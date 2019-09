Et si le naturel revenait au galop dans la pâtisserie ? Moins de sucre, pas de colorant ni d’additif, des matières premières saines et de saison… Les grands artisans se convertissent peu à peu et les pâtissiers amateurs s’y mettent à la maison.

Jennifer Hart-Smith

Franco-australienne, Jennifer Hart-Smith est designer de formation. Il y a 4 ans, elle a entamé une reconversion dans la pâtisserie et a créé en parallèle une marque de biscuits personnalisés à base de farines alternatives (tookies) qui a connu un joli succès sur Instagram et auprès de grandes marques.

Après quelques stages très formateurs avec Yann Couvreur, Benoit Castel et dans quelques bistrots parisiens, elle a entamé une formation de naturopathe et approfondi ses connaissances des plantes sauvages pour nourrir sa pratique de pâtissière.

Sans adopter une position vegan ou sans gluten, elle prône une pâtisserie plus « nature », excluant les adjuvants, colorants, gélatines, aliments raffinés, pour privilégier les aliments complets, les produits locaux, frais et de saison.

Son dernier livre : Pâtisserie naturelle : les recettes d'une pâtissière naturopathe - Jennifer Hart-Smith photographies Emilie Guelpa - Paru le 18 septembre 2019 - Editeur Marabout,

Halte aux aliments ultra-transformés et mauvais pour la santé ! Ce livre vous explique comment choisir les ingrédients les plus sains et respectueux de l'organisme, en privilégiant les aliments complets et non transformés, les produits locaux, frais et de saison. Petits biscuits, brioches, tartes, gâteaux de fête, classiques de la pâtisserie française revisités. Préparez des gâteaux délicieux pour faire plaisir aux petits et aux grands

Hugues Pouget

L’essence de la pâtisserie

Saisonnalité, originalité, naturalité et respect des produits sont les maîtres-mots du Chef Pâtissier Hugues Pouget.

Originaire d’Aix-en-Provence et après avoir grandi à Hyères dans le Var, Hugues Pouget, 40 ans, intègre l’école hôtelière de Marseille en 1991. Très vite, le savoir-faire, la délicatesse des ingrédients, le raffinement de la pâtisserie gastronomique, la créativité gustative et visuelle, le passionnent.

Il démarre sa carrière au Carlton à Cannes, puis rejoint à Paris la prestigieuse Maison Ladurée pendant un an. En 1999, Hugues Pouget entre à l’Hôtel Bristol sous la direction de l’emblématique Chef trois étoiles Éric Fréchon. Un an plus tard, il devient Chef Pâtissier d’Il Palazzo, le restaurant du grand hôtel parisien Normandy, où il crée les Instants Chocolatés, variations de ce noble produit autour de brunchs et de goûters.

A tout juste 24 ans, la carrière d’Hugues Pouget prend un nouvel essor...

Fort de la reconnaissance de ses pairs, de son expertise et son haut niveau d’exigence, il participe toujours pour Guy Savoy à l’ouverture de divers restaurants du groupe : le Chiberta et Maître Albert à Paris ou encore le Caesars Palace à Las Vegas.

Deux années intenses, de la Chine au Japon, en passant par Singapour et l’Indonésie, riches en expériences et découvertes qui lui permettent en rentrant à Paris en 2010 de réaliser son rêve : ouvrir sa pâtisserie Hugo & Victor, au 40 boulevard Raspail dans le très élégant 7ème arrondissement et réaliser ses propres créations !

Rapidement, le Chef est sollicité dans le Monde entier pour des événements gastronomiques à Singapour, Hong Kong ou encore Miami. Les ouvertures de magasins à l’étranger suivent dès 2015 : Tokyo, Séoul, Dubaï, permettant à Hugues Pouget d’exporter son savoir-faire pâtissier artisanal « fait-maison » exceptionnel et de découvrir de nouvelles saveurs inédites. Les plus belles Maisons de luxe font également confiance au Chef pour des créations sur-mesure.

En 2017, il prend la tête de la création de Mazet, plus ancienne confiserie-chocolaterie française, spécialisée dans la praline artisanale et labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant (1636).

0% colorant / 0% arôme artificiel / 100% authenticité !

Artisan créateur engagé depuis l’ouverture de Hugo & Victor en 2010, Hugues Pouget fait le choix de l’exigence et de l’excellence : travailler uniquement des fruits de saison et des produits de première qualité. En 2016, il choisit de bannir les arômes naturels et de synthèse ainsi que les colorants et autres additifs chimiques. Pour tenir cet engagement, Hugues Pouget met au point un procédé alternatif faisant l’objet d’un brevet pour colorer ses produits à base de poudres naturelles de fruits, de légumes et d’épices.

Les pâtisseries, les tartes, les macarons, les financiers, les chocolats, les glaces... tout est fait chez Hugo & Victor dans le plus pur respect des produits, leur simplicité et leur saisonnalité. C’est cette quête d’authenticité qui représente aujourd’hui l’ADN et la réputation de la Maison Hugo & Victor, pâtisserie-chocolaterie artisanale.

Les recettes de Jennifer Hart-Smith extraites de son livre " Pâtisserie naturelle : les recettes d'une pâtissière naturopathe " Ed Marabout

Patisserie Naturelle / Jennifer Hart-Smith

Cheesecake végétal à la rose :

Pour 10 personnes - préparation 15min - cuisson 2min - repos 4h au frais.

Pour la base du cheesecake :

- 100 g de pistaches

- 150 g de flocons d'avoine

- 1 pincée de sel

- 360 g de pâte de dattes

Pour l'appareil :

- 270 g de noix de cajou

- 150 g d'huile de coco

- 200 g de sirop d'érable ou agave

- 6 g agar-agar

- 400 g lait d'amande

Minimum deux heures avant de commencer la recette mettez les noix de cajou dans un bol, versez de l’eau et laissez les tremper.

Mixez au blender les pistaches, les flocons d’avoine, le sel et la pâte de dattes.

Bien étalez cette pâte et la disposer au fond d’un moule carré de 25 cm ou d’un cercle de 25 cm. Réservez au frais.

Une fois réhydratées, mixez au blender les noix de cajou avec l’huile de coco, le sirop d’érable ou d’agave et l’eau de rose jusqu'à obtenir une texture assez lisse. Dans une casserole, diluez à l’aide d’un fouet l’agar agar avec le lait d’amande. Bouillir ce mélange pendant 1 minute. Versez le lait chaud sur le premier mélange dans le blender et remixez 1 minute.

Versez cette crème dans le moule rectangulaire, et réservez au frais au moins deux heures. Démoulez et décorez avec des boutons de roses de Damas et quelques fruits rouges.

Sablés au sarrasin (sans gluten) et fleurs de saison

Pour 25 sablés - 30 minutes - repos de la pâte 2h - cuisson 15min

L’hiver, on utilisera plutôt des pousses et/ou du feuillage : (aneth, coriandre, menthe, oxalys) et au printemps les jolies fleurs (sauge ananas, pensées, lilas, sureau, géranium, bleuets, fleurs de verveine, pétales de rose)

S’il vous reste au frigo des plantes aromatiques un peu fatiguées comme de l’aneth, de la menthe, de la coriandre, des feuilles de fenouil, n’hésitez pas à les utiliser dans cette recette.

Pour la pâte

130 g de beurre

130 g de sucre semi complet (vous pouvez le transformer en sucre glace à l’aide du mixeur).

100 g de poudre d’amandes

1 pincée de sel

1 cuillère à soupe d’extrait de vanille (ou le zeste d’un citron)

86 g de farine de riz

186 g de farine de sarrasin

1 œuf

Fleurs de saison comestibles, pousses, feuillage, plantes aromatiques pour la déco (à rajouter dans les ingrédients).

Dans un cul de poule, crémez le beurre (à température ambiante) avec le sucre, ajoutez la poudre d’amandes, le sel et l’extrait de vanille. Bien mélanger.

Rajoutez la farine de riz et la farine de sarrasin, terminez par l’œuf.

Travaillez la pâte avec la paume de la main ou avec la feuille du batteur jusqu’à obtenir un mélange homogène un peu collant. Ne pas trop travailler la pâte. Pré-étalez la pâte et réservez au frais.

Préchauffez le four à 180 degrés. Farinez le plan de travail, finir d'étaler la pâte au rouleau (épaisseur 1cm)

Répartissez selon votre choix les fleurs de saison comestibles, pousses, feuillage, plantes aromatiques sur la pâte et étalez délicatement à l’aide du rouleau.

Détaillez avec des emporte-pièces. Faire cuire au four sur plaque 15 minutes

Cake citron lait Ribot

70 g de beurre clarifié

300 g de sucre semi complet

2 œufs

150 g Farine T65

80 g de farine de riz

1 sachet de poudre à lever bio

4 g de sel

6 citrons jaunes bio

230 g de lait Ribot

30 minutes avant de commencer, sortez le beurre du frigo.

À la feuille du batteur ou à la spatule, crémez le beurre clarifié et le sucre, et détendre en ajoutant les œufs un a un à température. Ajoutez les matières sèches : farines, sel, levure. Bien mélanger et terminez par les zestes des citrons et le lait Ribot.

Versez dans un moule à cake et cuire 50min à 150 degrés.

Vérifiez la cuisson à l’aide de la pointe d’un couteau. Sortir le cake et imbibez avec le jus des 5 citrons.

Couvrir et laisser refroidir 5 min. Démoulez et conservez au frais 3h avant de servir.

Ce cake se conserve au frais au moins 5 jours.

Tarte au coing

Pour 6 personnes:

La veille préparez la purée et les lamelles confites de coing :

3 coings

100 g de sucre semi complet

1 cuillère à soupe d’hydrolat de rose

Éplucher les coings et les couper en 8 quartiers. Enlever le cœur avec un couteau.

Mettre à bouillir 0,8 L d'eau avec le sucre et cuire à petits frémissements pendant 1h (la pointe d'un couteau doit alors s'enfoncer dans les fruits).

Laissez tiédir dans le sirop, rajoutez à froid l’hydrolat et réservez au frais la nuit.

Fond de tarte au sarrasin :

Pour la pâte

70 g de beurre

70 g de sucre semi complet (vous pouvez le transformer en sucre glace à l’aide du mixeur).

50 g de poudre d’amandes

1 pincée de sel

1 cuillère à soupe d’extrait de vanille (ou le zeste d’un citron)

50 g de farine de riz

90 g de farine de sarrasin

30 g d’œuf (1 demi œuf, conservez le reste)

Dans un cul de poule, crémez le beurre (à température ambiante) avec le sucre, ajoutez la poudre d’amandes, le sel et l’extrait de vanille ou citron. Bien mélanger.

Rajoutez la farine de riz et la farine de sarrasin, terminez par l’œuf. Travaillez la pâte avec la paume de la main ou avec la feuille du batteur jusqu’à obtenir un mélange homogène un peu collant. Pré-étalez la pâte et réservez au frais.

Foncez un moule à tarte de 18cm et cuire à 180 degrés pendant 30min.

Une fois le fond de tarte refroidit, chablonnez au pinceau le fond de tarte avec un peu de chocolat blanc.

Montage :

Egouttez les coings et mixez l’équivalent de deux coings au mixeur plongeant avec un peu de sirop. La purée doit être bien ferme. Pochez sur le fond de tarte.

Crème fouettée :

200 g de crème liquide 33% de mat grasse

200 g de crème épaisse (cru bio)

20 g de sucre ou de xylitol

Montez la crème bien froide au fouet et pochez sur la purée de coing.

Décorez avec de fines lamelles de coings comme un jardin et décorez avec des herbes fraiches ou de jeunes pousses. Stellaire, achillée, ou roses séchées.

Les recettes de Hugues Pouget :

La tarte Figue raisin

PATE SUCREE NATURE

INGREDIENTS :

60 g DE BEURRE

40 g DE SUCRE GLACE

15 g DE POUDRE D’AMANDE

20 g D’ŒUFS ENTIERS

1 g DE SEL

110 g DE FARINE T 55

METTRE TOUS LES INGREDIENTS DANS LA CUVE.

MELANGER AU BATTEUR A L'AIDE DU CROCHET EN 1ERE VITESSE JUSQU'À L'OBTENTION D'UNE PATE HOMOGENE.

FILMER ET RESERVER LA PATE AU FRIGO JUSQU’A COMPLET REFROIDISSEMENT ( 3H00 4H00 ).

ETALER LA PATE A UNE EPAISSEUR DE 2 MM ET LA FONCER SUR UN CERCLE DE 22 CM DE DIAMETRE.

PRECUIRE LE FOND DE PATE SUCREE 15-20 MINUTES A 150°C.

La tarte figue raisin d'Hugues Pouget

CREME D’AMANDE

INGREDIENTS :

50 g BEURRE

50 g SUCRE SEMOULE

50 g POUDRE D’AMANDE

50 g D’ŒUF ENTIER

METTRE LE BEURRE POMMADE, AJOUTER LE SUCRE ET LA POUDRE D’AMANDE QUAND L’ENSEMBLE EST HOMOGENE .

FINIR PAR AJOUTER LES ŒUFS ENTIERS ET MELANGER A NOUVEAU.

UNE FOIS LA CREME D’AMANDE HOMOGENE, POCHER 150 GR DE CREME D’AMANDE DANS LE FOND DE PATE SUCREE PRE-CUIT.

CUIRE LE FOND DE PATE SUCREE GARNI DE CREME D’AMANDE AU FOUR 5-6 MINUTES A 190°C.

SORTIR LE FOND DU FOUR ET LAISSER REFROIDIR DEHORS.

CREMEUX CITRON

INGREDIENTS:

40 g DE JUS DE CITRON VERT

25 g DE JUS DE CITRON JAUNE

3 g DE CONCENTRE DE CITRON JAUNE

1 g DE ZESTE DE CITRON VERT

75 g D’ŒUF ENTIER

80 g DE SUCRE

105 g DE BEURRE

15 g DE MASSE GELATINE

PESER LES JUS DE CITRON VERT ET JAUNE, LE CONCENTRE DE CITRON, LES ŒUFS ENTIERS , LE SUCRE DANS UNE CASSEROLE.

CUIRE JUSQU’A EBULLITION PUIS STOPPER LA CUISSON.

AJOUTER LE BEURRE, COUPER EN CUBE LES ZESTES DE CITRON VERT ET LA MASSE GELATINE ET MIXER.

COULER 110 g DE CREMEUX CITRON DANS LE FOND DE TARTE SUR LA CREME D’AMANDE .

METTRE LA TARTE AU CONGELATEUR PENDANT 1H30.

CONFIT FIGUE

INGREDIENTS:

250 g DE FIGUE FRAÎCHE

25 g DE SUCRE

2.5 g DE PECTINE N.H

RETIRER LES PEDONCULES DES FIGUES LES COUPER EN QUARTIER ET LES MIXER AU ROBOCOUPE.

FAIRE CHAUFFER LES FIGUES MIXEES A 40°C ET AJOUTER LE SUCRE MELANGER A LA PECTINE N.H.

DONNER UNE EBULITION ET LAISSER REFROIDIR. UNE FOIS LE CONFIT FIGUE FROID ETALER A L’AIDE D’UNE PETITE SPATULE COUDEE 110 GR DE CONFIT FIGUE SUR LE CREMEUX CITRON.

FINITION

INGREDIENTS:

250 g DE FIGUE FRAICHE

70 g RAISIN ROUGE

60 g RAISIN DE MUSCA

60 g DE RAISIN CHASSELAS

5 g DE FLEURS DE SUREAU SECHEES

20 g DE NAPPAGE NEUTRE

COUPER LES FIGUES EN 8.

COUPER LES RAISINS ROUGES ET BLANCS EN 2.

COMMENCER PAR DISPOSER LES FIGUES DANS TOUS LES SENS SUR LE FOND DE TARTE.

FINIR PAR DISPOSER LES RAISINS. BIEN FAIRE FONDRE LE NAPPAGE ET NAPPER LES FRUITS DE LA TARTE.

FINIR EN PARSEMANT LES FLEURS DE SUREAU SECHEES.

PAVLOVA MARRON INDIVIDUELLE

POUR 10 PAVLOVA

MERINGUE SUISSE

INGREDIENTS :

150 g DE BLANC D’ŒUF

300 g DE SUCRE

MELANGER LES BLANCS ET LE SUCRE SEMOULE ENSEMBLE.

CHAUFFER LE TOUT A 50°C AU BAIN MARIE TOUT EN MELANGEANT.

UNE FOIS LE MELANGE A 50°C METTRE LE TOUT DANS LA CUVE DU BATTEUR MONTER LA MERINGUE A L’AIDE DU FOUET.

QUAND LA MERINGUE EST FROIDE ET FERME, LA POCHER A L’AIDE D’UNE POCHE MUNIE D’UNE DOUILLE DE 10 mm DE DIAMETRE SUR UN MOULE SILICONE DEMI SPHERE 6cm DE DIAMETRE A

L’ENVERS (DÔME VERS LE CIEL).

EN PARALLELE FAIRE DES PETITES GOUTTES DE MERINGUE. SAUPOUDRER DE SUCRE CRISTAL LES MERINGUES ET LES CUIRE A 100°C 1H30 AU FOUR VENTILE.

CHANTILLY VANILLE

INGREDIENTS :

445 g CREME

44 g SUCRE

15 g MASSE GELATINE

CHAUFFER LA MOITIE DE LA CREME AVEC LE SUCRE.

UNE FOIS LE MELANGE BOUILLI FAIRE INFUSER LA CREME AVEC 1 GOUSSE DE VANILLE ET L'AJOUTER

LAISSER REPOSER AU FRAIS 12H MINIMUM.

INSERT MARRON

INGREDIENTS :

180 g DE CREME DE MARRON

70 g DE CREME LIQUIDE

QUELQUES BRISURES DE MARRONS GLACES

PESER LES INGREDIENTS ENSEMBLE ET MIXER A L'AIDE DE LA GIRAFE.

COULER DANS DES MOULES SILICONE DEMI SPHERE DE 3cm DE DIAMETRE AU 3/4

AJOUTER QUELQUES MORCEAUX DE BRISURES DE MARRON.

LAISSER AU CONGELATEUR 12H AVANT DE LES DEMOULER.

VERMICELLE MARRON

INGREDIENTS :

250 g DE PATE DE MARRON

250 g DE CREME DE MARRON

MELANGER LA PATE ET LA CREME DE MARRON ENSEMBLE JUSQU'A LOBTENTION D’UN APPAREIL HOMOGENE.

DRESSAGE ET FINITION

LE LENDEMAIN RÂPER LE DESSOUS DES COQUES DE MERINGUE AFIN QU’ELLES PUISSENT TENIR DEBOUT.

MONTER LA CHANTILLY VANILLEE

GARNIR LES COQUES DE MERINGUE.

DEMOULER LES INSERTS DE CREMEUX MARRONS CONGELES ET LES ENFONCER DANS LA CHANTILLY.

REFAIRE UNE BOULE DE CHANTILLY AFIN D’ENFERMER L’INSERT DEDANS

DEPOSER UN DISQUE DE CHOCOLAT AU LAIT

POCHER UNE BOULE DE CHANTILLY VANILLE PAR-DESSUS.

POCHER L’APPAREIL A VERMICELLE MARRON AUTOUR DE LA BOULE DE CHANTILLY ET TERMINER PAR LE DECOR FINAL.

La recette des cookies naturels de Léonard

Pour 10 cookies

Beurre doux : 150 g

Sucre de canne complet : 90 g

2 pincées de sel

Farine semi-complète d’épeautre : 280 g

2 pincées de bicarbonate de soude alimentaire

1 trait de jus de citron

1 œuf

Extrait de vanille : 3 g

Chocolat noir 70% concassé et noisettes selon votre goût

Préparer la pâte la veille.

Sortir le beurre 1h avant. Mélanger au batteur le beurre, le sucre et le sel. Mélanger l’œuf et la vanille, les ajouter au mélange en plusieurs fois. Ajouter la farine mélangée au bicarbonate, puis les morceaux de chocolat.

Former un gros boudin avec la pâte, filmer et laisser au réfrigérateur une nuit.

Four à 160°. Découper des tranches de 1,5 cm, poser les sur une plaque et ajouter dessus les noisettes (et du chocolat !), faire cuire 13 minutes.

La chronique livre de Déborah Dupont :

La recette de Cobbler

On applaudit la nouvelle collection « C’est décidé je m’y mets ! » chez Larousse, qui incite au fait maison avec des thématiques actuelles (moins de viande, moins de sucre moins de gras, écolo et de saison). Et aujourd’hui je vous présente celui concernant les petits déjeuner et les goûters, qui propose une quarantaine de pages de conseils nutritionnels, d’explication sur les sucres, de vrais/faux pour démonter les idées reçues… et 45 recettes sucrées comme salées, simples et rapides, qui permettront de varier. Et pour coller à de début d’automne, quoi de mieux qu’un cobbler mirabelles, vanille et amandes très réconfortant.

Mes petits déj’ et goûters mini sucre, Séverine Augé et Adélaïde d’Aboville, Editions Larousse, 12.90€

Pour 8 parts - Préparation 15 min - Cuisson 25 min

4 pommes

500g de mirabelles

1 gousse de vanille

90g d’amandes

70g de farine blanche

30g de farine complète

50g de sucre de canne complet

1 pincée de fleur de sel

100g de beurre froid

Préchauffez le four à 200°C. Pelez les pommes et taillez-les en gros cubes. Coupez les mirabelles en deux.

Mélangez dans un saladier les fruits avec les graines de la gousse de vanille, puis répartissez-les dans un plat. Enfournez 10 min.

Pendant ce temps hachez grossièrement les amandes à l’aide d’un mixeur ou d’un couteau. Mélangez-les avec les farines, le sucre et la fleur de sel. Ajoutez le beurre coupé en morceaux et sablez à la main comme pour réaliser un crumble. Ajoutez 3 c. à soupe d’eau et formez une pâte.

Répartissez la pâte en petits morceaux sur les fruits. Enfournez pour 15 min à 210°C.

Astuces : n’hésitez pas à remplacer les mirabelles, dont la saison est courte, par d’autres fruits, comme des pêches ou de la rhubarbe.

Le cobbler se conserve 3 jours au frais. Réchauffez-le quelques minutes au micro-ondes ou 10 min environ dans le four préchauffé à 150°C.

Le coup de lame d'Arnaud Daguin :

Chassons le naturel

NATUUUURE VS CULTUUUURE

Ce matin, en déchiffrant mon tube de Crème illuminatrice pour les peaux fines et délicates….

…. Ben quoi ? Il y a un problème ?

Parcourant donc cette prose issue des esprits les plus affutés du marketing, je tombe sur cette allégation :

“98% d’origine naturelle”

Saperlipopette !

Alors les 2% qui ne sont PAS d’origine naturelle, ils sont de quelle origine ?

Surnaturelle ???

Jusqu’à présent voyez-vous, j’ai toujours considéré que TOUT ce qui était présent sur Terre était d’origine naturelle.

D’origine seulement, car nous transformons tout et voilà bien longtemps qu’il n’y a plus rien de naturel.

Depuis le néolithique, depuis qu’on n’est plus préleveurs mais producteurs, tout ce qu’on mange est culturel.

Transformer une céréale en pain ou en bière, c’est culturel

Boire le lait d’une vache, c’est naturel… seulement pour le veau.

Avant on cueillait, on chassait. On tétait maman.

On mangeait na-tu-relle-ment.

Ou presque, car le mammouth, faut-pas croire, fallait le maturer un poil, le dénaturer en somme, pour pouvoir déglutir un steak sans le mastiquer trois semaines.

Et dès lors qu’on maîtrise le feu, bonjour la cuisson, la cuisine, le cuistot et toute la culture qui en découle.

Et la nèfle ?

Quoi de plus naturel que la nèfle ? Mais décider dans quel état tu la manges, c’est déjà culinaire.

Le jour où, de sa menotte velue, Lucy cueillit délicatement la nèfle et sciemment la laissa pourrir,

ce jour-là Lucy inventa la confiserie.

Et peut-être aussi le tord-boyau, l’ivresse et les chansons…

Hélas, l’humain n’a jamais arrêté de complexifier les transformations.

Et ce jusqu’à désincarner totalement le produit.

Elle est où la bête dans la boulette de superette ?

Où est l’orange dans l’Orangina ?

La coca dans le Cola ?

Tous ces trucs tripotés un max, transformés à mort, maquillés comme des carrés d’as ne sont que des calories

vides et insipides, zéro flore, zéro vie.

Zéro valeur.

Que faire alors ?

Dépouillons autant qu’on peut nos aliments de leurs artifices !

Bannissons exhausteurs et texturants, qui singent le naturel et sont aussi absurdes qu’un déguisement de nudiste.

Conservons seulement les transformations archaïques, qui subliment le brut et le rendent digeste :

la cuisson, la maturation, la fermentation…

Retrouvons le goût dans son plus simple appareil !

Sortons la vérité naturelle de son puits culturel !

Mangeons vivant et restons vivants !

Et tiens, puisque je parle du vivant, je vous raconte une anecdote : dans la salade en sachet plastoc de marque Biiiiip achetée faute de mieux dimanche dernier chez Biiiiip, j’ai trouvé….

Qu’est-ce que j’ai bien pu trouver dans ma roquette emplastifiée ??

UNE CHENILLE ! Bien verte et bien frétillante et là, je me suis dit : Aaah ça y est, le vivant revient !

Ils commencent à réaliser chez Biiiiip et chez les autres que les insecticides, bof.

« C’est la chenille qui redémarre » chantait au siècle dernier la Bande à Basile, ces troubadours visionnaires.

Laissons-leur le mot de la fin !

