Et si Ajaccio, la capitale de la Corse, était aussi la capitale de la gastronomie Corse ? Depuis les nouvelles Halles d’Ajaccio, on explore la cuisine du sud de la Corse, un répertoire méditerranéen, entre mer et montagne.

Le goût d'Ajaccio © Getty

Nicolas Stromboni

Nicolas Stromboni est la tête du Chemin des Vignobles, à Ajaccio. A la fois épicerie fine, cave (la plus grande de Corse!) et bar à vins, on y retrouve tout ce que l'île de Beauté recèle de trésors gastronomiques.

Il est également l'auteur de Du pain, du vin, des oursins, aux éditions Marabout. Ce livre raconte sa Corse secrète à travers des produits, des hommes et des recettes. Que mange-t-on en Corse ? Comment les produits sont-ils cuisinés selon les différentes région de l’île ? Qui sont celles et ceux qui retiennent et restituent au quotidien ce patrimoine inégalé ? Il partage près de 80 recettes 100% corses, de la polenta de farine de châtaigne aux beignets au brocciu, de l'oursinade au figatellu grillé. Mais bien plus qu’un recueil de recettes, ce livre rassemble aussi des portraits de celles et ceux qui oeuvrent au quotidien.

Nicolas Stromboni / Marianne Tessier

Nadine Micheli

Avec les produits de son mari pêcheur Loïc, et de ses amis paysans, Nadine Micheli signe une cuisine d'émotions au coeur d'Ajaccio.

Depuis, elle cuisine au Cabanon, son échoppe qui donne sur une terrasse ombragée de 15 couverts.

Le Cabanon, 4, boulevard Danièle-Casanova, Ajaccio, 04-95-22-55-90. Menu unique soir : 45 € (quatre services). Carte déjeuner : 20-35 €. Fermé le dimanche et lundi au déjeuner. Réservation conseillée.

Nadine Micheli et ses seiches à l'ajaccienne © Radio France / Marielle Gaudry

Siegfried Gaurin

Fondateur de la Crémerie impériale.

Une boutique à Ajaccio ainsi qu’au cœur des stands aux Halles où vous pourrez goûter la tome sartenaise, le fromage bastelicaccia mais aussi en ce moment la raclette nature ou à l' ail des Ours, Moutarde, Fumée, Poivrée, Morbier, Bleu de Vercors Sassenage et Truffée...

Siegfried Gaurin © Radio France / Marielle Gaudry

Les recettes de Nadine Micheli

Le carnet d'adresses de Nicolas Stromboni

Restaurant corse

Bistronomie

Le Cabanon - Rue Bonaparte - Ajaccio

Le Petit Mathieu – Rue General Fiorella -ajaccio

Restaurant Gastronomique

Hôtel Les mouettes – 9 cours Lucien Bonaparte –

– 9 cours Lucien Bonaparte – Ajaccio Hôtel Le Maquis – Restaurant l’arbousier - Porticcio

Restaurant italien

Il Passagero – Place du marché - Ajaccio

– Place du marché - Ajaccio Le comptoir italien – 86 Rue fesch - Ajaccio

Bar à vin

Boire un verre

A Calata – 8 bd Danielle Casanova – Ajaccio

– 8 bd Danielle Casanova – Ajaccio La brasserie du diamant – Cours Eugene Machini – Ajaccio

L’Alba Brasserie – Av Noel Franchini - Ajaccio

– Av Noel Franchini - Ajaccio Le roof top de l’hôtel Fesch - Rue Fesch – Ajaccio

Epicerie fine, caviste, charcuterie

Le chemin des vignobles – 16 av Noel Franchini - Ajaccio

Crèmerie

La crèmerie impériale - Cours Grandval - Ajaccio

Boulangerie

Boulangerie Pierre – Av Noel Franchini - Ajaccio

– Av Noel Franchini - Ajaccio Seb Gâteaux à

Torréfacteur

Carpe diem – Cours Napoleon – Ajaccio

Boucherie

Boutique Mannarini – Zone commerciale de Baleone

Boucherie Azhour – Les Salines - Ajaccio

Légumes Bio

L’Ortu du San Ghjuva – plaine St Jean – Pisciatello- Bastelicaccia

Poisson

La Halle du Marché – Place Campinchi – Ajaccio

Pâtisserie

L’Artisan Dessert – La rocade – Ajaccio

Le carnet d'adresses de Siegfried Gaurin

1. Les boutiques :

Primeurs :

La corbeille de Fruits. Famille Malatesta. Fruits et légumes de saison et magnifiques plateaux de fruits découpés - 8 BD ALBERT 1ER 20000 AJACCIO

Le Torréfacteur :

La boutique Carpe Diem. Thé et cafés sélectionnés par Stéphane Michel. Il achète son café vert directement chez le producteur et le torréfie à Ajaccio

Le Pâtissier :

L’Artisan Dessert : enfin une pâtisserie ou tout est fait maison ; Antoine et Elisabeth n’utilise pas de crème à froid ni de fonds de tarte surgelés. Goûter le petit Antoine au chocolat ou son flan pâtissier extraordinaire.

La Biscuiterie :

Maison Camedda : Marie Claire fait les meilleurs Canistrelli que l’on puisse trouver et utilise des produits locaux pour les fabriquer. C’est le biscuit parfait pour tremper dans son café.

La Street Food à l’Ajaccienne :

Le Four d’Yvonne, Pierre et Angela Piglioni : présent sur le marché depuis trois générations, avec la relève assurée par Maeva (la fille de Pierre) ce stand vous fera découvrir les spécialités locales : Finuchjetti, Anciulata, Canistron et Fritelle (beignets au brocciu). Mention spéciale pour l’Ambrucciata, si bien équilibrée en sucre et citron et délicieusement caramélisée.

Les restaurants :

La Table du Hussard : Jean Michel Cabrera est un bon vivant qui a une très bonne table à l’extérieur de la ville. Il est surtout réputé pour organiser des évènements (mariages, réceptions diverses) sur son domaine du Pénitencier sur la rive sud d’Ajaccio. Rien n’est laissé au hasard et il sait créer des souvenirs inoubliables.

Restaurant l’Ecrin : situé sur le Cours General Leclerc. Cuisine semi gastronomique méditerranéenne de très haute qualité. Tenu par un couple sympathique, Eleonore et Jonathan. A ne pas rater.

Le Petit Matieu : rue Maréchal Ornano. Mathieu Gontier est un jeune chef /restaurateur qui avait un restaurant à Paris et a décidé de revenir sur son Ile pour ouvrir son bistrot en plein cœur de la ville. Cuisine mêlant produits locaux et inspirations internationales pour une carte très courte et qui change tous les jours. Parfait pour un déjeuner rapide avec un excellent rapport qualité prix.

Les endroits où on regarde passer le temps :

La Conca d’Oru : Fabien Lanfranchi bar incontournable du Centre ville situé en dessous de la couronne de l’Empereur ou l’on peut trainer en terrasse pour contempler la faune ajaccienne.

La Paninoteca : Fred Parrou : situé autour de la Place des Palmiers (Place Foch), une petite terrasse qui vous permettra de déguster un panino excellent. Je recommande le Porto Cervo. L’hiver, Fred vous propose également ses tartines dont les recettes changent en fonction de ce qui est bon et disponible.

Le Pirate : Pierre Toussaint Casentini : une vraie paillotte (en bois et paille), située sur la plage de Capo di Feno. Une cuisine simple et honnête dans un cadre idyllique où votre téléphone portable ne passera pas. Fabuleux si vous voulez vous déconnecter et regarder le plus beau coucher de soleil de Corse.

La chronique de Zazie Tavitian

Zazie Tavitian est allée rencontrer Jessica Cancellieri, bergère à Vero, un village dans les contreforts de la vallée Monte d’Oro.

La chronique vin de Jérôme Gagnez

Les adresse de Jérôme

Domaine Sant Armettu

Gilles, Guillaume et Jeanne Seroin, 9 Avenue Napoléon - 20110 Propriano, Corse

Tel 04 95 76 24 47

Vin de Corse Sartène Rosumarinu rouge 2020

Cette cuvée de pur sciaccarello raconte une autre Corse viticole, en finesse et en élégance.

Le programme musical