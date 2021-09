Pour les mycologues, c’est boletus edulis. Pour les ramasseurs, c’est le Roi des forêts… Et pour les gourmets c’est…la saison du cèpe qui démarre enfin et elle promet d’être abondante cette année.

Cèpe, le champignon qui déchaine les passions ! © Getty

Stéphanie Le Quellec

Stéphanie Le Quellec est de ces chefs portés par la passion, impulsés par l’audace et rendus inoubliable par la précision et la créativité́. Grande parmi les plus grands, la chef ouvre aujourd’hui La Scène pour raconter son histoire. Stéphanie Le Quellec c’est : L’envie, dès son plus jeune âge, de cuisiner et de créer un lieu à son image.

La persévérance, essayer, recommencer, se remettre en question, ne jamais abandonner. La curiosité́, de chercher des produits nouveaux, de sublimer des produits nobles ou oubliés, de mieux sourcer.

La discipline, héritage de la cuisine française, exécutée avec brio. La générosité́, inscrite dans chacun de ses plats et dans l’art qu’elle a de recevoir à sa table comme chez elle.

Stéphanie Le Quellec / Stéphane de Bourgies

La Scène c’est cela, la quintessence d’années d’expérience : une cuisine d’esprit, gourmande, que l’on partage dans un lieu ouvert, où la haute gastronomie rencontre naturellement la simplicité́. La Scène c’est une forme de sincérité́.

Restaurant La Scène - Stéphanie Le Quellec - 32 Av. Matignon, 75008 Paris

Les recettes de Stéphanie Le Quellec

Cèpe à cru, huile vierge au café

Pour 4 personnes

8 beaux cèpes bouchons (environ 600g)

200g de burrata fumée ou nature à défaut ou une très belle Bufala)

4 cuillères à soupe d’huile d’olive

4 grains de café

1 cuillère à soupe de câpres

Une poignée de roquette

Fleur de sel

Poivre du moulin

Dans le fond de l’assiette déposer au centre la burrata, assaisonner, ajouter la roquette bien concassée puis déposer les tranches de cèpes lavés coupés par trop fin.

Assaisonner de fleur de sel, poivre du moulin, râper le café, disposer les câpres et arroser délicatement d’un filet d’huile d’olive vierge.

Tartine de cèpes poêlés

Pour 4 personnes

8 beaux cèpes bouchons (environ 600g)

2 gousses d’ail

1 échalote grise

2 cuillères à soupe de vinaigre

½ botte de ciboulette

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

25g de beurre demi sel

5 cl de jus de volaille

4 belles tranches de pain au levain

2 cuillères à soupe de caviar d’aubergine

Sel fin

Poivre du moulin

Quelques copeaux de Cécina de boeuf ou de jambon cru de qualité

Toaster le pain, le frotter à l’ail, couper en quatre les cèpes nettoyés, chauffer la poêle avec l’huile d’olive.

Faire sauter vivement les cèpes avec l gousse d’ail en chemise (avec la peau) pendant 2 mn ajouter le beurre, la ciboulette ciselée et le jus de viande (facultatif).

Sur la tartine déposer le caviar d’aubergine, ajouter les cèpes harmonieusement, ajouter les échalotes grises émincées et marinées dans le vinaigre. Finir avec les copeaux de jambon (facultatif) et un tour de moulin à poivre.

Le reportage de François-Régis Gaudry

Cueillette de cèpes

Cueillette des cèpes dans la Forêt de Mormal (Hauts-de-France) en compagnie de Jean-Baptiste Cokelaer pharmaco- mycologue à Le Cateau-Cambrésis

Auteur en autre de : Des cueillettes et des hommes : 70 herbes, fleurs, baies et champignons : 45 recettes des chefs Florent Ladeyn, Damien Laforce, Pascal Lefebvre et Jean-Marc Notelet - textes Philippe Toinard photographies Guillaume Czerw -Paru le 10 septembre 2020 Editeur La Martinière

Jean-Baptiste Cokelaer © Radio France / François-Régis Gaudry

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry

Le pain d’hier et de demain de Benoît Castel

( le pain anti-gaspi réalisé à partir des pains invendus )

Vendu à la coupe : 10,50 euros le kilo

Vous pouvez vous procurer _Le pain d'hier et de demain_dans les 3 boulangeries de Benoît Castel

Boulangerie - Pâtisserie de Benoît Castel

150 Rue de Ménilmontant, 75020 Paris

72 Rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris

11 Rue Sorbier, 75020 Paris

La chronique d'Elvira Masson

Zaalouk, kyopolou, melitzanosalata : petit tour des salades d’aubergines pour la fin de l’été

Recette Aswada : caviar d’aubergine soudanais

2 aubergines moyennes précuites au four

1 petit oignon rouge

1 gousse d’ail

3 cuillères à soupe de pulpe de tomate

1 cuillère à café de concentré de tomate

2 pincées de coriandre moulue

1 cuillère à soupe de pâte d’arachide (non sucrée)

Sel, poivre

Jus d’un demi citron

Persil plat

Faire blondir dans l’huile l’oignon haché, ajouter la gousse d’ail, l’aubergine précuite, pelée, en morceaux. Ajouter la pulpe de tomate et le concentré. Assaisonner de coriandre moulue, sel, poivre. Les aubergines doivent être bien cuites. Delayer la pâte d’arachide dans un peu d’eau tiède. Ajouter à la préparation. Poursuivre la cuisson. Ajouter le jus de citron et la quantité souhaitée de persil plat haché. Se mange froid.

La chronique vin de Dominique Hutin

« Cèpe » de vigne

Vin & champignon, une histoire façon « je t’aime moi non plus », à déguster au Café des « Spores ».

Vin : site Divvino

Etudes :

Vitisphère Champignons et bacteries

Plus de microorganismes dans les sols en agricultures bio et biodynamique

► La suite à lite ou à écouter

