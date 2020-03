Comment reprendre en main notre alimentation quand nous sommes confinés ? Des recettes, des solutions pour mieux cuisiner, pour limiter notre gaspillage et pour renouer avec notre équilibre alimentaire. Vous pouvez intervenir en direct à l'émission par le 01 45 24 70 00

Cuisiner quand on est confinés © Getty

Stéphanie Biteau

Conseiller culinaire depuis plus de 15 ans (très nombreuses collaborations diverses avec des marques, des distributeurs, et des restaurateurs). Egalement écolo-militante et cuisinière engagée, elle prône la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, et fait l’éloge de la lenteur.

Son blog et les pages de ses réseaux sociaux ici. En parallèle, photographe entre autres, pour le Collège Culinaire de France ou encore l’association Ecotable.

C’est le moment de lâcher prise. C’est le moment d’oublier les horaires comme le regard des autres. C’est le moment de prendre le temps de tenter, sans avoir peur de l’échec. C’est le moment d’expérimenter, de se louper, de recommencer, de réussir, de savourer.

C’est aussi le moment de partager en famille, et de donner des signes amicaux à ses voisins. D’être tous ensemble, solidaires et chacun chez soi. C’est le moment de penser à soi et aux autres. C’est le moment de se faire plaisir et de faire plaisir.

Qu’est-ce qui permet tout cela ? La cuisine !

- C’est le moment de faire des expériences ! Levain maison puis son pain maison ; graines germées ; bière de gingembre ; fermentation ; yaourts maison, etc.

- Cuisinons en famille ; apprenons les gestes et les recettes aux enfants ; créons des rituels autour de la cuisine / Préparons un plat en quantité un peu large et offrons-en une portion ou 2 à un voisin oublié, ou à un SDF

- préparons le meilleur fondant au chocolat du monde / cuisinons notre plat préféré / réfléchissons à ce qui nous fait terriblement plaisir

Confiné dans une France au ralenti, seuls les services indispensables sont assurés. Il faut limiter ses achats alimentaires, et ses déchets.

Confiné dans une France hyper connectée, c’est aussi le moment de profiter du net et de sa richesse pour trouver des idées, des recettes, des conseils (et de l’optimisme).

Il n’y a plus de pâtes? Youpi! Quelle aubaine pour découvrir les autres féculents et céréales. On se jette sur le quinoa, l’épeautre, l’orge, le sarrasin, et les très nombreuses variétés de riz qui rendront le confinement moins monotone.

On en profite pour cuisiner les légumes secs, qui ont, en plus, l’énorme avantage d’apporter un complément de protéines nécessaires à une démarche de réduction de sa consommation de protéines animales.

-> boulettes de boeuf et lentilles

Qui dit légumes secs dit autocuiseur ! Made in France. Ecolo et économique. En phase avec une stratégie de décroissance, fort utile en cette période d’incertitude.

Pour info détaillée : cuisson à l'auto-cuiseur

On peut (presque) tout faire dans un autocuiseur même des gâteaux ! Il est plus facile de dire ce qu’on ne peut pas faire : un poulet rôti comme au four… ou une gratinée au fromage… Mais avec son autocuiseur, on peut cuire comme dans une grande casserole (sans le couvercle et sans pression), mijoter, compoter, confire, confiturer, cuire à la vapeur (avec ou sans pression), cuire sous pression, etc.

Cuisiner les déchets verts (chou-fleur / brocoli / romanesco… Pelures d’agrumes… cosses de petits pois… bouillon de peaux de légumes… Consommé de pelures d’asperge, gâteau à la peau de banane…)

Puis se lancer dans le compostage/lombricompostage/bokashi.

Cuisiner les restes tout simplement en les faisant disparaitre par magie dans d’autres plats :

- soupes moulinées

- tourte / tarte

- petits farcis

- hachis parmentier

- sauce bolonaise

Ces conserves indispensables et faciles à sublimer :

- maïs en boîte : croquettes de maïs / Poutine canadienne / gratin de maïs façon brandade / velouté de maïs / Sauce au maïs et au piment doux, pour accompagner ici un rôti de porc, ou là, des légumes rôties entiers au four

- Foie de morue à l’huile : mon best of, sur une tartine de pain à l’ancienne, avec beurre demi-sel et encore quelques grains de fleur de sel / en petits morceaux dans un risotto au bouillon fumé (avec thé fumé - sinon bouillon avec saucisse fumée ou tolu fumé)

Recette de boulettes de boeuf et lentilles

100 g de lentilles vertes du Puy (ou au moins des lentilles françaises)

250 g de boeuf haché

1/4 de càc de bicarbonate de sodium

50 g de farine de blé noir (ou sarrasin) / comptez-en un peu plus pour enrober

Sel, poivre

Placer les lentilles et le bicarbonate dans l’autocuiseur. Saler. Couvrir généreusement d’eau. Fermer l’autocuiseur. Chauffer sur feu maximum. Au chant de la soupape, baisser la chauffe au 1/3 pour maintenir la pression. Cuire 10 minutes. Eteindre la chauffe. NE PAS DEPRESSURISER… Laisser reposer ainsi jusqu’à ce que la pression soit retombée d’elle-même (L’idéal est de cuire les lentilles très en avance, et de les oublier dans l’autocuiseur…).

Au moment de préparer les boulettes, placer la viande hachée dans un saladier. Ajouter les lentilles égouttées (garder l’eau de cuisson pour une soupe ou une sauce) et la farine de blé noir. Saler et poivrer. Travailler à la fourchette pour bien homogénéiser. Il faut que le mix se détache du saladier. Sinon continuer d’ajouter de la farine, petit à petit.

Former des boulettes de 30/40 g. Rouler dans entre les paumes de main puis rouler dans la farine. Les boulettes sont prêtes à être utilisées comme n’importe quelles boulettes de boeuf.

Vous pouvez aussi former des burgers de 100/120g et les utiliser comme des steaks hachés traditionnels (comme dans des hamburgers flexitariens par exemple).

Pensez à compléter avec un légumes pour équilibrer les apports nutritionnels.

Enfin, les amateurs d’épices et de cuisine exotique ne manqueront pas de parfumer les boulettes de cumin ou de curry, et de les servir avec une sauce à base de lait de coco.

Cette recette intemporelle pourra être préparée été comme hiver.

Le chou-fleur - Rien ne se jette, tout se transforme !

Si on regarde l’anatomie du chou-fleur que l’on achète ,on peut, grosso-modo le séparer en 3 types d’ingrédients :

- Les sommités que nous connaissons et utilisons naturellement

- les feuilles

- et la grosse tige

que nous mettons habituellement à la poubelle (ou au compost dans le meilleur des cas).

Or, TOUT SE MANGE ! Les feuilles peuvent être sautées puis cuites avec un peu d’eau pour les attendrir tandis que la grosse tige sera épluchées pour être ensuite cuite comme une pomme de terre ou même savourée crue après avoir été taillée en petits dés et assaisonnée.

Il en est de même pour le brocoli, le chou romanesco, ou le chou kale dont les grosses cotes étaient appelées les asperges du pauvre par nos anciens.

Ariane Grumbach

Ariane Grumbach est diététicienne libérale à Paris. Elle a une approche globale des habitudes alimentaires et accompagne les personnes vers une relation apaisée avec la nourriture et leur juste poids sans privation.

Son Site .

Quelques pistes :

Pendant cette période certes complexe et pour certains angoissante :

- on peut se reconnecter à ses vrais besoins alimentaires et sortir d'habitudes routinières.

- on a l'opportunité d'avoir une alimentation plus saine en cuisinant/mangeant chez soi.

- on ne doit pas s'inquiéter côté poids si on n'utilise pas la nourriture comme solution répétée face à un éventuel ennui ou stress.

La chronique livres de Déborah Dupont

Recettes spéciales confinement avec les ingrédients du placard.

On l’aura compris, le mot d’ordre est #RESTEZCHEZVOUS. Pour autant, bien se nourrir est aussi une préoccupation légitime, surtout qu’avec le confinement, nous disposons toutes et tous de longues heures à occuper.

Et je note depuis une dizaine de jours une montée en puissance sur les réseaux sociaux de chef(fe)s et de particuliers qui partagent leurs recettes, leurs bons plans cuisine…

Parmi ces partages, je note énormément de cookies. Cyril Lignac en a même fait un live sur instagram jeudi après-midi. Et beaucoup de contacts me signalent faire des cookies tirés de mon livre paru en novembre dernier.

Tout simplement parce que ce petit gâteau qui se prépare avec des ingrédients de base peut se faire facilement avec des enfants, ne nécessite le plus souvent que quelques minutes de préparation et de cuisson, apporte du réconfort et un petit goût de l’enfance…

Je vous propose donc aujourd’hui la recette des Coucou de la Supersuperette en plus des recettes que j’avais partagées il y a quelques semaines et qui sont déjà en ligne sur : On va déguster .

Pourquoi ce choix ? Tout simplement parce que cette recette permet de s’approcher au plus près des cookies Granola de Lu. Ce gros cookie à la texture sablée, assez croustillant en surface.

Recette des Coucou de la Supersuperette

C’est parti pour 15 cookies de 35g, 10 minutes de préparation et 15 minutes de cuisson.

100 g de beurre doux ramolli

100 g de sucre blond

1 grosse pincée de sel

200g de farine

1/2 sachet de levure chimique

4 cs de lait

75 g de bon chocolat noir à pâtisserie concassé en grosses pépites (ou un peu plus si vous êtes très gourmand)

Préchauffez le four à 180°C (th. 6).

Dans un saladier, mélangez à l’aide d’une spatule en bois le beurre ramolli, le sucre et le sel.

Versez la farine et la levure dans le saladier. Ajoutez le lait. Mélangez le tout à la main.

Hachez le chocolat en grosses pépites et incorporez-les au mélange précédent. Malaxez bien le tout.

Sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, disposez des petits tas de pâte (si votre four est petit, vous aurez certainement besoin de faire deux fournées pour façonner la quinzaine de Coucou !). Aplatissez-les, pour obtenir des petites galettes pas très épaisses d’environ 7 cm de diamètre.

Enfournez les Coucou pour 13 à 15 minutes, en surveillant bien la cuisson. Ils doivent être bien dorés mais pas cramés !

À la sortie du four, laissez-les refroidir, de préférence sur une grille. Les Coucou durciront en refroidissant.

(Il est aussi possible de préférer ne faire que 8 gros cookies de 60g, dans ce cas, pousser la cuisson à 16 minutes).

Recette tirée de l’ouvrage Le cookie de nos rêves, Déborah Dupont-Daguet et Géraldine Martens, Editions First, 18.95€ (malheureusement pas encore en version numérique).

Et si vous aimez ce genre de recettes qui permet de reproduire les classiques de la grande distribution sans sortir de chez vous ou du moins le moins possible, je vous conseiller d’aller sur le site internet de la Supersuperette

Et sur la même thématique, je vous propose l’excellente "Petite Epicerie du Fait Maison" de ma voisine virtuelle de plateau Estérelle Payany, épuisé en version papier depuis des années mais que vous pourrez acheter en version numérique sur Les libraires

Plateformes de libraires indépendants qui proposent l' achat de livres numériques en ligne i l existe environ 2000 ebook de cuisine disponibles.

l existe environ 2000 ebook de cuisine disponibles. Pour continuer à s’approvisionner en livres, on passe au numérique !

On l’aura compris, le mot d’ordre est #RESTEZCHEZVOUS et les librairies ont, à juste titre, fait partie des commerces touchés par l’obligation de fermeture dès le samedi 14 mars au soir. Si certains ont pu penser au début s’approvisionner sur les plateformes en ligne ou les libraires indépendants ayant fait le choix de maintenir une offre de livraison, il est vite apparu pour des raisons de sécurité sanitaire qu’il fallait aussi arrêter ce système pour ne pas mettre les manutentionnaires et livreurs en danger, pour que le peu de moyens de protection disponibles (masques, gels hydroalcooliques) puissent aller aux secteurs réellement indispensables que sont la santé et l’alimentation et pour répondre aux consignes sans ambiguïté des soignants qui nous exhortent à rester chez nous.

Pour autant, pas question de se priver de livres. Il existe en effet des moyens dématérialisés d’avoir accès à la lecture, que ça soit par les livres audio ou par les livres numériques, communément appelés ebooks.

Premier réflexe pour celles et ceux qui ont une librairie de quartier, regardez sur le site de votre librairie habituelle. Beaucoup proposent déjà une offre numérique et vous contribuerez ainsi à faire vivre les auteurs et votre libraire pendant cette période de fermeture.

A défaut du site de votre librairie (par exemple la librairie gourmande ne propose pas de livres numériques), je vous conseille d’aller sur les plateformes comme

Les libraires.fr, sur lesquels vous trouvez presque 2000 livres de cuisine.

Place des libraires, avec presque 1000 titres

Libraire En Seine.fr avec là aussi plus de 2000 titres

Et n’oubliez pas les plateformes régionales comme ParisLibrairie.fr, chezmonlibraire.fr…

Bref, ça n’est pas l’offre numérique qui manque en matière de livres de cuisine ! Et comme nous allons disposer de longues journées pourquoi ne pas adopter les bons gestes, maîtrises les techniques, et vous plonger dans la version numérique de la Cuisine de Référence aux Editions BPI, ou dans leurs vidéos .

La chronique cuisine d'Estérelle Payany

Recette du jus d’épluchures de pomme

Les trognons et pelures de 1,5 kg de pommes, bio ou non traitées

1 l d’eau

2 c. à soupe de miel

Jus d’1 citron ou d’1 orange (facultatif)

Epices au choix : cannelle, vanille, badiane…

Mélangez tous les ingrédients. Portez à ébullition et faites mijoter 20 mn à feu doux.

Filtrez, laissez refroidir et conservez 2 jours au réfrigérateur.

Recette du Pain de maïs (cornbread)

Pour 4 personnes

150 g de farine de maïs

25 cl de lait/yaourt/lait ribot

1 gros oeuf

2 c. à soupe d’huile (tournesol, maïs, olive…)

2 c. à soupe de sucre ou de miel

1 c. à café de bicarbonate de sodium ou de levure chimique

1/2 c. à café sel fin

Préchauffez le four à 180°C (th.6)

Mélangez la farine, le bicarbonate et le sel.

Battez ensemble l’oeuf, le lait, le miel, l’huile.

Mélangez les deux, versez dans un petit moule beurré de 20 cm de diamètre. Une petite poêle en fonte fera aussi l’affaire.

Enfournez pour 20 à 25 mn.

Démoulez chaud, dégustez tiède ou froid.

Recette proposée par Stephane Solier

Pasta e fasoi [fasioi en dialecte de Belluno] (pâtes et haricots), recette de Rosina Bridda ou nonna Rosi pour l’ami Max Bustreo (Paiane, province de Belluno)

Pour 4 personnes

500 g haricots de Lamon secs (ou cocos de Paimpol ou haricots de Soissons), déjà trempés pendant 12 heures

150 g tagliatelle épaisses ou ditalini (ou pasta mista : mélange de formats de pâtes)

1, 25 l eau 50 cl d’eau (pour allonger la « soupe » si nécessaire)

1 oignon piqué de quelques clous de girofle

1 carotte

1 branche de céleri

100g couenne de porc (ou, à défaut, de la joue de porc ou de la pancetta ou du porc)

1 branche de romarin

Huile d’olive extra vierge

Sel, poivre

Deux gouttes de vinaigre de vin

Frotter la couenne et la blanchir dans de l’eau bouillante salée (sauter cette opération si vous utilisez de la joue de porc ou de la pancetta).

La couper en lamelles et la faire rissoler avec un filet d’huile dans une grande casserole à fond épais.

Ajouter 1,25l d’eau, l'oignon piqué de clous de girofle, les légumes en morceaux (carotte, céleri), les haricots, le romarin, sel et poivre au jugé. Porter à ébullition et cuire à feu doux pendant 2h, jusqu’à ce que les haricots soient tendres.

Enlever l’oignon et la couenne (ou la joue/pancetta), passer les légumes et 3/4 des haricots au moulin à légumes (ou mixer) et remettre le tout dans la casserole, avec les haricots restants et la couenne pour obtenir une consistance assez dense. Ajouter de l’eau au jugé pour allonger la consistance si nécessaire.

Porter à ébullition et y cuire les pâtes le temps requis. Eteindre le feu, couvrir et laisser reposer pendant 15 minutes.

Ajouter le vinaigre et rectifier en sel et poivre. Servir avec un filet d’huile.

Conseil : Excellente même froide, le lendemain.

La programmation musicale

Si tu veux que je chante - Stephan Eicher

Nan Fon Bwa - Melissa Laveaux

Aller plus loin