Et si on s’invitait à la Table de Gustave Flaubert, dont on fête en 2021 le bicentenaire de la naissance ? Le sédentaire attaché à son terroir normand, le mondain adepte des dîners littéraires, l’écrivain boulimique… on explore la face gourmande de Flaubert.

A la Table de Flaubert ! © AFP

Yvan Leclerc

Professeur émérite de Lettres modernes à l’université de Rouen Normandie, membre associé du laboratoire CÉRÉdI. ( Centre d'Études et de Recherche Éditer / Interpréter)

Spécialiste des manuscrits et de la correspondance de Flaubert.

A édité, dans la Bibliothèque de la Pléiade, Correspondance, t. v, 2007 et en collaboration, Œuvres complètes, t. ii et iii, 2013.

Responsable du site Flaubert

Directeur scientifique avec Danielle Girard des éditions en ligne des manuscrits de Madame Bovary (2009), de Bouvard et Pécuchet, volume 1 (2012) et de la Correspondance (2018).

Gustave Flaubert- Parution le 13 Mai 2021 Albums de la Pléiade

Valérie Duclos

Journaliste art de vivre et auteur de livres gourmands

Son livre : A la table de Flaubertphotographies Guillaume Czerw Paru le 27 novembre 2020 - Ed. des Falaises, Rouen

Dans le cadre du bicentenaire de la naissance de l'écrivain, des chefs normands revisitent des recettes de cuisine traditionnelles en s'inspirant d'extraits de son oeuvre. Elles sont accompagnées des textes concernés ainsi que de photographies de paysages, de maisons ou encore de banquets qui illustrent l'art de vivre en Normandie .

Les recettes de Valérie Duclos extraites de son livre : "A la table de Flaubert" aux Ed. des Falaises, Rouen

Lectures pour aller plus loin :

Flaubert : itinéraire d'un écrivain normand Stéphanie Dord-Crouslé Paru le 11 mars 2021 Editeur Gallimard

Né à Rouen en 1821, Gustave Flaubert puise son inspiration dans sa ville natale, de même que dans la Normandie tout entière qu'il parcourt depuis son enfance : Trouville, Pont-l'Évêque, Honfleur... autant de lieux et de souvenirs qui nourrissent son oeuvre.

Pendant plus de trente ans, Flaubert rédige l'essentiel de ses romans dans sa demeure de Croisset, loin du monde, tel un reclus sacrifiant sa vie aux exigences de son art. Ses voyages à Paris lui offrent cependant divertissements mondains et plaisirs littéraires où il côtoie Zola, Maupassant, les Goncourt ou George Sand. C'est aussi à Paris qu'il fait la connaissance de Maxime Du Camp. Il l'accompagnera dans son voyage en Orient, en Grèce et en Italie.

Mêlant documents d'archives et photographies contemporaines, cet ouvrage nous conduit sur les pas de Flaubert, révélant les liens entre les lieux et l'oeuvre, d'hier à aujourd'hui. Une façon de rendre hommage, deux cents ans après sa naissance, à « l'enfant terrible de Rouen » et à l'un des plus grands écrivains du XIXe siècle

La Normandie de Flaubert - textes Association des Amis de Flaubert et de Maupassant photographies Eric Bénard Paru le 7 mai 2021 - Ed. des Falaises

Une évocation de la vie de Flaubert à travers ses liens avec la Normandie. Les éléments biographiques se mêlent à l'histoire régionale ainsi qu'à la représentation des lieux normands dans Madame Bovary, Bouvard et Pécuchet et Trois contes. Du même auteur Flaubert et la Saint-Polycarpe Amis de Flaubert et de MaupassantAutorité BnF

Pour en savoir plus sur les évènements autour du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert.

Site de Flaubert 21 Près de 200 projets labellisés / Un programme de plus de 200 dates de rendez-vous/ Un lancement officiel à Rouen, en Normandie.

2021 sera l’année du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert. Sa naissance

et sa vie en Normandie, son attachement à cette région notamment comme territoire d’écriture d’une partie de son œuvre, sa notoriété internationale et la traduction de ses œuvres dans toutes les langues font de Gustave Flaubert un artiste hors norme dans l’histoire de la Normandie.

La chronique cuisine d'Elvira Masson :

L'omelette, de Flaubert à l'Iran

La recette du kuku sabzi, omelette iranienne "ouverte" aux herbes

Pour une omelette

1 poireau

1 oignon moyen

1 bouquet de coriandre

1 bouquet d'aneth

1 bouquet de persil plat

1 c à s rase de farine

6 oeufs

1 c à c de curcuma en poudre

2 pincées de curry en poudre (optionnel)

1 c à c de sauce tamari (optionnel)

1 c à s d'épine-vinette (petites baies iraniennes, dans les boutiques spécialisées, sinon des cranberries hachées)

sel

poivre

Huile d'olive

Faire revenir à la poêle dans l'huile d'olive, le poireau émincé finement (le blanc et un peu de vert) et l'oignon émincé avec le curcuma et le curry.

Battre les oeufs, ajouter le sel, poivre, la sauce tamari et la farine tamisée. Ajouter la garniture à ce mélange puis toutes les herbes hachées et l' épine-vinette ou cranberries. Mélanger à la spatule. Goûter et rectifier l'assaisonnement avec un peu de sel et de poivre.

Préchauffer le four à 180°.

Huiler un moule à gâteau d'environ 12 cm de diamètre (de façon à obtenir une omelette épaisse). Verser la préparation dans le moule. Cuire au four pendant une vingtaine de minutes, de façon à ce que le mélange ait "pris".

Démouler et retourner, ou pas : la partie inférieure sera plus verte, la partie supérieure sera brun-doré.

Dans certaines recettes on voit un peu de levure chimique, je n'en vois pas l'utilité. Dans d'autres, l'ajout de yahourt. On peut aussi y mettre des noix hachées, très présentes dans la cuisine iranienne.

La sauce tamari et le curry n'ont rien d'iranien, mais ils apportent un petit plus.

Deux ouvrages de référence :

La cuisine perse, de Neda Afrashi (ed de la Martinière)

Persiana, de Sabrina Ghayour (Hachette Pratique)

La chronique vin de Jérôme Gagnez :

Champagne Pascal Doquet

Vin présenté : Arpège Premier Cru Blanc de Blancs brut nature - Pascal Doquet -39 € au domaine hors frais de port.

Domaine Pascal et Laure Doquet - 44 chemin du moulin de la Cense Bizet - Vertus – 51130 Blancs-Coteaux -Tél. 03 26 52 16 50 -contact@champagne-doquet.com

La programmation musicale :