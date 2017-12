Quand les animateurs de France Inter passent à la casserole...Pour notre dernière émission de l'année trois voix mystère de France Inter se mettent sur leur 31 !

Soir de fête © Getty

Dorothée Barba

Productrice /animatrice « Capture d’écrans », tous les jours à 6h52 dans le 5-7 d’Hélène Roussel. Le site

Sa recette : Ma recette de "Machin au poulet"

(inspirée d'un livre de cuisine de Frédéric Chesneau)

Préchauffer le four à 200 degrés

Émincer les champignons de Paris (500g)

Faire revenir les champignons à feu vif jusqu'à ce que l'eau rendue s'évapore.

Ajouter de l'huile d'olive et faire dorer deux minutes.

Puis incorporer les échalotes émincées (2 ou 3) et faire revenir le tout 2 minutes.

Coupez le feu et ajouter le persil haché grossièrement au couteau (1 petite botte). Saler, poivrer, mélanger.

Mixer le tout.

Fendre les blancs de poulet sur le dessus. Farcir l'intérieur avec le mélange champignons persil..

Dérouler la pâte feuilletée et la découper en lanières de 2 cm de large.

Enrouler les blancs de poulet dans ces lanières, comme pour faire un bandage.

Placer les chaussons sur la plaque du four recouverte de papier sulfurisé.

Badigeonner les chaussons avec du jaune d’œuf, au pinceau.

Au four 20-30 minutes.

Déguster à la sortie du four avec une salade de jeunes pousses.

Ses restaurants préférés :

Chez François : auberge unique au monde dans la baie du Mont Saint Michel

A Genêts, entre Avranche et Granville, dans la Manche. Petit resto, grosse cheminée, cuisine maison au feu de bois. Ne ratez pas la salade de lentilles à l'andouille tiède et la crépinette farcie au boudin noir. Ensuite, une promenade dans la baie du Mont Saint Michel pour digérer...2 Rue Jérémie, 50530 Genêts - 02 33 70 83 98 - Le site

Le square : bistro de quartier à Paris, tout près du parc des Buttes Chaumont.

7 square Bolivar 75019 Paris 01 45 96 05 66

Ses livres de cuisine cultes :

"Recettes faciles" -Françoise Bernard

"150 recettes pour cuisinières nulles" Françoise Prévost - Ed.Livre de poche

Ali Rebeihi

Journaliste , producteur et animateur de l'émission Grand bien vous fasse (du lundi au vendredi de 10h à 11h sur France Inter) Le site

Sa recette : Riz au lait à la vanille et au citron

Ingrédients :

75 cl de lait entier bio

25 cl de crème fleurette bio

100 g de riz rond ou spécial risotto bio

40 g de sucre blond de canne bio

1 zeste de citron

2 gousses de vanille Bourbon ou de Madagascar

1 pincée de sel de Guérande

Dans une cocotte, verser le lait et la crème, le zeste d’un citron et les deux gousses de vanille épuisées.Quand le mélange commence à bouillonner, versez le riz sans cesser de mélanger avec une cuillère en bois. Remuer toutes les dix minutes, en évitant que le riz n’attache. Au bout de 45 minutes, versez la pincée de sel et le sucre. Remuer régulièrement pendant 5 minutes. Le riz doit rester crémeux et ne doit pas avoir totalement absorbé le liquide.Déguster tiède saupoudré ou non de cannelle.

Ses livres de cuisine cultes :

"La pâtisserie et la cuisine sont un jeu d’enfants " Michel Oliver Ed. Plon

"Le livre de cuisine" d’Andrée Zana Murat - Ed.Livre de poche

Thomas Legrand

Journaliste à France Inter où son édito quotidien dans la matinale, « Le 7/9 », est le plus écouté de France. Son dernier livre : Chronique de l'imprévu Paru le 6 septembre 2017 Editeur Stock, 4 ème de couv Jamais, depuis que j'exerce le métier de journaliste et d'éditorialiste, je n'ai vu, lu, subi, comme fous mes confrères, tant de critiques, contradictoires, paradoxales, justifiées ou abusives, ou émanant d'édifiantes logiques complotistes ! A l'issue de cette année électorale imprévisible qui a connu le triomphe inattendu du macronisme, l'émergence surprise de la France insoumise, l'apogée fragile du « marinisme », le crépuscule du PS, l'autodestruction stupéfiante de la droite, il m'est apparu nécessaire de revisiter, à travers les éditos écrits au jour le jour, la campagne présidentielle qui a bouleversé notre vie politique. Pas pour me justifier ou défendre une corporation. J'y constate mes erreurs (pas que !), reviens sur mes doutes, explique les éléments de contexte, y révèle quelques « ficelles » de fabrication, quelques infos off, et relate l'état d'esprit à chaud qui a présidé à l'élaboration de chacun de ces « papiers ». Pour se retourner, éberlué, sur le chemin parcouru et commencer à comprendre... » Edito

Sa recette : Gâteau de pommes de terre périgourdin

Pommes de terre qui s'écrasent

Graisse d'oie (canard)

Ail, persil, huile de tournesol

Faire fondre des pommes de terre dans une cocotte avec pas mal de graisse d'oie ( il ne faut pas que ça soit sec.)

Saler, poivrer

Une fois les pommes de terre cuites ..les écraser puis mélanger avec un bon hachis d'ail et persil (peut se faire à l'avance)

Avant de passer à table mettre un peu d'huile dans une grande poêle et tasser le mélange,.

Mettre sur le feu un peu fort pour que ça fasse une croûte bien grillée.

Retourner le gâteau sur un plat à tarte et déguster !

(Les p.d.t fondent pas mal, ne pas hésiter à en mettre beaucoup, ça se réchauffe très bien ...

Son produit préféré :

Magret de canard séché au piment d'Espelette

Maison Bordas: 2 rue du Repaire, 24340. Mareuil - 05 53 60 90 04

Son restaurant préféré (où vous pouvez aussi goûter la meringue)

Le café Vert, 31 rue Danton - 93310 Le Pré St Gervais - 01 48 10 97

Son livre de cuisine culte :

_"Les recettes faciles"_de Françoise Bernard ed hachette -1987

La chronique cuisine d'Elvira Masson

Le livre de recettes 100% légumes co-édité par La Ruche qui dit Oui et le magazine 180° : Traité de miamologie « Les légumes et leur cuisine décryptés par le pourquoi » Le site

Appel aux dons des Jardins de Cocagne Le site

Un don de 30€ donne accès à un mois de légumes bio pour une famille dans une situation de précarité.

La chronique vin d'Antoine Gerbelle

FETES AUX CHAMPAGNES : CONNAISSEZ-VOUS LE "POP" PARFAIT ?

Les trois choix d'Antoine Gerbelle :

Un champagne pinot noir de terroir pour la table Huré Frères Sélection OVD

(Ludes) 2013 - 56 € .Leur site

Un champagne d'assemblage mature pour l'apéritif J-M Sélèque Sélection OVD: Commedia

Extra-Brut 2010 - 38 € chez les cavistes Leur site

La belle affaire Arnaud Margaine Sélection OVD : Extra-Brut Premier Cru

28 € chez les cavistes Leur site

En vente à La Dilettante 75006 Paris

La programmation musicale