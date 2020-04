Comment les chefs et les restaurateurs réinventent leur métier pendant la crise ? On en parle avec nos invités et vous amis auditeurs au 01 45 24 7000. Et puis nous accueillerons Michel Onfray pour une conversation philosophique autour du goût, de la cuisine et de la gourmandise.

Amandine Chaignot, Laurent Petit et Michel Onfray © Chaignot. Petit et Saget/AFP

PREMIERE HEURE

Laurent Petit

Chef du restaurant Le Clos des Sens à Annecy le Vieux ouvre son jardin pour soutenir ses producteurs locaux.

Les producteurs de saveurs, c’est le point de départ de la cuisine de Laurent Petit. Au fil des années, une relation intime s’est tissée entre le Chef et ces partenaires essentiels, et nombre d’entre eux créent aujourd’hui une offre sur mesure pour Le Clos des Sens. En cette période si particulière, l’idée a germé de proposer un PETIT cheminement au sein des 1500 m2 de son jardin en permaculture et aux 200 essences à Annecy le Vieux.

Les chefs étoilés du Lac d’Annecy se mobilisent pour les soignants

En soutien au personnel soignant, durement éprouvé par la crise sanitaire COVID-19, les chefs étoilés autour du lac d’Annecy se rassemblent pour cuisiner des menus dédiés en valorisant les producteurs locaux du territoire. Laurent Petit, Jean Sulpice, Yoann Conte, Stéphane Dattrino et Florian Favario souhaitent apporter, à leur manière, leur contribution à cette épreuve que connait actuellement tout le personnel hospitalier.

5 chefs = 5 repas pendant la durée du confinement

C’est toute une chaine de solidarité qui se met en place à destination des équipes de l’hôpital d’Annecy. Les chefs, main dans la main avec leurs producteurs locaux (pêcheurs, maraichers…) avec lesquels ils travaillent habituellement, vont créer des menus spécifiques et apporter dans les jours à venir plus de 60 plateaux qui seront distribués directement aux soignants.

A l’heure où tous les établissements sont fermés, les chefs souhaitent plus que tout valoriser les produits de leur territoire et donner un coup de main à leurs producteurs. Il s’agit d’une phase difficile pour tous, les chefs appellent à la solidarité de chacun et à se recentrer sur une consommation plus locale.

La première livraison de repas aura lieu ce jeudi à 11H00 à l’Hôpital d’Annecy, en présence des chefs étoilés.

A cette occasion, le Chef propose des plats à emporter, au prix de 18€ par personne, sur réservation avant le jeudi à midi par SMS auprès de Virginie 06 36 09 36 37. Selon l’évolution de la situation sanitaire et sous réserve de l’obtention des autorisations, ce rendez-vous sera reconduit les samedis matins à venir.

Les chefs qui participent à cette opération :

- Laurent PETIT, Le Clos des Sens à Annecy-le-Vieux – 3 étoiles - Jean SULPICE, L’Auberge du Père Bise à Talloires-Montmin – 2 étoiles - Yoann CONTE, La Maison Bleue à Veyrier-du-Lac – 2 étoiles - Stéphane DATTRINO, L’Esquisse à Annecy – 1 étoile - Florian FAVARIO, à l’Auberge de Montmin à Talloires-Montmin – 1 étoile

Recette Blanquette lacustre et aromates du jardin (pour une personne)

100g de filet de féra du lac d’Annecy

50g de cœur de filet de truite du lac fumée par nos soins

50g de filet de brochet du Léman

25g d’œufs de féra ou brochet fumés

250 g de bouillon de champignons

80g de beurre

1 jus de citron

Assortiment d’aromates du jardin

Assortiment de fleurs d’aromates du jardin

2 petits oignons grelots

3 champignons de Paris

1 asperge blanche

½ poirette

2 petites pommes de terre nouvelle

3 feuilles de petite blette à tondre

Sel et poivre

Ecailler, vider les poissons, lever et désarêter les filets, puis portionner. Utiliser les parures et les arêtes (brochet et féra) pour faire un fumet.

Assaisonner et cuire la truite (10 minutes) et la féra (7 minutes) dans un four très doux (70° C).

Assaisonner et cuire le brochet (10 minutes) à la vapeur.

Eplucher et laver les légumes. Cuire chacun d’entre-eux séparément au beurre avec un peu d’eau, sel et poivre et couvert d’un papier sulfurisé sans coloration.

Réunir le bouillon de champignon et le fumet de poisson, faire réduire pour concentrer les arômes, ajouter l’eau de cuisson des légumes, monter au beurre et assaisonner. Terminer avec le jus de citron, et au dernier moment les fleurs et aromates du jardin.

Disposer dans chaque assiette les trois variétés de poissons de lac, répartir les légumes et verser la sauce.

Amandine Chaignot

Cheffe du restaurant Pouliche

Mini Marché Pouliche

Pendant le confinement, Pouliche se transforme en mini marché pour le quartier du 10ème !

​Amandine vous propose les meilleurs produits de nos producteurs chéris : pain, fruits, légumes, cochon, produits d'épicerie fine Kalios...

Pour les infos pratiques:

Le petit marché est ouvert tous les jours sauf dimanche de 10h à 18 h.

On y trouve les productions d’une vingtaine de producteurs :

Le pain de Thierry breton, Légumes de Laurent Berrurier, Légumes et fruits de Christophe Latour, Les asperges et fraises de Frederic Poupard, Agrumes Baches, Viande de la ferme de Clavisy, Canards de la maison Argaud , Ail des ours et muguet sauvage de Fabrice Gabriel, Farine de Montaquoy, saucissons sec de Montalet, Poisson en direct de la Trinité-sur-mer,Fleurs d’Ile de France (Brossard ), Volailles et oeufs de Fleur Godard, Épices Momies, Huiles et olives Kalios...

Ainsi que quelques bouteilles de bières( Tête de mule) jus de fruits ( Boissonnerie de paris ) et vins.

Recette pour 4 personnes :Poêlée d’asperges blanches des Landes à l’ail des ours et aux anchois.

Asperges blanches 1 kg

Ail des ours 1 joli bouquet

Anchois à l’huile 1 petit bocal

Oeufs 4

Parmesan 50 g

Câpres 1 c à soupe

Éplucher les asperges blanches avec un économe. Cuire 4 oeufs mollets.

Dans une poêle à feu doux faire cuire doucement les asperges dans une cuillerée d’huile d’olive. Les laisser joliment colorer. En fin de cuisson ajouter l’ail des ours et les câpres.

Tailler les oeufs en 4, et le parmesan en copeaux.

Dresser sur chaque assiette les asperges dorées, l’ail des ours juste tombé et les câpres.

Ajouter les quartiers d’oeufs, puis les anchois et les copeaux de parmesan.

Thierry Kasprowicz

Auteur du GUIDE KASPRO, La Sélection des Plus Belles Tables de La Réunion.

son blog où, depuis le début confinement, il laisse la parole à un chef, un cuisinier, un artisan de bouche de La Réunion pour savoir comment il traverse cette situation.

Adresses à La Réunion, dans différentes zones de l'île de cuisines variées:

Restaurant La Fabrique à Saint-Denis ( chef Jehan Colson, ancien de Pascal Barbot à l'Astrance), cuisine créolonomique, emporter et livraison, un peu aussi comme une épicerie un peu comme ce que fait, Amandine Chaignot à Paris

Restaurant L'Atelier de Ben à Saint-Denis, ( chef Benoît Vantaux) cuisine gastronomique : de l'emporter

Restaurant Pépé Dofé à Saint-Denis, cuisine traditionnelle réunionnaise, il offre aussi des repas au personnel soignant

Restaurant Le Méditerranéo à Saint-Denis, cuisine italienne

Restaurant Le Velli à Saint-André, cuisine traditionnelle réunionnaise

Restaurant Le Bocage à Sainte-Suzanne, cuisine créolonomique et traditionnelle réunionnaise

Restaurants Mam'Zelle Pizza à La Saline les Bains, Saint-Pierre, Saint-Joseph, Le Tampon, pâtes et pizzas gastronomiques par des champions de la pizzas

Restaurant Art I Show à Saint-Pierre, cuisine gastronomique

Restaurant Kimbap à Saint-Pierre, spécialités coréennes

Restaurant Akina à Saint-Pierre, spécialités japonaises

Mon rougail saucisses inspiré de la recette de Christian Antou.

Pour 6 personnes

12 saucisses de préférence fumées (type montbéliard, alsace)

2 cuillères à soupe d’huile végétale

4 oignons (rouges ou blancs)

1 grosse boîte de tomates, bio de préférence

1 ou 2 piments verts (facultatif)

Plongez vos saucisses dans un grand volume d’eau froide dans un fait-tout. Faites bouillir à découvert durant environ 30 minutes pour bien dessaler les saucisses. Égouttez vos saucisses et découpez-les en rondelles de 3/4 cm. Dans votre fait-tout, faites rissoler à feu vif vos morceaux de saucisses dans l’huile végétale, dégraissez si nécessaire. Ajoutez les oignons émincés grossièrement, faites-les revenir à feu moyen sans coloration. Ajoutez éventuellement le piment vert pilé au mortier avec une pointe de sel ou simplement haché. Bien remuer l’ensemble puis ajoutez votre boîte de tomates ; laissez ensuite compoter à couvert et à feu doux pendant 25 minutes.

À servir avec du riz blanc et par exemple des lentilles de Cilaos, ou des haricots rouges…

Comme dans bon nombre de plats traditionnels français, la recette du rougail saucisses varie en fonction des zones géographiques de l’île et de chaque famille. Certains y ajoutent de l’ail, du gingembre, du thym voire du curcuma. En métropole, cet ajout d’épices peut aider à renforcer le goût des saucisses si elles manquent de relief.

Lecture de Vincent Josse

Producteur du "grand atelier" tous les dimanches à 15h sur France Inter

LES ASPERGES DE PROUST (Du Côté de chez Swann)

Toujours dans le même chapitre, le narrateur se souvient d’un certain séjour chez sa grand-tante à "Combray" où Françoise, la gouvernante, réserva une place de choix à ce légume dans ses menus.

-Madame Octave, il va falloir que je vous quitte, je n’ai pas le temps de m’amuser, voilà bientôt dix heures, mon fourneau n’est seulement pas éclairé, et j’ai encore à plumer mes asperges.

-Comment, Françoise, encore des asperges ! Mais c’est une vraie maladie d’asperges que vous avez cette année, vous allez en fatiguer nos Parisiens !

-Mais non, madame Octave, ils aiment bien ça. Ils rentreront de l’église avec de l’appétit et vous verrez qu’ils ne les mangeront pas avec le dos de la cuiller.

[...] L’année où nous mangeâmes tant d’asperges, la fille de cuisine habituellement chargée de les « plumer » était une pauvre créature maladive, dans un état de grossesse déjà assez avancé quand nous arrivâmes à Pâques, et on s’étonnait même que Françoise lui laissât faire tant de courses et de besogne, car elle commençait à porter difficilement devant elle la mystérieuse corbeille, chaque jour plus remplie, dont on devinait sous ses amples sarraux la forme magnifique.

[...] Les légères couronnes d’azur qui ceignaient les asperges au-dessus de leurs tuniques de rose étaient finement dessinées, étoile par étoile, comme le sont dans la fresque les fleurs bandées autour du front ou piquées dans la corbeille de la Vertu de Padoue.

[…] Mon ravissement était devant les asperges, trempée d’outre-mer et de rose et dont l’épi finement pignoché de mauve et d’azur, se dégrade insensiblement jusqu’au pied – encore souillé pourtant du sol de leur plant – par des irisations qui ne sont pas de la terre. Il me semblait que ces nuances célestes trahissaient les délicieuses créatures qui s’étaient amusées à se métamorphoser en légumes et qui, à travers le déguisement de leur chair comestible et ferme laissaient apercevoir en ces couleurs naissantes d’aurore, en ces ébauches d’arc-en-ciel, en cette extinction de soirs bleus, cette essence précieuse que je reconnaissais encore quand, toute la nuit qui suivait un dîner où j’en avais mangé, elles jouaient, dans leurs farces poétiques et grossières comme une féérie de Shakespeare, à changer mon pot de chambre en un vase à parfum.

Initiatives solidaires proposées par:

Elvira Masson

Une part en plus pour ceux qui en ont besoin

Si vous cuisiniez un peu pour vous, vous avez peut-être faire une ou deux part (s) en plus. Si c'est le cas, la plateforme Pour Eux passe en bas de chez vous, à Paris, Lyon, Lille, Rouen, Bordeaux, Strasbourg, Montpellier, Rennes, Bruxelles). Un coursier à vélo réceptionne le panier repas et le livre à un sans abri, au fil de ses maraudes.

Antoine Gerbelle

LA BONNE ACTION

Vente de vin au profit du collectif #ProtegeTonSoignant

Enchères en ligne sur www.iDealwine.com du 27 avril au 7 mai 2020

#Protegetonsoignant est composé de médecins et d’entrepreneurs qui ont décidé de se rassembler pour aider les personnels soignants, en première ligne dans la lutte contre le covid-19. Près de 800 vins, dont certaines cuvées exceptionnelles, seront mis aux enchères du 27 avril au 7 mai sur iDealwine.com, au profit de ce collectif. De nombreux domaines viticoles prestigieux ont offert des bouteilles de vin pour venir en aide aux personnels soignants, en première ligne dans la lutte contre le covid-19. Lundi 27 avril 2020 en fin d’après-midi début des premières enchères. Pour chaque lot, les enchères débuteront à 1€ !

François-Régis Gaudry

La vente caritative est réalisée au profit de SOS EHPAD, opération à but non lucratif portée par la Fondation Recherche Alzheimer et son président -fondateur, le docteurOlivier de Ladoucette, psychiatre et gériatre. Pour SOS EPHAD, pour le personnel soignant des EPHAD où le virus rôde et frappe encore plus dur, soyez là. Nous vous attendons. Il y a urgence. » L. B.

Le but de SOS EHPAD est de fédérer les générosités pour aider concrètement à améliorer le quotidien difficile du personnel des EHPAD, en première ligne dans la lutte contre le virus, et désormais seul lien avec nos aînés dépendants. Reconnue d’utilité publique, la Fondation s’engage à reverser 100% des dons reçus sur sosehpad.fr sans prélever de frais de gestion.

Les fonds collectés sont versés à 100% (sans aucun frais de collecte ou de gestion) pour soutenir des initiatives pragmatiques à l’endroit du personnel :

Achat de matériel de protection (masques, gants, gel hydroalcoolique), fournitures, repas, café, thé, boissons… gardes d’enfants à domicile, taxis, nuits d’hôtel à proximité des EHPAD, amélioration des salles de repos (matériel). Les gens peuvent aussi faire des dons.

DEUXIEME HEURE

Matthieu Conquet

Producteur de l'émission Et je remets le son tous les Dimanches à 17h sur France Inter

Recette Huîtres gratinées et punk rock proposée par Marie et Matthieu Conquet.

Il arrive qu’on ait les yeux plus gros que le ventre. Et que sur les douzaines d’huîtres achetées, une dernière se retrouve à attendre dans le bas du réfrigérateur. Le lendemain (ou le surlendemain), on craint que nos huîtres aient perdu en fraicheur, confinées dans le frigo… Solution gourmande : les faire gratiner !

INGREDIENTS :

12 huîtres (suggestion de commande et livraison pour la région parisienne ou Charente Maritime via Tom Saveur , réseau iodé et vivant de Boulogne sur Mer, Oléron )

, réseau iodé et vivant de Boulogne sur Mer, Oléron ) du pain sec (1/3 de baguette ou quelques tranches de pain bien sec)

1 botte d’ail des ours

un peu d’huile d’olive

du parmesan (si vous avez)

Mixer d’abord l’huile d’olive et l’ail des ours (pour obtenir une consistance du genre pesto, si vous avez un petit morceau de parmesan, ajoutez-le). Ajoutez ensuite les morceaux de pain coupés en dés dans le robot. Mixer jusqu’à obtenir une chapelure du calibre gros sel. Ouvrir les Huîtres (s’assurer bien sûr qu’elles sont bien vivantes et réactives à l’ouverture) et leur laisser le temps de refaire leur eau.

Disposer ensuite une cuillère de chapelure sur chaque huître, mettre au four (déjà chaud, grill au maximum) pendant 5 min. Sortez, régalez-vous tant que c’est chaud.

ACCORD MUSICAL:

Pour un hédonisme musical, et puisque rock et huitres sont intimement liés pour moi : le groupe punk américain Jawbreaker « Oyster » (tiré de leur dernier album )

Michel Onfray

Philosophe, essayiste, auteur d'une centaine d'ouvrages.

En 2002 il créé l 'Université Populaire de Caen .Il propose une pratique existentielle de l'hédonisme qui a pour ambition de rapprocher son lecteur du monde de la culture des arts et du savoir. Réconcilier l'homme avec son corps, machine sensuelle et bâtir une éthique fondée sur l'esthétique.

Parmi ses nombreux ouvrages il a fait paraître

- en 1989 aux éditions Grasset Le ventre des philosophes (disponible éditions Le livre de poche )

Quand les philosophes pensent, ils oublient, le plus souvent, de penser à leur corps et surtout à ce qu'ils y accumulent lorsqu'ils mangent. Pourtant, entre la pensée et la panse, il existe un réseau complexe d'affinités et d'aveux que la réflexion aurait tort de négliger : Diogène aurait-il été cet adversaire de la civilisation et de ses usages sans son goût pour le poulpe cru ? Le Rousseau du Contrat social aurait-il fait l'apologie de la frugalité si ses menus ordinaires ne s'étaient composés que de laitages ? Sartre lui-même, dont les cauchemars sont emplis de crabes, n'a-t-il pas, sa vie durant, payé - dans l'ordre de la théorie - son aversion pour les crustacés ? Dans cet essai résolument nietzschéen, Michel Onfray a donc choisi de redonner une dignité philosophique au cabillaud, au potage à l'orge, au vin, à l'andouillette, au café aromatisé ou à l'eau de Cologne qui sont - de Fourier à Marinetti, et de Kant aux existentialistes - les chemins improbables du gai savoir. Critique de la raison diététique ? Ebauche d'une «diététhique» ? Il s'agira d'abord, dans ce livre, de surprendre l'instant, et l'aliment, à partir duquel le corps rattrape l'esprit et lui dicte sa loi.

-en 1997 aux éditions LGF La raison gourmande (disponible aux éditions Le livre de poche)

Le goût et l'olfaction sont les plus décriés des cinq sens car ils montrent à l'envi combien l'homme qui pense et médite est doublé d'un animal qui renifle et goûte. D'où le discrédit jeté sur toutes les activités esthétiques qui en appellent aux saveurs et aux odeurs, donc aux arts de la cuisine et des alcools. Ce livre propose de conférer la dignité philosophique qui leur manque aux domaines de la table et de répondre positivement à la question de Nietzsche : y a-t-il une philosophie de la nutrition ?

Pour ce faire, la Raison gourmande invite à un trajet en terres hédonistes et à des pérégrinations au cours desquelles on verra Leibniz expliquer la théorie des bulles à Dom Pérignon, Grimod de la Reynière inventer la critique gastronomique à partir de la scène théâtrale, Noé servir de prétexte jubilatoire à l'ivreté, Brillat-Savarin accéder au rang de philosophe grâce à une truffe et à un utérus, Carême réaliser son désir d'être architecte en devenant cuisinier, l'art conceptuel expliquer la Nouvelle Cuisine.

De même, sur des terres exotiques, on découvrira l'odyssée du thé, du café et du chocolat, le tout mis en perspective avec l'invention de religions excitantes dans lesquelles l'ange accède à un nouveau statut. Ou bien, on traquera, en prenant des leçons dans l'histoire de l'art de la période moderne à nos jours, ici les œuvres des cuisiniers-artistes, là celles des artistes-cuisiniers.

L'ensemble du livre est placé sous les auspices de l'ange hédoniste, étrange personnage conceptuel dont le propos invite tout un chacun à se réconcilier avec l'ensemble de ses sens et la totalité de sa chair. Une existence hédoniste est à ce prix.

En 2016 il lance un site Web tv MichelOnfray.com

Ses dernières parutions :

Grandeur du petit peuple en janvier 2020 et Le crocodile d Aristote en octobre 2019 tous deux édités aux éditions Albin michel

Chronique Cinéma de Laurent Delmas

La convivialité, l'hédonisme, le bien vivre au cinéma passent souvent par les plaisirs de la table.

Comme une petite philosophie de vie qui ferait du diner entra amis ou du banquet de noces un moment privilégié que les cinéastes aimeraient mettre en scène et chorégraphier.

Depuis l'amitié joyeuse qui se manifeste dans :

L'HORLOGER DE SAINT PAUL de Bertrand Tavernier ( à voir et à revoir sur le site de VOD Université) jusqu'à la situation limite que décrit Marco Ferreri dans LA GRANDE BOUFFE ( à voir et à revoir sur le site de VOD LA CINETEK), en passant par le banquet médiéval du film de Marcel Carné LES VISITEURS DU SOIR et le dîner dominical d'une bonne famille bordelaise dans LA FLEUR DU MAL de Claude Chabrol.

Chronique Vin d'Antoine Gerbelle

Confiné dans ma cave (2)

C’est un propos déplacé en ces temps de privation mais j’avoue, j’adore mon confinement. Depuis la triste date du 17 mars, je n’ai jamais, jamais passé autant de temps au frais, dans la pénombre de ma cave. Non à boire plus que de raison mais à redécouvrir des bouteilles oubliées, souvent orpheline, qui font remonter à la surface de ma mémoire tous les souvenirs qui s’y attachent. Comme ces livres ou ses disques de notre jeunesse débusqués dans un carton oublié. J’ai reconnu la région à la forme originale de sa bouteille, un mixe aléatoire entre la joufflue bourguignonne et l’étirée alsacienne. Pas besoin de lumière, mes doigts sentent au bas du goulot quatre lettres en relief : « jura ». Entre mes mains, un bout du village d’Arbois, blanc, union du chardonnay et du savagnin sur le lieu-dit La Mailloche. L’unique bouteille de ma cave de la cuvée « Reine de la Nuit » 2007 d’Alice Bouvot. Le deuxième millésime de la violoncelliste, œnologue et ingénieur agronome, tombée dans les vins natures au pays de Pasteur. Réalisées par une mélomane, les cuvées de L’Octavin font souvent référence à des compositeurs classiques, à des personnages d’opéra ou à la musique en général (Zerlina, Papageno, Dorabella…). Après 12 heures d’aération, ce blanc aromatique, complexe dans ses notes fumées, de noix grillées, de fin curry, étaient d’une fulgurance inoubliable. Depuis le domaine a grandi, a été certifié en agriculture biodynamique (2010). Alice fait aussi des vins de négoce avec grand soin. Ses méthodes de vinification ont évolué. La cuvée Reine de la Nuit 2017 est désormais un vin de table en macération. Sa philosophie : « Un raisin bien dans sa peau, un vin bien dans sa bouteille. »

Découvrez le travail d’Alice Bouvot en vidéo

Domaine de l'Octavin – Alice Bouvot

1 Rue de la Faïencerie

39600 Arbois

Tél : 03 84 66 27 39

E-mail : contact@octavin.fr

Chronique cuisine d'Elvira Masson

Les vertus de la banane trop mûre

Pancakes vegan à la banane

150 g farine de blé

50 g sucre complet

1 sachet levure chimique

1 banane mûre

200g de lait végétal

15g huile d’olive ou de cuisson

1 cas de graines de lin (optionnel).

1 pincée de sel

Mélanger la farine, le sucre complet, la levure, les graines de lin (je ne les ai pas mises), et le sel dans un bol. Dans un autre bol, écraser la banane à la fourchette, verser le lait vegetal, et l’huile (j'ai utilisé de l'huile de tournesol). Mélanger les deux préparations au fouet. Laisser reposer min 1h. Bien huiler une poele, attendre qu’elle soit bien chaude et cuire 1 à 2 minutes de chaque côté. Servir nature ou avec des fruits. Vous pouvez aussi zester une orange ou un citron dans la pâte.

Glace à la banane avec un seul ingrédient : une ou deux bananes bien mûres

Détailler la banane en petits morceaux de taille égale (c'est important). Les mettre dans un sac de congélation ou autre contenant et les passer au congélateur pendant 6-10 heures. Passer au mixeur suffisamment longtemps pour que la consistance devienne crémeuse-visqueuse. Ajouter un peu de lait, crème ou lait d'amande ou autre. Déguster ainsi ou remettre au congélateur pendant 2 heures afin que la préparation durcisse un peu.

Programmation Musicale

BARBAGALLO Ne me réveillez pas

Gregory PORTER

JAWBRAKER Oyster

David WALTERS Kryé wen