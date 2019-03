Le thé est l’une des boissons les plus populaires du monde mais c’est aussi l’une des plus polluée…Heureusement face à la monoculture intensive, les productions éco-responsables se rebellent.

Le thé peut-il devenir une boisson durable ? © Getty

Lydia Gautier

Ingénieur agronome, Lydia Gautier a travaillé dans des vignobles français et sud-américain avant de se spécialiser dans le thé en 1995. Consultante pour des marques internationales, elle transmet sa passion au grand public et aux professionnels à travers des livres, des évènements et des formations où le thé raconte son histoire et rencontre des produits nobles tels que le vin, le fromage ou le parfum. Elle intervient en appui aux producteurs et auprès d’Ongs pour le développement des filières de production. Elle construit un lien privilégié avec des producteurs de thés authentiques et éthiques, et crée des recettes inédites à partir d’assemblage de plantes et d’arômes naturels.

Pionnière de la sommellerie du thé, elle dirige la marque confidentielle « Lydia Gautier T Edition » qui propose des pures origines et des créations personnelles, coups de cœur gustatifs et humains. Portraits de Thés, Voyage dans 40 pays producteurs paru chez Delachaux & Niestlé en octobre 2018, en collaboration avec Joëlle Danies co auteur et Rebecca Rübcke photographe, est son 13ème ouvrage.

Son livre : "Portraits de thés : voyage dans 40 pays producteurs" Lydia Gautier en collaboration avec Joelle Danies photographies Rebecca Rübcke préface Marc Dufumier -Paru le 18 octobre 2018 Editeur Delachaux et Niestlé

Il peut être noir, vert, jaune, rouge, venir de Chine, d'Ecosse ou de Colombie... Nous en avons tous déjà bu, mais que savons-nous réellement du thé ? Derrière chaque thé, il y a une histoire et, surtout, une origine géographique qui ont contribué à le façonner, ainsi que l'inventivité d'un producteur. C'est cette richesse que Lydia Gautier, ingénieur agronome, experte en thé, vous propose de découvrir. Elle présente ici 119 thés du monde entier, grands classiques et moins connus pour lesquels elle a eu de véritables coups de coeur. Chaque thé est conçu comme un portrait, magnifié par une photographie épurée et accompagné de conseils de préparation et de sommellerie spécifiques, qui permettront d'en apprécier toutes les subtilités. Que vous soyez déjà amateur ou simple curieux, cette galerie de portraits vous ouvre les portes du riche univers de cette boisson iconique.

Son site

Les 3 thés présentés par Lydia Gauthier

Thé d’accueil :

Une création Rose Nepal® à base de thé blanc du Népal & boutons de rose du Maroc

Infusé à température ambiante et servi à température ambiante

15g dans 1l d’eau Rosée de la Reine infusé à température ambiante 1h -

servi au verre à pied - prix : 19€/50g (environ 30 tasses de 15cl) ou 5,90€/ monodose pour 50cl de préparation

Un grand cru pure origine :

Une sélection d’un thé deTaiwan Ali Shan Cha Red venant d’une productrice Silvia pratiquant l’agriculture biologique dans les Ali Shan à 900m d’altitude

Ce thé existe aussi en version wulong présenté dans le livre Portraits de Thés

15g dans 1l d’eau Rosée de la Reine chauffée à 95°C infusé 5 min

servi au bol - prix : 25€/50g (environ 30 tasses de 15cl) ou 7,90€/monodose pour 50cl de préparation

Thé digestif :

Une création Pu er Tonka® à base de pu er mûr de Chine & de fève tonka de Guyane

15g dans 1l d’eau Rosée de la Reine chauffée à 95°C infusé 5 min

servi au verre à pied - prix : 12€/50g (environ 30 tasses de 15cl) ou 3,90€/monodose pour 50cl de préparation

Arlette Rohmer

Il y a 25 ans lorsqu’ Arlette Rohmer crée Les Jardins de Gaïa, elle est animée par une idée simple : proposer en France des thés bio, de qualité et équitables. Un défi d’envergure, puisque tout ou presque était à créer. Sa rencontre en 1994 avec un producteur indien qui rêve lui aussi de convertir à l’agriculture bio des jardins de thé abandonnés est décisive. L’ouverture en 2004 d’une Maison de thé à Wittisheim pour partager sa passion pour le thé en est une autre.

Audacieuse, tenace, passionnée, ce qui anime Arlette et accompagne l’évolution des Jardins de Gaïa qui comptent aujourd’hui 75 employés, c’est la rencontre, la qualité des échanges humains, et l’engagement à travers l’action. La bio, c’est une évidence et une exigence, mais la biodynamie, c’est encore mieux, pour l’avenir de tous. Les critères du commerce équitable sont une base, mais elle les dépasse et va au-delà pour promouvoir une société plus juste.

La croissance de l’entreprise et l’aura des thés des Jardins de Gaïa auprès de leurs consommateurs permettent à Arlette de se concentrer aujourd’hui sur les grands thés qu’elle continue à dénicher et/ou à faire produire chez ses partenaires-producteurs. Ses visites régulières dans les jardins de thé et les relations de longue date lui permettent en effet d’avoir accès à des récoltes exclusives, notamment au Darjeeling, en Chine et au Japon.

Dynamique et pleine de projets, Arlette Rohmer a su devenir avec Les Jardins de Gaïa une actrice majeure dans la bio comme dans le thé. De la création d’une gamme de thés militants pour apporter un coup de pouce supplémentaire à des associations engagées auxquelles elle croit, à l’ouverture de la première Ecole de thé en Alsace pour faire découvrir la richesse de ce produit de gastronomie qu’est le thé, Arlette continue de créer avec son équipe des recettes originales, inventives, poétiques et rock’n’roll, à son image.

Son site

Les thés cités par Arlette Rhomer :

Singell Heritage - Handmade Special FF - Primeur 2018 - Thé noir bio nature d'origine :

Issu d'une cueillette des plus anciens théiers du jardin de Singell (théiers d’origine de plus de 200 ans), ce primeur dessine en bouche un superbe tableau de saveurs issu de sa noble histoire. Sa liqueur aérienne, d'un jaune pâle brillant séduit par ses notes d'asperges typiques accompagnées d'un soupçon d'amertume qui laisse place à une délicate finale évoquant le muguet…

Pays : Inde - Région : Darjeeling - Jardin : Singell - Cultivar : camelia sinensis sinensis ( variété chinoise ) - Bio, équitable, IGP Darjeeling

和爱茶 : Pu’er - Galette des 25 ans : Peace, love and tea… 佤山春润: Fraîcheur printanière dans la montagne des Wa - Thé sombre bio nature d'origine

Cette galette millésimée de pu'er cru (sheng) a été élaborée pour fêter nos 25 ans à partir d'une sélection spéciale de feuilles printanières de théiers anciens de la région de Lincang dans le Yunnan. Sa jeunesse lui confère des notes fruitées et sucrées d'une belle longueur en bouche qui évoquent notamment l'abricot. Avec le temps et dans de bonnes conditions de fermentation, elle pourra lentement évoluer vers les arômes tertiaires typiques des vieux pu'er. Un collector !

Pays : Chine -Région : Yunnan - Lincang - Thé issu de forêts de théiers anciens Bio, Equitable -Disponible dès le 25 mai 2019 pour les 25 ans des Jardins de Gaïa !

Pu'er Qi Zi Bing - 355 g - Galette - Thé sombre bio nature d'origine

Issu de la région de Lincang, ce pu'er récolté sur des théiers anciens, compressé en forme de galette traditionnelle, ravira les amateurs. Ses feuilles sombres produisent une infusion équilibrée aux notes de sous-bois caractéristiques. Sa saveur onctueuse, fruitée et légèrement sucrée reste très présente en bouche. Faible en théine, on le consomme tout au long de la journée.

Pays : Chine - Région : Yunnan - Lincang - Thé issu de petits producteurs et de forêts de théiers anciens - Bio, équitable

Gamme Dhyāna - thés et infusions dédiés à celles et ceux qui ont décidé de prendre le temps !

Alors que nos vies sont trépidantes, le temps de faire une pause devient primordial. Les Jardins de Gaïa ont créé des thés et infusions bio & équitables pour accompagner avec légèreté et subtilité les moments de détente et de paix intérieure.

Dhyāna eau, un mélange rafraîchissant de thé blanc et plantes est déjà disponible, et les 5 nouvelles recettes seront dévoilées à la mi-avril !

Dhyāna feu – Thé noir et plantes

Dhyāna air – Thé vert et fleurs

Dhyāna terre – Thé wu long et épices

Dhyāna sérénité – Tisane de plantes

et pour les enfants, Dhyāna éveil – Tisane de plantes, des créations maison pour tous les instants de relaxation !

Dhyāna (méditation en sanskrit) est un état de contemplation qui offre à celle ou celui qui la pratique un bien-être absolu. Depuis des centaines d’années, la préparation ritualisée et la dégustation de thé font partie intégrante de la pratique de la méditation.

Les thés « déjan’thés » - Ingrédients inédits, recettes inspirées et packagings stylés !

Prêts pour un moment décoiffant ? Sur un air de guitare, la gamme LES DÉJAN'THÉS fait exploser les saveurs ! Avec ces recettes de thés parfumés aux notes trépidantes et aux saveurs vivifiantes dédiées à la fête, les créateurs des Jardins de Gaïa ont fait appel à tous leurs sens. Aussi belles à regarder que délicieuses à savourer chaudes ou glacées, « Summer Vibration », un mélange de thés noirs et verts aromatisé – aux couleurs Reggae et « Rock your Brain » un thé noir parfumé aux épices – aux couleurs Rock’n’roll, sont tous deux Bio & Équitables et vous réservent bien des surprises !

Rooibos Demeter – Exclu ! Rooibos bio naturellement sans théine

Depuis 2015, Les Jardins de Gaïa soutiennent et suivent activement la décision de 23 membres de la coopérative de Wupperthal (Cap-Occidental) d’aller vers une certification biodynamique.

Les efforts entrepris ont été récompensés et nous pouvons enfin vous proposer ce rooibos certifié Demeter !

C’est sur le haut plateau de Vaalheuning dans le Cederberg, au milieu d’un “royaume floral” protégé, que ce premier rooibos biodynamique prend naturellement sa force et sa richesse. Aboutissement d’une étroite collaboration des Jardins de Gaïa avec des petits producteurs sud-africains, ce rooibos unique et rare exprime toute la magie d’un terroir qui nous tient véritablement à cœur !

Pays : Afrique du Sud - Région : Cap-Occidental - Projet : Wupperthal - Bio, demeter, équitable et issu de petits producteurs

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry :

Frites sauce maroille © Radio France / François-Régis Gaudry

Le Bierbuik X Bloemeke de Florent Ladeyn

Florent Ladeyn ouvre Le Bierbuik un estaminet au 19 rue Royale à Lille. (Le Bierbuik est juste au-dessus du Bloemeke )

Bierbuik : bol de frites 5 euross - tapas du nord 1 à 6 euros . Réservation via Le site

Bloemeke : La formule est unique, à 25€ pour entrée + plat + dessert + une boisson

Bierbuik Florent Ladeyn et sa brigade © Radio France / François-Régis Gaudry

La chronique cuisine d'Elvira Masson :

Afternoon Tea, la recette des scones

Pour environ 10 scones

· 500 g de farine

· 50 g de sucre

· 125 g de beurre demi-sel

· 30 cl de lait demi-écrémé

· 2 grosses cuillères à soupe de levure chimique

· Dorure: 1 œuf battu + 1 cuillère à soupe de lait + 1 pincée de sel

Préchauffer le four à 200°.

Dans un saladier, tamiser la farine et la levure puis versez le sucre. Ajouter le beurre en petits morceaux et travailler le mélange entre les doigts jusqu’à ce qu'il soit sableux). Verser le lait et mélanger à l’aide d’une fourchette pour obtenir une pâte souple.

Déposer la pâte sur une planche farinée et abaisser sur 3 cm d’épaisseur. Découper des ronds avec un emporte-pièce de 5 à 7cm de diamètre, idéalement cannelé afin d’obtenir la forme du scone traditionnel. Disposer les scones sur une feuille de papier cuisson sur la plaque du four et badigeonner le dessus des scones de dorure.

Enfourner 15 à 20mn à 200° (chaleur statique) jusqu’à ce que les scones soient gonflés et dorés.

Déguster tièdes accompagnés de Clotted cream et de confiture de fraises.

La chronique vin d'Antoine Gerbelle :

Terrasses du Larzac jouent sur la gamme des 5 cépages languedociens (grenache, syrah, mourvèdre, cinsault, carignan) Situé au nord-ouest de Montpellier, le vignoble des Terrasses du Larzac est marqué par la fraîcheur qui descend du plateau montagneux du Larzac, avec pour repère symbolique le Mont Baudile culminant à plus de 850m.

2014 les Terrasses du Larzac sont une AOC à part entière.

Domaine Mas Jullien :

Olivier Jullien - Route de Saint-André, 34725 JONQUIÈRES -

Tél : 04 67 96 60 04

Clos de la Barthassade :

Hélène et Guillaume Baron - 27 avenue de Gignac, 34150 ANIANE

Tél : 06 61 41 19 69

MAS DE LA SERANNE :

Isabelle et Jean-Pierre VENTURE - Route de Puechabon

34150 ANIANE

Tél: 04 67 57 37 99

