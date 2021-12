C’est l’un des légumes chouchou du moment et pourtant, on connaît mal ses origines et son histoire… La patate douce ! On la cultive avec notre pote du potager Xavier Mathias et on la cuisine avec la cheffe Angèle Ferreux-Maeght.

La patate douce © Getty / Aniko Hobel

Xavier Mathias

Producteur bio de semences, de plants et de légumes, Xavier Mathias se consacre désormais à la formation et à la transmission. Auteur de nombreux ouvrages sur le potager, participant à de multiples revues spécialisées, intervenant régulièrement pour des émissions de radio ou de télévision, il est aussi (et surtout) présent sur le terrain.

Formateur pour de nombreux organismes (école du Breuil, compagnons du devoir, centre de formation de Chaumont sur Loire, Cléôme, l’université du Domaine du possible etc.) il anime aussi de nombreux ateliers sur son champ de Pagaille à Chédigny, au cours des apéro-potagers par exemple.

Xavier Mathias a également co-écrit avec Eve Gaignard le livre Elles poussent, elles soignent, chez Larousse.

Angèle Ferreux-Maeght

Angèle Ferreux-Maeght, grandit entre Paris et St Paul de Vence. Elle se forme tôt à la cuisine ayurvédique puis à la naturopathie. Forte de ses voyages et de ses expériences dans la restauration à travers le monde, elle crée en 2010La Guinguette d'Angèle. Dans ses deux minis comptoirs parisiens de plats à emporter, à travers son service de traiteur, ses livres et son compte instagram, elle transmet ses recettes de cuisine saines et joyeuses.

Les recettes d'Angèle Ferreux-Maeght

Crumble patate douce parmesan romarin

800g de patate douce

3 oignons

1 branche de romarin

Huile d'olive

Muscade

Sel gris

Poivres écrasés

Option: 1 beau morceau de gingembre et d’ail que vous préparerez comme les oignons

Pour le crumble:

130 g de parmesan rappé

130g de beurre frais

130 g de farine

Coupez en dés vos patates douces, et émincez vos oignons, faites dorer à feu vif dans une cocotte avec un filet d’huile d’olive avec la branche de romarin.

Pendant ce temps, préchauffez votre four à 180°, et préparez votre crumble en mélangeant farine, beurre et parmesan frais, jusqu'à obtenir une pâte friable.

Quand les patates douces sont dorées, assaisonnez avec un peu de muscade (ou cardamome), le poivre écrasé, et le sel gris.

Retirez la branche de romarin, déposez dans un plat à gratin, puis émiettez le mélange sablé dessus.

Enfournez 40 minutes, dégustez avec une cuillère à soupe de crème fraîche, ou de chantilly végétale..

Pâte à tartiner ultra facile patate douce

500g de patate douce

200g de chocolat noir pâtissier

1 pincée de sel gris

15cl crème végétale (j’aime bien utiliser l’amande) ou une crème légère

Option: 1 càs de miel ou sirop d'érable

Pelez, coupez en dés, et faites cuire à la vapeur votre patate douce et vos carrés de chocolats dans un petit bol (ou les patates douces à l'eau et le chocolat à feu doux à la casserole si vous préférez)

Mixez tous les ingrédients et placez dans un pot,

Réservez au frais une semaine.

Dégustez sur une bonne tartine grillée, dans vos yahourts, comme glaçage sur vos gâteaux ou comme base pour faire des roulés ou même votre bûche de noël !

Gomasio d'épluchures de patate douce

20 c.à.s de graines de sésame complet

2 c.à.s de sel non raffiné

Les épluchures d’une patate douce

Faites "sécher" vos épluchures de patate douce sur le radiateur, près du feu, ou au four si vous êtes pressé !

Faites torréfier les graines de sésame à sec (sans huile) dans une poêle bien chaude pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu’une superbe odeur en émane.

Laissez refroidir

Au mortier ou dans un petit mixer, écrasez ou mixez grossièrement tous les ingrédients

Conservez jusqu'à deux moins dans un bol en verre, ajoutez votre condiment sur les plats chauds, froids, les toasts ou les salades !

Latte de patate douce

1 litre de lait d'amande (ou lait de vache selon vos goûts)

½ patate douce

1 c.a.s de miel ou sirop d'érable

1 bâton de cannelle (ou 1 c.a.c de cannelle en poudre)

1 morceau de gingembre

2 pincées de noix de muscade

3 clous de girofle

Le zeste d'une orange

Coupez en petit dés et faites cuire votre patate douce (à l’eau ou à la vapeur)

Faites chauffer votre lait à feu doux avec la cannelle, le gingembre la noix de muscade les clous de girofle, filtrez (si vous avez choisis les épices en poudre, pas utile de filtrer)

Mixez le lait infusé avec la patate douce cuite et le zeste de l’orange

Servez avec une Chantilly végétale ou de mascarpone.

Pour décorer un peu de cannelle en poudre.

Dégustez au coin du feu, du sapin sous un plaid ou dans votre lit !

La chronique vin d'Antoine Gerbelle

Le retour du coteau champenois, le vin de Champagne sans bulle

A la faveur du réchauffement climatique qui permet au champenois de récolter des raisins plus mûrs. A la faveur des progrès accomplis ces dernières années dans la vinification subtile des pinots noirs.

A la faveur d’une nouvelle génération de vignerons qui souhaite produire des vins plus rapidement que le champagne, les coteaux champenois, les « vins sans bulle » de Champagne font un retour en force dans les caves de la Marne et surtout de l’Aube. Souvent de petites cuvées en volume (de 300 ou 1000 bouteilles) qui ont un autre intérêt, primordial pour l’amateur de vin : la mise en avant, la révélation de la pluralité des terroirs de cette vaste appellation Champagne (33 000 hectares de vignes).

Historiquement, des villages ont construit une belle réputation pour la qualité de leurs côteaux champenois. Les plus célèbres sont Bouzy (Marne) et le rare rosé des Riceys (Aube).

Nous sommes partis sur les traces des anciens et des modernes de cette AOC à part, qui offre de grands rouges et de rares blancs au profil plus généreux, moins sévère et acide qu’autrefois.

