donné son nom à l'unique cru de cidre reconnu officiellement. ​ Le Domaine s'étend sur 18 ha de prairies naturelles dont 7,5 ha de verger haute-tige, encore appelé verger de plein vent. Ce mode de culture extensif ainsi que l'utilisation de variétés locales permet de produire des pommes sans aucun produit de traitement. Fréquin Rouge, Mettais, Saint Aubin, Binet Rouge, Domaine, Rambeau, voici quelques unes des nombreuses variétés qui constituent un patrimoine vivant remarquable et une matière première d'une grande richesse . Pinterest

La chronique cuisine d'Elvira Masson

Son coup de coeur :

La revue et le restaurant participatif et redistributif La Grenouille à Grande Bouche

La Grenouille doit changer de modèle pour parvenir à l'équilibre financier, pour les y aider, une campagne de financement participatif Cliquez ICI

Sa Chronique

Une histoire de famille jamaïcaine

Les soeurs Michelle et Suzanne Rousseau, ex cheffes du restaurant Ciao Bella à Kingston (Jamaïque), productrices et animatrices du "food program" Two Sisters and a Meal , auteures d'un premier livre de recettes, Caribbean Potluck, et d'un deuxième, Provisions : the roots of Caribbean cooking, 150 vegetarian recipes (edition Da Capo / non traduit en français) dans lequel elles rendent hommage à leur arrière grand-mère Martha Matilda Briggs, propriétaire et cheffe des très courus Royal Café puis Briggs Restaurant, dans le KIngston des années 30.

La chronique vin de Jérôme Gagnez

Saint Chinian, entre schistes et calcaires

Vin blanc :

IGP MONTS DE LA GRAGE - La Régalade blanc - 2019 à 8,5 € au domaine Domaine La Bosque

Maxime et Olivia CALAS -Vignerons - 23, Rue Saint-Roch -34 460 Cessennon sur Orb -Tèl : 06 76 87 11 54

Vin rouge :

Saint Chinian Cebenna 2019, 14 € au domaine Les Eminades

Patricia et Luc Bettoni - 9 rue St Baulery - 34360 Cébazan - Tel : 04 67 36 14 38 - Mobile Patricia : 06 72 89 04 40. mail

La programmation musicale