Ils sont jeunes, surentraînés et ils incarnent la rélève de la haute pâtisserie française. Jessica Préalpato et Maxime Frédéric nous offrent une leçon de cuisine sucrée à la maison…

Jessica Préalpato

Cheffe pâtissière au restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée

Jessica Préalpato, originaire de Mont de Marsan, grandit dans un univers gourmand : ses parents sont pâtissiers boulangers. Après un baccalauréat littéraire et quelques mois à l’université en psychologie – domaine qui la passionne - , elle se rend vite compte que ce qui la fait vibrer, c’est la pâtisserie… Elle rejoint le lycée hôtelier de Biarritz où elle suit une formation en BTS - mention Art culinaire et de la table. En deuxième année, elle se spécialise avec une mention Cuisinier en dessert de restaurants.

En novembre 2015, elle a rejoint l’équipe du restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée en tant que cheffe pâtissière. Dans la lignée du travail du chef Romain Meder, elle redéfinit les contours d’une pâtisserie nouvelle à la frontière de la cuisine, ancrée dans la naturalité, indissociable des saisons et des producteurs, respectueuse des goûts et de l’environnement. Elle introduit d’ailleurs dans ses desserts des saveurs rarement abordées comme l’amertume ou l’acidité. En novembre 2018, Jessica Préalpato publie le livre Desseralité*, dans lequel le lecteur peut découvrir son univers à travers 45 créations uniques et inattendues.

Son livre :

Maxime Frédéric

Chef pâtissier exécutif du Palace Four Seasons George V Paris

Talent et poésie, deux mots que Maxime Frédéric conjuguait déjà au sein du restaurant l’Orangerie.

C’est un challenge d’une précision et d’une rigueur considérable que le jeune chef a souhaité relever en Août 2017 en devenant Chef Exécutif du Palace Four Seasons à vingt-huit ans à peine.

Sincère et touchant, le jeune chef est passionné depuis le plus jeune âge par la pâtisserie, la peinture et les fleurs. Une source d’inspiration dans laquelle il puise pour imaginer et réaliser ses compositions délicates, dont la grâce ferait presque oublier la maîtrise technique. C’est le cas de son premier dessert inoubliable, la Fleur de Vacherin. Un hommage à sa grand-mère Rose et aux fleurs éponymes qu’il lui offrait à chacune de ses visites, et que cette amoureuse de la nature replantait dans son jardin. Porté par ces souvenirs, il imagine ce dessert pour le plus fleuri des Palaces, et assemble avec précision et délicatesse des framboises de Haute Loire, déclinées en un sorbet aérien enveloppé d’une mousse au fromage blanc, sur lesquelles se posent des pétales de meringue délicats. Un dessert signature qui se décline au fil des saisons dans une version aux agrumes, où pamplemousse et citron vert rencontrent un sorbet aux herbes fraîches.

Les recettes de Jessica Préalpato :

Kéfir Rhubarbe

-1l jus de rhubarbe

-2 figues fraîches

-24gr sucre bio non raffiné

-2 tranches de citron jaune

-100gr graines de kéfir

Mettre en bocal l’ensemble des éléments.

Fermer avec une compresse et un élastique

Laisser 48h à température ambiante.

Chinoiser, récupérer les graines de kéfir.

Retirer les figues et le citron.

Chinoiser à nouveau au torchon.

Laisser 48h à température ambiante dans une bouteille fermée.

Puis, mettre au frais 48h. Boire sous deux jours.

Tarte Rhubarbe rose

Galette de pain

-500gr de pain rassis

-150gr lait entier

-80gr beurre pommade

-QS lait pour ajuster la recette

Porter à ébullition l’eau et le sucre. Ajouter les bâtons de rhubarbe. Filmer et laisser pocher. Planter une pointe de couteau pour vérifier la cuisson de la rhubarbe. Si elle n’est pas assez cuite, chauffer à nouveau le sirop et renouveler l’opération

Crème crue fermière

Pétales de roses comestibles

Pâte de rhubarbe

-300gr rhubarbe

- 20 gr sucre bio non raffiné

- QS pétales de roses comestibles

-QS eau

Tailler les rhubarbes en morceaux fins.

Ajouter un peu de sucre bio, les pétales de roses un peu d’eau et cuire fortement et rapidement jusqu’à obtenir une compotée.

Mixer et dessécher à nouveau sur feu vif.

Cuire la galette à la poêle. Déposer dessus la crème crue et pâte de rhubarbe.

Ajouter la rhubarbe et finir par les pétales de roses.

CERISE YAOURT

Marmelade cerises

500gr cerises dénoyautées

-QS eau

-Poivre du moulin, piment, fleur de sel

-QS bâtons de réglisse

Cuire tous les ingrédients jusqu’à compotée.

Cerises fraîches ET cerises rôties au beurre, jus de citron et miel de châtaigner

Mousse yaourt au siphon

-500gr yaourt

-70gr crème liquide

-50gr masse gélatine fondue (micro ondes)

-20gr sucre bio non raffiné

Mélanger le tout au fouet.

Mettre en siphon. Gazer deux fois.

Conserver au frais.

Râpée de réglisse

Déposer la marmelade au fond du bol.

Ajouter dessus les cerises fraîches. Les rôties.

Recouvrir de mousse fromage blanc.

Et râper dessus la réglisse.

Les recettes de Maxime Frédéric :

Gâteau Nantais

300 g Pâte Gâteau Nantais

50 g Sirop d’imbibage

40 g Glaçage

FINITIONS

30 g Amandes brutes non émondées - (râpé à la râpe à truffe)

sucre glace

65 g Beurre 1/2 sel

1 gousse Vanille Tahiti

55 g Sucre de canne bio

65 g Poudre d’amandes brutes

20 g Rhum Zacapa

80 g Oeufs entiers

20 g Farine T55

1 pièce Zeste de citron jaune pièce

Gâteau nantais / Laurent Fau

Procédé :

Graisser légèrement les moules

Rendre le beurre mou au batteur à la feuille avec la vanille, les zestes. Foisonner et ajouter le sucre.

Ajouter la poudre d'amande puis la farine tamisée, et les œufs en simultanée. Terminer par le rhum.

Poids Grand gâteau 6 personnes: 300g

Cuisson 170°C, four ventilé 19minutes.

Sirop d’imbibage :

40 g Eau

10 g Sucre canne bio

10 g Rhum Zacapa

1/2 Gousse vanille Tahiti

Procédé :

Porter à ébullition eau, sucre et vanille grattée. Chinoiser puis rajouter le rhum. (à ne pas faire chauffer). A la sortie du four des gateaux nantais, imbiber à l’aide d’un pinceau directement avec le sirop d’imbibage tous les coté de celui-ci.

Sirop pour un grand Gâteau: 50g

Glaçage

35 g Sucre glace

7 g Rhum Zacapa

Procédé :

Mélanger ensemble le sucre glace et le rhum. Napper directement le dessus du gâteau Nantais, puis râper quelques amandes. Saupoudrer de sucre glace avant de servir.

L’ANNÉCIEN DE MAXIME FRÉDÉRIC

190 g Farine T45

300 g Sucre de canne bio (ou cassonade)

130 g Beurre

10 g Pâte de vanille

290 g Blanc d’œuf

L'annécien / Laurent Fau

Préparation :

Faire fondre le beurre avec la pâte de vanille.

Au batteur, monter les blancs serrés avec la moitié du sucre, puis ajouter le beurre tiédis et la farine tamisée à laquelle on aura préalablement ajouté le reste du sucre.

Cuire à 170°c pendant 30 minutes. (750g par moule).

Astuce : le moule doit être beurré au beurre pommade, puis sucré avec le sucre de canne bio (cassonade à défaut.

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry :

Les glaces Stefino Organic Gelato

Via S. Vitale, 37, 40125 Bologna BO, Italie -Téléphone : +39 051 587 4331

La chronique cuisine d'Elvira Masson :

La babka, la brioche d'Europe de l'Est dont tout le monde parle

Boulangerie Mamiche, 45 rue Condorcet, 75009 Paris, 01 53 21 03 68.

Recette extraite du livre La cuisine juive, Annabelle Schachmes, ed. Gründ.

Pour 6 personnes

Ingrédients

30 g de beurre

200 g de farine + pour étaler la pâte

5 cl de lait

3 g de levure boulangère

1 œuf

55 g de sucre

½ c à café de vanille en poidre

1 pincée de sel

200 g de chocolat

25 g de margarine

Pour le sirop

30 g de sucre

Couper le beurre en petits morceaux, laisser à température ambiante afin qu’il devienne pommade.

Dans la cuve du batteur, verser le lait (qui doit impérativement être à température ambiante) et la levure. Ajouter la farine tout en la tamisant, puis l’œuf, le sucre, les cubes de beurre, la vanille en poudre et la pincée de sel. Pétrir à l’aide du crochet pendant 10 minutes.

Laisser reposer la pâte recouverte d’un torchon à température ambiante à l’abri des courants d’air pendant 1 heure.

Préchauffer le four à 180° (th 6).

Au bout d’une heure, fariner généreusement le plan de travail et le pâton. Etaler le pâton assez finement en un rectangle d’environ 40 x 30 cm. Tartiner le rectangle de chocolat fondu. Rouler ensuite ce rectangle dans le sens de la longueur comme pour un gâteau roulé. On obtient un long boudin. Deux options :

-à l’aide d’un couteau tranchant, couper le boudin en deux, dans la longueur, en arrêtant à 4 cm du dessous afin que les deux moitiés de boudin restent attachées. Torsader en suite les deux boudins en passant la moitié du boudin de gauche sur celle de droite afin d’obtenir une sorte de torsade.

-à l’aide d’un couteau tranchant, couper le boudin obtenu en trois, dans la longueur, en arrêtant à 4 cm au dessous afin que les deux moitiés de boudin restent attachées. Tresser ensuite les 3 boudins.

Disposer la torsade ou la tresse dans un moule à cake enduit de margarine. Rabattre les deux extrémités de la torsade sous elle-même. Enfourner pour 35 minutes environ.

Une fois le gâteau cuit, laisser refroidir quelques minutes. Pour le sirop, faire chauffer le sucre avec 10 cl d’eau jusqu’à dissolution complète du sucre. Badigeonner le gâteau refroidi de ce sirop à l’aide d’un pinceau.

Le coup de lame d'Arnaud Daguin :

Un homme à l'amer

Mon cher enfant, ce matin tu t’es levé, tu y as pensé tout de suite, c’est la fête des mamans, donc de la tienne.

Maman, mama, mummy, mutti, ama, dans presque toutes les langues, miam miam et maman, c’est pareil

Chez toi et tes frères mammifères, la maman, c’est d’abord le manger…

C’est donc empli de gratitude que tu as filé en cuisine pour lui préparer le ptidej.

Un ptidej doux, bien sûr, bien sucré, bien moelleux, bien rondelet.

Mais ça, ce sont tes goûts à toi ! Tes goûts d’enfant.

Et si ça se trouve, ta mère, elle n’aime pas les goûts doux !

Devant tant de sucre, elle va être en panique… ta mère !

Il se pourrait bien que ta mère, elle préfère… l’amer.

L’amer, le goût qui arrive en dernier dans ta perception, l'amer qui ne supporte pas le moindre excès.

Tu peux toujours ingurgiter trop salé, trop sucré… Trop acide même !

Trop amer, tu ne peux pas ! impossible ! inhumain ! refus total, instinctif.

Le moindre excès te fait gerber.

Normal, la plupart des toxiques -champignons, plantes, baies sauvages - se définissent par l’amertume.

Et le fiel ?! Et la bile que personne ne goûte, pas plus au propre qu’au figuré ?!

Dans la mémoire archaïque, l’amer est encore un signal de danger.

Moi-même, vois-tu, je suis un poil circonspect face à une fricassée d’amanites phalloïdes à la sauce cigüe…

Mais bon, l’amertume… C’est aussi le zan, le cachou, le zeste de citron, le p’tit noir au comptoir, la Suze, l’amer picon, l’amer… icano.

L’amer exige un apprentissage. Il demande pour s’exprimer un gosier éclairé.

Ne chante-t-on pas l’amer qu’on voit danser le long desgorges claires ?

Démarrer ses jours par l’amertume, serait-ce conjurer l’amertume des jours ?

Non, je ne t’incite pas mon cher enfant à servir un Piconbière à ta daronne à sept heure du mat, agrémenté d’un compliment cucul et d’un joli bouquet.

Mais pourquoi ne pas lui proposer des oeufs brouillés à la poutargue ou aux épinards ?

Les asperges sautées à la ventrèche, et du pain toasté, bien amer ? Une poêlée d’endives à l’orange ?

L’amer, instinctivement, tu n’irais pas, mais quand ce goût-là te prend, c’est pour toujours.

C’est pas l’homme qui prend l’amer, c’est l’amer qui prend l’homme, disait Renaud, chanteur imbibé de sagesse.

Salé, sucré, acide, amer… Ce n’est pas tout. Il existe uncinquième goût.

FR : Parfaitement Arnaud, c’est l’umami

L’umami, le sapide, le savoureux, l’asiatique sur lequel je ne

m’étendrai pas ce matin.

L’u…mami, j’en parlerai le jour de la fête des grands mères.

Et plus tard… de l’upapi, le goût qui n’existe pas…. encore.

Et aussi à lire : "Cosmologie culinaire" de Michel CASSÉ André DAGUIN edition Odile Jacob

