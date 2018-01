Vous avez de la pâte, vous avez du suc...avec la pâte , on fait des crêpes et on met du sucre dessus ! Crêpes + cidre avec deux invités qui viennent de Bretagne, On Va déguster fête la Chandeleur !

Les crèpes © Getty

Thierry Breton

Tel un chevalier celte, a conquis les palais avec ses deux restaurants de la rue de Belzunce à Paris : La Pointe du groin, véritable taverne des temps modernes et Chez Casimir, où l’on peut notamment déguster son brunch Traou Mad (« bonnes choses » en breton).

Adresse du Clan :

Chez Michel 10, rue de Belzunce 75010 Paris Tél : 01 85 15 25 86 Le site

Chez Casimir 6, rue de Belzunce 75010 Paris Tél : 01 48 78 28 80

La Pointe du Grouin 8, rue de Belzunce 75010 Paris

Son livre : Breizh : un panorama contemporain de la gastronomie bretonne Thierry Breton photographies Louis-Laurent Grandadam textes Pierrick Jégu, Sébastien Lapaque Paru le 12 octobre 2017 Editeur La Martinière,

Laissez-vous porter par les goûts et couleurs des produits d'un terroir pluriel, où se côtoie le meilleur de la terre et de la mer. Breizh recense ce qui se produit et se cuisine de meilleur entre Guérande et la presqu'île de Crozon : les incontournables Kig ha farz et Kouign-amann sont de la partie bien sûr, mais aussi des plats plus singuliers, comme la Coucou de Rennes rôtie au cidre et coings, les Coquilles Saint-Jacques de plongée de la Baie de Morlaix, avec bouillon de légumes, le Soufflé au chouchenn. 65 fiches produits, 100 recettes, 10 focus thématiques pour tout savoir sur la pêche à pied, les races bovines locales ou encore le renouveau des cidres et bières bretons. Un livre somptueux, richement illustré par le talentueux photographe Louis Laurent Grandadam, qui valorise avec brio une gastronomie à fort caractère.

Jehan Lefèvre

Cidriculteur - Naissance à Vire (14) en 1962 - Ferme des Landes depuis 1996 -proche de St Cast le Guildo

Cidre en bio, un cidre bouché de Bretagne, également un jus de fruits et un vinaigre de cidre.

Aujourd'hui l'exploitation principale compte 12 ha de vergers en Agriculture Biologique, il produit environ 200 000 bouteilles

Site à venir

Adresse : Ferme des Landes - 3 Allée des Landes, 22380 Saint-Cast-le-Guildo

Les recettes de Thierry Breton extraites de son livre Breizh : un panorama contemporain de la gastronomie bretonne - photographies Louis-Laurent Grandadam textes Pierrick Jégu, Sébastien Lapaque Paru le 12 octobre 2017 - Editeur La Martinière,

FARZ FORN

Pour 4 personnes | Préparation : 15 minutes | Cuisson : 35 mns

5 oeufs

165 g de sucre semoule

200 g de farine de froment

90 cl de lait entier

225 g de crème liquide

3 c à s de rhum

1 pincée de sel de guérande

35 pruneaux dénoyautés pour chemiser le moule

25 g de beurre demi-sel

Un peu de farine

Farz Forn / Louis-Laurent Grandadam

1 Préchauffez le four à 250 °C. Dans un saladier, battez les oeufs au fouet avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez, dans l’ordre, la farine, le lait, la crème, le rhum et le sel.

2 Beurrez et farinez un moule (de préférence en cuivre) de 28 cm de diamètre et 6 cm de hauteur, répartissez les pruneaux sur fond et versez la pâte dessus. Mettez au four et faites cuire 10 minutes, puis baissez la température du four à 150 °C et laissez le farz cuire encore 25 minutes.

3 Pour déguster le far (ou farz), il y a plusieurs écoles : avec ou sans pruneaux, tiède ou froid… Testez et choisissez ce qui vous plaît le mieux.

CRÊPES AU CARAMEL AU BEURRE SALÉ D’ANNE-MARIE

Pour 6 personnes | Préparation : 20 mns | Repos : 1h | Cuisson : dépend du nombre de crêpes

LES CRÊPES

650 g de farine de froment

400 g de sucre semoule

4 oeufs

1 gousse de famille, fendue et grattée

25 g de beurre

50 cl de lait entier

50 cl d'eau

LE CARAMEL

250 g de beurre

250 g de sucre semoule

25 cl de crème fleurette crue

Crèpes au caramel / Louis-Laurent Grandadam

1 Dans un grand saladier, réunissez la farine, le sucre, les oeufs et la gousse de vanille. Faites fondre le beurre et laissez-le refroidir. Ajoutez progressivement à la farine le lait, puis l’eau, et le beurre au dernier moment. Mélangez à l’aide d’un fouet sans trop travailler la pâte. Laissez reposer 1 heure environ.

2 Mettez le beurre en petits morceaux dans une grande casserole, ajoutez le sucre semoule et faites cuire à feu doux jusqu’à obtenir une couleur brune. Hors du feu, ajoutez doucement la crème fleurette et portez de nouveau à ébullition en fouettant délicatement. Moins le caramel sera foncé, plus vous aurez le goût de crème en bouche.

3 Faites sauter les crêpes et servez le caramel au beurre salé à part.

Autre recette de crêpes

Appareil à crêpe pour environ 40 pièces

12 oeufs

100 grs de sucre

400 grs de farine

1 l de lait

250 grs de beurre

1 zeste de citron jaune

1 zeste d’orange

Blanchir ( fouettez ) les œufs avec le sucre , ajoutez en pluie la farine en mélangeant avec le fouet , incorporer le lait petit à petit pour diluer l’appareil puis ajouter le beurre noisette tiédi et les zestes Laissez reposer l’appareil 3 heures

•Caramel au beurre 1/2 sel

1 kg de sucre semoule

2 c. À soupe d’eau

1 l - 1/2 de crème liquide -

100 grs de beurre 1/2 sel

2 poignées de gros sel de guérande

Faite chauffer à feu doux le sucre avec l’eau pour réaliser le caramel , plus la couleur est foncé plus le goût est amer moins il est foncé alors le goût de la crème resort Ajouter hors du feu la crème à température ambiante , mélanger et remettre à cuire une dizaine de minutes puis en fin de cuisson ajouter le sel et laissé refroidir

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry

La Bonne Mère

16 Rue Fort du Sanctuaire, 13006 Marseille - Téléphone : 04 91 58 22 05 .

Entre 10 et 15 euros Le site

La chronique cuisine d'Elvira Masson

Kasha : le sarrasin décortiqué et grillé.

Adresses où goûter le kasha :

Kasha, 9 rue des Récollets, 75010, 09 51 76 34 26

Sarra, 10 rue Mandar, 75002, 06 13 07 06 79

Le Bercail, 33 Rue Saint-Melaine, 35000 Rennes, 02 99 87 50 25

La chronique vin de Jérôme Gagnez

Cidres présentés :

Ferme de Gosné

Florence Loisel - 35530 Noyal sur vilaine

Tel : 06 28 33 32 95

Cidre brut à 2,80 € TTC au domaine

Florence a fait des études de droit et de management suivies d'une formation spécifique cidricole à Saint-Pierre-sur-Dives en Normandie.

12 ha de pommiers en production dont le 1/3 est transformé par Florence.

Plu d’une dizaine de variétés de pommes avec une prédilection pour les variétés acidulées.

Cela donne un cidre assez vif, au fruité expressif. Très digeste et d’un bel équilibre.

Ferme de Cutesson, en Pays de Camembert, dans l'Orne en Normandie

Ginette et Emmanuel SCHREIBER Route de Gacé Cutesson 61120 VIMOUTIERS

Site

Tel portable : 06 85 33 65 44 - Poiré 2017, en conversion bio (certification en 2018) à 4,50 € TTC au domaine

