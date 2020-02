Connaissez-vous le tofu ? Cette pâte de soja fermentée, riche en protéines, est devenue l’un des totems de la cuisine végétale…Comment le fabriquer à la maison, lequel choisir dans les rayons, comment le cuisiner à l’asiatique ou à la française ?

Tofu ferme © Camille Oger

Camille Oger

Reporter, photographe et auteure, Camille s’intéresse surtout aux aspects culturels de la cuisine.

D’un pays à l’autre, elle glane des informations sur les pratiques alimentaires traditionnelles qu’elle documente sur son blog d’ethnogastronomie « Le Manger ».

Son dernier livre : "Tofu - L'anthologie" Paru le 11 septembre 2019 - Editeur la Plage

170 recettes d'Inde, du japon, de Birmanie, de France ou d'Italie... La fadeur du tofu frais est un avantage, une « page blanche » culinaire, comme celle du riz blanc ou de la farine de blé, qui peut être exploitée de nombreuses façons - en le faisant mariner, en le cuisinant avec des épices, aromates et condiments variés... C'est une source de diversité culinaire inépuisable.

Tofu piquant aux cacahuètes (Chine)

Tofu grillé au miso (Japon)

Tofu à la citronnelle (Vietnam)

Pâtes à la bolognaise (Italie)

Tofu façon pain perdu (France)

Les adresses conseillées par Camille Oger pour déguster le tofu :

- Best Tofu - Restaurant chinois -9 Boulevard de la Villette, 75010 Paris Téléphone : 01 42 06 80 84

- La maison du Tofu - Restaurant - 4 Rue Rampal, 75019 Paris -Téléphone : 01 48 03 97 94

Les recettes de Camille Oger :

Extraites de son livre " Tofu - L'anthologie " Paru le 11 septembre 2019 - Editeur la Plage

Tofu sauté en coupelles croquantes / Camille Oger

Christophe Moret

Avec son regard bleu océan et sa carrure de rugbyman, Christophe Moret a imposé son style à la tête des cuisines du Shangri-La Hotel, Paris.

Homme d’engagement, locavore convaincu et passionné par le végétal, il a créé pour le restaurant gastronomique L’Abeille une cuisine de sensibilité, reflet de sa personnalité et récompensée de deux étoiles au Guide Michelin.

Depuis cinq ans, ses cartes s’écrivent au rythme de la nature et de ses saisons, valorisant le terroir français tout en étant ponctuées d’une ouverture sur le monde. Elles dévoilent une profonde générosité et un grand respect des produits et de leurs producteurs.

Pour célébrer cette date anniversaire, et les producteurs partenaires avec lesquels il collabore étroitement depuis de longues années, Christophe Moret donnera quatre dîners exceptionnels autour d’un produit de saison. C’est l’asperge verte qui ouvrira les festivités, avec un premier rendez-vous le 21 mars prochain en présence du producteur Jérôme Galis de Piolenc…

Lorsque l’on lui demande une définition de son métier, il cite sans hésiter le Chef Alain Chapel : “ La cuisine, c’est beaucoup plus que des recettes ”, un ouvrage qu’il fait lire à tous ses sous-chefs.

Amoureux des produits, et de ceux de la méditerranée qu’il découvrira quelques années plus tard, c’est bien avant le réveil des consciences que ce Chef engagé a choisi de rendre ses lettres de noblesse à la palette végétale.

Un engagement qu’il met en oeuvre à son arrivée au Shangri-La Hotel, Paris, avec le lancement les Dîners 100% Green à La Bauhinia en juillet 2015 et de l’Afternoon Tea 100% Vegan.

L'Abeille Shangri-La Hôtel - 10 Avenue d'Iéna, 75116 Paris - Téléphone : 01 53 67 19 98

L'adresse conseillée par Christophe Moret pour se procurer du Tofu - Possibilité de commander en ligne et de se faire livrer dans toute la France :

Le Suzu Tofu - Corpore Sano SAS Adresse : 39 Rue des Maillets, 72100 Le Mans Téléphone : 02 43 24 02 14

Les recettes de Christophe Moret :

Le coup de coeur de François-Régis :

Peppe Pizzeria - 2 rue Saint-Blaise 75020 Paris - : 01 45 35 59 13 - Fermé le lundi

Le pizzaiolo Giuseppe Cutraro est le Champion du monde de la Pizza Contemporaine Pizza Margherita.

Pizza Margherita : 11 euros

La chronique livre de cuisine de Déborah Dupont :

Incroyable mais vegan ! 100 recettes végétales carrément bluffantes - Marie Laforêt, Editions Alternatives, 24.90€

► Ecouter la chronique

La chronique vin d'Antoine Gerbelle :

Domaine Laroque d'antan, le gros lot du Lot

► Ecouter la chronique

La programmation musicale :