Le renouveau des vins liquoreux

Le petit muscat de Mamie à l’apéro, le verre de Sauternes avec le foie gras… Du Bordelais au Val de Loire en passant par l’Alsace, les vins liquoreux souffraient d’une image vieillotte mais recherchent un nouveau souffle.

Patrick Baudouin

Vigneron militant

Patrick Baudouin / Par lui-même

Le domaine d’origine a été créé par ses arrière-grands-parents, Maria Juby et Louis Juby, tous deux angevins, qui après avoir hérité de vignes sur les coteaux des Bruandières à St Aubin de Luigné au début du XXe siècle, sont arrivés à d’Ardenay, petit hameau en coteaux sur la rive droite du Layon, à Chaudefonds sur Layon, pour s’y installer en tant que vignerons autour de 1920.

Après un passage par Paris et d’autres activités professionnelles, Patrick Baudouin est revenu en Anjou en 1990 pour refonder un domaine sur la base du petit et ancien chai familial, des quelques vignes louées encore en production, et de beaux coteaux en friche.

Aujourd’hui, le Domaine Patrick Baudouin compte treize hectares et demi de vignes en production. Dix hectares de chenin, trois et demi de cabernet franc et sauvignon, sur les communes de Chaudefonds sur Layon, Saint Aubin de Luigné et Rochefort sur Loire (Quart de Chaume). Nous avons également planté un hectare de Savennières en 2009.

Le Domaine a entrepris de convertir toutes ses vignes à l’agriculture biologique en 2002. Toute nouvelle parcelle louée ou achetée est aussitôt mise en conversion, si elle n’est pas déjà en bio.

Domaine Patrick Baudouin - PRINCÉ 49290 CHAUDEFONDS-SUR-LAYON Tél-Fax : 02 41 74 95 03

Marie Guégniard

Marie Guegniard / Marie Guegniard

Son histoire vigneronne commence il y a bien longtemps puisque qu’elle est fille, petite-fille…de vignerons et vigneronnes (huitième génération). Malgré ces fortes prédispositions elle n’est pas allée tout droit vers la viticulture puisque qu’elle a en poche un Master de psychologie clinique. Elle s’est vite aperçue qu’elle ne ferait pas une carrière de psychologue puisque qu’elle passait de plus en plus de temps sur le vignoble familial et se passionnait au fur et à mesure pour le travail de la vigne et du vin.

En 2014 elle a repris le chemin de l'école pour se former à la viticulture et l'œnologie au travers d'un BTS viti-Oeno à Montpellier, en alternance au Domaine Roc d'Anglade (30).

En septembre 2017 elle rejoint ses terres angevines Domaine de la Bergerie

Après quelques mois passés à travailler au Domaine, elle s’est associée à sa sœur Anne lors du départ à la retraite de leurs parents.

Depuis elles sont à la tête du Domaine de la Bergerie, vignoble de 36Ha mené entièrement en Agriculture biologique. Elles y cultivent principalement le chenin sur différentes appellations (Anjou, Savennières, Coteaux du Layon, Coteaux du Layon premier Cru Chaume et Quarts de Chaume Grand Cru) et explorent ses différentes expressions.

Domaine de la Bergerie - Anne et Marie Guégniard

49380 Champ sur Layon Tél. : (+33) 2 41 78 85 43 Fax : (+33) 2 41 78 60 13

E-mail : contact@domainebergerie.fr

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry

LES COQS D’OR 2022

Huit nouveaux Coqs d’Or viennent rejoindre cette année le club très envié de ces artisans et producteurs d’exception. Plus que jamais le choix des produits et des artisans locaux est essentiel. C’est le crédo de l’équipe du Guide des Gourmands qui depuis trente-quatre ans a à cœur de sélectionner le meilleur de nos régions et s’aventure même un peu plus loin.

Le Guide des Gourmands répertorie plus de 2000 adresses soigneusement sélectionnées et testées, mises à jour chaque année … à retrouver sur le site Le guide des gourmands

Salon des Coqs d’Or : 20 & 21 novembre 2021 - Facebook

Du samedi 20 novembre de 9h à 19h, dimanche 21 novembre de 10h à 18h.

• Entrée : 10 € (gratuit pour les moins de 12 ans). -

• Accès : Pullmann Paris Bercy - 1 rue de Libourne Paris 12e

Le choix de François-Régis Gaudry

Joël Durand, Maître chocolatier, confiseur, confiturier à Saint-Rémy de Provence pour sa collection « La Mentonnaise »

