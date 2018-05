Il tourne à tous les coins de rue, on l’accuse de symboliser la mal bouffe et pourtant le kébab n’a pas dit son dernier mot. Voyage au cœur du Kébab… nos meilleures adresses.

Kebab chez Ozlem © Radio France / François-Régis Gaudry

Hirmane Abdoulhakime

Directeur de créations chez Savoir Faire (Consultant pour marques - agence de management d’artistes)

Passionné par le sandwich depuis le lycée.

A goûté les kebabs dans de nombreux pays : Mexique Turquie, Allemagne, Argentine, France …

Qu'on l'appelle kebab, burger ou club, le blog Dwithchorialist explore le sandwich sous toutes ses formes depuis plus de dix ans. Misant sur la photographie et de nombreuses collaborations avec invités de marque, son fondateur Hirmane esthétise la street food et multiplie les parutions – il s'est récemment illustré dans le magazine Fricote, dans un voyage itinérant chez les « meilleurs artisans kebab de Paris » ou avec ses recettes sur mesures comme le Burger Sans Gluten réalisé en partenariat avec le critique François Simon.

Conjuguant la cuisine et la musique, on a aussi retrouvé The Dwichtorialist à Paris, New York et Mexico aux côtés de nombreux artistes et labels pour des collaborations et pop-ups. Quand il ne parcourt pas les meilleures adresses sandwich et kebab à l'international, Hirmane est un contributeur food pour Konbini ou encore Fricote et consultant en image pour de nombreuses marques & restaurants.

La sélection d'adresses de Kebabs d'Hirmane Abdoulhakime

Mell / Valentin LeCron

Mell - 218, rue Saint-Maur - Paris 11e - 10/10

#boucheaoreille : Oxmo Puccino (Auteur, Compositeur)

L’anecdote du Dwichtorialist : « Une affaire de famille. Le père a commencé à faire des kebab en Turquie en 1966 et a ouvert Mell en 1985, repris par son fils. D’un côté l’espace dédié aux sandwichs et de l’autre la partie « restaurant » pour les assiettes et grillades. La viande est un mélange de veau et d’agneau, sans épices ni marinades, simplement assaisonnée et grillée à la broche. Au choix, deux types de pain : pita ou baguette ».

Buffet Dost / Valentin LeCron

Buffet Dost - 92, rue d’Avron - Paris 20e - 10/10

L’anecdote du Dwichtorialist : « Déco high tech du sol au plafond, des écrans partout, un cordon régule la queue, des sièges bébé, des fraisiers, et surtout : 2 prises à chaque table pour charger son portable :Royal. Considéré à mon époque lycée comme l’un des meilleurs de Paris, il n’a rien perdu de sa superbe. Broche grillée à la flamme et épices maison».

Gül / Valentin LeCron

Gül - 228, Boulevard Voltaire - Paris 20e - 9/10

L’anecdote du Dwichtorialist : « Le grec du peuple comme on l’aime. Un gros débit et la présence d’un four pour les grillades. Broche montée maison. A notre table : 2 ouvriers et une retraité ! ».

Ankara / Valentin LeCron

Ankara - 31, Boulevard Ornano - Paris 18e - 9/10

#boucheaoreille : Jean André (Illustrateur)

L’anecdote du Dwichtorialist : « Les broches sont montés chaques matin. Parti prix du maitre Kebabier de faire deux petites broches plutot qu’une grande afin de préserver le gout et la fraicheur de la viande. »

Les délices d'amour / Valentin LeCron

Les Délices d’Amour - 3, avenue Jean Jaurès - Paris 19e - 10/10

L’anecdote du Dwichtorialist : « Mon coup de coeur, la viande y est vraiment goûtue et le pain est fait maison. Il arbore fièrement le prix du meilleur kebab de France 2013 ».

Les 4 frères / Valentin LeCron

Les 4 Frères - 38, rue Louis Blanc - Paris 10e - 9/10

L’anecdote du Dwichtorialist : « Une équipe tellement sûre d’elle qu’elle invite qui veux à l’intérieur de sa cuisine, mater les coulisses de la broche. Pain pita ou galette maison pour enrouler leur viande succulente ».

Bodrum / Valentin LeCron

Bodrum - 43, rue des Batignolles - Paris 17e - 9/10

L’anecdote du Dwichtorialist : « Le plus connu de tous, roi du bouche à oreille, starifié par le critique gastronomique Sébastien Demorand à une heure de grande écoute télévisuelle. Mis en avant à juste titre car c’est un kebab de qualité. »

Zara / Valentin LeCron

Zara - 28, Avenue de Fontainebleau - Le Kremlin-Bicêtre - 9/10

#boucheaoreille : Julien Pham (ex Fricote magazine)

L’anecdote du Dwichtorialist : « Dans le plus pur style du turc traditionnel. Comme les lunettes vissées sur le nez de Jean-Pierre Pernaut à 13h tapantes, le Zara est constant et dure dans le temps. Allez au plus simple : kebab, pain et sauce blanche maison, et privilégiez le blé. Thé offert pour les bons clients et pastèque fraîche pour les très bons clients ».

Restaurant le 129 / Valentin LeCron

Restaurant le 129 - 129bis Rue Gabriel Péri, 93200 Saint-Denis - 10/10

L’anecdote du Dwichtorialist : « certainement le kebab le plus célèbre du 93 et également le plus #FoodPorn (les portions sont gargantuesques)

Snack L’Oriental - 32 Rue Saint-Livier, 57000 Metz

Il à l’avantage d’être ouvert très tard dans la nuit et en plus des fameuses salades tomates oignons il y a des carottes et choux pour plus de croquant

Mustafa - Berlin

Considéré comme le meilleur kebab du monde, c’est un véritable bouquet que l’on a entre les mains! Le kebab est aussi riche en couleurs qu’en saveurs (légumes, féta etc…) - 1h de queue minimum

Aux délices arménien - 6 place Gambetta 06400 Cannes

Le rendez vous des teufeurs

Edip Bolatoglu

Responsable du restaurant Ozlem

Sur place : 20 couverts et vente à emporter

Ozlem - 57 Rue des Petites Écuries, 75010 Paris - Téléphone : 01 47 70 37 87

ouvert tous les midis du lundi au samedi et le vendredi soir

LE COUP DE COEUR DE FRANCOIS-REGIS GAUDRY

Jahnun Bar - 28 Hillel, Jérusalem (Mahane Yehuda Market), Israël, +972 2-566-1919

Le malawach - Jérusalem ouest ( quartier Juif )

Le malawach Jérusalem ouest © Radio France / François-Régis Gaudry

LA CHRONIQUE CUISINE DE DEBORAH DUPONT :

Recettes extraites du livre Festins de Sabrina Ghayour, Hachette cuisine, 24.95€

MAÏS GRILLÉ À LA MAYONNAISE DE HARISSA

feta, menthe, coriandre et piment

4 PERSONNES

4 épis de maïs

200 g de feta, émiettée très finement

1 cuil. à café de flocons de piment

1 poignée de coriandre fraîche, finement ciselée

6–8 grosses feuilles de menthe, feuilles déchirées

POUR L A MAYONNAISE DE HARIS SA HARISSA

3 cuil. à soupe de mayonnaise

1 cuil. à soupe de harissa à la rose

zeste fin de 1 citron vert

1 pression de jus de citron vert

Mélangez tous les ingrédients pour la mayonnaise dans un bol, réservez.

Faites cuire le maïs à l’eau pendant 10 minutes. Pendant ce temps, faites chauffer un gril à feu moyen-fort. Lorsque le maïs est cuit, égouttez-le et séchez-le avec du papier absorbant.

Placez les épis sur le gril chaud et augmentez immédiatement le feu au maximum. Laissez cuire pendant 6 à 8 minutes en tournant les épis régulièrement jusqu’à ce que le maïs soit grillé.

Répartissez la feta dans un plat. Divisez la sauce en 4 portions et étalez-les sur les épis. Saupoudrez de flocons de piment, de coriandre fraîche et de menthe. Servez immédiatement.

SHAWARMAS AU POULET ULTIMES

2–8 PERSONNES

600 g d’escalopes de poulet, sans peau

1 cuil. à café de curcuma en poudre

1 cuil. à café de cannelle en poudre

1 cuil. à café de coriandre en poudre

1 cuil. à café de cumin en poudre

1 cuil. à café de piment de Cayenne

4 grosses gousses d’ail, écrasées

zeste fin de 1 citron

jus de ½ citron

4 cuil. à soupe de yaourt grec

huile d’olive

sel de mer et poivre du moulin

POUR SERVIR

6–8 pains plats ronds de votre choix (comme des pitas)

200 g de yaourt grec

4 grosses tomates, tranchées, chaque tranche coupée en 2

1 gros oignon rouge, coupé en 2, puis en fines demi-rondelles

1 petit bouquet (environ 30 g) de coriandre fraîche, ciselée

cornichons ou concombres en saumure (autant que vous le souhaitez), finement tranchés

Mettez les escalopes de poulet dans un saladier avec les épices, l’ail, le zeste et le jus de citron, le yaourt, un bon filet d’huile d’olive (environ 2 cuil. à soupe) et une dose généreuse de sel et de poivre noir. Avec les mains, enduisez la viande de marinade, de tous les côtés. Couvrez le saladier avec du film plastique et laissez mariner pendant au moins 30 minutes ou toute une nuit au réfrigérateur.

Versez un peu d’huile d’olive dans une grande poêle à feu moyen. Lorsque l’huile est chaude, ajoutez le poulet — réduisez le feu s’il cuit trop vite. Faites revenir doucement pendant 10 à 12 minutes de chaque côté, jusqu’à ce que les escalopes aient une belle croûte dorée et qu'elles soient cuites à cœur. Ensuite, retirez-les du feu et coupez‑les en fines bandelettes.

Pour servir, posez un pain plat sur votre plan de travail et étalez une cuillère de yaourt grec. Disposez les tranches de tomates au milieu, surmontées de morceaux de poulet. Continuez avec l’oignon, la coriandre et quelques rondelles de cornichon. Repliez le bas du pain, puis les côtés en serrant autant que possible. Garnissez ainsi toutes les tranches. Pour manger les shawarmas plus facilement et éviter que le jus coule, enroulez une feuille de papier sulfurisé ou de papier d'aluminium à leur base.

LA CHRONIQUE VIN DE JEROME GAGNEZ

Vins présentés :

Coteau de la Bekaa cuvée Alouette 2014, Château Nakad environ 15 €

Vous pouvez contacter l’importateur pour avoir l’adresse du caviste le plus proche de vous qui vend cette cuvée : Planète Vins International

info@planetevins.com - Téléphone : 05 56 86 23 60

Blanc de Noir PGI Imathias, Taralas family winery environ 15 €

