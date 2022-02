Alimentation durable : Concrètement on fait quoi

Plus qu’un slogan médiatique ou une injonction punitive, l’Alimentation durable est une invitation à changer nos habitudes, sans renoncer au plaisir, des solutions concrètes et des recettes familiales avec la journaliste Marie-Laure Fréchet et le chef belge Sang Hoon Degeimbre.

Marie-Laure Fréchet

Marie-Laure Fréchet vient du nord de la France. Elle en défend avec ardeur le terroir et les chefs, notamment au sein du collectif Mange, Lille ! et du festival du même nom qu’elle a créés.

Journaliste culinaire, elle aime autant goûter que raconter la cuisine. Elle collabore entre autres au magazine Saveurs. Elle a également contribué à la rédaction de l’ouvrage On va déguster la France (Marabout), avec toute l’équipe de François-Régis Gaudry.

Après sa rencontre avec le boulanger Roland Feuillas, elle se passionne pour le pain et rédige une Encyclopédie du pain maison, puis une Encyclopédie de la viennoiserie maison (Flammarion). Forte de ses découvertes sur le pain, elle décide de reconsidérer tout ce que l'on mange et boit pour s'engager vers une alimentation vivante et vertueuse. C'est le fruit de ses recherches que l'on retrouve dans l' Encyclopédie de l'alimentation durable: Pour une cuisine vivante ( Flammarion )

Sang Hoon Degeimbre

Chef belge engagé originaire de Corée et chef doublement étoilé de l’Air du Temps à Eghezée en Belgique. Faisant preuve d’un parcours atypique.

Il a commencé par des études de pharmacie pour ensuite changer d’orientation et devenir sommelier puis chef.

Partisan d’une cuisine dans le respect des saisonnalités, le vaste potager faisant partie du domaine permet au chef de créer au quotidien, une gastronomie en circuit court, s’inscrivant dans un système de quasi autonomie alimentaire puisque la majorité des ingrédients et aromates se retrouvent dans ses créations culinaires et proviennent de la culture du potager de l’Air du Temps.

L’air du temps - Rue de la Croix Monet 2 / 5310 Liernu

« Un lieu ancré dans un terroir, une fenêtre ouverte sur le monde… »

Ouvert du mercredi au dimanche | Déjeuner à 12.00, 12.30, 13.00 (fin à 17.00) -Dîner à 19.00, 19.30, 20.00 (fin à 01.00) | Fermé le lundi, mardi, mercredi midi et samedi midi

Les recettes proposées par Marie-Laure Fréchet extraites de L’encyclopédie de l’alimentation durable (Flammarion)

Les recettes de Sang Hoon Degeimbre

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry

Tomme de chèvre

Gaëc des 5 lacs - Odile et Frédéric Pichot, exploitation familiale qui se situe à Bourg st Maurice.

La chronique de Zazie Tavitian

Une alimentation durable passe d'abord par une agriculture durable.

Zazie est allée à la rencontre de Xavier Fender, maraîcher bio sur 4 hectares aux Limons de Toulotte, en Seine-et-Marne.

La chronique vin de Dominique Hutin

« Ni, ni, ni », le langage du vin naturel

Le vin bio, véritable lab(i)oratoire d’idées, a longtemps été ghettoïsé, avant d’être aujourd’hui courtisé. De tous temps été scruté. Hier avec suspicion, aujourd’hui avec appétence. Avec parfois une certain boulimie si l’on considère le nombre de nouveaux labels environnementaux qui sont venus ajouter une foultitude de branches à l’arbre généalogique déjà touffu.

Cet appel d’air « bio » a fatalement ouvert de nouveaux appétits et certains de ces labels fantoches parmi les plus opportunistes n’ont pas d’autres valeurs que celle d’un cache-misère aux atours d’hypnose, verte devant…. et peu reluisante derrière.

À l’autre bout du spectre, le dernier-né et très radical « Vin Méthode nature » a été -lui- reconnu par la Répression des Fraudes (et l’Institut National des Appellations d’Origine). Il s’appuie sur une charte qui bannit tout intrant (est tolérée une virgule de soufre en fin de vinification, à dose infinitésimale). Ce « vin nature » propose une autre traduction du goût du vin en même temps qu’il édifie une contre-culture avec des mots-clés tels que « digestibilité » voir « torchabilité ».

Ce vin nu, dynamiteur en chef du politiquement correct, est peut-être le remède à « La mort du vin », annoncée par Raymond Dumay dès 1970. Une prophétie que l’importateur Kermit Lynch a fait sienne : « les œnologues logent la stabilité au-dessus de tout ! Mais la vie, n’est pas stable. C’est la mort qui est stable ».

À la vôtre.

Mon carnet de Vigne « Méthode Vin nature » en 90 cuvées :

Syndicat de Défense des Vins Nature

https://vinmethodenature.org/

9, rue André Brouard 49105 ANGERS

syndicatvinnature@gmail.com - 02-41-18-61-40



Millésime Bio

- https://www.millesime-bio.com/

Palmarès Millésime Bio

- VINS :

https://www.challenge-millesime-bio.com/files/download/documents/PALMARES%20VINS%20CMB22%20-%20V2.pdf

- BIERES :

- https://www.challenge-millesime-bio.com/files/download/documents/PALMARES%20BIERES%20CMB22%20-%20V2.pdf



Mon carnet de Vigne « Vin méthode nature »

Alsace - Aoc Alsace

Binner, Christian

Blanc - Muscat - 2019 - Agriculture Biologique - 19,00 € - Coup de Cœur

Un nez de rose... et de muscat. Des touches exotiques intenses qui pourraient laisser deviner un vin doux ou riche de sucres résiduels. Il n'en est rien, ce muscat est résolument sec et tendu, agité en bouche par des notes de pamplemousse. Longueur… sans fin. Séduction totale.

"2, rue des Romains - 68770 AMMERSCHWIHR - 03 89 78 23 20 - a-la-tienne@alsace-binner.com - www.alsace-binner.com"

Alsace - Aoc Alsace

Cœur Blanc - "Amour Schwihr" - 2019 - Agriculture Biologique - 23,00 € - Coup de Cœur

Robe jaune soutenu, nez dense, compact, frais (ananas confit ce jour-là), bouche en plusieurs dimensions (longue, large, tactile). Un vin en forme d'évidence, nourri par la maîtrise de ce domaine fort d'une grande antériorité dans le registre "naturel". À la fois sec et caressant parce que riche, ce vin des Côtes d'Ammerschwihr assemble riesling, pinot gris (majoritaires), épaulés par les gewurztraminer, muscat et auxerrois.

"2, rue des Romains - 68770 AMMERSCHWIHR - 03 89 78 23 20 - a-la-tienne@alsace-binner.com - www.alsace-binner.com"

Alsace - Aoc Alsace

Muller Kœberle

Orange - Symbiose - 2020 - Conversion Biodynamie - 13,50 € - ***

Riesling + pinot gris + pinot blanc + auxerrois + muscat & gewurztraminer en complantation sur la même parcelle pourraient à eux-seuls former un ensemble riche, foisonnant, multiple. Une démarche viticulture pensée en agroforesterie vient encore enrichir la proposition de jus rose-oranger de macération. Résolument sec, porté par de beaux amers qui structurent l'ensemble autour d'une jolie parade parfumée de rose. Domaine à suivre.

"Domaine MULLER KOEBERLE - 22 Route du Vin - 68590 ST HIPPOLYTE - 03 89 73 00 37 - koeberle@muller-koeberle.fr - www.muller-koeberle.fr

Alsace - Aoc Alsace

Sparr, Amélie & Charles (Domaine)

Orange - Farouche - 2020 - Biodynamie - 24,00 € - Coup de Cœur

Dans la filiation des vins "orange", cet assemblage de gewurztraminer (95 %) et muscat (5 %) se pose en modèle mi-structuré, mi-gourmand. D'abord initié sur le fil aromatique (fruits exotiques), la dégustation se poursuit en mode tactile.

Dense, résolument sec, agité par une multiplicité de rebond, "Farouche" déroule complexité et profondeur de goût.

"21 Rue Sainte Gertrude - 68920 WETTOLSHEIM - 03 89 30 12 80 - hello@ac-sparr.fr - www.ac-sparr.fr" -

Alsace - Vin de France

Amberg, Yves

Orange - Pinot Gris - 2020 - Agriculture Biologique - 14,00 € - **(*)

D'abord typé sa robe trouble et son nez trahissant une légère acescence, ce pinot gris se révèle en fait comme un vin de macération équilibré, sans violence aucune. Des tanins légers, des crêtes de pamplemousse ornent ce 2020 qui s'harmonise au fil de l'aération. Bien ficelé, tactile plus qu'aromatique, il sera facile de l'inviter à table.

"19 Rue Fronholz 67680 EPFIG - 03 88 85 51 28 - 06 08 53 68 96 - amberg.yves@wanadoo.fr - www.vins-bio-amberg.fr" -

Alsace - Vin de France

Binner, Christian

"Pétillant Naturel" - Katz'En Bulles - 2019 - Agriculture Biologique - 19,00 € - **(*)

Difficile de trouver plus gourmand (sans être racoleur), digeste, évident et frais. Assez rond, sans lourdeur, des bulles en second rideau. Aucun caractère variétal du cépage, un style direct, gentiment enjôleur mais très précis, sans fioritures, avec ce qu'il faut d'amers fins (et discrets) pour structurer l'ensemble. Capital-sympathie maximum pour ces bulles pétries de naturel.

"2, rue des Romains - 68770 AMMERSCHWIHR - 03 89 78 23 20 - a-la-tienne@alsace-binner.com - www.alsace-binner.com"

Alsace - Vin de France

"Muller Kœberle"

"Pétilant Naturel" - "Bubble Rainette" - Non millésimé - "Conversion Biologique" - 14,00 € - **

"Base Riesling 2019, laissé un an sur lies, avant d'être passé sur des moûts de muscat de récolte 2020". Soit un parcours technique associant les profils de deux millésimes pour accoucher d'un effervescent aux bulles aussi fines qu'un pépiement, au nez de mandarine. Sec de constitution, rond en ressenti, ce "Bubble rainette" un poil gourmand est direct, cool, détendu.

"Domaine MULLER KOEBERLE - 22 Route du Vin - 68590 ST HIPPOLYTE - 03 89 73 00 37 - koeberle@muller-koeberle.fr - www.muller-koeberle.fr"

Alsace - Aoc Alsace

Binner, Christian

Rouge - "Lieu-dit Hintterberg - Pinots" - 2019 - Agriculture Biologique - 25,00 € - Coup de Cœur

Une leçon de maître. Complantation de jeunes vignes toutes issues de "pinots" (gris, noir, blanc, beurot, auxerrois), qui s'étire en une foultitude de sensations tactiles, chaque rebond oblitérant le précédent. Certainement désarçonnant pour le gosier "tradi", ce rouge/rose/orange (débrouillez-vous, réglez la mire) est un modèle du genre. Résolument sec il est incroyablement large. Nous sommes "Fan de". Longueur, profondeur, voilà le vin en 3D. Quelle classe !

"2, rue des Romains - 68770 AMMERSCHWIHR - 03 89 78 23 20 - a-la-tienne@alsace-binner.com - www.alsace-binner.com"

Anjou - Anjou

"Passavant (Château de)"

Blanc - Blanc D'Oeuf - 2020 - Biodynamie - 15,00 € - **(*)

Pas de mystère. Il s'agit d'un vin blanc. Élevé dans un "œuf béton". Non filtré, avec ce léger voile qui renforce son doré. Issu de chenin, salin, posé, d'un équilibre modèle, avec une acidité totalement intégrée, il est impossible à prendre en défaut (on peut à la rigueur pointer une longueur en bouche encore timide).

En vin de demi-corps, il s'auto-désigne pour accompagner les poissons sans apparat (on tolèrera la crème fraîche et les épices).

"Claire & Olivier Lecomte - 31 Rue du Prieuré, - 49560 Passavant-sur-Layon - 02 41 59 53 96 - passavant@orange.fr - https://passavant\.net/" -

Anjou - Vin de France

Grandes Vignes (Les)

Blanc - "La Varenne du Poirier" - 2020 - Biodynamie - 18,00 € - Coup de Cœur

Voyez cette beauté ! Façonnée par le toujours précis Jean-François Vaillant, ce pur chenin poussé sur schistes noirs a séjourné 12 mois en barrique sans en porter les stigmates. Un blanc porté par le tranchant citronné du cépage, le gras et les arômes abricotés apporté par le bois. Le vinificateur a posé le curseur au bon endroit, entre richesse et élan.

"Famille Vaillant - La Roche Aubry - Thouarcé 49380 BELLEVIGNE-EN-LAYON - 02 41 54 05 06 - www.domainelesgrandesvignes.com"

Anjou - Vin de France

Grandes Vignes (Les) Blanc - "Groslot Blanc" - 2021 - Biodynamie - 28,00 € - **

Passé le cap visuel (robe légèrement orangée, non filtrée), le nez végétal (asperge) devance une bouche de longueur moyenne, à l'aromatique en retrait. Vivacité et gras se conjuguent pour donner corps à ce vin hors prétention.

"Famille Vaillant - La Roche Aubry - Thouarcé 49380 BELLEVIGNE-EN-LAYON - 02 41 54 05 06 - www.domainelesgrandesvignes.com" -

Anjou - Vin de France

Grandes Vignes (Les)"

"Pétilant Naturel" - Bulle Nature - 2020 - Biodynamie - 15,00 € - **(*)

"11°5. Soit la bonne carburation pour ces bulles aux accents anisés. Digeste, frais, cet ensemble

chenin + groslot gris + cabernet franc + chardonnay livre une version aussi teigneux (apport du cépage rouge) autant qu'aérienne. Résolument sec et incisif, sans agression, il s'effiloche en finale autour de beaux amers. Frais, accessible."

"Famille Vaillant - La Roche Aubry - Thouarcé 49380 BELLEVIGNE-EN-LAYON - 02 41 54 05 06 - www.domainelesgrandesvignes.com" -

Anjou - Vin de France

Vins Tonton (Les) - Wallard, Vincent

Rouge - "Tonton - Cabernet Franc " - 2016 - NC - 27,00 € - **

Un 2016 pétri par la fraîcheur, qu'une touche ascétique vient encore aiguiser. Puis il se rappelle qu'il est né "cabernet" et joue de ses tanins pour séduire sur le registre tactile. De ses 46 mois de sommeil en barriques logées en cave troglodyte, il gardera sa finale accrocheuse, avec des accents de chocolat en poudre en bandoulière.

"Eurl Cuatro Manos - 3 rue des Belles Caves - Le Haut Neuil - 86120 BERRIE - www.les-vins-tonton.fr - vincent@wallard.com - (site en construction)" -

Anjou - Vin de France

Grandes Vignes (Les)

Rouge - "100% Cabernet Breton" - 2020 - Biodynamie - 12,00 € - ***

"Le "breton" homonymie du cépage cabernet franc donne ici de la voix sur un registre tactile à patiner (une profondeur que l'on doit peut-être à l'âge avancé des vignes) autant que sur l'expression du fruit. Une vendange «50% égrappée», l'autre moitié «entière» puis passée en barriques qui se révèle d'une jolie facture classique (c'est un compliment) et tout en maîtrise

marque de fabrique du domaine. À attendre quelques années en cave pour que se fondent les tanins.

"Famille Vaillant - La Roche Aubry - Thouarcé 49380 BELLEVIGNE-EN-LAYON - 02 41 54 05 06 - www.domainelesgrandesvignes.com" -

Anjou - Vin de France

Grandes Vignes (Les)

Rouge - "Groslot Rouge" - 2021 - Biodynamie - 12,00 € - **(*)

10,5° au compteur pour ce jeune piou-piou au jus clair qui tient la promesse "light" qu'annoncent couleur et degré. Léger, pas maigre car équilibré. Le parcours technique ne manque pas d'ambition : "100% égrappée, 10 jours en macération semi-carbonique, plusieurs mois en barriques". Un duo fraicheur/tannins en filigrane tient l'ensemble. Une réussite dans un tyle direct.

"Famille Vaillant - La Roche Aubry - Thouarcé 49380 BELLEVIGNE-EN-LAYON - 02 41 54 05 06 - www.domainelesgrandesvignes.com" -

Anjou - Vin de France

Grandes Vignes (Les)

Rouge - Pineau d'Aunis - 2021 - Biodynamie - 17,00 € - **

"Encore en élevage, ce pineau d'aunis frétillant se boit en vin de demi-corps faiblement alcoolisé 10,5°.

Typé par le fruité acidulé du cépage pineau d'aunis, le pépiement du vin -très- jeune, avec cette forme d'aridité qui convainc... les convaincus du pineau d'aunis (dont nous sommes). Et réfrigères les autres."

"Famille Vaillant - La Roche Aubry - Thouarcé 49380 BELLEVIGNE-EN-LAYON - 02 41 54 05 06 - www.domainelesgrandesvignes.com" -

Anjou - Vin de France

"Bois-Brinçon (Château de) "

Rouge - Garance - 2020 - Biodynamie - 21,00 € - **(*)

Dans le registre "territoires atypiques du goût", le pineau d'Aunis a quelque chose à vous dire : sec, épicé, tout en transparence(s) de couleurs et de goûts, ce cépage (ici en version vieille vigne) n'est pas franchement consensuel. Ce vin de légèreté florale aime poisson, viande (blanche), légumes, fromages et mérite d'être aimé en retour. Une valeur d'étonnement pour secouer les gosiers conventionnels.

"Xavier et Géraldine CAILLEAU - 49320 BLAISON-GOHIER - 02 41 57 19 62 - contact@chateau-bois-brincon.com - www.chateau-bois-brincon.com" -

Beaujolais - Saint-Amour

"Côtes de la Molière (Domaine des)"

Rouge - 2020 - Agriculture Biologique - 22,00 € - ***

Commençons par la fin : carafez-le. Ne vous fiez pas à sa robe cristalline, cette fine figuration du gamay résistera parfaitement au séjour au grand air. Mieux, vous serez récompensés de notes florales, d'une écriture tout en délicatesse. Droit plus que large, aérien plus que tannique, long plus que spectaculaire. Mode d'emploi : pour cette petite soie, entourez-vous de gosiers amis et tenez au large ceux qui pensent avoir inventé le vin.

"Isabelle & Bruno Perraud - 69820 Vauxrenard - 04 74 69 92 32 / 06 85 04 50 09 - ibvins69@gmail.com - http://cotes\-de\-la\-moliere\.com" -

Beaujolais - Vin de France

"Vins Tonton (Les) - Wallard, Vincent"

Rouge - "Le P’tit Nouveau Gamay " - 2020 - NC - 15,00 € - **(*)

Ce "P'tit nouveau" est à ce point nouveau qu'il porte encore les stigmates d'un élevage au large de l'oxygène, avec des marqueurs de "réduction". Pas grave, il a la vie devant lui et un peu de patience en carafe apureront ces crêtes aromatiques qui

perturbent l'expression d'un fruité... qui point, jovial, après aération. Niveau CV, ses 11,3° le situent dans le registre des vins légers et digeste... mais pas sans ambition.

"Eurl Cuatro Manos - 3 rue des Belles Caves - Le Haut Neuil - 86120 BERRIE - www.les-vins-tonton.fr - vincent@wallard.com - (site en construction)" -

Bordeaux - Vin de France

Advinam, (Maison)

Orange - Allumée Orange - Non millésimé - Biodynamie - 18,00 € - **

"Macération de 3 mois de sauvignon blanc et sémillon en partie éraflés, élevage de trois mois en fût de 300L et amphore de 750L". Au moins, vous savez où vous mettez les pieds. Ce versant de Bordeaux vous est forcément inconnu et c'est dans l'idée d'un laboratoire qu'il faut aborder cette production. Sans le caractère tannique des autres "vins orange", cette Allumée se goûte en mode sec, sans crête abrasive, dans un registre de discrétion assez proche d'un blanc hérissé de quelques pics. La quête d'élégance est patente.

"Anne & Grégoire BUIATTI - 405 Route de Darriet 33650 Saine Morillon - Anne - 06 70 93 77 84 - Grégoire - 06 07 65 99 36 - contact@maisonadvinam.com - maisonadvinam.com" -

Bordeaux - Bordeaux Supérieur

Piote (Château de)

Rouge - Vin des Potes - 2019 - Biodynamie - 12,00 € - **(*)

"Vin des potes", pourrait être le meilleur nom de cuvée qui soit. Nous pensons que ce vin dit plus que le seul capital sympathie. Le nez est ouvert, sur la truffe, la bouche fraîche (oubliez les 14,5° de l'étiquette, non ressentis), n'oublie pas de marquer la bouche de son empreinte tactile, finement tannique. Sans excès donc pour un très jeune vin. Joli score ! "Meilleur le lendemain", comme un bon plat mijoté.

"Virginie AUBRION - 33240 AUBIE-ESPESSAS - 05 57 43 96 10 - 06 63 97 26 39 - chateaudepiote@gmail.com - www.chateaudepiote.com" -

Bordeaux - Castillon Côtes de Bordeaux

Peyrou (Château)

Rouge - "Trente

Le sans soufre" - 2020 - Agriculture Biologique - 11,50 € - **(*)

Sans tanins saillants, ce vin de fruit et d'immédiat s'avance sans fard. Un frais Côtes de Castillon étranger à toute forme de rondeur, sans tanins saillants mais augmenté d'une certain densité. Conseil : rafraîchi de quelques degrés, ce rouge scintillant offre une nouvelle lecture, elle aussi très avenante.

"Catherine Papon- Nouvel - Peyrou 33350 SAINT MAGNE DE CASTILLON - 05 57 24 72 44 - 06 11 91 03 54 - catherine.peyrou@wanadoo.fr - www.chateaupeyrou.fr" -

Bordeaux - Côtes de Bourg

"Moulin de la Marzelle (Château)"

Rouge - "Génération Spontanée" - 2020 - "Conversion Biologique" - 15,00 € - ***

Frais, élancé sans être maigre, "Génération Spontanée" (70% merlot, 30% cabernet franc) déploit un talent de séduction immédiate autant que les atours des beautés classiques. Avec ce qu'il faut de nerf pour la fraîcheur, ce bordeaux franc, en "vinification intégrale" en fût, s'apprécie en vin de demi-corps rehaussé de crètes tanniques savamment dosées. Digeste, précis.

"Domaines Corporandy - Impasse des Gombauds 33710 TAURIAC - 06 15 36 26 69 - 06 81 69 18 14 - info@vinscorporandy.com - www.vinscorporandy.com" -

Bordeaux - "Lalande de Pomerol"

Bielle, Marius

Rouge - Brut(es) - 2020 - "Conversion

Biologique" - 20,00 € - ***

Curcuma et safran pour la cosmétique. Tannins/fraîcheur pour le registre tactile. Cette "Brutes 2020" se fait d'abord caressante, en mode "main de velours..." (vous connaissez la suite) avant de se rappeler être née à Bordeaux et de jouer du tannin, avec le punch de l'alcool sur le porte-bagages. L'élevage (partiel) en amphore apporte son lot de peps, dans le registre salin.

contact@satellitewines.com

Bordeaux - "Montagne Saint-Émilion"

"Tour Calon (Château)"

Rouge - Lache Prise - 2019 - Agriculture Biologique - 14,10 € - **(*)

"2/3 merlot planté par mon grand-père, 1/3 de malbec de variétés anciennes". La contre-étiquette ne dit pas tout : de montagne-Saint-Émilion on tirera aussi le plaisir des cerises noires, la droiture de tannins bien nés, la fraîcheur qui égaye et équilibre l'ensemble. Vertical plus qu'alangui, ce 2019 appuie sur pas mal les boutons à la fois, avec une préférence pour "plaisir" et "sérieux". Ce n'est pas incompatible. Très bon (carafez-le).

"Château Tour Calon - Lateyron - Route de Bertin 33570 Montagne - 05.57.74.62.05 - chateautourcalon33@gmail.com - https://chateau\-tour\-calon\-lateyron\.business\.site/" -

Bordeaux - "Sainte-Foy Bordeaux"

Pré La Lande (Château)

Rouge - Diane - 2015 - Agriculture Biologique - 14,90 € - ***

D'ordinaire, mâche, douceur et fraîcheur ne se côtoient que peu dans le verre. Dans ce "Diane" 2015 ils se combinent. Mieux, ils s'épaulent, se complètent, pour former un vin assagi, aux accents noirs (fumée, olive) et aux contours fondus. L'occasion rêvée de placer "La tradition, ça a du bon".

"Michel Baucé - Vignobles de la Rayre - 2, la Rayre 33220 Pineuilh - 09 62 50 24 46 - michel@prelalande.com - www.prelalande.com" -

Bordeaux - "Sainte-Foy Bordeaux"

"Pré La Lande (Château)"

Rouge - "Cuvée des Fontenelles" - 2020 - Biodynamie - 12,90 € - **(*)

"60% Merlot, 25% Cabernet Franc., 10% Cabernet Sauvignon, 5% Malbec", voilà pour les ouvriers. Ce tout jeune bordeaux, déjà avenant, s'avance mi-frais (menthol), mi-accrocheur (punchy, il est jeune), plein, dense, opaque même. Le fruité est pour l'heure en retrait et ce 2020 en construction se pose en vin de structure plus qu'en aimable jus fruité. Posé, réfléchi, réussi.

"Michel Baucé - Vignobles de la Rayre - 2, la Rayre 33220 Pineuilh - 09 62 50 24 46 - michel@prelalande.com - www.prelalande.com" -

Bordeaux - Vin de France

Advinam, (Maison)

Rouge - Bouffonne - 2019 - Biodynamie - 18,00 € - Coup de Cœur

Cette soie... Cette "Bouffonne" d'Anne Buiatti semble étrangère à toute forme de rusticité... et de conformisme. "Merlots sur silex, Cabernets Sauvignon sur argiles, Hermitagés comme au 19e siècle avec une puissante Syrah". Fort de ce jus rhodanien dans les veines, ce 2019 élevé "douze mois en fûts de 300L et amphore de 750L," diffuse sa fraîcheur doucement anisée, ses tannins d'une incroyable délicatesse. Ni collé ni filtré, mais pas sans charme.

"Anne & Grégoire BUIATTI - 405 Route de Darriet 33650 Saine Morillon - Anne - 06 70 93 77 84 - Grégoire - 06 07 65 99 36 - contact@maisonadvinam.com - maisonadvinam.com" -

Bordeaux - Vin de France

"Île Rouge (Domaine de l')"

Rouge - Équinoxe - 2019 - Agriculture Biologique - 20,00 € - ***

Livrée aromatique discrète, portée par une structure qui pourrait -sur le papier- faire défaillir les plus fragiles (15,5° sur l'étiquette) qui se révèle en bouche certes dans un registre "entier" mais sans jamais se départir d'allant et de fraîcheur. De cette production "assez" confidentielle (1243 bouteilles, 12 magnums), on retiendra son caractère plein, des traces de l'élevage sous bois (12 mois) parfaitement intégrées et ravivées par des notes de mûre en finale. Un merlot à carafer et à attendre en cave (longtemps).

"Antonin Jamois - 10 Fontarnaud 33760 Lugasson - 07 88 57 46 49 - antonin.jamois@yahoo.fr - www.ile-rouge-vin-nature.fr" -

Bordeaux - Vin de France

"Île Rouge (Domaine de l')"

Rouge - Confluence - 2019 - Agriculture Biologique - 18,00 € - Coup de Cœur

"Ne pas hésiter à carafer dans sa jeunesse, ou à « épauler » quelques heures (voire quelques jours)". Oui, faites-le respirer. Oui, il est déjà formidablement plein, entier, au sortir de ses 12 mois en barrique, mais il gagne encore en distinction après une très longue aération... à laquelle il résiste très bien. Mieux, aux arômes primaires de cerise noire viennent alors s'ajouter une foultitude de sensations noires, denses, sans que jamais ce 2019 ne se départisse d'une forme de légèreté, de précision.

"Antonin Jamois - 10 Fontarnaud 33760 Lugasson - 07 88 57 46 49 - antonin.jamois@yahoo.fr - www.ile-rouge-vin-nature.fr" -

Bordeaux - Vin de France

"Chillac (Château)"

Rouge - "La cuvée de nos Pères" - 2020 - Biodynamie - 18,00 € - ***

"50% Cabernet Sauvignon - 50 % Malbec". Oui, les forces mêlées de ces deux stentors bordelais donnent du coffre à l'ensemble. MAIS, cette cuvée-hommage, malgré son nom, ne flirte pas avec le profil "fort des halles". Ce sont plutôt le peps, le fruit et l'allant qui typent ce 2020 déjà pétri de "buvabilité". Fin et frais, tonique aujourd'hui. Délié et fondu demain.

"Famille CASSY Laurent - 7 Chillac 33190 Morizès - 06 86 44 48 71 - laurentcassy@icloud.com - www.chateauchillac.fr" -

Bordeaux - Vin de France

"Île Rouge (Domaine de l')"

Rouge - Masclaret - 2021 - Agriculture Biologique - 13,00 € - *(*)

Le nom de la cuvée peut être perçu en allusion au vin historique de Bordeaux, le "claret", vin clair aux yeux des anglais. Ces 11,5° au compteur, son léger frétillement en bouche en font un vin de tonnelle, un merlot au style direct et dépouillé.

"Antonin Jamois - 10 Fontarnaud 33760 Lugasson - 07 88 57 46 49 - antonin.jamois@yahoo.fr - www.ile-rouge-vin-nature.fr" -

Bordeaux - Vin de France

Advinam, (Maison)

Rouge - Allumée Rouge - Non millésimé - Biodynamie - 18,00 € - ***

Une vigneronne en totale liberté de création, une solera (réserve de vin enrichie des nouveaux millésimes arrivés), de malbec, "une touche" de cabernet-sauvignon et de... sémillon (cépage blanc), l'ensemble "pressé au pied". Après un séjour en amphore, ce rouge clair s'offre magnifiquement floral, pétri de naturel.

"Anne & Grégoire BUIATTI - 405 Route de Darriet 33650 Saine Morillon - Anne - 06 70 93 77 84 - Grégoire - 06 07 65 99 36 - contact@maisonadvinam.com - maisonadvinam.com" -

Bordeaux - "Bordeaux Supérieur"

"Grand Ferrand (Château de)"

Rouge - 2020 - Agriculture Biologique - 12,99 € - **

Plutôt qu'une expression fruitée, c'est par la structure tannique/boisée que ce BordoSup' donne de la voix. Et le fait joliment : aucune crête abrasive, tannins et bois trouvent dans la qualité du jus assez de répondant pour harmoniser l'ensemble. Viril mais correct ! Bref, il y a du vin dans la bouteille.

"16 rue de l'église - 33350 Saint-Magne-de-Castillon - 05 57 40 08 88 - sales@bordeaux-vineam.fr - www.bordeaux-vineam.fr" -

Centre - Vin de France

"Nozay (Domaine du)"

Blanc - Dolium - 2020 - Biodynamie - 25,00 € - **

Un vin élevé en jarre dans un vignoble (Sancerre) habitué à des approches plus conventionnelles. Si l'adn local 100% sauvignon est de mise, les notes de réduction (traduction d'un élevage au large de l'oxygène), réclame une aération obligatoire. Le vin, antithèse de l'expression parfois acérée du mode "sancerrois", est large, gras, dans un style appuyé. Pour l'heure est idéalement constitué pour accompagner des saint-jacques grillées (en aller-retour) et noisettes torréfiées (c'est du vécu).

"Cyril de Benoist - Château du Nozay 18240 Sainte Gemme - 02 48 79 30 23 - 06-09-01-74-01 Cyril - 06-22-27-37-22 Agnès - www.domaine-du-nozay.com" -

Corse - "IGP ïle de Beauté"

"Vico (Domaine)"

Rouge – Élégante(e) - 2021 - Agriculture Biologique - 18,00 € - **(*)

Peu porté sur le spectaculaire, ce très jeune vin né d'une vendange 100 % éraflée et élevé en cuve béton disperse des notes de poivre, de fleurs sauvages. S'il s'ouvre à l'aération (il l'apprécie), c'est pour tendre vers le sphérique, le suave, le gourmand et révéler d'autres arômes de fruits noirs.

"Route de Calvi 20218 Ponte Leccia - 04 95 47 61 35 - domaine.vico@orange.fr - www.domainevico.com" -

Creuse - Vin de France

Vin-Nu

Rouge - V8 - 2020 - Agriculture Biologique - 12,50 € - **(*)

Au-delà du frisson exotique procuré par un vin né en Creuse, filtrent l'intensité du jus, traduction d'un travail appliqué, la silhouette sans crête saillante et un registre aromatique assez inédit façonné par deux cépages (dont un hybride) dont le vigneron tient les noms secrets. Ce caractère particulier se dessine avec un profil aux tannins totalement intégrés, presque invisibles, sans que le vin ne manque de densité.

"Geoffroy Estienne - MYRTILLES DU TRIMOULET - LE TRIMOULET - 23600 BOUSSAC BOURG - 05 55 65 83 17 - 06 08 47 98 77 - blueberriesfr@gmail.com - https://vin\-nu\.fr/" -

Espagne - Castille-La-Manche" - Manchuela

"Altolando, (Bodega)"

Rosé - Rosado - 2020 - Agriculture Biologique - 8,00 € - **

Un rosé d'hiver, bienvenu. De facture classique et réussi, ce "Rosado" ne surjoue pas la séduction aromatique et s'impose en mode sagesse et gourmandise. Digeste, direct, franc, simple, équilibré. Et c'est pour cela qu'on l'aime.

"Rosalia Molina - 16330 LANDETE, CUENCA España - 962302329 - 605836005 - altolandon@altolandon.com - www.altolandon.com" -

"Espagne - Castille-La-Manche" - Manchuela

"Altolando, (Bodega)"

Rouge - "Mil Hostorias Garnacha" - 2020 - Agriculture Biologique - 8,00 € - **

Comme son frère de cave (le bobal 2020) voir plus bas, ce grenache affiche une robe légère. Il a hiberné 4 mois en fûts soit le parfait réglage pour structurer la bestiole sans l'appesantir. Si l'on navigue en terrain connu avec ce cépage très répandu dans le vignoble du Rhône au Languedoc, cette expression espagnole portée par le réglisse, un profil finalement assez sec.

"Rosalia Molina - 16330 LANDETE, CUENCA España - 962302329 - 605836005 - altolandon @altolandon.com - www.altolandon.com" -

"Espagne - Castille-La-Manche" - Manchuela

"Altolando, (Bodega)"

Rouge - "Mil Hostorias Bobal" - 2020 - Agriculture Biologique - 8,00 € - **(*)

Gourmand, direct, sans lourdeur aucune malgré les 13,5° au compteur, ce 100% cépage bobal né entre Madrid et Valence hèle le buveur par son caractère franc, des sensations tactiles mi-accrocheuses mi-souples, sa fraîcheur mentholée… et son indéniable capital-sympathie qui, avec ce prix d'ami, pourrait en faire un joli dépaysement autant qu'un standard des bars à vins.

"Rosalia Molina - 16330 LANDETE, CUENCA España - 962302329 - 605836005 - altolandon@altolandon.com - www.altolandon.com" -

Languedoc - "IGP St-Guilhem Le Désert"

"Foulaquier (Mas)"

Blanc - La Chouette Blanche - 2019 - Biodynamie - 28,50 € - ***

D'un jaune étincelant, blanc au nez sauvage (aérez-le) et à la bouche à l'avenant (re-aérez-le) prend son envol après une longue aération (pour celles et ceux qui ont suivi). Il apparaît alors gras, large, grillé, avec des amers fins qui structurent l'ensemble. Long, puissant... et frais.

"Blandine et Pierre JEQUIER - Route des Embruscalles 34270 Claret - 04 67 59 96 94 - masfoulaquier@me.com - https://boutique\.masfoulaquier\.fr/" -

Languedoc - "IGP St-Guilhem Le Désert"

"Foulaquier (Mas)"

Blanc - L'Oiseau Blanc - 2020 - Biodynamie - 22,00 € - **(*)

Le premier nez, d'abord un peu Ingrat, s'efface et s'affine après une longue aération. Ce vin, typé à l'œil par un léger voile marqueur de non-interventionnisme, présente une panoplie large de l'ampélographie locale : grenache blanc, grenache gris, clairette, bourboulenc et rolle. Logé en cuve béton et en amphore pendant 10 mois, il se révèle large, frais et parfaitement digeste. Terriblement bien fait.

"Blandine et Pierre JEQUIER - Route des Embruscalles 34270 Claret - 04 67 59 96 94 - masfoulaquier@me.com - https://boutique\.masfoulaquier\.fr/" -

Languedoc - Minervois

"Coupe-Roses (Château)"

Blanc - Argès - 2020 - Agriculture Biologique - 19,00 € - Coup de Cœur

Si la cuvée "Nature Blanc" change de look et de nom, elle n'abandonne rien de son caractère entier. Dense et frais à la fois, long et large, portée par une acidité bien placée et des amers nobles de première catégorie, Argès (70% roussanne, 20% grenache blanc, 10% viognier) est une évidence. Puissant, dense, précis, ce vin "perché" (350 mètres d’altitude) coche toutes les cases du vin sans fard et abouti.

"4 Rue de la Poterie, 34210 La Caunette - 04 68 91 21 95 - contact@chateau-coupe-roses.com - https://chateau\-coupe\-roses\.com" -

Languedoc - Vin de France

"Lanye-Barrac, VitiFerm"

Blanc - "Cochon Lunatique" - 2020 - Agriculture Biologique - 17,00 € - **(*)

"Ferme Viticole en Biodynamie au cœur du Terroir de Schistes de Saint-Chinian". Voilà pour le décor et les conditions de production, très engagées. Côté cépages, c'est une autre

invitation au dépaysement avec un casting peu usité (terret blanc 70 %, terret gris 30 %). La promesse de l'étiquette "Léger, floral et minéral" est tenue avec son lot de franchise et de touches anisées. Laissez-le respirer pour que filtrent les notes minérales annoncées et pointent des amers qui structurent l'ensemble.

"G.A.E.C LANYE BARRAC - Les Bélandes 34490 MURVIEL-LES-BEZIERS - 07 87 14 35 45 - 06 41 17 85 98 - contact@lanye-barrac.fr - www.lanye-barrac.fr" -

Languedoc - Igp Pays d'Oc

"Ricardelle De Lautrec (Domaine)"

Blanc - "Nature Chardonnay" - 2019 - Agriculture Biologique - 14,00 € - ***

Doré, beurré à souhait pour l'hommage au chardonnay (sans jamais fatiguer la bouche), ce 2019 impossible à prendre en défaut présente les mensurations parfaites du sudiste bon teint rafraîchi par ce qu'il fait d'acidité pour l'équilibre. Logé au cœur d'une gamme impeccable, il s'inscrit dans la logique des vins bien balancés par ce domaine à suivre im-pé-ra-ti-ve-ment.

"Lionel et Cathy Boutié - 11110 Coursan - 06 20 2107 26 - ricardelledelautrec@gmail.com - www.languedoc-vin-bio.com" -

Languedoc - "IGP St-Guilhem Le Désert"

"Foulaquier (Mas)"

Orange - L'Oiseau Orange - 2020 - Biodynamie - 24,00 € - ***

Un doré magnifique à l'œil devance des notes de gentiane, rehaussées de zestes d'orange, vecteurs d'amers soft, de profondeur et de structure. Résolument sec, cet "Oiseau orange", étranger à l'idée d'immédiateté, séduit et s'impose pour son registre tactile et sur la longueur (carafez-le, il est génial après 3 heures de respiration). Un éventail de fleurs sauvages, une écriture toujours impeccable, des rebonds multiples pour ce vin de macération élevé en amphore... qui demande au buveur d'être au niveau.

"Blandine et Pierre JEQUIER - Route des Embruscalles 34270 Claret - 04 67 59 96 94 - masfoulaquier@me.com - https://boutique\.masfoulaquier\.fr/" -

Languedoc - Cabardès

"Cazaban (Domaine de)"

Rouge - Les Petites Rangées - 2020 - Biodynamie - 15,00 € - ***

"60 % syrah, 40 % cabernet-sauvignon Ok pour le pédigrée. Côté verre, les «Petites rangées» s'offrent aux buveurs (et «aux buveuses», ne râlez pas) en deux versants : un abord fumé/accrocheur/vif qui lui donne du caractère avant que ne s'impose son vrai profil : silhouette élégante avec beaucoup de légèreté et de finesse au final. «Vin fin de caractère» pourrait être une conclusion facile. Mais justifiée, assumée."

"Sylvie Gonzalez Bardy - 11600 Conques sur Orbiel - 06 47 51 21 32 - 04 68 72 11 63 - info@domainedecazaban.com - www.domainedecazaban.com" -

Languedoc - Corbières

"Beauregard Mirouze"

Rouge - Sol - 2019 - Biodynamie - 18,00 € - **(*)

Archétype du vin réussi, direct, évident. Tout, dans de "Sol", est ici intégré, sans effet de manche ni approximation. Gourmand et droit, épicé" et fruité, structuré et fin. Chaque pan de sa personnalité est complété, enrichi par une autre. Un corbières fait de syrah et mourvèdre, frais et soyeux. Bref, abouti.

"Karine et Nicolas Mirouze - 11200 Bizanet - Karine +33 (0)611600955 - Nicolas +33 (0) 615095076 - info@beauregard-mirouze.com - https://beauregard\-mirouze\.com/" -

Languedoc - "IGP pays d'Hérault Côtes du Brian "

"Pech d'André, (Domaine Le)"

Rouge - Cariño - 2021 - Agriculture Biologique - 12,60 € - **(*) / ***

Tiré sur cuve» et donc encore en gestation, ce Cariño 2021 (Carignan) patiente avec son frère de cave, «Indigène» 2021 (Picpoul Noir), lui aussi en fin d'élevage. L'échographie du moment révèle un rouge aux tannins tout doux, un jus clair d'aspect satiné, pensé sans surextraction de la matière. Un caractère franc et naturel qui laisse poindre un fruité discret et une grande finesse. Un 2021 pré-pubère qui dit le talent associés des anciennes cuves béton et des vieux carignans. Élégant. À confirmer après mise en bouteille."

"Philippe LELONG - 34210 AZILLANET - 06 07 49 49 37 - philippe@lepechdandre.fr - www.lepechdandre.fr - www.facebook.com/lepechdandre" -

Languedoc - "IGP St-Guilhem Le Désert"

"Foulaquier (Mas)"

Rouge - "Les Amours Vendangeurs Grenache" - 2019 - Biodynamie - 40,00 € - **(*)

Pur grenache élevé 24 mois en amphore de grès, les "Amours" se font -à la fois- vifs (peps apporté par l'amphore) et plein (talent naturel du grenache). Deux visages qui accompagnent la dégustation avec des envolées de fruits (cerise noire) et un pan tactile dense que l'aération civilise. À attendre.

"Blandine et Pierre JEQUIER - Route des Embruscalles 34270 Claret - 04 67 59 96 94 - masfoulaquier@me.com - https://boutique\.masfoulaquier\.fr/" -

Languedoc - "IGP Pays d'Aude"

"Cazaban (Domaine de)"

Rouge - "Parti Pris

Pinot Noir" - 2020 - Agriculture Biologique - 17,00 € - **(*)

Ce pinot noir sudiste ignore tout de l'exubérance. Frais (menthol) en bouche, il est joliment dessiné. Un Vin alerte, sans aucun heurt, où chaque élément semble avoir été intégré pour former une cohérence d'ensemble. Jeune mais déjà prêt, ce pinot très digeste offre un supplément de plaisir avec une finale finement fruitée. Élégant.

"Sylvie Gonzalez Bardy - 11600 Conques sur Orbiel - 06 47 51 21 32 - 04 68 72 11 63 - info@domainedecazaban.com - www.domainedecazaban.com" -

Languedoc - Minervois

"Cazaban (Domaine de)"

Rouge - Demoiselle - 2020 - Biodynamie - 13,00 € - **(*)

Comme toutes les cuvées-maison, "Demoiselle" est limpide de robe, fine de structure. Après aération apparaissent les charmes de cette jeune fille : cerise, épices douces, mix de suavité et de tension. Impeccable livrée, déjà en place, avec quelques délicates crêtes tanniques. Ne départit pas dans le panorama qualitatif du domaine, tout en élégance.

"Sylvie Gonzalez Bardy - 11600 Conques sur Orbiel - 06 47 51 21 32 - 04 68 72 11 63 - info@domainedecazaban.com - www.domainedecazaban.com" -

Languedoc - Minervois

"Coupe-Roses (Château)"

Rouge - Karst - 2020 - Agriculture Biologique - 19,00 € - **

"Assemblage de plusieurs cépages occitans (Piquepoul Noir, Grenache, Cinsault et Syrah), complantés sur une même parcelle", Karst se signale aussi par sa vinification, en partie en amphore. De ce séjour en terre cuite, il porte la vivacité et l'élan, la définition précise. Lui manque encore un peu de profondeur.

"4 Rue de la Poterie, 34210 La Caunette - 04 68 91 21 95 - contact@chateau-coupe-roses.com - https://chateau\-coupe\-roses\.com" -

Languedoc - Pic Saint-Loup

"Foulaquier (Mas)"

Rouge - L'Orphée - 2019 - Biodynamie - 20,00 € - Coup de Cœur

Dominé pour moitié par la syrah (épaulé par le grenache et une virgule de carignan), l'Orphée n'a subit aucune violence lors de la vinification ("macérations douces et très longues, sans intervention, sous forme d'infusion") et de l'élevage, mixte (amphore, foudre, demi-muids). La fraîcheur est patente et, au final, ce rouge s'épanche autant en finesse qu'en gourmandise, avec une évidence et un équilibre assez désarmants.

"Blandine et Pierre JEQUIER - Route des Embruscalles 34270 Claret - 04 67 59 96 94 - masfoulaquier@me.com - https://boutique\.masfoulaquier\.fr/" -

Languedoc - Pic Saint-Loup

"Foulaquier (Mas)"

Rouge - les Calades - 2020 - Biodynamie - 26,00 € - **

Scintillant et transparent à l'œil, ce "Calades" demande à être attendu en carafe. Terminaison nerveuse d'une réflexion poussée en termes d'élevage ("infusion douce de raisin, chapeau de marc immergé pendant 3 mois, élevage en amphore, foudre et demi-muid et barrique pendant 15 mois"), ce rouge d'une grande finesse de silhouette s'inscrit dans la lignée d'exigence du domaine. Vin à fort potentiel, il est pour l'heure desservi par un registre aromatique difficile.

"Blandine et Pierre JEQUIER - Route des Embruscalles 34270 Claret - 04 67 59 96 94 - masfoulaquier@me.com - https://boutique\.masfoulaquier\.fr/" -

Languedoc - Saint-Chinian

"Lanye-Barrac, VitiFerm"

Rouge - "Cochon

Lunatique" - 2020 - Biodynamie - 15,00 € - **

Un rouge iodé, fluide de corpulence, au nez animal qui réclame, une aération pour se caler. Vin de demi-corps, il est distrayant par son fruité mais un peu atone.

"G.A.E.C LANYE BARRAC - Les Bélandes 34490 MURVIEL-LES-BEZIERS - 07 87 14 35 45 - 06 41 17 85 98 - contact@lanye-barrac.fr - www.lanye-barrac.fr"

Languedoc - Saint-Chinian

"Gilbert & Gaillard (Château)"

Rouge - Pleine Nature - 2020 - Agriculture Biologique - 12,00 € - **

Dans la veine des vins souples et très faciles à appréhender, ce Saint-Chinian raconte moins le caractère de l'appellation qu'une volonté patente de présenter une cuvée d'évidence, de fruit. À défaut de longueur et de complexité, ce 2020 (50% Syrah, 40% Grenache, 10% Mourvèdre) facile d'accès, a pour lui de s'apprécier en vin frais, digeste et précis. Consensuel.

"34620 Puisserguier - pierre@chateaugilbertgaillard.com - 01 30 80 89 10 - www.chateaugilbertgaillard.com" -

Languedoc - Vin de France

"Obrière (Domaine)"

Rouge - Pelbery - 2020 - "Conversion

Biologique" - 12,50 € - **(*)

Originale livrée aromatique tournée vers les agrumes et la pêche pour ce cinsault à la robe légère, d'emblée gourmand. Cette même séduction se pose en en fil rouge de la dégustation. Rond et affable, "Pelbery" naît au cœur d'un écosystème pensé par de jeunes vignerons : "parcelles cultivées en agro-foresterie (présence d'arbres fruitiers dans les vignes) et l'enherbement des vignes y est favorisé". Joli vin, franc et frais.

"Sarah Lombardi & Charles Mackay - Lieu dit «Petit»Chemin rural 41 - 34500 BéziersFrance - 06 73 38 42 84 - https://domaine\-obriere\.fr/"

Languedoc - Vin de France

"Grand Guilhem (Domaine)"

Rouge - Le Pointilliste - 2020 - Agriculture Biologique - 18,50 € - **

Ce très joli nom de cuvée abrite un trio "Syrah, grenache noir, macabeu" qui se raconte en notes animales (qui invitent au carafage), de café et de fruits rouges qui se révèlent… après carafage. Passé ce versant aromatique, le profil tactile impose son registre sec, qu'une jolie fraîcheur fleurie vient détendre. Accrocheur (mais fin) pour l'heure, il demande à se patiner quelques temps.

"Séverine et Gilles CONTREPOIS - 1 Chemin du Col de la Serre - 11360 CASCASTEL DES CORBIERES - 04 68 45 86 67 - 06 88 79 26 98 - www.grandguilhem.fr" -

Languedoc - Vin de France

"Beauregard Mirouze"

Rouge - Rouze - 2020 - Biodynamie - 10,00 € - **(*)

Voilà revenu le temps des vins légers, des vins à boire sans diplôme. Une plume du sud qui ne trahit pas ses origines, pensée en macération courte pour rester dans l'idée d'un vin "à boire". Sec, gentiment dru autant que jovial parce que fleuri. Si ce n'est pas le fruit qui domine, l'idée d'un rouge à boire possiblement frais point rapidement. Un cinsault dé-ten-du.

"Karine et Nicolas Mirouze - 11200 Bizanet - Karine +33 (0)611600955 - Nicolas +33 (0) 615095076 - info@beauregard-mirouze.com - https://beauregard\-mirouze\.com/" -

Languedoc - Vin de France

"Clos des Pères (Les)"

Rouge - "Sens Sels" - 2020 - Biodynamie - 12,00 € - **

Tout en transparence, ce rouge languedocien issu de grenache est porté par une rondeur inattendue épaulée par une petite virgule alcoolique. La dualité d'une silhouette légère et d'un corps généreux fait de ce 2020 une valeur d'étonnement.

"Anne Laure et Julien GIEULES - 21 Route des Mourgues 34210 La Livinière - 06 60 74 43 35 - 04 68 49 11 32 - lesclosdesperes@gmail.com - www.lesclosdesperes.com" -

Languedoc - Vin de France

"Clos des Pères (Les)"

Rouge - "Vous avez carte blanche" - 2020 - Biodynamie - 14,00 € - **(*)

Du carignan noir pensé dans l'esprit d'un vin de soif. Une cuvée de fruit qui illustre légèreté et aspirations à… ne rien faire d'autre que d'en profiter. Synonyme de décontraction, avec un cœur frais et une fraîcheur déliée.

"Anne Laure et Julien GIEULES - 21 Route des Mourgues 34210 La Livinière - 06 60 74 43 35 - 04 68 49 11 32 - lesclosdesperes@gmail.com - www.lesclosdesperes.com" -

Languedoc - Vin de France

"Ricardelle De Lautrec (Domaine)"

Rouge - "Nature Pinot Noir" - 2020 - Agriculture Biologique - 14,00 € - Coup de Cœur

"L'esprit d'une infusion, une robe rouge en transparence, la fraîcheur du blanc (pour un rouge, oui), tanins en filigrane, une somme de vagues aromatiques et tactiles, un vin contemporain.

Fin, frais, sans embarras cosmétiques, porté par la grâce des empreintes légères.

À découvrir en petit comité (sans ton beau-père pénible)."

"Lionel et Cathy Boutié - 11110 Coursan - 06 20 2107 26 - ricardelledelautrec@gmail.com - www.languedoc-vin-bio.com" -

Languedoc - Vin de France

"Ricardelle De Lautrec (Domaine)"

Rouge - "Nature Robert" - 2019 - Agriculture Biologique - 13,50 € - **

100 % cépage caladoc, 100 % dépaysement. Du fruité comme une évidence, immédiate. Un rapport au tanins quasi absent pour ce vin précis, de fluidité absolue. Ce frisson exotique se laisse facilement apprivoiser, façon friandise, avant de s'évaporer sans heurts, au fil d'une longue empreinte de mûre.

"Lionel et Cathy Boutié - 11110 Coursan - 06 20 2107 26 - ricardelledelautrec@gmail.com - www.languedoc-vin-bio.com" -

Languedoc - Vin de France

"Beauregard Mirouze"

"Rouge Pétillant Naturel" - Pétouze - 2020 - Biodynamie - 16,00 € - **

Si ce malicieux "Pétouze", rouge effervescent, empreinte au (vrai) lambrusco italien ses bulles crémeuses et son rouge pimpant, il ajoute à son discours un registre légèrement tannique qui structure ces bulles de cinsault sans rien leur enlever de leur peps apéritif. Sans sucrosité aucune, il laisse la bouche propre.

"Karine et Nicolas Mirouze - 11200 Bizanet - Karine +33 (0)611600955 - Nicolas +33 (0) 615095076 - info@beauregard-mirouze.com - https://beauregard\-mirouze\.com/" -

Pays Nantais - Vin de France

"Paonnerie (Domaine La)"

Blanc - Veygiies - 2020 - Biodynamie - 18,00 € - **(*)

"Non filtré", c'est une évidence que trahit le léger voile de la robe. D'un abord vif et léger, ce chenin séduit par sa belle nature, fraîche et franche mais convainc sur la longueur par son caractère transparent, cristallin… évident.

"EARL CARROGET GAUTIER - La Paonnerie - Anetz - 44150 VAIR-SUR-LOIRE - 02 40 96 23 43 - jacquescarroget@gmail.com" -

Pays Nantais - "IGP Val de Loire"

"Paonnerie (Domaine La)"

Rouge - "Simplement

Gamay" - 2019 - Biodynamie - 15,00 € - ***

Carafez-le, attendez-le, méritez-le. C'est à ce prix que les notes florales, intenses, consentent sortir du bois. Jamais variétal (le caractère attendu du cépage), ce "Simplement Gamay", en vin de demi-corps, s'impose sur la longueur. D'un premier abord peut-être rop entier pour les buveurs conventionnels, il se révèle à l'aération et se découvre (comptez une heure de carafe), en vin finalement assez universel.

"EARL CARROGET GAUTIER - La Paonnerie - Anetz - 44150 VAIR-SUR-LOIRE - 02 40 96 23 43 - jacquescarroget@gmail.com" -

Rhône Nord - Côte Rôtie

"Stéphan, Jean-Michel "

Rouge - Les Binardes - 2020 - Agriculture Biologique - 70,00 € - Coup de Cœur

Petite coquetterie donnée à l'appellation Côte-Rôtie : pouvoir détendre la puissance de la rouge syrah avec une virgule du blanc viognier. Si, comme ses congénères, cette "Binardes" profite de cette disposition, sa finesse relève plutôt du style-maison. Ce petit taffetas (ni filtré ni collé est élevé 12 mois en cuve) se répand tout en épices. Cristallin, entièrement tournée vers l'élégance, ce rouge agence magnifiquement fraîcheur et complexité.

"1 ancienne Route de Semons, - 69420 Tupin-et-Semons - 04 74 56 62 66 - maison-stephan@orange.fr" -

Rhône Nord - Vin de France

"Stéphan, Jean-Michel "

Rouge - Syrah - 2020 - Agriculture Biologique - 18,00 € - ***

Sauvage, à dompter, cette cuvée coche toutes les cases des jeunes syrah. Menthe, chocolat, notes animales. "Cépage : 100% Syrah", typiquement à carafer. S'installe alors du grillé, du noir (et encore du sauvage), une force sourde capable de dompter les amateurs de sensations fortes. À boire si vous voulez. Nous, nous attendrons.

"1 ancienne Route de Semons, - 69420 Tupin-et-Semons - 04 74 56 62 66 - maison-stephan@orange.fr" -

Rhône Sud - Igp Vaucluse

"Pastre (Domaine du)"

Blanc - L'InstantPille Blanc - 2020 - Agriculture Biologique - 10,20 € - **(*)

"D'abord timide, ce blanc parfaitement balisé, avec ce qu'il faut de gras, prend des allures de «zéro défaut». Antithèse de l'exubérance, il témoigne d'une belle maîtrise. Pour faire dégeler ses airs de premier de la classe, l'aération se pose là, révélant un vin long et plus effilé, plus ouvert et frais.

Existe en magnum (21,60 €)"

"Nathalie & Laurent ROGIER - 958 Chemin de la Combe 84330 CAROMB - 06 10 92 31 18 - domainedupastre@gmail.com - www.domainedupastre.com" -

Rhône Sud - "Côtes Rhône Villages - Massif d'Uchaux"

"Saint-Estève d'Uchaux (Château)"

Rouge - "Saint-Estève Nature" - 2019 - Agriculture Biologique - 12,00 € - **(*)

Noir c'est noir. D'emblée ouvert, ce Rhône sud expressif s'installe immédiatement en largeur. Si la générosité alcoolique est patente, elle n'est pas envahissante et ne perturbe pas l'équilibre du vin. Dense autant que rond, abondamment fruité, long sur les arômes empyreumatiques, ce "Nature" est source de multiples rebonds et semble ne jamais vouloir s'évanouir en bouche.

"1100 Route de Sérignan - D172 84100 UCHAUX - 04 90 40 62 38 - chateau.st.esteve@wanadoo.fr - https://saint\-esteve\.com/" -

Rhône Sud - Côtes du Rhône

"Vin de Blaise (Le)"

Rouge - "Cuvée Violette" - 2020 - NC - 15,00 € - Coup de Cœur

Olive et camphre mêlés font le parfum de "Violette". La faute aux vieux cinsault, grenache et carignan nés en terre de Vaucluse. Et à Stéphanie Rougnon, peut-être qui se cache derrière de son "Blaise" d'arrière-arrière-grand-père. Si ce vin n'a connu que l'inox de la cuve, il a suffisamment de ressort intime pour nourrir le vin sans s'en remettre aux tannins du tonneau. Juste, sèveuse, entière, cette "Violette" s'apprécie dès aujourd'hui et s'affinera au fil de la patine. Bravo.

"Stéphanie Rougnon - 46 Av. Jean Jaurès - 84290 Sainte-Cécile-les-Vignes - 06 23 02 89 66 - stephanie.rougnon@gmail.com - www.levindeblaise.fr"

Rhône Sud - "Côtes du Rhône Villages - Sainte-Cécile"

"Vin de Blaise (Le)"

Rouge - "Cuvée Marguerite" - 2020 - NC - 19,00 € - ***

Jeune, ce "Villages" de Sainte-Cécile-les-Vignes l'est. Cossu et riche aussi, mais habillé d'une soie de grenaches, plantés l’année de naissance de la vigneronne (1967). Carignan et une virgule de syrah complètent le tableau de ce rouge gourmand aux accents chocolatés (arômes et tactile) en finale. Cette sensation "noire" est amplifiée par le fruit bienvenu de la mûre. Parfaitement dessiné, frais, sphérique et net, ce "Marguerite" joue autant de la séduction immédiate que sur la promesse d'une jolie patine sur 4 ou 5 années (et plus pour les amoureux de vins évolués). Joli !

"Stéphanie Rougnon - 46 Av. Jean Jaurès - 84290 Sainte-Cécile-les-Vignes - 06 23 02 89 66 - stephanie.rougnon@gmail.com - www.levindeblaise.fr" -

Rhône Sud - Ventoux

"Pastre (Domaine du)"

Rouge - L'InstantPille Rouge - 2019 - Agriculture Biologique - 11,10 € - **(*)

La truffe et le tabac, un peu. Les épices, pas mal. La gourmandise, beaucoup. Ce 2019 (grenache 40 %, carignan 40 %, syrah 20 %) est sphérique, sans lourdeur aucune. Mieux, une jolie fraîcheur synonyme de peps en bouche avive et allonge les sensations, que les épices viennent ponctuer. Fini ? Non. Un rebond, en mode "tannins calmes" vient ajouter un caractère plus dru à la rondeur de l'ensemble. Une réussite abordable. Existe en magnum (23,40 €).

"Nathalie & Laurent ROGIER - 958 Chemin de la Combe 84330 CAROMB - 06 10 92 31 18 - domainedupastre@gmail.com - www.domainedupastre.com" -

Rhône Sud - Ventoux

"Pastre (Domaine du)"

Rouge - L'Instant - Nat - 2020 - Agriculture Biologique - 11,70 € - ***

Pendant épicé de la cuvée Estampille, plus ronde, cet "Instant - Nat" reprend les mêmes canons que sa sœur de cave : un vin entier, précis, sans fard, à prix abordable. La dominante syrah (80 %, complété par 20 % de grenache) apporte son lot de tension et de densité. Compact et cohérent. Là encore, joli travail à tarif accessible. Existe en magnum (24,60 €)

"Nathalie & Laurent ROGIER - 958 Chemin de la Combe 84330 CAROMB - 06 10 92 31 18 - domainedupastre@gmail.com - www.domainedupastre.com" -

Rhône Sud - Vin de France

"Un Coin Sur Terre"

Rouge - Intuition - 2020 - Biodynamie - 12,00 € - **(*)

Chiné en Camargue, ce rouge de mourvèdre (80 %, complété par 20 % de syrah) à l'encépagement viril et structurant apparaît aussi "carré" qu'avenant. Un carafage finit de l'harmoniser. Il se "chocolatise" alors, autant en termes aromatiques que tactiles (chocolat en poudre). Cette aération le fait basculer du statut "sauvage" des premiers instants vers un visage plus policé. Et c'est parfait.

"Edouard Sentex & Lane Borden-Sentex - Domaine Barbe Caillette 30600 Vauvert - 06 34 50 44 05 - vigneron@uncoinsurterre.com - http://uncoinsurterre\.com/" -

Rhône Sud - Vin de France

Un Brin Libre

Rouge - Plagnas - 2020 - NC - 10,00 € - ***

Ce gamay d'Ardèche, sorti de terres sablonneuses ne joue pas les forts en gueule. Une couleur peu soutenue, un nez 200 % cassis, une absence e trame tannique sans que le vin ne manque de fond, soit la parfaite définition d'un vin pour repas fins (viandes blanches) et d'instants en quête de buvabilité maximum. Jeune vigneron à suivre.

"Colin Alex - Quartier Les Imberts - 07200 LENTILLERES - 06 98 03 22 23 - colinalex.vinnature@gmail.com" -

Roussillon - "Côtes Catalanes"

"Cazes (Domaine)"

Rouge - "Samso - Cinsault Nature" - 2020 - Biodynamie - NC - **

L'un des benjamins de la dégustation, "Samso" le cinsault et ses 10,5° d'alcool paraît bien dégagé autour des oreilles, ce qui ne veut pas dire dépouillé mais nanti d'une fraîche évidence, simplement "glou". Un joli combo fruit/fleur pour ce vin à la robe scintillante.

"4, rue Francisco Ferrer - BP 61 - 66602 Rivesaltes Cedex - 04.68.64.08.26 - info@cazes.com - www.cazes-rivesaltes.com" -

Roussillon - "IGP Côtes Catalanes"

"Blanc Plume (Domaine)"

Rouge - Rouge Barrique - 2019 - Agriculture Biologique - 15,00 € - ***

N'ayez pas peur. La promesse "Barrique" (ou l'avertissement si l'on est allergique aux vins boisés) trouve ici un sens, certes tactile avec le ressenti du contact du bois, mais surtout profond,

avec la présence patente d'une matière dense, qui fait front. Au-delà des notes de tabac, d'épices, du toucher sec, c'est la fraîcheur et le soyeux de la première bouche qui interpelle. Un vin que l'on a hâte de voir vieillir pour que se fonde les crêtes boisées.

"Famille Colin - 41 avenue du Languedoc - 66220 Caudiès de Fenouillèdes - 04.68.35.50.24 - contact@domaineblancplume.com" -

Slovaquie - Vin sans Indication Géographique

"Papillon Víno od Francúza "

"Pétilant Naturel" - "BUBLINKY

Version blanc 20" - 2020 - Agriculture Biologique - 16,90 € - **(*)

Vin slovaque né sur tuf volcanique, "Bubblinky" est vinifié par un français qui tire de ce pinot gris un nez expressif et une bouche fine portée par des bulles façon dentelle. Aérez-le pour évacuer des notes de réduction et profiter d'une finale délicate. S'il n'est pas très long, cet effervescent blanc est fin et efficace.

"Devičie 66 - 962 65 Devičie - Slovakia - + 421 915 777 890 - david@vinoodfrancuza.sk - www.vinoodfrancuza.sk" -

Sud-ouest - Vin de France

"Lafitte (Château)"

Blanc - Argile - 2019 - Biodynamie - 42,00 € (50 cl) - Coup de Cœur

"La place pourrait manquer pour raconter ce vin. Ovni en pays de Jurançon, cet «Argile» est traversé par le caractère traçant du cépage petit manseng, traduit ici en notes vives, en touches de fruits secs torréfiés, d'ananas et de fines virgules oxydatives. Dynamique, élancé, ce vin ambitieux est long en bouche, tendu.

(Logé dans une bouteille en céramique)"

"30 Rue du Pic de Ger 64360 Monein - 05 59 21 49 44 - contact@chateau-lafitte.com - https://chateau\-lafitte\.com/" -

Sud-ouest - Vin de France

"Grand Chêne (Château)"

Rouge - Grâce aux Amis - 2021 - NC - 7,00 € - *(*)

Un Petit piou piou deluré, dont le vignerons demandent : "7,00€ minimum et plus si le client le souhaite, selon son appréciation". Sa personnalité, masquée par une forte réduction, demande un carafage vigoureux. Il apparaît alors en une une expression simple et directe, dans un style sec.

"Lucie & Laurent Delpech - Lieu-Dit Sazi 82340 Dunes - 06.08.87.66.65 - lucie.delpech@orange.fr" -

Touraine - Bourgueil

"Mortier (Domaine du)"

Rouge - Les Pins - 2019 - Agriculture Biologique - 14,00 € - **(*)

Un bourgueil délié, direct, avec une fermeté franche et intégrée au trio fruit / tannins (légers) / fraîcheur. S'il se livre d'emblée, ce jeune vin aime respirer, aidez-le en carafe. C'est à ce prix que s'exprime la palette de fruits rouges, que s'harmonisent acidité et tannins, que s'élargit le spectre des sensations. S'il conserve l'esprit d'un joli vin de demi-corps, il prend de l'allonge, sans perdre l'allant de la mise en bouche.

"Cyril et Fabien Boisard - 37140 Saint-Nicolas-de-Bourgueil - 02 47 97 94 68 - 06 71 62 37 38 - contact@domainedumortier.fr - www.domainedumortier.fr" -

Touraine - Chinon

"Grosbois, Nicolas"

Rouge - "La Cuisine de ma Mère" - 2020 - NC - 9,50 € - **(*)

De la mâche. De la longueur, des arômes (réglisse, tabac, fleurs sauvages), une rusticité de jeunesse à domestiquer... Bref, il y a du vin dans la bouteille. Accrocheur et plein, avec du volume, ce tout jeune chinonais mérite d'être carafé et attendu comme les jeunes vins à potentiel.

"Le Pressoir 37220 PANZOULT - 02 47 58 66 87 - info.grosbois@gmail.com - www.domaine-grosbois.com" -

Touraine - "Saint-Nicolas de Bourgueil"

"Amirault-Grosbois (Famille)"

Rouge - Pur Cabernet Franc - 2020 - Biodynamie - 14,50 € - **(*)

Un peu aride au premier abord, ce 2020 "pur cabernet" se détend en prenant l'air. IL se fait alors franc, frais, avec des fruits (noirs et cuits) pour assurer le volet de séduction aromatique. La promesse de la Loire est tenue avec la fraîcheur en bandoulière. À carafer.

"allée des Quarterons - 37140 Saint-Nicolas-de-Bourgueil - 02 47 97 75 25 - agnes@amirault-grosbois.com" -

Touraine - "Saint-Nicolas de Bourgueil"

"Ferme des Fontaines (La)"

Rouge - Cabernet Franc - 2020 - Biodynamie - 18,00 € - **(*)

Si ce beau bébé a du peps à revendre, il n'oublie pas ses classiques ligériens, avec des tanins fins (encore bien jeunes) et du fruité déjà sur le devant de la scène. Efficace et déjà en place aujourd'hui, il gagnera en harmonie avec un peu de patine. Mérite d'être attendu.

"Amirault Vignerons - 46 Avenue Saint-Vincent - 37140 Saint-Nicolas-de-Bourgueil - 02 47 97 75 25 - contact@domaineamirault.com - www.domaineamirault.com" -

