On vous raconte et on cuisine les cucurbitacées sucrées qui fleurent bon l’été. Si si… on a bien le melon et même la pastèque !

Un melon coupé en deux bientôt prêt à être dégusté © Getty / Lina Bruins / EyeEm

Xavier Mathias

A l’origine maraîcher bio, producteur de légumes plants et semences. Xavier Mathias se consacre désormais à la formation en maraîchage biologique et aux techniques potagères auprès des professionnels comme des particuliers.

Formateur pour Fermes d’avenir, il enseigne aussi à l’école du Breuil ou auprès des compagnons du devoir.

Il est également l’auteur de nombreux ouvrages consacrés à la culture potagère et maraîchère.

Jean-Jaques Prévôt

Jean-Jacques Prévôt a grandi parmi les marmites et poêlons avant que ses voyages l'amènent un jour dans le Luberon à Cavaillon.

C'est l'été 1978, à la suite d'une panne de voiture sur le marché, qu'il rencontre Sylviane. Quelques mois plus tard il épouse la jolie melonnière…

Si le melon est l’emblème de la ville de Cavaillon, Jean-Jacques Prévôt, un panama visé sur la tête, a su lui donner des lettres de noblesse gastronomique. Des 1981 ses recherches culinaires et esthétiques l’amène à crée un menu unique autour de melon.

Des concours de cuisine jusque dans les cuisines de l’Elysée en 2011, notre chef artiste porte les valeurs de sa cucurbitacée fétiche.

Des centaines de recettes lui ont permis de devenir l’ambassadeur du melon et de sa ville et de lui faire traverser les cinq continents.

Un espace est consacré à la fameuse collection d’objet « Melon » du chef.

Maison Prévôt - 353 avenue de Verdun - 84300 Cavaillon - 04 90 71 32 43

Les recettes de Jean-Jacques Prévôt :

Vinaigrette au jus de pépins de melon

Pour 4 convives :

Ingrédients

2 melons

20 cl d’huile d’olive

1 jus d’un demi-citron Sel et poivre

Préparation

Ouvrir le melon en 2, du pécou jusqu’au mamelon.

Retirer le cœur du melon (graines + chapelet) et le presser dans un chinois ou fine passoire. On obtient ainsi un jus sucré, le nectar du melon.

Dans un bol, verser le jus de citron avec le sel et le poivre, faire dissoudre à l’aide d’un fouet. Monter la vinaigrette doucement en ajoutant l’huile d’olive.

Conserver au réfrigérateur et secouer avant de servir.

Fleur de melon cru au haddock fumé

Pour 4 convives

1 melon 1kg

180 gr de filet de haddock

1,5 ml d’huile d’olive

1 jus d’un ½ demi citron ou 0,5ml de vinaigre blanc balsamique

Sel / poivre blanc / 1 pincée de poudre de Cajun

Peler le melon et l’ouvrir en deux en partant du mamelon au pécou (queue).

Récupérer les chapelets de graines pour être filtrés dans une fine passoire au-dessus d’un bol. Ajouter sel, poivre, Cajun, jus de citron et mélanger avec un fouet. Monter la vinaigrette avec l’huile d’olive en filet, réserver dans une mini bouteille au réfrigérateur. (Secouer au moment de servir)

Tailler en fine lamelles le filet de haddock.

Tailler en fines lamelles la chaire du melon.

Monter en rosace melon et haddock dans un cercle sans fond sur un plat.

(Petite astuce), tapisser au fond des lamelles de melon pour faire un socle afin de consolider la suite de votre travail.

Placer 1 première rangée de lamelles de melon contre la paroi, puis une 2ème rangée.

Ajouter une rangée de pétales de haddock contre le melon puis continuer avec le melon et terminer en gros bouton de rose.

Laisser reposer 2 heures au frais.

Verser sur la rosace la vinaigrette de melon, laisser imbiber quelques minutes et démouler délicatement au dernier moment.

Fricassée de melon aux gambas

Pour 4 convives :

Ingrédients

1 gros melon de Cavaillon (ferme)

0,800kg de gambas crues

5 pistils de safran

1ml de vin blanc

200 gr de tomates concassées

2 gousses d’ail

150gr d’oignon

½ orange

140 gr de poireau

2g de graine de fenouil

2 ml d’huile d’olive

50g de beurre

1l d’eau

Epices Cajun et fleur de sel

1 jet de pastis

Mise en place

Éplucher et émincer l’oignon et le poireau.

Ecraser les gousses d’ail.

Concasser les tomates avec la peau. Garder le jus.

Faire des écorces dans l’orange.

Préparation de la soupe

Décortiquer les gambas. Réserver la chair.

Dans une casserole, faire colorer dans l’huile d’olive, les carcasses avec l’oignon, le fenouil et le poivre. Cuisson 2 min.

Flamber les carcasses avec le pastis.

Ajouter la tomate et son jus, l’ail, le poireau et les écorces d’orange puis laisser réduire pendant 4 minutes

Déglacer au vin blanc et laisser réduire à nouveau.

Verser 1 litre d’eau avec le safran puis laisser mijoter pendant 25 minutes.

Une fois la soupe réduite au tiers, la filtrer au chinois.

Refaire mijoter encore 5 minutes afin d’obtenir un jus concentré.

Préparation du melon

Ouvrir le melon en deux, l’égrainer puis tailler des billes à l’aide d’une cuillère à pomme parisienne.

Dans une sauteuse, faire chauffer le beurre puis ajouter les billes de melon.

Caraméliser le melon pendant 2 minutes tout en remuant. Réserver.

Cuisson des gambas

Dans une poêle, faire rôtir les gambas à l’huile d’olive pendant 2 minutes. Assaisonner de fleur de sel et de cajun. La chair doit rester ferme.

Finition

Ajouter aux gambas, les billes de melon et la soupe de carcasse.

Laisser mijoter 2 minutes.

Le reportage de Stéphane Cosme :

Stéphane s'est rendu sur l’exploitation de melons SCEA Vert Veine située à Lansargnes dans le département de l’Hérault en compagnie de Jean-Pierre Duez l’exploitant agricole, de Mohamed Dermoune, responsable de la récolte et de Morgan Stoker, ingénieur.

La chronique cuisine d'Estérelle Payany :

La recette de l'AJVAR

Pour 1 gros pot

3 gros poivrons rouges

½ aubergine

1 gousse d’ail

1/2 c. à soupe de vinaigre

1 c. à soupe d’huile végétale neutre

Huile

Préchauffez le grill du four. Nettoyez et séchez les légumes. Faites-les cuire jusqu’à ce que la chair de l’aubergine soit tendre et la peau des poivrons noircie et boursouflée. Prélevez la chair de l’aubergine à l’aide d’une cuillère, réservez. Couvrez les poivrons le temps qu’ils refroidissent, puis pelez-les et ôtez leurs graines.

Hachez ces légumes avec une gousse d’ail pelée, avec un couteau ou un hachoir à viande.

Versez dans une casserole large, avec 1 c. à soupe d’huile neutre (c’est meilleur avec de l’olive mais pas pratiqué dans les Balkans). Et là, faut jouer de l’huile de coude, pendant 30 à 45 mn, pour faire s’évaporer l’eau de cuisson, que ça compote, que ça confise…. On peut alors ou non ajouter un soupçon de vinaigre, selon le goût.

Verser dans un bocal stérilisé. Conservation 10 jours au frigo, sinon stériliser pour conservation plus longue

La chronique vin de Dominique Hutin :

Batifolage autour du Chenin, de l'Anjou, d'Angers ...

Académie du Chenin

La Paulée de l’Anjou

ESA : Enseignement supérieur et recherche en agriculture, alimentation, territoires et marchés ( Angers)

Food'Angers

La programmation musicale :