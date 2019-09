A l’occasion de l’Etonnant Festin de Clermont-Ferrand, on brosse le portrait gourmand d’une ville qui cultive une formidable diversité alimentaire, entre spécialités d’Auvergne et cuisines étrangères.

L'Etonnant Festin à Clermont Ferrand ! © Getty

Eric Roux

Il s'attache depuis toujours à regarder la cuisine comme une pratique sociale et culturelle ne pouvant se limiter à ce que contient une assiette. C’est certainement son cheminement bizarre, avec des études de technicien agricole, d'ethnologie, et une pratique de musicien professionnel qui l’amènera à travailler dès les années 80 pour Radio France avant de rejoindre Canal + en 1992. Il y restera 11 ans, comme chroniqueurs des émissions du midi.

Il sera aussi de l'équipe qui créera Cuisine TV ou il restera 4 ans. Il participera comme auteur et journaliste aux documentaires, « Un petit coin de Paradis" (1999) consacré au jardin planétaire et "Gastronomie: la guerre des étoiles" (2006) pour Canal +, au documentaire "Je préfère manger à la cantine" (2010) de 90 minutes diffusé en prime time sur France Télé. Il a publié le «Manuel de Cuisine Populaire» (2011) aux éditions Menu Fretin. Il a créé en 2011 l’Observatoire des Cuisines Populaires et mène depuis 4 ans un travail de recherche et de création d’événements à Clermont-Ferrand, où il a toujours habité.

Harry Lester

Le chef britannique Harry Lester et son épouse Alexandra ont ouvert leur restaurant Le Saint-Eutrope en 2013 à Clermont Ferrand etont décroché un Bib Gourmand en 2017.

Le Saint Eutrope : heures d'ouverture Mardi au Vendredi midi et Jeudi au Vendredi soir

Leur cave à manger : Le Quillosque le jeudi soir vendredi soir et samedi midi.

4 Rue Saint Eutrope, 63000 Clermont Ferrand, France - Téléphone: 04 73 34 30 41

Lucie Vorilhon

Co-fondatrice et co-gérante avec Maxime Fritzen des Marchés de Max et Lucie à Clermont Ferrand - Epicerie en ligne et en boutique

Deux jeunes auvergnats aux commandes :

Lucie pointe le bout de son nez en août 1989. Maxime, quant à lui, naît quelques jours après. Nos deux comparses se rencontrent l'année du bac. L'idée d'entreprendre n'a alors pas encore germé. Les deux grandissent en Auvergne mais les études les éloignent du Massif central et les font atterrir dans des lieux bien moins escarpés. Etudes terminées et de retour à la maison, nos deux amis se retrouvent autour de longues discussions parfois animées.

Désireux de s’engager et d’être actifs sur leur territoire, l’idée prend peu à peu racine : faire le lien entre celui qui travaille la terre et celui qui s’en nourrit ! Expliquer, sensibiliser et retrouver du sens dans sa façon de consommer font alors sens. Après plus d’une année à étudier le terrain, le projet prend forme, Max et Lucie souhaitent offrir aux petits producteurs un débouché supplémentaire en circuits courts (moins de 30 km pour les fruits et légumes) tout en proposant aux consom’acteurs un système de livraison pratique. Née alors lesmarchésdemaxetlucie.fr, une épicerie en ligne 100% local. Vous trouverez dans nos étales virtuelles des fruits et légumes, mais aussi tout un tas de produits artisanaux dégotés aux quatre coins de l’Auvergne.

Les Marchés de Max et Lucie ( Boutique ) - 60 Avenue Charras, 63000 Clermont-Ferrand - Tél : 06 89 27 20 82

Liste des produits présentés par Lucie Vorilhon

Panier de légumes : Christophe Bovio à Entraigues, producteurs de pommes de terre, carottes, oignons, échalotes. Agriculture paysanne.

Cantal Vieux AOP hautes herbages: Angèle et Martin Seguis. Coopérative de 15 producteurs tous sous le même cahier des charges spécifiques en haute herbage => transformation du lait cru et lait entier dans les 24h, pâturage prairie naturelle située à 1000 m d’altitude. La coopérative permet de rassembler le lait cru et de le transformer rapidement ainsi que l’affinage (entre 120 jours minimum et 600 jours maximum). Races : Montbéliardes et Brunes des Alpes.

Saucisson de porc : Florent Tixier à Charbonnière les Varennes. Porc fermier élevé sur paille nourrit avec les céréales de la ferme. Saucisson de bœuf (charolais). Salaison sans additifs.

Confit de foin : Christiane Bongain à Saint Saturnin. Foin zone d’appellation Saint Nectaire (cahier des charges AOP).

Tisanes AB Happy Plantes : Amaya et Charly Dubail à Volvic. Cueillette à la main avec la coopérative de la CICARAPPAM (vrai savoir-faire en terme de cueillette). Proposent leurs tisanes dans certains restaurants étoilés.

Miel de sapin : Béatrice Peyrachon à Bord l’étang. Pratique la transhumance de ses ruches.

Huile de noisette et colza : Françoise Guinet à Ludesse. Pressage artisanale et récupération du broue pour la cuisine.

La recette de la Falette d'Eric Roux :

La falette est la version auvergnate de la poitrine de veau ou d’agneau (épigramme) farcie qui se retrouve sous différentes versions dans le midi de la France. C’est une cuisine peu couteuse mais demandant un peu de travail.

La falette se mange chaude ou froide accompagnée d’une vinaigrette à l’huile de noix riche en échalote.

Les proportions indiquées sont données à titre indicatif, car bien souvent tout se fait à la poignée.

Son nom vient du mot en occitan d’Auvergne qui désigne le tablier.

La viande ne doit pas être trop "viandeuse" mais riche en verdure.

Une poitrine de veau (ou d’agneau) d’un kilo à 1,5 kg. Mais demandez bien à votre boucher de la parer, sans la percer, de ses cartilages, os et gras. S’il sait faire ça sans rechigner, c’est un bon boucher.

Un bouquet de persil simple

500 g. de vert de blettes (mais d’autres verdures peuvent aussi s’utiliser mélangées, épinard, pissenlit, repousses de choux, …)

Pour le parfum, au choix, du thym, de l’origan, de la sarriette annuelle, du romarin, du laurier …

200 g. de lard gras salé découpé en petits cubes.

200 g. de chair de veau et/ou de porc hachée un quignon de pain sec trempé dans du lait, du bouillon ou de l’eau et bien essoré.

2 gousses d’ail rose d’Auvergne

2 échalotes

1 gros oignon

3 à 4 carottes suivant leur grosseur

un peu de sel (attention le lard est salé)

poivre du moulin

20 cl de vin blanc sec ou de bouillon de pot-au-feu (à la rigueur de l’eau).

1 cuillère à soupe de saindoux ou d’huile d’olive.

Blanchir, en les trempant dans une grande casserole d’eau bouillante, très rapidement, les verdures, le temps qu’elles fanent. Bien les égoutter en les pressant dans une passoire. Les hacher grossièrement au fil du couteau.

Mélanger verdure, persil, herbes pour le parfum, lard gras détaillé, les chairs hachées, une gousse d’ail et les deux échalotes ciselées, pain trempé, sel et poivre. Mélanger bien pour marier les parfums.

Etaler votre poitrine bien à plat votre sur un plan de travail. Répartir votre farce en un gros boudin sur la longueur de la poitrine. Refermer votre poitrine soit en portefeuille soit roulé comme un rôti. Lier à la ficelle ou coudre les bords pas trop serré. Les chairs vont se contracter à la cuisson. Dans une grande cocotte en fonte, colorer à feu vif dans le saindoux ou l’huile d’olive votre falette sur toutes les faces.

Ajouter les carottes et les oignons émincés. Mouiller de vin blanc ou de bouillon et glisser au four à 180° pour 90 minutes. Au sortir du four enlever la ficelle et tailler en tranche de 1 cm d’épaisseur. Servir avec le jus et les légumes de cuisson accompagnés de purée, d’aligot, de haricots secs ou d’une salade verte.

Manger froid avec une vinaigrette à l’huile de noix riche en échalote.

La sélection des produits et des chefs par Eric Roux :

Os Camponeses - Minhotos Bolinhos de Bacalhau

Saveurs d’Alep Jouni et Ibrahim - Falafels

Laurent Jury La Belle Meunière - Croquette de Fin Gras du Mezenc

Eric Durif Boucher - Saucisse au Chou

Harry Lester Saint Eutrope - Tripes

La pancette - de Gerzat

Stéphane Ranieri Volaille d’Auvergne - Brochettes de cuisses de poulet aux épices

Emmanuel Hebrard L’Ostal

Jérôme Bru Smorrebrod - Foccacia aux courgettes parfumées romarin, crémeux de chèvre frais.

Frédéric Coursol

Jean Claude Leclerc

Wilfrid Chaplain

Olivier Nivesse - Fromages auvergnats autres que les AOP fourme de Valcivière, et de Rochefort, Gaperon.

Paul Lopez - Nougat des Arts Macarons tout amande

Puy Confit - Angélique confite d’Auvergne

Pistore Hervé Durif - Boulanger - Pompe aux pommes

La recette des Tripes d'Harry Lester :

Tripes à la mode de Chassignolles (Haute-Loire)

Pour 8 personnes

1 cuillère de Saindoux

1 tranche de poitrine fumée détaillée en lardons

1 oignon émincé

1 cuillère à café de graines de carvi

2 gousses d’ail ciselées

2 kg de panse, bonnet et feuillet (tripes)

1 litre de bouillon de pot au feu

1 pincée de paprika doux fumé

2 tomates pelées ou une petite boite de tomates concassées

1 verre de vin blanc sec

1 feuille de laurier

1 branche de thym

1 petit demi-verre de vinaigre de vin

Sel et poivre du moulin.

Dans une grande cocotte en fonte faire revenir les lardons dans le saindoux. Un fois dorés, ajouter, ail, oignons et carvi. Ajouter les tripes détaillées en gros morceaux.

Mouiller avec le vin blanc, le bouillon et le vinaigre et incorporer les autres ingrédients. Porter à ébullition, puis baisser le feu à frémissement et laisser cuire très longuement en remuant de temps en temps. Vous pouvez aussi faire cuire au four à 110° pendant 10 h.

Mais une tripe peut aussi se préparer pour une très grande tablée, voir une immense tablée. Réunir la famille et les copains pour vous aider. Surtout si vous décidez de vous procurer directement une tripe entière, c’est possible et pour un prix ridiculement bas. Pour 50 personnes à rassasier. C’est ce que nous réalisons pour les fêtes du vin naturel à Chassignolles en Haute-Loire.

Dans ce cas compter :

4 cuillères de Saindoux ou équivalent

1 demie-poitrine de lard fumé, coupée en lardons

12 gros oignons émincés

1 cuillère à soupe de carvi

1 tête d’ail émietté

1 ventre entier de vache coupé en morceaux, les tripes (Panse Bonnet Feuillet)

Le bouillon d’une tête de cochon (tête que vous aurez fait cuire au bouillon pour la transformer en fromage de tête) un litre

1 cuillère à café de Paprika fumé

1kg tomates pelées

1 bouteille de vin blanc sec

5 feuilles de laurier

1 bouquet de thym

Vinaigre 250 ml

Sel

Dans une très grande casserole faire revenir les lardons afin qu’ils soient bien dorés puis ajouter les oignons, le carvi et l'ail. Remuer et ajouter les tripes. Incorporer tous les autres ingrédients (attention si votre bouillon est salé il ne faut pas mettre trop de sel ou même pas de tout).

Monter à ébullition et puis baisser le feu.

Faire cuire environ 10 heures.

La chronique cuisine d'Estérelle Payany :

Margaridou, l’héroïne de la cuisine auvergnate

Comment le vrai-faux journal d’une cuisinière auvergnate écrit par Suzanne Robaglia a inspiré les chefs et fait comprendre la diversité de la cuisine auvergnate. La preuve avec la recette des cornets de Murat.

La recette des Cornets de Murat

Pour 10 à 12 cornets

100 g d’œufs (environ 2)

100 g de sucre blanc

100 g de farine

1 pincée de sel

Un peu de rhum

Préchauffez le four à 210°C (th.7)

Fouettez les œufs avec le sucre pendant 5 mn jusqu’à ce que le mélange blanchisse.

Ajoutez la farine et le rhum.

Déposez des cuillerées de pâte très espacées sur une plaque bien beurrée ou recouverte d’un tapis de cuisson.

Etalez-les avec le dos d’une cuillère, un peu comme des tuiles. N’en mettez que 4 par plaque, pour avoir le temps de façonner les cornets avant qu’ils ne refroidissent.

Enfournez pour 5 mn, et enroulez-les dès la sortir du four. Utilisez les interstices d’une boîte à œuf pour les déposer et les laisser refroidir au fur et à mesure.

Garnissez au moment de servir de crème fouettée et de confiture.

La chronique vin de Dominique Hutin :

Le souffle nouveau de l’Auvergne, authentique eldorado du vin

Ici, avant, "on héritait de la vigne comme de la vérole". Aujourd’hui, les vignerons se mesurent à la force des volcans et ressuscitent les riches heures du vin d’Auvergne … au goût de l’époque.

Ou comment un vignoble de " vin boisson", façon carburant de bas étage, est devenu le frisson viticole qui agite les verres de Clermont-Ferrand à New-York

Le carnet de dégustation « Vins d’Auvergne » de Dominique Hutin

à télécharger gratuitement - 100 vins dégustés, 25 commentés (prix, commentaires, adresses) :

Biblio :

« Entre Les Vignes - Avec Les Vignerons Nature D’auvergne » 252 pages - 25€

« Vins d’Auvergne et du Massif central » Par Didier Desert, chef du restaurant l’Ambassade d’Auvergne à Paris - 136 pages - 26.99 €

Foires aux vins « Vins d'auvergne »

Plus de 50 références à découvrir - 14 septembre au 13 octobre -

La Petite Ambassade d’Auvergne - 206 Rue Saint-Martin, 75003 Paris

Carte de vins auvergnats :

L’Ambassade d’Auvergne - 22 Rue du Grenier-Saint-Lazare, 75003 Paris - 01 40 33 44 67

