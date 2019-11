Elles sont de toutes les assiettes et de tous les continents : chipo, morteau, cotechino, currywurst, cumberland … Bienvenue dans le monde passionnant des saucisses !

La saucisse dans tous ses états ! © Getty

Antonin Bonnet

Dans la discrète rue de l’Abbé Grégoire (VIème arrondissement), le chef Antonin Bonnet marque de son empreinte singulière la gastronomie. Un restaurant - Quinsou - et une boucherie - La boucherie Grégoire - pour donner vie à un échange intelligent entre l’éthique et le gastronomique. Autour d’une cuisine responsable, le chef affirme sa volonté d’allier bon goût et bon sens.

Quinsou, 33 rue de l’Abbé Grégoire - 75006 Paris

01 42 22 66 09 / Fermé dimanche, lundi et mardi midi.

La boucherie Grégoire 29 rue de l’Abbé Grégoire - 75006 Paris

01 42 22 58 41 / Fermé le lundi et le dimanche après-midi

Emilie Greenberg

Emilie Greenberg est graphiste et auteure. Depuis vingt ans, elle réalise sous l'acronyme Emigreen des livres illustrés sur différents sujets. Il y a deux ans, elle s’est lancée dans l’écriture de J’aime la saucisse, afin de partager sa passion pour cet aliment souvent sous-estimé.

Les recettes d'Antonin Bonnet

Le hot-dog

Ingrédients (pour 6 personnes)

Buns briochés 6 pièces (les prendre chez votre artisan boulanger)

90 g de moutarde

200g de kimchi

20g de sésame toasté

6 Saucisses aux herbes

Ketchup de poire (90g)

350 g de poires (épluchées et épépinées)

100 g de sucre

100 g de vinaigre de vin

1 clou de girofle

1 feuille de laurier

½ citron en jus

4 g de sel

Mettre le vinaigre, le sucre et les aromates dans une casserole. Faire réduire à feu doux de moitié le mélange. Ajouter les poires coupées en petits morceaux et mélanger, afin d’obtenir un mélange sirupeux. Puis mixer à l’aide d’un blender pour obtenir un mélange à la texture bien lisse. Laisser refroidir dans un petit pot hermetique.

Pickles de radis (120g)

100 g de vinaigre de riz

200 g d’eau

50 g de sucre

2 g de sel

200 g de radis blanc

Eplucher et laver les radis. Les tailler en rondelles très fines à l’aide d’une mandoline. Mélanger le vinaigre, l’eau et le sucre, avec le sel. Lorsque tout est bien dissoud, ajouter les radis, faire mariner pendant 48h. Puis sortir les radis de leur marinade avant de dresser le hot dog.

Faire chauffer les buns au four très doucement (150°c) pour qu’ils soient tièdes et croustillants. Faire cuire les saucisses dans une poêle chaude pour bien les colorer. Dresser ensuite dans le bun : tartiner de moutarde, ajouter le kimchi et la saucisse, puis napper de ketchup et ajouter les pickles.

La soupe verte

Ingrédients (pour 4 personnes)

2 gros poireaux

2 carottes

2 gousses d’ail

1 gros oignon

4 pommes de terre

2 feuilles de laurier

100 g de beurre demi-sel

1,5 l d’eau

4 saucisses zaatar

4 tranches de pain toasté

Déroulé

Éplucher, laver, nettoyer les oignons, les pommes de terre, les carottes, les poireaux et les gousses d’ail. Les trancher en gros cubes et tronçons.

Les passer dans une cocotte, ajouter l’eau, le laurier et le beurre demi-sel. Porter à ébullition et cuire à couvert pendant 30 minutes.

Poêler les saucisses, puis finir de les cuire dans la soupe pendant environ 10 minutes.

Servir le tout avec de belles tranches de pain toastées.

