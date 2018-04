Bière trappiste, Chartreuse, fromage Tamié, C’est au cœur des abbayes que s’est bâti une partie de notre patrimoine gastronomique…

Invitation à l'abbaye d'Ambroise Touvet © Fabrice Veigas © Larousse

Ambroise Touvet

Ambroise Touvet est l’inspirateur et le directeur d’ouvrage de Recettes capitales et de Compostelle, recettes du chemin. Ingénieur en agriculture, il est aujourd’hui à la tête d’une agence artistique et coordonne une équipe de photographes, réalisateurs et graphistes.

Encore en école d'ingénieur en agriculture de l’ESA d’Angers, Ambroise Touvet, avait déjà le projet d’un premier livre de recettes, destiné aux étudiants. L’idée était simple : leurs proposer des recettes de saisons, garantissant ainsi des produits gouteux, à des prix de saisons, c’est à dire abordables.

Ce n’est que quelques années plus tard, en 2013, sous la bannière de l’agence de photographes Oblique qu’il a fondée, qu’une première idée de livre voit le jour avec les éditions Hachette. Directeur d’ouvrage de Nationale 7, tiré à 4000 exemplaires, il entraine une photographe et une styliste dans un road-trip culinaire sur les mille bornes de la route mythique des vacances.

La même année, il package avec son agence une nouvelle idée, avec la même maison. Cette fois, nous quittons la France pour l’Europe. Les escapades le temps d’un week-end dans une capitale se démocratise et chacun est fier au retour, de dévoiler ses adresses : ‘Figure-toi qu’on s’est trouvé UN p’tit restau !’. Bien sûr, c’est souvent un attrape-touriste, l’équivalent praguois, romain ou madrilène d’un café parisien aux nappes à carreaux rouges. ‘Recettes capitales’ était né, et 5000 exemplaires le suivront.

Après un ouvrage pour un producteur d’œufs Bio, aux éditions Sans Coquille, Ambroise Touvet soumet un quatrième livre aux éditions La Martinière, paru en 2015. ‘Compostelle, recettes du chemin’ est encore un road-trip culinaire, plus apaisé cette fois car plus spirituel. Forcément, Santiago n’est pas Woodstock. Le livre est toujours en librairie, et il devrait y rester pour quelques temps car l’engouement du chemin n’est pas démenti. Toujours dans cette veine où le charnel rencontre le spirituel, Larousse lui commande un ouvrage sur la frugalité en cuisine, par le prisme d'une abbaye. Ce sera celle des bénédictine de Jouques, en Provence."

Son livre : "Invitation à l’ABBAYE - Une communauté nous ouvre ses portes et nous invite à sa table " Photographies Fabrice Veigas ▪ Stylisme des recettes Pauline Dubois - Paru le 11/10/17 – Editions Larousse

Derrière la clôture, la vie des communautés monastiques se déroule entre prière, liturgie et travail, à l’abri du tumulte du monde. La règle de saint Benoît, qui s’est largement diffusée depuis quinze siècles, régit tous les aspects de la vie monastique, y compris le service de table et le régime alimentaire. Ce dernier se révèle étonnant d’actualité et proche des recommandations contemporaines.

À la rencontre des bénédictines de Notre-Dame-de-Fidélité

• La règle de saint Benoît et la spiritualité bénédictine

• Une journée monastique type

• Le manger et le boire à la table monastique

• La vie matérielle à l’abbaye ou du bon usage de la modernité

Le travail de la terre et la cuisine au fil des saisons

• Les travaux agricoles de l’abbaye de Jouques : potager, ferme, verger et vigne.

• 70 recettes du quotidien et des jours de fête, à déguster au fil des saisons : salade d’épinards crus aux pommes de terre et oeufs durs ▪ gnocchi à la romaine aux dés de courgette ▪ poêlée de légumes du potager ▪ ratatouille de Jouques en bocal ▪ saumonette grillée au fenouil ▪ rôti de porc à l’ail et au romarin de Provence ▪ soupe de poireaux braisés ▪ tarte au potiron et à l’oignon caramélisé ▪ pain de thon ▪ clafoutis aux cerises du verger ▪ biscuit roulé à la crème au citron de Jouques ▪ abricots au naturel ▪ … et les tisanes de l’abbaye…une cuisine saine, simple et goûteuse !

En fin d’ouvrage, un carnet d’adresses d’abbayes dotées d’un service d’accueil pour se ressourcer ou vivre un temps de retraite pour ceux qui le souhaiteraient.

Jean-Baptiste Noé

Jean-Baptiste Noé, historien, chercheur associé à Sorbonne-Université

Publications :

La Parenthèse libérale. Dix-huit années qui ont changé la France, Calmann-Lévy, 2018

Histoire du Vin et de l’Église, Éditions du Net, 2013

Les recettes d'Ambroise Touvet extraites de son livre "Invitation à l’ABBAYE - Une communauté nous ouvre ses portes et nous invite à sa table " Photographies Fabrice Veigas ▪ Stylisme des recettes Pauline Dubois - Paru le 11/10/17 – Editions Larousse

Saumonette grillée au fenouil

Pour 4 personnes

1 saumonette

6 fenouils

2 c. à soupe d’huile d’olive

5 cl de jus de citron

2 oignons

Quelques brins d’estragon

15 graines de coriandre

Sel et poivre

Saumonette grillée au fenouil / Fabrice Velgas © Larousse

Couper les fenouils en deux et ôter les queues. Les cuire dans un autocuiseur pendant 30 minutes, puis les égoutter.

Préchauffer le four à 180 °C. Couper la saumonette en tronçons (compter 120 g environ par personne). Les déposer directement dans un plat à gratin.

Disposer les fenouils autour des parts de poisson. Arroser de l’huile d’olive et du jus de citron. Parsemer d’oignons hachés, d’estragon ciselé et de graines de coriandre, saler et poivrer. Enfourner pour 30 minutes.

VARIANTE : À la place de l’estragon, on peut utiliser 2 c. à café d’aneth haché.

Gâteau aux pommes

dessert du dimanche

Pour 6 à 8 personnes

1 kg de pommes

250 g de beurre demi-sel ramolli

400 g de sucre roux

240 g de farine

1 sachet de levure chimique

1 pincée de sel

4 œufs

Gâteau aux pommes / Fabrice Legas © Larousse

Préchauffer le four à 200 °C. Éplucher les pommes et les couper en morceaux.

Dans un saladier, mélanger le beurre avec le sucre. Ajouter la farine, la levure et le sel, puis les œufs et mélanger jusqu’à obtenir une pâte lisse. Incorporer les morceaux de pomme.

Remplir un moule (ø 25_cm) de pâte aux trois quarts. Enfourner pour 30 à 35 minutes.

CONSEIL : Avant de servir, repasser le gâteau dans le four sur une grille pendant 10 minutes à 210°C afin qu’il soit plus croustillant. On peut le servir avec une crème fouettée ou de la chantilly.

ASTUCE : Pour faciliter le démoulage, beurrer le moule et le tapisser de papier sulfurisé en le laissant déborder tout autour.

Crème au citron

Dessert festif

Pour 4 personnes

6 citrons

6 jaunes d’œufs

250 g de sucre

50 g de fécule de maïs

50 g de beurre ramolli

Crème au citron / Fabrice Legas © Larousse

Fouetter les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à obtenir un mélange mousseux. Incorporer la fécule, le jus de tous les citrons et le zeste de 3_citrons finement râpé, puis ajouter 25 cl d’eau.

Dans une casserole, faire épaissir la crème à feu doux tout en remuant jusqu’aux premiers bouillons. Hors du feu, ajouter le beurre en morceaux et mélanger. Laisser refroidir la crème.

VARIANTE : On peut préparer aussi des fonds de tartelettes en pâte sablée et, une fois cuits et refroidis, les remplir de crème au citron.

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry :

Oma ( "Maman", en coréen )

Japchae ( plat de nouilles) - 44, rue Rodier, Paris (IXe), 09-87-07-93-63.

Carte : 15-25 euros. Fermé samedi au déjeuner, dimanche et lundi.

Pour en savoir plus

Le coup de lame d'Arnaud Daguin :

Chronos et Climat

Les vrais bons produits ne sont-ils pas toujours le fruit de mes entrailles ?

Il me faut des mois pour engendrer un bon fromage, des années pour accoucher d’un bon jambon, et il m’a fallu des millénaires pour faire le sol vivant qui pouponne vos légumes.

Cuisinez sans vous presser. La cuisine du temps qui passe, qui mijote, qui braise, qui frémis est celle qui vous laisse le plus profiter du temps qu’il fait.

Mettez donc, au fond d’une cocotte en fonte, quelques parures de gras d’un antique jambon puis, empilez bien serré par-dessus de tout jeunes primeurs :

carottes nouvelles

navets violets

poireaux entiers

tout cela brossé sous l’eau mais surtout pas pelé.

Quelques tranches pas trop fines de vénérable jambon

quelques dés de vieux fromage de brebis basque

recommencez deux fois…

Le couvercle là-dessus, zéro assaisonnement, au four à 160° et allez-vous promener une heure ou deux.

Servez chaud, tiède ou froid, ou bien le lendemain…

Allez, prenez bien votre temps et… vivez joyeux !

La chronique vin d'Antoine Gerbelle :

La grande chartreuse fait son show

Installé dans l'Isère, les moines Chartreux produisent leurs célèbres liqueurs depuis plus de 250 ans. Seuls les Pères connaissent les noms des 130 plantes utilisées pour faire cette liqueur verte (deux tiers de la production) ou jaune. Ce mystère intact passionne le monde du goût, grands chefs, sommeliers, collectionneurs particuliers américains, japonais... Le mythe est entretenu dans le monde entier par ses "fous de chartreuse" qui collectionnent les vieilles bouteilles comme des vins rares. Car la chartreuse titre 55% vol et est la seule liqueur qui se bonifie en bouteille sur plus de cent ans.

Tout savoir sur les liqueurs des Pères Chartreux :

