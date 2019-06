Nos coups de cœur, nos bonnes adresses, nos tours de mains, nos lectures gourmandes...on vous sert sur un plateau nos petits plaisirs de l'été.

Les plaisirs de l'été © Getty

Laurent Delmas

Co- animateur de l 'émission On aura tout vu propose un Blind Test cinémato culinaire à toute l'équipe d'On Va Déguster.

Retrouver Laurent Delmas dans l'émission "Ciné qui chante "/Saison 3 tout l'été du lundi au vendredi à 10h.

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry :

Les super cookies au chocolat et le pain aux farines naturelles moulues sur place

Atelier Auger - 5 rue Auger 75020 Paris Tél:09 87 59 88 65

Le coup de coeur d'Elvira Masson :

Livre : Histoires de l'alimentation, Jacques Attali, éditions Fayard et France Culture

Le coup de coeur de Laurent Delmas :

La Trinquelinette, confiture allégée en sucre et artisanale dans l’Yonne .

Lieu dit Trinquelin - 89630 Saint-Léger-Vauban -Tél. 03.72.83.53.08

Le coup de coeur de Déborah Dupont :

Recette de Pickles d’écorces de pastèque

Récupérer les écorces d’une pastèque bio. Avec un couteau pointu, retirer la partie verte et conservez le blanc, le taille en petits tronçons et les mettre dans un bocal avec des aromates (graines de fenouil ou de carvi, grains de poivre, aneth, ail, gingembre… chez moi le Panch Phoron d’Olivier Roellinger et Beena Paradin - fenugrec, fenouil, moutarde brune, du cumin, et de la nigelle-)

Pour 1 bocal, porter à ébullition un verre de vinaigre, un verre d’eau avec une cuillerée à soupe de gros sel non raffiné et une autre de cassonade. Verser sur les écorces et les épices.

Fermer le bocal et garder-les dans une pièce sombre et fraiche au moins pendant au moins 15 jours (et jusque 45) avant de déguster vos pickles.

La bande d'On va déguster © Radio France

Le coup de coeur d'Estérelle Payany :

Livre : La cuisine de l’exil, récits et recettesde Stéphanie Schwartzbrod Ed. Actes Sud

Le coup de coeur de Dominique Hutin :

Livre-magazine « Chassez le naturel » numéro 1 - Pauline Dupin-Aymard - 16 vignerons - 16 euros

numéro 1 - Pauline Dupin-Aymard - 16 vignerons - 16 euros Restaurant Chez François - Genêts (50) - Auberge + Hôtel + Bar-Tabac -

Le coup de coeur de Jérôme Gagnez :

Rouge Provence

L'association est née à la suite d'un élan de solidarité d'une trentaine de vignerons de Provence en direction de Raymond de Villeneuve (Château de Roquefort) qui avait totalement grêlé en 2012.

Fort de cet élan, Peter Fischer (Revelette) Jean-Christophe Comor (Terres Promises) décident de créer l'association Rouge Provence avec deux buts principaux :

Rassembler des domaines qui partagent la volonté de promouvoir les rouges de Provence avec une éthique de production commune.

S'engager à aider un domaine membre en cas de catastrophe climatique.

Coteaux Varois en Provence Le Champs du Bécassier 2018, domaine du Deffends - 12 € au domaine

Domaine du Deffends - 2020 Chemin du Deffends - 3470 Saint-Maximin / La Sainte-Baume - Téléphone : 04 94 78 03 91

Coteaux d’Aix en Provence blanc 2018, château Revelette 14 € au domaine

vin de France PUR BLANC 2018, Revelette 17€ au domaine - Chateau Revelette - 13490 Jouques - Téléphone : 04.42.63.75.43

La chronique cuisine d'Elvira Masson :

Reportage en cuisine à La Résidence, le restaurant du Refugee Food Festival, à Ground Control, avec le chef mauritanien Harouna Sow.

Haruna Sow cuisine dans le cadre de la 4ème édition du Refugee Food Festival le 23 juin au restaurant Clarance, à Lille, et le 29 juin au Refettorio, à Paris.

La recette de Thiakry, le "Porridge mauritanien" de Harouna Sow :

Pour une assiette de Thiakry : Faire gonfler 60 g de semoule de mil (appelée thoakry) 15 minutes à couvert avec de l'eau très chaude, comme pour une semoule de cousous, avec une noix de beurre. Préparer la "crème fraîche" en mélangeant

2 c à soupe lait concentré non sucré,

1 c à soupe de crème fraîche,

1 c à soupe de yahourt grec,

20 g de sucre,

un peu de vanille, éventuellement de la noix de coco râpée,

2 c à café d'eau de fleur d'oranger (plus ou moins selon votre goût).

Réserver cette crème au frais pendant 1 heure.Assembler en disposant la semoule de mil au fond d'une assiette creuse, recouvrir de la crème, parsemer de quelques feuilles de menthe ou d'une autre herbe et de quelques morceaux de fruits découpés, mangue, framboise, abricot.

La chronique cuisine d'Estérelle Payany :

La recette POPOVERS

3 œufs

50 g de beurre

25 cl de lait

140 g de farine

1 pincée de sel

Préchauffez le four à 190°C.

Placez le beurre dans un bol résistant à la chaleur , profitez du préchauffage du four pour l’y faire fondre.

Pendant ce temps, battez les œufs dans un récipient muni d’un bec verseur. Ajoutez le lait, du sel, le beurre fondu. Ajoutez la farine tamisée au-dessus du saladier de préparation.

Versez dans les moules à ras bord.

Faites cuire 30 mn à 190°C SANS OUVRIR !

La chronique livre de Déborah Dupont :

Les recettes du campeur, Pauline Dubois, Editions Larousse, 9.95€

Cookie géant à la poêle

Préparation 10 minutes

Cuisson 25 min

Frais :

50g de beurre

1 œuf

Epicerie :

50g de chocolat blanc

50g de chocolat au lait

75g de cassonade

125g de farine

1 c. à café de levure chimique

2 c. à soupe de noix de pécan

1. Faire fondre le beurre dans la poêle à feu doux. Laissez refroidir, puis ajoutez l’œuf et remuez avec une cuillère en bois. Ajoutez ensuite la cassonade, la farine et la levure. Mélangez jusqu’à ce que la pâte soit homogène.

2. Coupez les chocolats en petits dés. Ajoutez-les à la pâte ainsi que les noix de pécan concassées. Mélangez.

3. Répartissez la pâte uniformément sur le fond de la poêle. Remettez la poêle sur feu doux, laissez cuire pendant 10-15 min en surveillant régulièrement.

4. Quand le cookie est cuit dessous, faites-le glisser dans une assiette puis retournez-le dans la poêle afin de terminer la cuisson de l’autre face. Poursuivez la

Son coup de coeur :

Le coup de larme d'Arnaud Daguin :

L'oraison du plus fort est elle la meilleure ?

Hommage à une mère et son fils : Huguette et Denis Meliet

Son adresse : Restaurant J'GO Marciac - 32230 Marciac Téléphone : 05 62 69 20 72

Le coup de coeur de jerome gagn

La chronique vin de Jérôme Gagnez :

Restaurant à Beaune - Hôtel de France - Restaurant le Tast'Vin - Nicolas Di Serio et Virginie Dassé

Chef : Stéphane Giboulot - 35 Avenue du 8 Septembre 1944

Exemple de vins :

Saint-Bris Moury 2017 Domaine Goisot à 30 €

Bourgogne Aligoté 2016 François Carillon à 34 €

Bourgogne Pinot noir “Vielles vignes” 2016 Philippe Pacalet à 35 €

Beaujolais-Leynes Le Bouteau 2016 Domaine Cheveau à 29 €

La chronique vin de Dominique Hutin :