Bienvenue à la table de BOULOM ! On s’invite chez le chef landais Julien Duboué pour un Noël à la sauce sud-ouest.

"On va déguster" chez BOULOM © Radio France

Julien Duboué

Originaire des Landes, Julien Duboué commence son apprentissage chez Jean Cousseau, au Relais de la Poste** à Magescq avant d’arriver à Paris en 2001 chez Alain Dutournier au Carré des feuillants**.

Après des passages remarqués au George V*** ou encore à New York chez Daniel Boulud***, il ouvre son premier restaurant Afaria dans le 15 ème arrondissement de Paris, bistrot dans lequel il propose des produits frais et locaux du Sud-Ouest. Il ouvre en 2010 un nouvel établissement Dans les Landes où il a l’idée de décliner sous forme de tapas les plats de sa région.

C’est en 2014 qu’il ouvre le restaurant A Noste, près de la Bourse, qui vous fait voyager dans sa région à travers deux ambiances différentes : l’espace tapas, convivial et festif, ainsi que l’espace La Table proposant une carte plus gastronomique. Engagé à défendre les produits de sa région, il ouvre en partenariat avec la Maison de la Nouvelle Aquitaine le restaurant Corn’R en octobre 2016.

Boulimique de travail, il ouvre en avril 2018 un nouvel établissement, BOULOM. Acronyme de Boulangerie Ou L’On Mange, ce restaurant de 500m2, au 181 rue Ordener dans le 18eme arrondissement de Paris vous surprendra. En devanture une boulangerie – pâtisserie de tradition qui laisse place à une large salle de restaurant avec des buffets gargantuesque et le tout à volonté. Restez vigilants car l’année 2018 n’est pas terminée et ce jeune chef vous réserve encore de belles surprises !

► Le site de Julien Duboue

Les différents restaurants de Julien Duboue sur Paris

BOULOM 181 rue Ordener 75018 Paris

A NOSTE 6 bis rue du 4 septembre 75002 Paris

CORN'R 21 rue des pyramides 75001 Paris

CORN'R 65 rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris

A MIA 3 rue du 4 septembre 75002 Paris

Horaires d'ouverture et fermeture de BOULOM :

Le restaurant est fermé le 23 dec au soir, le 24 dec et 25 dec toute la journée. Nous ré ouvrons le 26 décembre toute la journée ainsi que le 27 , 28 et 29 décembre et le 30 qu'au déjeuner. Fermé le 30 décembre au diner.

Fermé le 30 au soir, 31 toute la journée, 1er toute la journée.

Boulangerie horaires ouverture et fermeture : La boulangerie est ouverte le 24 déc de 07h à 19H30, le 25 décembre de 07h à 15h, puis le 30 et 31 de 07h à 15h.

Restaurant et boulangerie fermés : le 1er janvier.

Buffet de Noël

Crème d’artichauts,

Salade de butternut aux agrumes

Pâté de foie gras de canard en croûte

Salade de lentilles

Échine de porc aux agrumes

Oies braisées et farcies, navet boule d’or au miel

Garbure

Poule au pot

Bouillon perles du Japon

Terrines, saucisson

Dorade en croute de pain,

marinade à la truffe

Huitres, bulot, crevettes

Saumon gravlax,

Wok de légumes,

Salade de fruits

Bûche la Luxure : noix de coco

Bûche la Gourmandise : chocolat Iles flottantes

Formule buffet à volonté : 39 €

Réservation : resa@boulom.net

Menu de Noël

Pâté de foie gras de canard en croûte

Accord : Biographie 2011

Huitres kiwi

Accord : Champagne Michel Genet MGBB Nature

Oie farcie braisée aux marrons et navet boule d’or au miel

Accord : Origine 2009

Échine de cochon confite aux agrumes

Accord : MGBB Vintage 2012 (Brut Millésimé)

Bûche croustillant au chocolat et fleur de sel, crémeux caramel et mousse chocolat

Bûche biscuit craquant à la noix de coco, marmelade avec les mûres du jardin et mousse de noix de coco

Pièce montée

Pain de Noël, pain au sarrasin, pain au maïs, Pain Lodève

Eric Ospital

Artisan charcutier basque né à Bayonne. La Maison Louis Ospital est une charcuterie artisanale et familiale qui perpétue son savoir-faire depuis plus de 40 ans.

Adresse : Charcuterie familiale 47 rue Jean Lissar à Hasparren -Tél 05 59 29 64 41.

Son Facebook

Son livre : Copains comme cochons : 75 recettes du groin à la queue - Eric Ospital et ses amis préface de Frédéric Beigbeder - textes de Stéphane Davet - photographies de Louis-Laurent Grandadam - accords mets-vins Gabrielle Vizzavona - Paru le 18 octobre 2018 - Editeur Tana

Le cochon, c'est une histoire, celle d'un animal à l'origine de fêtes, d'échange et de convivialité, mais c'est aussi celle d'Éric Ospital, artisan charcutier à Hasparren dans le Pays basque, qui depuis des années propose à ses clients de la viande et des charcuteries d'une extraordinaire qualité. Ses produits, il les cuisine, il les vend et il aime les partager. Et dans cet ouvrage, il est justement question de cuisine et d'amitié. Retrouvez autour d'Éric ses amis - cuisiniers, vignerons, charcutiers, ostréiculteur, écrivain, chanteur ou journalistes - qui tous, dans la joie et la bonne humeur, ont accepté de nous livrer leur meilleure recette... à base de cochon bien sûr. Partagez leur amour du cochon et des produits d'Éric Ospital. Vous ne pourrez pas résister devant le carré de cochon rôti au miel corse, les cigares croustillants de brebis à l'ibaïama, les encornets farcis au pied de cochon, la poitrine ibaïama confite au piment d'Espelette et crevettes croustillantes au nori... et bien d'autres délices !

Gâteau d'Elvira !... dont la recette est à découvrir plus bas

Les recettes de Julien Duboue

► Huîtres & Gazpacho de kiwi, concombre et avocat : la recette

► Recette du Pain de Noël

► Recette de la bûche au chocolat

► Recette de la Buche Gourmandise / Croustillant au chocolat et fleur de sel, crémeux caramel et mousse chocolat

Les recettes d'Eric Ospital

► Recette de l'épaule de cochon rôtie entière aux agrumes

► Recette du Bourguignon de cochon

Vins et champagne :

Un vin rouge structuré et élégant : un Pomerol du "Château La Conseillante".

Un vin blanc sec et aromatique, un grüner-veltiner du domaine Bründlmayer en Autriche

Champagne Michel Genet (27-29 rue des Partelaines - 51530 Chouilly Tel : 03 26 55 40 51)

Recette d'Elvira Masson

► La recette de l' "Äppelpaj" ou "Old English Apple Pie"

Programmation musicale :