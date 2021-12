A quelques jours de Noël, le chef et auteur culinaire Stéphane Reynaud réveille notre réveillon. Peu d’efforts, beaucoup d’effets et des ingrédients qui ne coûtent pas tripette !

Stéphane Reynaud © Marie-Pierre Morel

Stéphane Reynaud

Petit-fils de boucher-charcutier, né en 1967 à Lyon, Stéphane Reynaud a passé les vacances de son enfance chez son grand-père à Saint-Agrève, en Ardèche. Ce passionné de cuisine, toujours à la recherche du bon produit, a tenu les rênes de plusieurs restaurants parisiens avant de se porter acquéreur avec Nicolas Bessière de Villa9trois à Montreuil.

Aujourd’hui chef du restaurant Oui Mon Général ! au 14 Rue du Général Bertrand, 75007 Paris - 01 47 83 76 66

Bistrot convivial et chaleureux ou l’on vient pour boire, bien boire et manger, bien manger. Cet endroit moderne et traditionnel est habité par Nicolas Bessière et Stéphane Reynaud deux passionnés du bon produit. La carte des vins fait la part belle à des grands noms comme à des petits nouveaux, la qualité comme gage de gourmandise. Fait faim, fait soif…

Site du restaurant

Son livre : Bistrotier : le livre des joues rouges et des assiettes à saucer : 80 pages à boire, 400 pages à manger - photographies de Marie-Pierre Morel -Paru le 10 novembre 2021 -Editeur Chêne

Ha ! Le bistrot ! Son comptoir, sa convivialité et ses plats faits maison que l’on peut déguster à toute heure. Une véritable institution française. L’un de ses plus fameux représentants, Stéphane Reynaud, partage 250 recettes pour se régaler et 100 vins pour les accompagner. Il y a des oeufs mayo, des terrines, des huîtres, des plats en sauce, des plateaux de fromages et bien sûr des desserts. Des incontournables qui vous transporteront du comptoir au banc de l’écailler, de la pièce du boucher à la vitrine des desserts. Mais pas seulement !

Vous trouverez aussi la carte des zones ostréicoles ou encore tout ce qu’il faut savoir sur les apéritifs anciens, la bière ou le café… Et puis 100 vins, associés à ces plats gourmands, décrits par Stéphane Reynaud avec générosité et authenticité, pour décupler les plaisirs de la table.

Le carnet d'adresses de Stéphane Reynaud

La biquetterie :

Fromages de chèvre au top, des chèvres qui écoutent France Musique à l’intérieur, un bouc qui vient se faire caresser, énormément d’amour dans cet élevage.

Jérôme Herphelin - La Bâtie - 43430 Chaudeyrolles - 04 71 56 36 03

Salaison Teyssier :

Charcuterie et terrines Stéphane Reynaud - Place de Verdun - 07320 Saint Agreve

04 75 30 10 33

Caves de Caluire :

Une cave complètement habitée par Cathy, endroit où l’on a envie de s’y enfermer

21 avenue Louis Dufour - 69300 Caluire - 04 78 08 42 51

Boucherie Pinatel :

Des bouchers tatoués, une viande de dingue servie à maturité

42 rue Michel Servet - 69100 Villeurbanne

0478848283

Les Halles Paul Bocuse :

J’ai découvert le Paradis et en plus ils font à manger

102 cours Lafayette - 69001 Lyon

Les buvettes Boire & manger :

Il a récupéré la concession du Stade de France avec l’offre des 33 buvettes sur du produit frais, de petits producteurs, d’artisans avec des fournisseurs présents à moins de 100 km du Stade de France

Les recettes de Stéphane Reynaud

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry

Castanha de la Maison Sabaton

Gourmandise de châtaigne d’Ardèche (AOP)

Un mélange onctueux de marrons et de sucre additionné de morceaux de marrons juste cuits. Recette sans vanille. Texture plus épaisse qu'une crème de marrons. Produit fabriqué exclusivement à partir de châtaignes d'Ardèche AOP.

Bocal Dessert de Châtaigne d'Ardèche avec Morceaux 650g - Teneur en fruits : 50 g pour 100 g. 11,80 €

Site de la Maison Sabaton - Commander via la boutique en ligne

Suite au succès des commandes en ligne pour la Castanha ce produit est pour le moment indisponible. N'hésitez pas à leur envoyer un mail via leur site pour leur signaler que vous êtes intéressé(e).

La chronique d'Elvira Masson

Gravlax : la recette des fêtes dans les pays scandinaves

La recette de Magnus Nilsson, d'après son livre La cuisine des pays nordiques (ed. Phaidon)

Pour 1 kilo de filets de saumon avec la peau, sans arête :

4 c à s de sel

4 c à s de sucre

20 g de poivre blanc écrasés

1 bouquet d’aneth

Mélanger les ingrédients, frotter le poisson avec et placer l’ensemble dans un sac plastique, pour que l’ensemble de la surface du poisson soit en contact avec la marinade.

Poser des poids dessus et laisser mariner au frais pendant 24 à 48 heures.

Rincer abondamment et laisser reposer avant de découper en tranches.

Gravlax de truite de Banka, recette issue de Dans ma cuisine, de Elvira Masson (ed Marabout).

Pour 4 personnes

800 g de filets de truite de Banka

50 g de sel

50 g de sucre.

Frotter la truite avec le mélange sucre-sel, placer dans un sac plastique ou dans un contenant bien hermétique.

Retourner après 6 heures et poursuivre la marinade encore 6-10 heures pour une texture fondante, quelques heures de plus pour une texture confite.

Rincer abondamment et détailler ne tranches, dans la largeur, d'un demi centimètre.

Servir avec une sauce composée de crème fleurette, citron, aneth, raifort et poivre.

La chronique vin de Jérôme Gagnez

Domaine Terre de l'Elu

Charlotte et Thomas Carsin, vignerons

Le Clos de l’Elu, route de Bellevue- 49190 Saint-Aubin-de-Luigné - Contact : 06 61 46 86 93 – chai@terredelelu.com

3 cuvées :

Vin de France blanc Bastingage 2019

Un pur chenin sur le terroir de l'Anjou Noir - 21 € TTC au domaine

Vin de France rouge Maupiti 2020

Un assemblage de cabernet franc et de gamay sur le terroir de l'Anjou Noir - 16 € TTC au domaine

Coteaux du Layon Chaume 1er cru Galardons 2015

Un grand vin moelleux issu de chenin sur schistes noirs au cœur des Chaume - 30 € TTC au domaine

La chronique de l'avocat gourmet Eric Morain

Patron, l’addition s’il vous plaît !

Sur le comptoir y’a des bons qui défilent, des commandes envoyées fort et clair, un chef au passe qui appuie sur une sonnette ou qui claque des mains pour dire que c’est prêt à envoyer, une ambiance mélangée de caserne et de réfectoire d’école, le chef en cuisine est parfois aussi le chef du bistrot, mais au fait, une fois le pass sanitaire dûment contrôlé, on a le droit de faire quoi, lui et moi dans ce restaurant ?

► La suite à lire ou à écouter

La programmation musicale