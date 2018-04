Du champ jusqu’au pot, de la culture intensive au Canada au renouveau de l’artisanat français, on vous dit tout sur la moutarde !

La moutarde va vous monter au nez © Getty

Sylvain Petit

Artisan vinaigrier / moutardier

Ingénieur agroalimentaire ayant travaillé pour des groupes internationaux, a changé de vie en 2006 et a intégré une laiterie familiale en Ardèche, PME de 23 salariés qui correspondait plus à ses convictions.

Une bouteille de vin oubliée dans sa cave qui s’était transformée en vinaigre l’intrigua et lui donna envie de produire un vinaigre selon la méthode orléanaise, méthode ancestrale de production quasiment disparue.

Poussé par son entourage, il m’inscrivit en auto entreprise en 2009.

En 2012, les produits de la TTPE sont labellisés « Goûtez L’Ardèche », label ayant pour but de promouvoir les produits Ardéchois aux qualités gustatives et avec une éthique irréprochable.

Ayant effectué ses études sur Dijon, il savait que la graine de moutarde ne poussait plus en Côte d’Or depuis bien longtemps, aussi l’idée de produire de la moutarde locale a germé.

Début 2016, les premiers pots de moutarde locale sortirent de son atelier, ce fut un succès immédiat.

En 2017, il fut lauréat du concours « Talents Gourmands ». Ce concours lui a permis de se faire connaître des grands chefs de la région et d’entrer sur leurs tables.

Toujours en 2017, il aintégré une société coopérative d’entrepreneurs nommée Pollen Scop.

Philippe Belissent

Chef du Cobéa

« Philippe Bélissent et Jérôme Cobou sont de ces amoureux du bon et du beau qui ont comme passion commune le grand art de la gastronomie. Forts de leurs expériences riches et diverses, mais également d’une complicité de près de 15 ans, ils unissent aujourd’hui leurs talents respectifs en dédiant à la gastronomie un nouveau point de référence : le restaurantCobéa.

En souhaitant partager leur esprit de création et leur exigence de qualité, ils ont choisi comme symbole cette plante vigoureuse dont la floraison évoque les senteurs et saveurs qu’ils veulent transmettre. Le Cobéa représente également un esprit d’universalité puisqu’il se cultive sous de nombreuses latitudes....

Salué unanimement par la presse et par une clientèle exigeante et fidèle, il poursuit aujourd’hui cette recherche constante de l’excellence qui l’a toujours motivé. Désormais libre d’une totale création, il met à profit ses nombreux voyages et son expérience des traditions culinaires pour imaginer une carte renouvelée quotidiennement. »

Les grandes dates : Septembre 2011 : Ouverture du Cobéa…

Mars 2012 : Cobéa décroche sa première étoile au Guide Michelin.

Septembre 2015 : Philippe Bélissent, Chef du Cobéa, gagne le Concours télévisé de TF1 « Le Meilleur Menu de France »

Restaurant Cobéa

11 rue Raymond Losserand 75014 - tél : 01 43 20 21 39

Jours d'ouverture du mardi au samedi - 1 seul service accueil déjeuner : 12h15 à 13h15 accueil dîner : 19h15 à 21h15

Les recettes de Philippe Belissent

Les marinades.

Marinade viande/moutarde.

4 c à s de sauce soja

1 c à s de vinaigre de cidre

2 c à s de miel d’Acacia

1 branche de romarin

Un peu d’épices (cumin/cannelle)

Et ..... 2 grosses c à s de moutarde fine !

Tout mélanger et mariner la viande la veille.

Bien grillé au barbecue ou à la plancha !!

Parfait avec du cochon, un magret de canard ou une pièce de bœuf.

Quelques pommes de terre à la braise et une salade ...

Marinade poisson/moutarde

Dans un bol, mélangez

6 c à s de moutarde à l’ancienne

3 c à s d’huile d’olive

Ajouter un peu de zeste de citron jaune, un peu d’herbes hachées (basilic, coriandre et cerfeuil).

Bien badigeonner le poisson et le tour est joué !!

Idéal pour un maquereau ou une dorade au four ou au barbecue.

Beurre à la moutarde

250 gr de beurre pommade (bien mou)

Les zestes d’1 citron vert

3,5 gr de fleur de sel

25 gr de moutarde à l’ancienne.

Tout mélanger ensemble. C’est fini !!

Lapin à la moutarde en cocotte

Les ingrédients :

1 lapin fermier d’environ 1,5/2kg

3 échalotes hachées

1 petit oignon blanc haché

2 gousses d’ail hachées

1 bouquet garni

2 c à s de moutarde fine

2 c à s de moutarde à l’ancienne

2 c à s de bonne crème épaisse

1 verre de vin blanc (moi, je mets du chablis l’été, et un savagnin l’hiver.)

2 verres de fond blanc de volaille.

1 c à s de farine

Huile d’olive

sel/poivre.

Couper votre lapin en 8 morceaux (en 2 les cuisses et le râble et laissez entier les épaules).

Fariner les morceaux et tapoter pour enlever l’excédent de farine.

Mélanger les 2 moutardes avec un filet d’huile d’olive et badigeonner les morceaux au pinceau.

Colorer les morceaux de lapin à l’huile d’olive sur toute les faces et retirer les de la cocotte.

Dans cette même cocotte, faire revenir oignons, échalotes et ail.

Ajouter le bouquet garni, le reste des moutardes et la crème.

Remuer 5mins, déglacer au vin blanc

Remettre le lapin et ajouter le fond blanc

Cuire à feu doux avec le couvercle pendant 1h/1h15.

Piquer votre lapin avec la pointe d’un couteau. Il est fondant et se détache légèrement, c’est parfait.

Servir avec des tagliatelles ou des frites maison !!

Biscuits sucrés-moutardés

Les ingrédients :

60 gr de beurre

85 gr de sucre cassonade

45 gr de sucre semoule

2 gr de fleur de sel

4 gr de levure

189 gr de farine

1 œuf entier

70 gr de moutarde au choix (ancienne, pain d’épices, miel, moutarde aux fruits etc...)

Dans un batteur si possible sinon à la main, mélanger la cassonade et le sucre semoule avec le beurre pommade.

Ajouter la farine, le sel et la levure. Mélanger.

Ajouter l’œuf. Mélanger et finir avec la moutarde.

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry :

VARIETTE est une gamme de Conserves fines de légumes fruits ANCIENS Bios

Sauce tomate BIO de

Variété ancienne Noire de Crimée

Variété ancienne Ananas

Variété ancienne Cœur de bœuf rouge

Variété ancienne San Marzano rouge

Issues de cultures de variétés anciennes (pour leur goût, leur diversité, leur mode cultural écologique, indépendant, reproductible et libre)

Origine Sud de la France, de la graine à la culture au produit 100% naturel - Fabrication ARTISANALE dans le Gers

A venir pour la production été 2018 : Sauce tomate Green zebra, Rose de berne, Cornu

Prix de vente de 5,70€TTC à 6,90€TTC selon les points de vente - Pack découverte 30€TTC les 6, uniquement sur le site internet

En vente à la Maison Plisson et au Printemps - Liste des points de vente sur Le site internet

Sauce tomate Variette / FR Gaudry

La chronique vin de Sylvie Augereau :

Les vinaigres

Vinaigre de muscat surmuri

18€ les 50 cl



Vinaigrerie La Guinelle

Hameau Cosprons 66 660 Port-Vendres - 04 68 98 01 76



La Boutique de la Guinelle

Rue Saint-Sébastien

66 650 Banyuls sur Mer

04 68 85 54 12

Le site



En province :

V Marchand à Montpellier (34) ,

Cave Saint-Aubin à Angers (49)

La part des Anges à Nice (06)

Aux Crieurs de Vin à Troyes (10)

Aromo Cave à Lyon (69)



A Paris :

Le Verre Volé (10è)

Le bel Ordinaire (10è)

Les comptoirs de la Tour d’Argent (5è)

La Dernière Gouttte (6è)

Les Crus du Soleil (14è)

La Grande Epicerie (7è

Les Papilles (5è)

La Vie-négrette - 10€ les 50 cl

Vin Ser da bec - 14€ - 100% cépage négrette

Marc Penavayre - Château Plaisance - 102 Place de la Mairie - 31 340 Vacquiers - 05 61 84 97 41

Le coup de lame d'Arnaud Daguin

Colonel Moutarde

J’aime bien me servir de la moutarde comme sujet principal, donc nous allons élaborer une sauce un peu savante qui met la moutarde à l’honneur.

Le principe est celui de la Béarnaise…

Donc la Moutardaise !

Deux jaunes d’œuf et une cuillère de votre moutarde préférée, trois cuillères d’eau fraiche et hardie que je fouette ça en huit dans une casserole au bain marie.

Ça devrait monter en sabayon, et quand ça fait la pointe sans retomber, j’incorpore un bon verre de beurre clarifié à peine tiède, en dessinant des O. C’est prêt.

On en fait juste ce qu’il faut car c’est très fragile et ça ne tient pas plus longtemps que le repas mais vous verrez, avec des asperges par exemple, c’est la joie!

D’ailleurs je vais manger ça tout à l’heure et….

Il moutarde !!!

