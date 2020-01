Salée ou sucrée, roulée ou plate, pleins feux sur l’omelette depuis le choix de l’œuf jusqu’aux tours de mains dans la poêle !

L'omelette

Eric Robert

Meilleur Ouvrier de France Cuisine 2000

Né à Saint-Malo et membre d’une famille de sept enfants, Éric Robert n'a pas eu d'autres choix que de travailler jeune et c’est le métier de cuisinier qu’il choisit. Il commence la cuisine à treize ans et après sa formation, c'est le grand saut et Eric Robert rejoint à 19 ans la capitale et les cuisines du Plaza Athénée aux côtés de Claude Barnier et Gérard Sallé, dont 12 ans au breakfast.

Ne voulant pas s'endormir sur ses lauriers, il décide de reprendre ses études pour passer un BP, qu'il obtient brillamment.

A quarante ans, c'est le virage à 180°. Il quitte le Plaza Athénée pour FERRANDI Paris, l'école française de gastronomie.

Pendant 21 ans il transmet sa passion aux étudiants post-bac et futurs restaurateurs « L'école est au cœur de la profession et cela permet d'accueillir de nombreux concours où les jurys sont constitués de grands noms de la cuisine. Une amitié s'est même nouée avec certains d'entre eux, et c'est un réseau que je mets à profit pour mes étudiants ».

En 2000, c'est la consécration! Eric Robert décroche le titre de Meilleur Ouvrier de France à Strasbourg.

Depuis 2015 retiré de l’enseignement, il fonde son entreprise de conseils Er Solutions, créations de cartes, formations et accompagnement de futurs restaurateurs. Membre de l’équipe signatures et talents de Thermomix au côté de Eric Guérin de la Mare aux oiseaux. Co-auteur du grand cours de cuisine de Ferrandi, du tome trois des recettes des meilleurs ouvriers de France..

Sophie Besnard

Avicultrice à La ferme bio du Plateau Briard à Mandres-les-Roses

A travaillé durant 30 ans chez Sanofi puis a décidé en 2015 de faire une reconversion professionnelle.

Depuis elle se consacre à la production de poulets et d'oeufs ( poules pondeuses, chapons, poulardes, pintades nourrit exclusivement en céréales bio et vivent en plein air. )

Ferme du plateau Briard (6 rue Auguste Dupin-94520 Mandres-les-Roses )

Les recettes d'Eric Robert :

Œufs en omelette plate

Pour une personne

Ingrédients

50 g de beurre

3 oeufs

100 g de garniture de votre choix (herbes, jambon, etc. Sel, poivre)

Ustensile

Maryse

1- Faites fondre le beurre dans une poêle à feu vif, sans coloration.

2- Fouettez les œufs à l’aide d’une fourchette.

3- 3 Ajoutez les ingrédients choisis et assaisonnez.

4- Versez les œufs dans la poêle.

5- A l’aide d’une Maryse (ou d’une spatule), mélangez les œufs pour homogénéiser la cuisson.

6- Arrêtez de mélanger et laissez cuire l’omelette sans coloration.

7- Retournez l’omelette, comme pour une crêpe, et poursuivez la cuisson selon l’appoint (le niveau de cuisson) désiré.

8- Déposez l’omelette sur un plat ou sur une assiette et identifiez la garniture.

Œufs en omelette roulée

Pour une personne

Ingrédients

50 g de beurre

3 œufs

Sel, poivre

Ustensile

Maryse

1- Faites fondre le beurre dans une poêle à feu vif, sans coloration.

2- Versez les œufs battus (sans exagération, de manière à les conserver bien jaunes) et assaisonnés dans la poêle.

3- Ramenez la partie cuite vers vous jusqu’à complète cuisson de l’omelette (sans coloration, pour conserver de la souplesse au mélange).

4- Penchez la poêle et rabattez la partie supérieure de manière à rouler l’omelette en lui donnant la forme d’un ballon de rugby.

5- Retournez l’omelette sur un plat ou sur une assiette et lustrez-la (faites-la briller légèrement) avec une noix de beurre.

La tortilla espagnole

Pour 4 personnes

500 g de pommes de terre Bintje, Agatha ou Nicolas (environ 3 pièces)

250 g d'oignons doux (environ 2 pièces)

1 gousse d'ail

1 botte d’oignons verts

12 œufs de poule

Sel

Piment d'Espelette

Huile d'olive 1 CS

50 g Beurre

Couper les pommes de terre en cubes de 1 cm, émincer les oignons, écraser la gousse d'ail.

Blanchir les pommes de terre à l'eau bouillante.

Egoutter-les sans les passer sous l'eau froide.

Faire sauter les pommes de terre encore chaudes dans une poêle avec de l'huile chaude et du beurre.

Ajouter les oignons émincés et cuire tout ensemble, bien fondant et la gousse d'ail vers la fin.

Battre les œufs, saler et pimenter.

Ciseler le vert des oignons nouveaux et ajouter aux œufs.

Verser les œufs battus dans la poêle avec les pommes de terre et les oignons.

Cuire d'un côté, retourner comme une crêpe puis cuire de l'autre côté.

Couper en quartiers. Déguster.

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry :

Hommage à Sébastien Demorand

La chronique cuisine d'Elvira Masson :

Une recette tirée de Vivre(s) le livre autoédité de Sonia Ezgulian.

"Soy cured egg yolks" - ou jaunes d'œufs marinés dans la sauce soja - nouvelle obsession culinaire.

Pour 4 personnes

12 blancs de poireaux

8 jaunes d'œufs

15 cl de sauce soja

1 pincée de piment d'Espelette

Pour la vinaigrette

4 brins de coriandre

1 c. à soupe de vinaigre de Banyuls

6 c. à soupe d'huile d'olive

Sel fin et poivre du moulin

Quarante-huit heures avant de servir, disposer délicatement les jaunes d'œufs dans un petit contenant avec couvercle dans la sauce soja assaisonnée de piment d'Espelette. Les jaunes doivent être immergés. Réserver au réfrigérateur.

Faire cuire les blancs de poireaux à la vapeur 20 minutes. Pendant ce temps, mixer la coriandre avec l'huile d'olive.

Déposer les blancs de poireaux dans les assiettes, les arroser de vinaigrette. Egoutter les jaunes d'œufs confits et les déposer sur les poireaux. Saler avec parcimonie, les jaunes sont déjà très salés.

La chronique cuisine d'Estérelle Payany :

OMELETTE DE LA MERE POULARD

Anne Boutiaut née en 1851, morte en 1931, la cuisinière la plus connue du Mont Saint Michel… sous le nom de la Mère Poulard. D’origine bourguignonne, elle était la cuisinière d’un architecte en chef des Monuments Historiques, Edouard Corroyer. Et quand il a eu à diriger la restauration de l’abbaye du Mont Saint Michel, elle l’a suivi, en toute logique. Là-bas, elle tombe amoureuse du fils du boulanger du Mont Saint Michel, un certain Victor Poulard, et ils ouvrent une « Hostellerie de la Tête d’Or ». L’arrivée des clients est fixée sur l’heure des marées… et il faut qu’ils puissent manger dès leur arrivée. L’omelette est la meilleure solution, faite à la minute dans BEAUCOUP de beurre, et au feu de bois bien sûr.

Le compte Instagram Culs de Poule

RECETTE Koldskål de Mademoiselle Jensen

2 œufs entiers (ou 4 jaunes)

1 dl de sucre (au Danemark on mesure en dl, mais en gros 100 g)

1 litre de lait Ribot ou autre lait fermenté

1 citron

Les grains grattés d’une gousse de vanille (facultat

Fouettez les œufs avec le sucre jusqu’à obtenir un ruban épais. Ajoutez le lait ribot, le zeste de citron et la vanille. Placez au frais 2h. Servez avec du pain grillé ou des petits biscuits.

Recette Kammerjunkere

250 g de farine

2 c. à café de bicarbonate de sodium

100 g de sucre

100 g de beurre en dés 5 cl de lait

2 c. à café de sucre vanillé

1 œuf

Mélangez la farine, le sucre, le sucre vanillé, le bicarbonate. Ajoutez le beurre en morceaux et sablez la pâte. Ajoutez l’œuf et le lait, pétrissez jusqu’à obtenir une pâte souple. Placez-la au réfrigérateur 30 mn.

Préchauffez le four à 175°C.

Séparez la pâte en deux, roulez-la en 2 boudins. Coupez en morceaux de 2 cm, roulez-les, posez-les sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, aplatissez-les légèrement.

Faites cuire 10 mn.

Laissez refroidir quelques instants. Coupez les biscuits en deux à l’aide d’un couteau à dents.

Baissez le four à 125° et laissez cuire 30 à 45 mn, jusqu’à ce que les biscuits soient bien dorés.

Laissez refroidir et conservez dans une boîte métallique. Dégustez avec du kosdal.

