Les volcans fument, se mettent en colère mais ils nourrissent aussi les hommes qui vivent à leurs pieds. Avec le géologue gastronome Arnaud Guérin, on fait un passionnant tour du monde des produits, des vins et des recettes qui sont nés sur les pentes fertiles des volcans.

Le piton de la Fournaise sur l’Île de La Réunion © Getty

Arnaud Guérin

Arnaud Guérin est géologue, photographe et auteur du livre Les volcans et les hommes, (éditions Glénat).

Titulaire d'un DESS en Environnement et d'un DU de création d'entreprise, Arnaud Guérin est devenu photographe professionnel pour faire le lien entre la science et le grand public. Raconter la Terre et la nature est ce qui l'anime.

Voyageur passionné, il est devenu concepteur et guide de voyages thématiques qui l'amènent aux quatre coins du monde pour partager sa passion. Quand il pose son sac dans son camp de base de Normandie, il prend la plume pour écrire ses livres, les textes de ses expositions photographiques qu'il aime présenter en grand voir très grand format en extérieur pour toucher le plus grand nombre ou les documentaires qu'il imagine pour la télévision. Pour lui, l'image est une porte d'entrée vers la connaissance...

Dans sa vie de voyageur, l'Islande tient une place toute particulière puisqu'il a passé la barre des 60 voyages sur la « terre d'entre les deux mondes ».

A la barre de sa société Lithosphère, il gère avec passion ses multiples activités grâce à un réseau de professionnels tout aussi passionnés que lui. Un jour il est à l'Université pour enseigner les sciences de l'environnement, le lendemain chez un de ses éditeurs, une semaine plus tard, il est sur les volcans en éruption à l'autre bout de la planète en tournage, tandis qu'à son retour il anime un séminaire pour le développement du tourisme de nature, une conférence ou participe à une émission de radio... En résumé, Arnaud a choisi de vivre et de vous faire partager sa passion...

Thierry Kasprowicz

Thierry Kasprowicz est journaliste culinaire à la Réunion. Mosellan d’origine, il a délaissé la chaleur des hauts fourneaux pour celle du volcan du Piton de la Fournaise à La Réunion il y a vingt-deux ans. Épicurien par nature, cet auteur culinaire collabore à différents supports où il intervient comme expert et chroniqueur gourmand et œnologique. Il a créé le magazine gastronomique _"Mets Plaisirs"_dont il a été directeur de la rédaction durant 8 ans. Il intervient sur d’autres titres régionaux comme le Mémento, Maisons Créoles et sur des magazines nationaux comme La Revue du vin de France et Bourgogne Aujourd’hui. Thierry Kasprowicz est surtout l’auteur du Guide Kaspro depuis trois éditions, le seul guide gastronomique de La Réunion dont l’édition 2019 a sélectionné 138 tables de qualité.

Vous pouvez trouver le Guide Kaspro 2019 à La Réunion dans tous les points presse, librairies et centres culturels. En métropole, il est disponible via l'adresse guidekaspro@gmail.com et sur la page Facebook Guide Kaspro.

Les recettes d'Arnaud Guérin

La Kjotsupa islandaise :

Une épaule d'agneau non désossée

6 côtelettes d'agneau

2 à 3 oignons

6 à 7 carottes

2 à 3 navets

250 g pommes de terre

Une botte de céleri branche

5 poireaux

Une dizaine de branches de persil plat

Thym (ou si vous êtes en Islande, serpolet, thym arctique)

Estragon

Poivre 5 baies

Coriandre en baies

Sel aux herbes (ou herbamare)

35 grammes de riz

Préparation :

Mettre la viande dans un grand faitout et la recouvrir d'eau puis porter à ébullition, ensuite baisser le feu et faire cuire pendant 1 heure 30 à petit frémissements (mettre dans l'eau de cuisson un peu d'estragon lyophilisé, de sel aux herbes (herbamare), du poivre 5 bais, des grains de coriandre et deux belles branches de thym)

Idéalement, il faut faire cuire la viande la veille, ce qui permet de laisser refroidir la viande dans l'eau et de dégraisser le bouillon.

Désosser la viande et remettre la viande dans le bouillon.

Couper tous les légumes en dés, le céleri en tronçons et les carottes en rondelles.

Mettre à cuire les légumes dans le bouillon en remuant bien jusqu'à ce que les légumes soient bien cuits... Environ une bonne heure mais plus ça mijote mieux c'est !

Assaisonner avec sel aux herbes, poivre 5 baies, estragon.

Quand tout est cuit, faire cuire le riz directement dans la soupe, pendant cette cuisson, il est encore temps de vérifier l'assaisonnement.

Plus cette soupe réchauffe meilleure elle est, donc à préparer la veille et servir chaud !

Les recettes de Thierry Kasprowicz

Cari boucané bringelles

Pour 4 personnes

400 g de boucané (poitrine de porc fumée) (La viande peut être remplacée par du boucané de volaille)

4 aubergines tendres (bringelles) de taille moyenne

4 oignons

2 tomates

4 gousses d’ail

1 branche de thym frais

1 cuillère à café de curcuma

Quelques grains de poivre noir

1 cuillère à soupe d’huile végétale

Progression

Détaillez votre boucané en lamelles de 2 cm puis faites les dessaler dans une casserole d’eau jusqu’à ébullition durant 20 minutes, répétez l’opération deux fois.

Émincez les oignons grossièrement.

Après avoir égoutté le boucané, faites-le rissoler dans une cocotte avec une cuillère à soupe d’huile puis ajoutez les oignons sans qu’ils brunissent. Remuez bien l’ensemble puis ajoutez l’ail, le thym, le poivre préalablement pilés au mortier (ou au mixeur). Mélangez bien l’ensemble puis ajoutez le curcuma, laissez roussir durant 1 minute avant d’ajouter les tomates coupées en petits cubes. Faites bien revenir l’ensemble durant 2 minutes à feu moyen. Ajoutez ensuite les aubergines (bringelles) coupées en rondelles d’1 cm et faites compoter le tout durant 45 minutes à feu doux. Se déguste évidemment avec du riz !

Gâteau patate

Pour 6 à 8 personnes

1 kg de patates douces (à chair blanche de préférence)

100 g de beurre doux ramolli

50 g de sucre de canne

1 gousse de vanille Bourbon de La Réunion

2 œufs

50 g de farine

1 cuillère à soupe de rhum vieux (ou d’anisette)

Progression

Épluchez les patates douces, lavez-les puis coupez les grossièrement. Faites les cuire durant 30 minutes dans une casserole d’eau en y ajoutant la gousse de vanille épuisée après en avoir récupéré ses graines à l’aide d’un couteau.

Égouttez après cuisson les patates douces puis écrasez-les dans un grand bol à l’aide d’une fourchette afin d’obtenir une purée. Ajoutez ensuite le beurre, le sucre, les graines de vanille puis remuez l’ensemble. Incorporez chaque œuf à la suite en remuant vivement. Ajoutez la farine, remuez et terminez par la cuillère de rhum ou d’anisette.

Versez l’appareil dans un moule à manqué ou à bords épais beurré. Lissez l’ensemble afin d’obtenir une surface homogène, puis à l’aide d’une fourchette, tracez des traits comme un quadrillage. Enfournez votre préparation dans un four préalablement chauffé à 180° durant 45 minutes ! Laissez refroidir et régalez-vous !

Le coup de cœur de François-Régis Gaudry

Le restaurant "Tempero", 5 Rue Clisson, 75013 Paris.

Du Lundi au Vendredi midi de 12h à 14h15 et les jeudis et vendredis soirs de 19h30 à 22h15.

Infos et réservations : 09 54 17 48 88.

Tempero de Lieu jaune, purée de carotte, lentilles aux champignons © Radio France / François-Régis Gaudry

