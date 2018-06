Elle est ronde, blanche porcelaine, douce et lactée… secrets et succès de la mozzarella. C’est l’été, la mozzeralla fait sa bella sur le plateau d’On Va déguster !

Mozza - Pizza © Getty

ALESSANDRA PIERINI

RAP, c'est elle! Alessandra Pierini en avait rêvé, elle l'a fait. Il y a huit ans, après avoir été pendant dix-sept ans aux commandes de Pasta e Dolce, l'enseigne qu'elle avait ouverte à Marseille, elle a tout remis en jeu et parié sur Paris. RAP, ça a d'abord été deux adresses face à face rue Rodier dans le 9e, dont un restaurant qui réussit le tour de force de séduire en moins de deux ans les critiques gastronomiques exigeants de la capitale et de s'attacher une clientèle fidèle. Le restaurant n'est plus. Aujourd'hui, RAP est une épicerie dans les locaux de la rue Fléchier, qu'Alessandra a voulue pointue, exubérante, accueillante....

Le goût d'Alessandra pour la cuisine et les bonnes choses s'enracine dans l'enfance. Elle connaît la terre et ses produits comme si tout ce que la gastronomie italienne avait de plus beau été déjà inscrit dans son patrimoine génétique. Amoureuse des terroirs, attachée autant à l’origine des produits que à l’hommage qu’elle peut rendre aux artisans et pour laisser une trace concrète de sa passion, elle écrit aussi des livres sur la cuisine et les produits qui la passionnent particulièrement.

Elle organise aussi la sélection du meilleur pesto gênois de Paris pour la participation au Championnat du Monde à Gênes, qui a lieu tous les deux ans.

Livre: La Mozzarella, dix façons de la préparer (Ed. Epure mai 2018)

RAP épicerie 4, rue Fléchier 75009 Paris Site

L'extrait du documentaire LA TRES TRES BONNE PIZZA réalisé par Frédéric Planchenault s'est déroulé AU CASEIFICIO RIVABIANCA - chez ROSA MARIA WEDIG et son mari GENNARO D'ALESSIO -

Strada Statale 18 Tirrena Inferiore - Paestum (Salerne) - Leur Site

Diffusion du documentaire LA TRES TRES BONNE PIZZA le Dimanche 24 juin à 12h sur Paris Première

LES MEILLEURES PIZZAS DE FRANCE / L EXPRESS

EMMANUEL COTTET

Une cuisine simple faite chaque jour par notre Chef et son équipe avec les meilleurs produits de saison. Notre ambition est de vous faire vivre des moments de voyage intense au cœur de la méditerranée découvrir ou redécouvrir le goût des produits les plus emblématiques d’Italie avec modernité, élégance et simplicité !

L’Atelier Pizza - 7 avenue de la Pointe Ringale - 91250 ST GERMAIN-LES-CORBEIL - Réservations : 01 64 98 83 99

Facebook

LES RECETTES D'ALESSANDRA PIERINI EXTRAITES DE SON LIVRE "LA MOZZARELLA, DIX FACONS DE LA PREPARER" - ED. EPURE

Mozzarella cake

250 gr de mozzarella de vache « fior di latte »

40 ml de lait

200 gr de farine de noisettes

200 gr. de sucre glace

3 œufs bio

40 ml d’huile au goût assez neutre (pépins de raisin, mais, tournesol, chanvre...)

1 sachet de levure

1 gousse de vanille

1 pincée de sel

Mozzarella Cake / Alessandra Pierini

Déposez la mozzarella coupée en morceaux et le lait dans un blender, puis mixez. Mélanger dans un bol les œufs battus, la farine, le sucre, la vanille, la levure, une pincée de sel et ajoutez la préparation mixée tout en mélangeant jusqu’à obtenir un ensemble bien homogène et sans grumeaux. Terminez en rajoutant l’huile, bien une dernière fois. Versez le tout dans un moule à cake préalablement beurré et laissez cuire 30-35 minutes dans un four chaud à 175 degrés jusqu’au moment où vous verrez une petite croûte dorée apparaître. Démoulez sur une grille et laissez refroidir.

Servez le Mozzarella Cake en tranches avec un bon espresso italien ou une purée de fruits. Selon la saison, les meilleurs accords sont la fraise, la framboise, la cerise, la pomme, la figue ou la banane.

Il peut se conserver 5-6 jours recouvert d’un papier d’aluminium.

Pâtes mozzarella, crème de basilic et thon

250 g de mozzarella

500 g de pâtes courtes de votre choix

2 belles tomates

200 g de thon en conserve à l’huile d’olive

150 g de mascarpone

50 g de parmesan râpé

1 cuillère de pignons

1 bouquet de basilic

huile d’olive

sel, poivre

Mixez dans un robot les feuilles de basilic, l’huile d’olive, le parmesan, les pignons, le mascarpone et une pincée de sel. Coupez la mozzarella et les tomates en cubes que vous mélangerez au thon égoutté et coupé en morceaux dans un plat avec un trait d’huile d’olive. Salez légèrement et poivrez si nécessaire. Faites cuire les pâtes al dente dans beaucoup d’eau bouillante et salée, selon le temps de cuisson indiqué sur le paquet. Prélevez 2 cuillères d’eau de cuisson à rajouter à la crème de basilic pour la rendre plus souple. Égouttez les pâtes et assaisonnez aussitôt dans un plat avec la crème de basilic et, tout en mélangeant, ajoutez la mozzarella, la tomate et le thon. Servez sans attendre pour ne rien perdre en saveurs. Un plat chaud-froid qui a surtout sa place sur les jolies nappes estivales.

LE COUP DE COEUR DE FRANCOIS-REGIS GAUDRY

Osteria Summa Terra

Via Santa Maria del Pozzo, 112, 80049 Somma Vesuviana Italie . Site

Osteria Summa Terra © Radio France / François-Régis Gaudry

Les paccheri alla vesuviana || Ricotta de vache /confiture d’abricot /menthe © Radio France / François-Régis Gaudry

LA CHRONIQUE CUISINE DE DEBORAH DUPONT

Recettes extraites d"Ibiza, entre terre & mer" Françoise Pialoux, Editions de la Martinière 25.90€

CRUMBLE DE CERISE À LA RHUBARBE

« Pour changer un peu du classique mariage fraise-rhubarbe, j’ai pris l’option d’un crumble de juin avec des cerises bien noires. Je le sers avec de la glace à la vanille qui fond doucement sur les fruits acidulés et c’est trop bon ! »

Pour 8 personnes :

Cuisson : 40 minutes

500 g de rhubarbe

1 kg de cerise noires

100 g de sucre en poudre

Pour le crumble :

250 g de farine T 45 ou T 55

150 g de cassonade

150 g de beurre ramolli

50 g de noisettes hachées grossièrement

Épluchez la rhubarbe avec un éplucheur à légumes et coupez-les en morceaux d’un centimètre.

Rincez les cerises, équeutez-les et dénoyautez-les.

Dans une casserole, faites cuire la rhubarbe avec le sucre en poudre et un fond de verre d’eau pendant environ un quart d’heure à couvert sur feu doux.

Préchauffez votre four à 180 °C et préparez la pâte à crumble.

Dans un grand bol, mélangez la farine avec la cassonade et les noisettes hachées, puis ajoutez le beurre.

Mélangez rapidement avec les doigts pour obtenir un mélange sableux. Beurrez un moule en terre ou des petits plats qui vont aussi bien au four que sur la table, versez-y la rhubarbe, ajoutez les cerises crues et mélangez un peu. Émiettez alors sur les fruits la pâte à crumble et enfournez pendant 25 minutes.

Servez tiède avec de la crème fraîche ou une glace à la vanille.

LA GREIXONERA DE JUANITO

« Avec son petit goût de pudding, cette recette populaire est un dessert typique d'Ibiza et de Formentera. A la base, il était fait pour utiliser les restes de viennoiseries et cette fameuse ensaïmada qui fait office de croissant aux Baléares. Je tiens les secrets de cette greixonera de Juanito, un vrai ibicenco qui est responsable des desserts à l'hôtel, et je la sers le plus souvent au petit déjeuner. C'est juste délicieux !

Pour 2 personnes :

Cuisson : 50 minutes

1 l de lait demi-écrémé

1 bâton de cannelle

1 citron de jaune bio

400 g de sucre en poudre

6 en saïmades individuelles ou 6 croissants

8 œufs

Portez le lait à ébullition sur feu doux avec la cannelle, les zestes du citron et 200 g de sucre en poudre.

Aux premiers bouillons, ôtez du feu et laisser infuser jusqu’à ce que le mélange tiédisse.

Lorsqu’il est tiède, retirez le bâton de cannelle et les zestes et ajoutez les senaïmades en petits morceaux.

Battez les œufs, puis mélangez-les à la préparation. Réservez à température ambiante.

Préchauffez le four à 175 °C.

Faites fondre sur feux doux les 200 g de sucre restants avec une cuillerée à soupe d’eau dans un grand plat assez profond et en terre de préférence.

Lorsque le caramel prend une jolie teinte dorée, retirez le moule du feu. Versez alors dans ce plat bien caramélisé la préparation aux ensaïmades et enfournez dans au bain-marie pendant 50 minutes. Servez ce dessert froid.

LA COUP DE LAME D'ARNAUD DAGUIN :

“Mozzar est là !!!”

Le Talo, c’est la pizza basque, une pizza dont la pâte est faite avec de la farine de maïs.

Mais pas n’importe quel maïs : du grand roux basque, bien vivant.

Alors pour que ça marche, malgré l’absence de gluten dans la farine de ce maïs formidable, il y a un truc, une manip’.

Oh rien de sorcier, vous allez voir :

650 g d’eau

5 g de sel de mer

10 g de votre gras préféré

Olives

Canard, cochon, beurre, comme vous voulez.

Vous mettez ça à bouillir et vous le versez sur 400g de cette goûteuse farine dans une grande casserole où vous allez cuire ce mélange à feu très doux jusqu’à ce que votre spatule en bois soit nickel.

Une boule aplatie à la paume de la main sur du bois fleuré à la farine ou mieux encore, à la semoule de ce même maïs.

Ensuite, on pourra les garder au frigo mais le mieux c’est quand même de faire tout en suivant.

Les talos se cuisent à la plancha ou à la poêle puis se garnissent de ce que vous voudrez, fromage, jambon, ventrèche, légumes de tous

poils…et se finissent au four…

Allez, jouez juste et vivez joyeux

LA PROGRAMMATION MUSICALE