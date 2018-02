Et si les métiers de bouche offraient de nouvelles débouchées pour les actifs qui souhaitent se reconvertir professionnellement ?

Tout plaquer pour la cuisine ! © Getty

Paul Vincent

Paul Vincent est âgé de 27 ans et vient de passer son CAP de cuisine en candidat libre.

Voici son programme :

L'organisation : préparer son plan de travail, sa tenue, ses ustensiles...

Les légumes : les choisir, les éplucher, les découper.

Les viandes : les différents morceaux, les différentes cuisson : Mijoter (boeuf bourguignon, veau marengo...), griller (escalope de veau milanaise, côte de boeuf...) , rôtir (gigot d'agneau, carré d'agneau...).

Les poissons : comment les choisir, les recettes de base (sole meunière, matelotte de lotte, gravlax).

Les oeufs : cocotte, poché, brouillé.

Les desserts : tarte aux pommes, tarte Tatin, mousse au chocolat, crème brulée...

À chaque recette sa fiche technique avec des conseils pratiques. À la fin de chaque chapitre, des antisèches pour pouvoir réviser et des quizz pour tester ses connaissances et ses acquis. 4 propositions d'examens blancs pour s'entraîner en temps réel et être prêt à passer son CAP cuisine.

Son livre : Le cuisinier en candidat libre - photographies de Edouard Ducos - Paru le 11 octobre 2017- Editeur Marabout

4eme de couv :

J'ai passé mon cap cuisine en candidat libre et je l'ai eu ! Produits, techniques, recettes, quizz...

Suivez mes conseils et passez vous aussi le cap.

2005-2012 : Paul Vincent travaille dans la restauration tous les étés pour se former.

2012-2013 : Paul Vincent apprend et s'exerce aux recettes de base du CAP.

Juin 2013 : Paul Vincent passe le CAP cuisine en candidat libre.

2014 : Paul Vincent ouvre son premier restaurant, Le chat ivre. Vins, planches et tapas dans un cadre de bistrot convivial avec sol en céramique et bouteilles suspendues.

Adresse : Le chat ivre - 22 Rue des Taillandiers, 75011 Téléphone : 01 43 55 77 08 Le site

Les recettes de Paul Vincent extraites de son livre : Le cuisinier en candidat libre- photographies de Edouard Ducos - Marabout

POIREAUX VINAIGRETTE

25min de préparation

10min de cuisson

• Préparer + laver un poireau

• Cuire à l’anglaise

Pour 4 personnes

4 poireaux (ou 12 mini)

2 oeufs

1 cuillerée à café de moutarde

1 cuillerée à soupe de vinaigre balsamique

3 cuillerées à soupe d’huile d’olive

1 douzaine de câpres (ou plus si vous les aimez)

½ botte de persil

Sel

Poivre

Les poireaux vinaigrette de Paul Vincent

PRÉPARER LES POIREAUX :

Couper le chevelu racinaire au ras du bulbe.

Couper les feuilles pour garder environ deux tiers de partie blanche pour un tiers de partie verte. Inciser légèrement toute la longueur du poireau pour enlever la première feuille. Fendre l’extrémité verte en quatre en maintenant le poireau par la partie blanche et en dirigeant la pointe du couteau d’office vers le bas.

Rincer abondamment les poireaux dans plusieurs bacs remplis d’eau.

CUIRE LES POIREAUX À L’ANGLAISE :

Plonger les poireaux pendant 6 ou 7 minutes dans de l’eau bouillante.

Planter la pointe du couteau pour vérifier la cuisson, la chair doit être tendre.

Sortir les poireaux à l’aide d’une écumoire. Les plonger directement dans l’eau froide pour arrêter la cuisson.

Plonger les oeufs dans l’eau bouillante des poireaux et lancer un minuteur pour 10 minutes.

RÉALISER UNE VINAIGRETTE MOUTARDÉE :

Mélanger la moutarde et le vinaigre. Verser l’huile d’olive progressivement jusqu’à l’obtention de la texture souhaitée.

Saler et poivrer. Ajouter les câpres.

À la fin du temps de cuisson, sortir les oeufs à l’aide de l’écumoire. Les passer sous l’eau froide et les écaler. Les couper en deux puis les hacher finement.

Disposer les poireaux sur les assiettes et ajouter la vinaigrette puis les oeufs hachés sur le dessus. Ciseler le persil et le parsemer sur les oeufs.

GIGOT D’AGNEAU

1h10 de préparation

1h15 de préparation

20min de repos

• Faire rôtir un gigot d’agneau

• Préparer un gigot façon méchoui

• Nourrir une viande pendant sa cuisson

Pour 8 personnes

1 gigot de 2 kg

1 bouquet de thym

2 carottes

2 oignons

Huile d’olive

Sel, poivre

Le gigot d'agneau de Paul Vincent

Préchauffer le four à 240 °C. Placer le gigot sur une plaque de cuisson ou dans un plat à gratin. Le badigeonner d’huile d’olive et de thym.

Découper les carottes en brunoise et émincer les oignons. Placer la garniture aromatique dans le fond du plat.

Assaisonner légèrement avant la cuisson.

Enfourner 15 minutes, puis prolonger la cuisson d’une heure en baissant la température du four à 200 °C.

Bien arroser le gigot régulièrement et le retourner à mi-cuisson. À la fin de la cuisson, laisser reposer le gigot couvert de papier aluminium pendant 20 minutes.

OPTION MÉCHOUI :

mélanger 60 g de beurre ramolli, du thym,

2 gousses d’ail écrasées,

2 cuillerées à soupe de coriandre,

1 cuillerée à soupe de cumin,

1 cuillerée à soupe de graines de cumin,

2 cuillerées à café de paprika,

du piment de Cayenne,

du sel et du poivre.

Réaliser une pâte et en enduire le gigot.

Enfourner à 150 °C pour 5 heures. Arroser régulièrement le gigot. À la fin de la cuisson, laisser reposer. Le tailler en fines tranches et le manger dans des pitas bien chaudes avec des carottes, du daïkon, de la menthe, de la coriandre, de l’oignon rouge et de la sauce blanche.

Su Kheing Vieira

36 ans, maman de deux petits ninjas, a décidé de troquer ses robes, ses bijoux et ses talons contre une toque, un tablier et des chaussures de sécurité.

Après 11 années d'expérience dans le secteur du prêt-à-porter et des accessoires de mode, elle décide, suite à son licenciement économique et à la découverte de son intolérance au gluten en septembre 2016, de se reconvertir vers le métier de pâtissière.

Son projet: lancer son laboratoire afin de proposer à des professionnels des pâtisseries sans gluten, certaines sans lactose et sans sucre, tout en respectant la saisonnalité des fruits.

C'est tout naturellement qu'elle s'oriente vers la formation continue pour les adultes en reconversion de l'école Ferrandi Paris en Septembre 2017 afin d'obtenir son CAP Pâtisserie.

Actuellement en stage chez un artisan boulanger/pâtissier, Monsieur Dominique Laird, compagnon du devoir, à Bailly Romainvilliers (Seine et Marne). Elle effectuera son second stage de 2 mois au Mandarin Oriental de Paris, dans l'équipe des Chefs Adrien Bozzolo et de Thierry Marx.

Vous pouvez suivre son actualité sur sa page

Les recettes proposées par Su Kheing Vieira :

Sa recette des Cookies au chocolat noir, noix de pecan et cranberries sans gluten

Ingrédients:

100g de vergeoise

80g de sucre

120g de beurre pommade (sortir 30 min avant du réfrigérateur)

1 œuf

150g de farine de riz

40g de poudre d'amandes

70g de fécule de maïs (maïzena)

1CC de levure

1cc de sel

Vanille liquide QS (quantité suffisante)

100g de chocolat noir

50g de noix de pécan

50g de cranberries

Préchauffer le four à 180°C

A l’aide du robot muni de la feuille, travailler le beurre pommade avec la vergeoise et le sucre.

Incorporer ensuite l'œuf au mélange.

Dans un bol, peser l'ensemble des éléments secs avec la levure.

Bien mélanger l'ensemble des farines avec un petit fouet avant de l'incorporer en une seule fois dans la cuve.

Puis ajouter le sel et la vanille liquide.

Mélangez jusqu’à obtention d’une pâte.

Enfin, ajouter le chocolat, les noix de pécan et les cranberries.

Former des petites boules à la main et placer les sur une plaque avec une feuille de papier sulfurisé.

Cuire à 180°C pendant 12 à 13 minutes.

Tarte au citron sans gluten

(Recette inspirée du livre de recettes PATISSERIE FERRANDI PARIS aux éditions Flammarion)

Pâte sucrée au citron sans gluten (ma recette)

75g de beurre

40g de sucre glace

15g de poudre d'amandes

0,5g de sel

5g de zestes de citron

30g d'œuf

50g de farine de châtaigne

50g de farine de riz

25g de fécule de maïs (maïzena)

Crème au citron

150G de jus de citron dont 1 citron vert

150g d'œufs

120g de sucre

3g de gélatine en feuilles

75g de beurre

Pâte sucrée au citron

A l’aide du robot muni de la feuille, mélangez le beurre et le sucre glace, la poudre d’amandes, le sel et les zestes de citron. Ajoutez l’œuf puis la farine. Mélangez bien jusqu’à obtention d’une pâte. Aplatissez-la légèrement et réservez au réfrigérateur pendant 30 minutes.

Foncez le cercle à tarte de 22 cm de diamètre légèrement beurré avec la pâte sucrée au citron. Laissez reposer au congélateur une trentaine de minutes avant de cuire à blanc 170°C pendant 20 minutes environ. Une fois cuit, laissez refroidir jusqu’au montage.

Crème au citron

Dans une bassine, mélangez le jus de citron frais, les œufs et le sucre à l’aide d’un fouet. Faites cuire ce mélange au bain-marie. Remuez bien au fouet jusqu’à épaississement.

Hors du bain-marie à 60°C, ajoutez la gélatine préalablement réhydratée dans l’eau froide et essorée, ainsi que le beurre puis mixez à l’aide d’un mixeur plongeant.

Réservez au réfrigérateur pendant 1 heure.

Montage

Versez la crème au citron dans le fond de la tarte froid. Lissez-la bien à hauteur du bord à l’aide de la spatule. Pour finir, passez du nappage neutre avec un pinceau sur le dessus de la tarte.

Vous pouvez la personnaliser avec une meringue italienne, de la meringue française et des suprêmes de citron vert. Ou tout simplement y ajouter des zestes de citron pour le décor.

Pour en savoir plus sur l'Ecole Ferrandi

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry

Empreinte ( Ismail Guerre-Genton et Inès Rodriguez )

70, avenue de l'Hippodrome, Lambersart (Nord), 03-20-44-00-21 - Formules déjeuner: 26 et 31 euros. Menus: 54 et 69 euros. Fermé le week-end. Le site

Pour en savoir plus Article ExpressExpress

La chronique cuisine de Déborah Dupont

Pour le CAP Cuisine:

Les éditions BPI vendent en direct pour les auditeurs qui sont en région. Le site

Cuisine de référence, Michel Maincent-Morel, Editions BPI, 33€

CAP Connaissances Technologiques de Cuisine ( JP Vichard et O Tondusson), Editions BPI, 5€

Sciences Appliquées à l’alimentation et à l’hygiène (D. Brunet), éditions BPI, 5 €

Techno CAP ( M Maincent, R Labat, R Leman), éditions BPI, 28,10€

Pour le CAP Pâtisserie :

Devenir Pâtissier, INBP, Editions SOTAL, 38€

CAP Pâtissier - Tome 1 - Matières premières, Frédéric Percheron, Le Génie Editeur, 29€

CAP Pâtissier - Tome 2 - Culture technologique et fabrication, Frédéric Percheron, Le Génie Editeur, 2

Clos de l'Elu

Charlotte et Thomas Carsin - 49190 Saint-Aubin-de-Luigné - Tel : 02 41 78 39 97

Anjou blanc cuvée Ephata 2015, environ 45 € au domaine

La Folle Berthe

David Foubert - 43, rue du Puy - 49700 Les Verchers-sur-Layon - lafolleberthe@gmail.com - Tel : 07 71 27 54 19

Facebook

Vins présentés :

Saumur blanc les Amandiers 2015 à 14 € TTC au domaine

Saumur rouge La Grande Berthe 2015 à 18 € TTC au domaine

La programmation musicale