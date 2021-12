On Va Déguster dresse le bilan gourmand de l’année écoulée : nos actus gourmandes, nos meilleures adresses, les lectures qui nous ont nourris et les projets solidaires en matière d’alimentation…On vous sert sur un plateau le meilleur de 2021 à boire et à manger !

Les coups de coeur de François-Régis Gaudry

BOCAUX DE CHEF - Cuisiniers engagés

Les Toques, maison de gastronomie fondée en 1995 par 3 chefs passionnés Jérémy, Thomas et Christophe, formés à l'école de la gastronomie Ferrandi et dans des maisons étoilées. 25 ans qu'ils militent pour une cuisine respectueuses des produits et des saisons, une cuisine de proximité, experte et créative qui donne du sens à nos assiettes.

Découvrez les plats en bocaux :

Paleron de bœuf braisé, Curry de Volailles, Mon cassoulet, Bœuf confit, Ma blanquette et encore de nombreux autres bocaux...Leur site

Les coups de coeur d'Elvira Masson

Coup de coeur culture :

Réédition de la Biographie sentimentale de l'Huître de MFK Fisher, aux éditions Dalva

« L'huître mène une vie terrible, mais palpitante. Quand on y songe, ses chances de vivre sont des plus minces, et si elle échappe aux traits que lui décoche sa propre outrageuse fortune, et parvient à trouver au cours des deux semaines que dure son insouciante jeunesse un endroit propre et lisse où se fixer, les années qui suivent regorgent de tensions, de passions et de dangers. » Évoquant tout à la fois l'existence de ce mollusque bivalve et les plaisirs du palais qui lui sont attachés, M.F.K. Fisher, grande poétesse des appétits vénérée par tant de grands noms de la littérature - de Jim Harrison à David Foster Wallace -, compose une savoureuse initiation à ce mets étrange et délicieux, jetant ainsi les bases d'une véritable anthropologie culinaire. De leçons de biologie marine en succulentes recettes, de considérations sur l'art d'accommoder les huîtres en souvenirs croustillants de moments passés à les cuisiner ou à les déguster, cette grande dame des lettres américaines transforme le livre de cuisine en texte poétique et la littérature en denrée jamais périssable.

Coup de coeur gourmand

A La Reine Astrid - Chocolatiers engagés

La bûche de la Reine Astrid ICI

Les chocolats et les pâtes de fruits au mucilage de cacao de la Reine Astrid ICI

Coup de cœur solidaire :

- Le livre La cuisine en partage : 40 recettes issues de 27 pays, 40 histoires de transmission, 40 ans d'actions de Handicap international de Sonia Ezgulian avec la complicité de Grégory Cuilleron Paru le 10 novembre 2021 Editeur Flammarion au profit de Handicap International

Plus que jamais, la cuisine est un langage universel qui permet de comprendre ses racines, de tisser des liens, mais aussi d'atténuer les chagrins et de reprendre goût à la vie. Alors, pour célébrer les 40 ans de Handicap International, Sonia Ezgulian a joué les passeuses de recettes en interprétant, avec des ingrédients faciles à trouver, des plats du quotidien ou de fête originaires du monde entier, proposés par des bénéficiaires de l'association. De l'Afghanistan au Mozambique, de l'Égypte au Pérou, ces 40 recettes composent une merveilleuse histoire de transmission, qui efface fragilités et préjugés.

- Le podcast "Sur le grill" d'Ecotable suivi de la Masterclass en ligne "Sur le Grill d'Écotable" : Changer la donne avec son assiette - animée par Fanny Giansetto, co-fondatrice d'Écotable et Estérelle Payany, journaliste et autrice culinaire le dimanche 22 janvier 2022 de 14 à 16h

Les coups de coeur de Déborah Dupont

Coup de coeur culture :

Exposition Banquet à La Cité des Sciences jusqu'au août 2022

Une magnifique exposition immersive, pour petits et grands, où l’on débute commis, on apprend quelques gestes avec des professeurs de l’école Ferrandi filmés et des appareils reliés à des capteurs, on découvre les plats signature de grands chef.fe.s, on se forme au goût avec Raphaël Haumont et Thierry Marx, on trompe nos sens avec des madeleines aux couleurs ne correspondant pas au goût attendu, on découvre l’art de la table et les bonnes manières et on termine à la grande table du banquet avec un repas tout en image et odeur absolument étonnant.

Coup de coeur gourmand

L'Auberge Sauvage de Thomas Benady et Jessica Schein, en Normandie à quelques kilomètres du Mont Saint-Michel.

Entre terre et mer, dans la Baie du Mont-Saint-Michel, nourri par le vent et les embruns, le chef Thomas Benady livre à sa table, un territoire façonné par la rencontre des éléments ; un terroir où l’herbe est riche et grasse, l’eau omniprésente et la terre féconde.

Thomas et Jessica vous reçoivent chez eux, au cœur d’un domaine où l’on écoute, cultive, cuisine et partage cette richesse terrestre.

Auberge Sauvage -3 Pl. Saint-Martin, 50170 Servon Téléphone : 02 33 60 17 92

La recette du Gâteau aux agrumes entiers de Alice Roca tiré du Alice in food chez First.

Les coups de coeur de Dominique Hutin

Champagne, une nouvelle cartographie

Une nouvelle cartographie pour ce vignoble emblématique ?

Oui, à condition de ne pas l’aborder en termes de géographie : à l’exception d‘un élargissement relativement récent, l’aire de production, délimitée, n’est soumise qu’à de rares évolutions.

Nous l’envisagerons donc en considérations environnementales, puisqu’aujourd’hui cette région septentrionale a appris à orthographier « Bio », à épeler « Biodynamie » et se surprend à accueillir quelques « Vin méthode nature ». Soyons justes, ces itinéraires techniques sont ici, plus qu’ailleurs, difficiles à mener dans un vignoble aux relations parfois conflictuelles avec la météo.

Cette nouvelle cartographie se dessine aussi en contours gustatifs. Ou plutôt « organoleptiques » comme on dit, verbiage de spécialistes en bandoulière. Adieu les dosages (en sucre) pour arrondir des cuvées fléchées vers les apéros à boudoirs et les desserts multi-saccharosés. Les cuvées dosées en « extra bruts » (ou pas dosées du tout) sont aujourd’hui légion et livrent des vins à l’état au plus près de l’expression franche et directe. L’univers graphique participe aussi à renouveler le panorama. En cette nouvelle manière de se raconter, les étiquettes arborent moins de doré et d’enluminures à gogos pour autre imaginaire, plus frais, poétique et décalé.

Enfin, en termes d'acteurs -et d’actrices !-, le renouvellement de générations a joué à plein et apporte son lot d’idées nouvelles, avec des vinifications plus naturelles, parfois plus créatives, à l’image de celles qui peuplent l’univers des vins tranquilles. Elevage en jarres, en parcours solera, en mode « zéro sulfites égayent la Champagne comme ils ont bousculé ailleurs les vins tranquilles.

Jeune garde et nouvelles approches débarrassées des cuvées « Prestige » ou « Tradition », déteignent sur le style des vins et élargissent l'horizon champenois.

Pour et des vins plus libres.

Carnet de Champagne - Nouvelles cuvées

« Cidre » Adresses cavistes

- Chabeuil (Drôme)

- Caen : Les Cidrologues

- Aix-en-Provence : Les Bulleuses

- Amsterdam – Sterk - De Clercqstraat 7, 1053 AA Amsterdam - +31 20 618 1727

- Amsterdam – Appels en peren - Rozengracht 220B 1016 NL Amsterdam - 020 - 358 45 45

D’autres adresses, à travers la France (émission de juin 2021)

Magazine Vinofutur « Embarquez pour le vignoble de 2072 ! Un journal papier pour imaginer le futur du vignoble, un projet 100% indépendant pour préparer l’avenir

A commander (5€ + frais de port) sur www.vinofutur.fr / contact@vinofutur.fr (boutique en ligne à partir du 10 janvier)

Thomas Benady - L’Auberge Sauvage: Recette (à 2 :44) : Tartare ‘agneau

Les coups de coeur de Laurent Delmas

Coup de coeur culture cinéma :

Moins de monde dans les salles de cinéma hélas en 2021, mais pas moins de scènes autour de la cuisine et de la gourmandise heureusement. On a même raconté la naissance des restaurants au XVIIIè siècle dans le film DELICIEUX d’Eric Besnard. Et au fond peu importe si la vérité historique y est quelque peu malmenée :

D’un film à l’autre, il fut également beaucoup question de truffes dans PIG de l’Américain Michael Sarnonski, puisqu’on y voyait un Nicolas Cage transformé en cuistot des bois trufficulteur et s’opposant à la cuisine moléculaire dans un combat terminé depuis belle lurette par le KO d’une cuisine gonflée mais gonflante aussi. Comme quoi, le cinéma peut avoir un train de retard. Ce qui n’est pas vraiment le cas d’un film français sorti le 8 décembre dernier : UNE FEMME DU MONDE , premier film réalisé par Cécile Ducrocq qui met en scène une mère de famille et prostituée, l’impeccable Laure Calamy, prête à tout pour que son fiston intègre une prestigieuse et donc très onéreuse école de cuisine nommée « Pérandier ». Toute ressemblance avec une école bien réelle dont le nom commence par F et finit par I serait évidemment le fruit d’une hallucination collective. Histoire d’autant plus touchante et juste que le jeune homme en question s’avère tout à la fois doué et réticent :

Allez voir cette FEMME DU MONDE, on y parle joliment de l’envie de cuisine. Autre belle surprise, le DVD de THE CHEF IN A TRUCK qui raconte les belles aventures culinaires du chef pâtissier du Ritz à Paris, François Perret, parti aux Etats-Unis pour participer à un concours de food truck. C’est bourré de scènes réjouissantes, comme cette rencontre entre un cookie de compétition et une madeleine de Proust :

- Mais, 2022 ne semble pas en reste côté cuisine et cinéma. Le 19 janvier prochain, par exemple, le talentueux boucher parisien Hugo Desnoyers verra ainsi sa vie amoureuse et professionnelle revisitée et transformée en fiction dans TENDRE ET SAIGNANT, le nouveau film de Christopher Thompson. Avec de çi de là, quelques scènes bien senties et réalistes menées notamment par une Géraldine Pailhas merveilleuse dans le rôle d’une journaliste de mode qui se transforme en bouchère de chic et de choc bien décidée à promouvoir la viande de qualité :

Enfin, ce même 19 janvier, le cinéma britannique fera très fort avec THE CHEF de Phillip Barantini, soit un plan séquence de 94 minutes chrono qui nous fait partager le quotidien du chef d’un restaurant londonien. C’est bien plus fort que cauchemar en cuisine, c’est d’un réalisme absolu et d’une virtuosité démoniaque. On vous le recommande vivement.

Coup de coeur gourmand

La recette des œufs à la tripe

Le Restaurant CHEZ BOB - Mas Petite Antonelle - Route du Sambuc - Villeneuve Gageron - 13200 ARLES

et en bonus l'hôtel où dormir ensuite : Mas Cacharel - Route de Cacharel - Les Saintes-Maries-de-la-Mer

La programmation musicale