Reine claude, mirabelle, quetsche ou prune d'Ente, on commence la saison avec un tour d'horizon des meilleures recettes de prune...

Manon Fleury

Cheffe, à la tête du Mermoz de janvier 2018 à décembre 2019.

Bachelor à l'Ecole Ferrandi, elle a commencé la cuisine par un apprentissage chez William Ledeuil (Ze Kitchen Galerie) et a enchaîné à la Marine à Noirmoutier (Alexandre Couillon) et aux Etats-Unis à Blue Hill at Stone Barns (Dan Barber).

A son retour en France, elle devient sous-chef du restaurant Semilla (Eric Trochon) durant 2 ans, puis reprend les rênes du Mermoz. Aujourd'hui, un nouveau projet est en préparation...

Ses recettes :

Marie Treps

Linguiste et sémiologue, autrice du livre La Prune, paru aux éditions Tohu Bohu. La Prune a ses racines en Lorraine, c'est donc naturellement que Marie Treps, native de cette région s'est plongée dans son histoire. Elle s'intéresse dans cette biographie gourmande et érudite à toutes les prunes stars et les autres : mirabelle, quetsches, grenadine ou reine-claude. Entre histoire et légende on redécouvre ce fruit savoureux qui a inspiré nombre de peintres ou d'écrivain.e.s, de Colette à Cendrars en passant par Erckman-Chatrian.

Ce matin elle a cuisiné pour l'émission une excellente tarte aux prunes.

La reportage de Léo Tescher

Léo Tescher a rencontré Jérôme Capel, pruniculteur à Cazes-Mondenard. Il a 22 hectares de pruniers dont 25% labellisés bio. Il cultive plusieurs variétés de prunes :

Rouges : grenadine, primetime, ruby star

Jaune : TC Sun, October sun, et sun kiss

Verte : reine claude

Il a également rendu visite à la cheffe Anne-Marie Morgadès, qui lui a livré sa recette de Chutney de Reine-Claude :

Ingrédients, dans l’ordre :

15g de beurre doux

1 oignon rouge moyen

1 cuillère à café de gingembre frais

1 cuillère à café de piment d’espelette

1 cuillère à café de cannelle

2 Clous de Girofle

50g de sucre roux

12,5cl de Vinaigre de pomme

3 pincées de sel fin

La chronique cuisine d'Elvira Masson

Entre le clafoutis et le crumble, ce dessert nous vient des pays anglo-saxons et se marie parfaitement avec la prune !

La chronique gourmande de l'avocat Eric Morain

Cultiver, fermenter, évaporer, ça a l’air si simple… Aujourd'hui Eric Morain nous parle de l'art de la distillation et de l'alcool de prune.

L’art de distiller est vieux comme le monde - on en trouve les traces les plus anciennes en Egypte au troisième siècle avant notre ère - et appartient d’abord au monde des savants, des médecins et des apothicaires puis à celui des paysans. Art de transformation de la matière et de création de remèdes à base de fruits, de plantes, de légumes ou de grains, c’est ainsi que nos anciens ont inventé le si joli mot de quintessence en parlant de distillation, comme s’ils avaient trouvé le cinquième élément...

Ses références :

