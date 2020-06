Quel aliment éviter avant d'entamer une randonnée ? Et quel plat est-il conseillé ? Ce dimanche, on prend le sac à dos, le pique-nique, et on part en rando !

Barres d'avoine et fruits secs, recette tirée du livre "Je mange bio, même en rando !", de Cléa et Linda Louis © Editions Terre vivante

Linda Louis, journaliste et photographe culinaire spécialisée dans la cuisine bio et sauvage, Linda Louis aime explorer également les thématiques d'autonomie alimentaire en pleine nature et le zéro déchet. Elle est l’auteure de nombreux ouvrages, traduits dans plusieurs langues, comme L'Appel gourmand de la forêt (2011), Cuisiner avec le feu(2014), Secrets de brasseur (2016), Les 4 saisons du champignon (2019)... Elle collabore depuis 8 ans avec le magazine Kaizen et organise régulièrement des sorties botaniques. Sur son blog Cuisine Campagne et son compte Instagram, elle raconte ses tranches de vie à la fois gourmandes et naturalistes entre Sologne, Berry et Bourbonnais.

Cléa Louis, est une grande amoureuse de la cuisine et des bons produits locaux. Après avoir passé son diplôme en sciences sociales appliquées à l'alimentation, avoir vécu deux ans au Japon, Cléa joue avec les aliments bio et de saison, tant dans sa cuisine que dans l’écriture comme en attestent ses multiples ouvrages à retrouver aux éditions La Plage. ainsi que ses articles culinaires engagés dans le bio et le végétarisme sur son blog Clea cuisine. Le Japon reste pour Cléa une source d'inspiration dans son travail en cuisine, tout comme les produits et producteurs locaux de nos régions.

Cléa habite en moyenne montagne près de Grenoble où elle passe le plus clair de son temps libre à arpenter les sentiers, les forêts, les sommets et les abords des lacs de montagne de la région, comme nous pourrons l’entendre avec ce reportage en pleine randonnée réalisé par la journaliste Pauline Boulet.

Linda et Cléa Louis sont les autrices du livre Je mange bio, même en rando, paru le 10 Juin 2020, collection Facile & bio, aux éditions Terre vivante, 12 €

La balade commence à la maison en préparant les bons repas à déguster au bord de l’eau ou sur un rocher ! Ce livre propose 50 recettes salées et sucrées, faciles à emporter, à conserver ou à préparer sur place. Des recettes nomades pour balades, cyclos, bivouacs, où l’accent est mis sur les emballages à faire soi-même et réutilisables, voire comestibles ! Au menu, on trouve également des kits à griller au feu de bois, des astuces pour remplir son sac et des recettes issues de cueillettes.

Les recettes spéciales rando de Linda et Cléa Louis :

Recettes tirées du livre Je mange bio, même en rando !, de Cléa et Linda Louis, éditions Terre vivante

Barres à l’avoine et aux fruits secs

Pour 12 barres (6 personnes)

Préparation : 15 min / Cuisson : 25 min / Réfrigération : 1 h

30 g de graines de tournesol

30 g d’amandes

30 g de noisettes

1 c. à soupe de graines de sésame

1 c. à soupe de graines de lin

60 g de purée d’amande ou de beurre

80 g de miel liquide ou de sirop d’érable

40 g d’abricots secs

40 g de raisins secs

100 g de petits flocons d’avoine

Préchauffer le four à 160°C. Placer les graines de tournesol, les amandes, les noisettes et les graines de sésame dans un plat creux. Torréfier pendant 20 min, puis concasser les amandes et les noisettes (laisser de côté les peaux des noisettes et des amandes si elles partent toutes seules).

Dans une casserole, chauffer la purée d’amande avec le miel et 1 pincée de sel, jusqu’à ce que le mélange soit liquide et homogène. Moudre les graines de lin à l’aide d’un bon blender ou d’un moulin à café. Hacher les abricots secs et mélanger avec les raisins dans un saladier. Ajouter les flocons d’avoine, la poudre de lin et les fruits secs torréfiés. Verser le mélange miel/ amande et bien mélanger. Tasser la pâte ainsi obtenue dans un moule à cake ou plusieurs mini-moules (en silicone pour faciliter le démoulage, sinon chemisés de papier cuisson).

Laisser refroidir, puis couvrir d’un morceau de papier cuisson et placer un poids par-dessus. Réfrigérer pendant au moins 1 h. Démouler et découper en barres. Conserver dans une boîte.

Petit épeautre, feta et légumes rôtis

Pour 4 portions / À préparer d’avance et à emporter

Préparation : 15 min à la maison / Cuisson : 1 h 15 à la maison / Trempage : 12 h à la maison

200 g de petit épeautre

1 c. à café de bouillon de légumes

1 aubergine

1 fenouil

1 poivron rouge

5 c. à soupe d’huile d’olive

200 g de feta

50 g d’amandes

1 c. à café de moutarde forte

1 c. à café de miel liquide

2 c. à soupe de jus de citron

Mesurer le volume du petit épeautre à l’aide d’un verre (pour le dosage de l’eau). Faire tremper dans un grand volume d’eau pendant 12 h. Égoutter et rincer. Placer les grains dans un faitout avec 2,5 fois leur volume d’eau froide. Porter à frémissement. Ajouter le bouillon de légumes. Réduire le feu, couvrir et laisser cuire pendant 40 min. Couper le feu, couvrir et laisser gonfler 10 min. Égoutter et verser dans un saladier. Saler, mélanger et laisser refroidir.

Préchauffer le four à 180°C. Laver les légumes. Couper la queue de l’aubergine, les tiges et le pied du fenouil. Sans la peler, couper l’aubergine en cubes. Couper le fenouil en fines lamelles. Placer le tout sur une plaque de cuisson, avec le poivron entier et la feta coupée en cubes. Napper avec 3 c. à soupe d’huile d’olive. Ajouter les amandes et enfourner le tout pour 25 min. Laisser refroidir.

Couper le poivron en 4 et ôter la peau et les membranes blanches contenant les pépins. Couper la chair en fines lanières. Mélanger les légumes, la feta et les amandes concassées avec le petit épeautre. Placer dans une grande boîte hermétique. Préparer la vinaigrette en mélangeant la moutarde, le miel, 1 pincée de sel, le jus de citron et 2 c. à soupe d’huile d’olive. Placer dans un mini-bocal en verre. Mélanger avec la salade au moment de servir.

Tortillas houmous et légumes

Pour 4 portions

Préparation : 40 min / Cuisson : 10 min / Repos : 1 h

Pour les tortillas :

400 g de farine de blé T80

50 ml d’huile d’olive

Pour les houmous :

240 g de pois chiches cuits

1 gousse d’ail

1 citron

2 c. à soupe de purée de sésame blanche (tahin)

2 c. à soupe d’huile d’olive

½ c. à café de cumin en poudre

40 g de betterave cuite

50 g de poivrons rouges marinés

Pour garnir :

200 g de feta

4 belles poignées de roquette

Dans un saladier, mélanger la farine et 1 c. à café de sel marin. Incorporer l’huile et 220 ml d’eau tiède. Former une boule, couvrir et laisser lever 1 h.

Pendant ce temps, peler les pois chiches. Mixer avec la gousse d’ail pelée et dégermée, le jus du citron, le tahin, l’huile et 1 belle pincée de sel. Diviser en 2 portions. Mixer la première avec le cumin et la betterave, la seconde avec les poivrons égouttés. Réserver au frais.

Diviser la pâte à tortilla en 8 portions. Fariner le plan de travail et abaisser finement chaque portion à l’aide d’un rouleau à pâtisserie. Chauffer une poêle ou une crêpière et cuire chaque tortilla environ 1min30 sur feu moyen. La surface doit se boursoufler et former quelques bulles en même temps qu’elle dore légèrement. Réserver dans un torchon.

Napper la moitié des tortillas de houmous à la betterave, les autres de houmous au poivron, puis garnir de feta émiettée et de roquette. Disposer les rouleaux à plat dans une boîte hermétique pour le transport. On peut les tenir fermés à l’aide d’un cure-dents si nécessaire. Consommer dans la journée.

La chronique livre de Déborah Dupont

Aujourd'hui Déborah Dupont, à la tête de la superbe Librairie Gourmande, vient nous parler du livre Le Guide de la cuisine à bord, de Michèle Meffre. En effet, si bien se nourrir en rando n'est pas toujours simple, préparer son ravitaillement pour une longue virée en mer ne l'est pas plus ! Heureusement, avec ce guide, on est prêts à trouver les bons produits pour bien cuisiner, et bien manger, et ce, même en mer !

Le guide de la cuisine à bord, Michèle Meffre, Editions Vagnon, 24.90€

La recette de Déborah Dupont

Le fruit cake à l’autocuiseur

100g de beurre

½ tasse de farine à pâtisserie

½ tasse de sucre

½ tasse de raisins secs

½ tasse d’écorces d’oranges confites

2 c.à.s de fruits confits

1 œuf

1 peu de lait

Mettre la farine dans un saladier, ajouter le beurre ramolli, mélanger jusqu’à obtenir une pâte sablée. Ajouter le sucre, les raisins secs et les fruits confits, l’œuf battu et juste assez de lait pour obtenir une pâte assez épaisse. Verser dans un moule beurré pouvant entrer dans la cocotte-minute. Couvrir avec du papier sulfurisé. Verser ½ litre d’eau dans la cocotte-minute. Mettre le moule dans le panier de la cocotte. Bien s’assurer que l’eau ne débordera pas dans le moule. Fermer la cocotte, cuire 15 minutes sans la soupape, puis 30 minutes en pression. Laisser tomber la vapeur avant d’ouvrir.

La chronique vin de Dominique Hutin

Aujourd'hui randonnons autour de Bergerac et Duras en se perdant à papillonner vers leurs appellations jumelles de Pécharmant, Côtes de Bergerac, Montravel, Saussignac, Rosette ou le très caressant Monbazillac... À vos papilles !

Retrouvez et téléchargez en cliquant ici, le « Carnet de Vigne, jeunes vignerons de Bergerac-Duras » présentant 36 vins différents par Dominique Hutin. Commentaires, prix, coordonnées les animations d’été chez les vignerons, tout est dans le carnet !

