On Va Déguster se met à l'amande !

Amandine Geers

Auteur culinaire, conférencière, consultante, Amandine prône une transition douce vers une meilleure alimentation sur le long terme. Ainsi elle incite à l’autonomie et la créativité.

Amandine Geers et Olivier Degorce cuisinent des produits biologiques, de saison et privilégient les circuits courts. Leur cuisine est à forte tendance végétale. Grâce aux herbes, aux épices, aux sauces saines, aux graines oléagineuses, aux huiles végétales, aux algues, etc.

Les recettes d'Amandine Geers :

Lait d’amande maison

100 g d’amandes entières

800 ml d’eau de source

La veille, rincer les amandes puis couvrez les largement d’eau. Les laisser tremper jusqu’au lendemain.

Jeter l’eau, et émonder les amandes ce qui est facile après trempage. Rincer.

Dans un blender puissant, mixer les amandes avec l’eau pendant 1 minute.

Filtrer avec une étamine fine.

Verser dans une bouteille et placer au frais.

Se conserve quelques jours au réfrigérateur.

Astuce : Aromatiser le lait avec du sirop de vanille de Madagascar par exemple. Le sucrer avec du sirop d’agave.

La pulpe résiduelle, appelée okara, peut être utilisée dans des gâteaux, des rochers ou toutes sortes de pâtisseries. On peut aussi la faire sécher afin d’en faire une « farine »

Ajo blanco

L’ajo blanco est une soupe froide andalouse

150 g d’amandes mondées

2 cs de vinaigre de Xérès ou de pommes

1 ou 2 gousses d’ail pelées et dégermées

1 litre d’eau environ

100 g de mie de pain (on peut utiliser du pain sec)

4 cs d’huile d’olive

sel

Rincer les amandes et faites les tremper 1 ou 2 heures au préalable.

Faire tremper le pain (s’il est sec) dans un peu d’eau pour le ramollir.

A l’aide d’un blender mixer les amandes avec l’ail, l’huile d’olive, le vinaigre de cidre, le sel et un peu d’eau. Une fois obtenue une pâte assez fine, ajoutez la mie de pain et le reste de l’eau progressivement. Mixer de nouveau. Rectifier l’assaisonnement.

Servir très frais avec des graines de raisin pelés et épépinés ou des dés de melon (facultatif)

Compote courge pomme à la purée d’amande blanche

300 g de courge butternut

2 pommes douces

1 pincée de cardamome

1 pincée de cannelle

1 pincée de vanille

40-60 g de sucre blond

3 à 4 cs de purée d’amandes blanche

Peler la courge et coupez ls en dés. Epépiner les pommes et les couper en dés.

Placer les fruits dans une cocotte à fond épais. Ajouter le sucre, les épices et un fond d’eau.

Couvrir et laisser cuire à feu doux pendant 20 minutes.

Mixer la compote finement en ajoutant la purée d’amande.

Déguster tiède ou froid.

Pour aller plus loin ... livre "Amande, sésame, avocat... : 150 recettes végétariennes à base d'oléagineux " d' Emmanuelle et Claude Aubert photographies de Delphine Paslin - Paru le 30 août 2013 - Editeur Terre vivante

150 recettes végétariennes à base d'oléagineux Les oléagineux (noix, graines de courge, de lin...) sont très riches en nutriments, en fibres et en antioxydants. Pour profiter de leurs vertus, nous devrions en consommer environ 30 g par jour, mais notre consommation est de 3 g par jour seulement.

Pourtant, leur consommation régulière réduit le risque de maladies chroniques, notamment des maladies cardiovasculaires, du diabète et de certains cancers.

Par ailleurs, leur richesse en protéines en fait des aliments de base pour les repas végétariens.

Les 150 recettes de cet ouvrage prouvent que leurs utilisations, salées ou sucrées, sont innombrables : salade aux amandes et à l'avocat, falafels au sésame, aubergines farcies aux noix, macarons aux graines de lin...

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry :

Restaurant La Table du 2

2 bis Rue de la République, 30000 Nîmes Téléphone : 04 48 27 22 22 - Site

Jours de Figues

Dans le cœur de la cité médiévale, MARCHÉ DE LA FIGUE avec producteurs et transformateurs, artisans et pépiniéristes (conseils et soins spécifiques sur le figuier)... Les 29 et 30 septembre - Place de la mairie 30360 - VEZENOBRES

La compagnie des amandes - UN NOUVEAU MODELE POUR DEVELOPPER LA FILIERE

Le livre de cuisine de Déborah Dupont :

Cassez la noix ! 70 recettes nutritives et gourmandes à base de purée d'amandes, de noisettes, de cajou... Pippa Murray, Editions Prisma, 15.95€



Soupe de poulet aux épinards et à la patate douce. Pour 4 personnes, 25 minutes.

· 1 litre de bouillon de poulet

· 1 gros oignon finement émincé

· 1 grosse patate douce pelée et coupée en cubes de 1.5 cm

· 3 blancs de poulet

· 2 c. à s. de gingembre frais finement haché

· 100g de purée d’amandes

· 2 poignées de feuilles d’épinard, grossièrement hachées

· Sel et poivre noir du moulin

Pour servir

· 1 citron vert coupé en quartiers

· Feuilles de coriandre fraîche

Versez le bouillon, l’oignon, la patate douce, les blancs de poulet et le gingembre dans une grande casserole et portez à ébullition. Baissez le feu et laissez mijoter pendant 15 minutes. Prélevez 3 cuillerées à soupe de bouillon, versez-le dans un bol, ajoutez la purée d’amandes et mélangez pour obtenir une pâte bien lisse.

Ajoutez les épinards dans la soupe et poursuivez la cuisson pendant encore 5 minutes. Retirez les blancs de poulet, coupez-les en bouchées et remettez-les dans la soupe. Incorporez la pâte à la purée d’amandes et mélangez intimement. Rectifiez l’assaisonnement. Servez dans des bols avec un quartier de citron vert à part et parsemez le dessus avec les feuilles de coriandre.

La chronique vin de Jérôme Gagnez :

Côtes du Ventoux Vox rouge 2017, Via Caritatis à 9 €

Côtes du Ventoux Lux blanc 2017, Via Caritatis à 16 €

Pour acheter les vins, vous pouvez aller :

sur internet à l' adresse suivante

à la boutique du monastère : 1201 chemin des Rabassières, 84330 Le Barroux

chez l'un des cavistes ou point de ventes indiqués dans la rubrique points de vente

Pour les caisses en bois, contacter Gabriel Teissier directement 06 95 90 39 85

Reportage de Stéphane Cosme :

LES VERGERS DU DOMAINE ROMAN

Amandes de Provence en agriculture biologique

Depuis 2008, la famille ROMAN s’est lancée dans la culture d’amandes de Provence, en plantant 700 amandiers de variétés Lauranne et Férragnès, avec une culture en agriculture biologique certifiée AB.

Domaine Roman - 4421 route de Vaison, 84150 Jonquières - Tél: 04.90.70.63.21

Transformation des amandes chez Good' Amande par Nicolas Granget et Laure Lazzarini - 10 chemin de la Valentine - 84370 - Bedarrides

Les vergers du domaine de Roman © Radio France / Stéphane Cosme

