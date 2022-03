Pleins feux sur l’un des desserts les plus anciens de la cuisine française : le Flan ! Ses origines, ses cousinages dans le monde entier et sa recette parfaite ! On vous raconte et on cuisine le flan !

Le flan patissier © Getty / Christian Murtin

Loïc Bienassis

Loïc Bienassis est historien, spécialisé en histoire de l'alimentation. Il est rattaché à l'Institut Européen et des Cultures de l'Alimentation (IEHCA) de l'Université de Tours. Ses recherches portent en particulier sur la gastronomie à l'époque moderne, soit du XVIème au XVIIème siècle, sur l'émergence des cuisines régionales et sur la notion de patrimoine culinaire.

Loïc Bienassis a notamment oeuvré pour que le "repas gastronomique des Français" fasse partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco.

Il a participé à de nombreux ouvrages dont Je mange donc je suis : Petit dictionnaire curieux de l'alimentation (paru en 2020, aux éditions du Musée National d'Histoire Naturelle), A Table ! Le repas tout un art (catalogue de l'exposition éponyme du musée de Sèvres – Cité de la Céramique, en 2020), mais également Le Repas gastronomique des Français (paru en 2015, aux éditions Gallimard).

Ju Chamalo

Véritable bec sucré, Ju Chamalo s’est découvert une passion pour les flans qu’il partage sur son compte Instagram @juchamalo.

Autodidacte, intéressé et curieux, cet appétit sans limite l’a amené à collaborer avec la pâtisserie Tartelettes ainsi que Desty Brami, chef pâtissier exécutif du château de Ferrières.

Une passion qui pourrait se transformer en reconversion professionnelle, avec pour objectif, l’ouverture d’une pâtisserie 100% flans.

Ju, passionné par les flans pâtissiers, a goûté ceux de pratiquement toutes les maisons de Paris, des boulangeries aux plus grands palaces parisiens. De cette expertise est née l’envie de se lancer lui-même dans l’aventure.

Dans ce livre, il propose cinquante recettes, du traditionnel flan vanille au flan léopard, en passant par le praliné pistache ou encore le choco sarrasin.

Il partage également, avec pédagogie, ses conseils et astuces pour réussir un bon flan.

Ju communique cet enthousiasme des flans sur son compte Instagram qui compte plus de 44 000 abonnés, et dont les recettes, le #lafoliedesflans et les flans challenge suscitent un véritable engouement. Chefs pâtissiers et influenceurs du monde entier ont participé à ses challenges, et des milliers de flans, des plus simples aux plus élaborés, ont ainsi été créés

Ju Chamalo / Aimery Chemin

Son livre : Mes flans pâtissiers aux Éditions de la Martinière 11 mars 2022

Les recettes de Ju Chamalo

extraites du livre " Mes flans pâtissiers " éditions de La Martinière - photos © Aimery Chemin.

