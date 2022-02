Pleins feux sur un légume d’hiver adoré ou détesté. On raconte et on cuisine le céleri avec le maraîcher Xavier Mathias et la cheffe Marine Gora.

Xavier Mathias

Producteur bio de semences, de plants et de légumes, Xavier Mathias se consacre désormais à la formation et à la transmission. Auteur de nombreux ouvrages sur le potager, participant à de multiples revues spécialisées, intervenant régulièrement pour des émissions de radio ou de télévision, il est aussi (et surtout) présent sur le terrain.

Formateur pour de nombreux organismes (école du Breuil, compagnons du devoir, centre de formation de Chaumont sur Loire, Cléôme, l’université du Domaine du possible etc.) il anime aussi de nombreux ateliers sur son champ de Pagaille à Chédigny, au cours des apéro-potagers par exemple.

Xavier Mathias a également co-écrit avec Eve Gaignard le livre Elles poussent, elles soignent, chez Larousse.

Pour aller plus loin : voir Sa chaine

Marine Gora

Cheffe et co-fondatrice du café cantine Gramme, situé au 86 rue des archives à Paris, Marine a rejoint la cuisine après une carrière dans le marketing musical.

Ex-cheffe de projet chez Universal Music, elle obtient son CAP cuisine en 2017 et fait ses classes dans un bouchon lyonnais puis introduit le monde du café en y travaillant. Très vite, elle pense à ouvrir son propre lieu avec Romain Tellier son associé et c’est en février 2018 que Gramme voit le jour.

Gramme, c’est un café cantine avec une cuisine «parisienne» métissée, où Marine puise son inspiration dans ses origines entres autres vietnamiennes et polonaises.

La cuisine y est de saison, avec des produits bien sourcés, français et même parisiens.

Puis c’est en octobre 2022 que sort « Gramme, Manuel d’une cuisine parisienne » ed. First le premier livre de Gramme. Elle travaille actuellement à l’ouverture d’un second lieu.

Gramme - 86 Rue des Archives, 75003 Paris

Les recettes de Marine Gora

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry

Piments Végétariens bio

EARL Bio Soleil - Gîte paysan « Les Fiolles » à AUREILLE - Caroline et Jean-Yves FRANCART - maraîchers bio - 2198 Route des Fiolles, 13930 Aureille - 04 90 59 90 25 - 07 70 03 80 18

Comment et où acheter leurs piments végétariens:

Leur commercialisation est faite notamment au travers du réseau Biocoop dans toute la France, mais on peut également les trouver dans les magasins « La Récolte » à Paris, mais aussi beaucoup plus localement sur leur espace de vente directe à la ferme. EARL Bio Soleil - Les fiolles - 13930 Aureille - Port : 0673 246 366 jyfrancart@yahoo.fr

Ils les proposent également au cœur du panier de bienvenue offert aux familles qu’ils accueillent dans leur gîte « Les fiolles » du réseau Accueil Paysan.

La chronique cuisine d'Elvira Masson

Toast Skagen : la tartine suédoise de crevettes en rémoulade

Mélanger 50 g de crevettes décortiquées,

1 c. à s. d’aneth hâchée,

1 c. à s. de mayonnaise,

1 c. à s. de crème aigre ou de yahourt grec,

1/2 c. à s. de moutarde.

On peut ajouter un peu de raifort (en pot) et des oeufs de poisson.

Cette préparation, appelée skagenröra, sera disposée sur une tranche de pain brioché ou de pain de mie beurré et dorée à la poêle.

La chronique vin d'Antoine Gerbelle

Aux racines des blancs du Languedoc

Le Picardan est un très ancien cépage d’origine provençale, qui était cultivé en Languedoc avant la crise du phylloxéra. Il est aussi appelé Œillade Blanche ou encore Grosse Clairette. Aujourd’hui quasiment disparu, le domaine Amplhus a décidé de le vinifier en mono-cépage afin de le faire renaitre et de vous permettre de découvrir son incroyable délicatesse. Sa structure ample et profonde lui confère un grand potentiel de garde.

► La suite à lire ou à écouter

