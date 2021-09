De l’introduction de cette boisson au XVIIe siècle à la nouvelle culture café, en passant par nos mauvaises habitudes, on vous raconte la relation passionnelle et conflictuelle entre la France et le café !

Le café © Getty

Laurent Séminel

Graphiste, éditeur, photographe et facteur d’idées, il est avant tout un scrutateur attentif de la gastronomie française depuis plus de vingt ans.

Co-fondateur d’Omnivore, directeur de la rédaction des Cahiers de la Gastronomie puis de Gmag .

Il dirige Menu Fretin, maison d’édition spécialisée en gastronomie qu'il a fondée en 2007.

En 2018, il y a adossé un festival culinaire culturel et débonnaire : Entremets.

Chez Menu Fretin, ils préfèrent l’explication à la simplification, la liberté à la censure, l’argumentation à l’affirmation, l’imagination au pouvoir.

Le livre : La monographie du café ou Manuel de l'amateur du café : ouvrage contenant la description et la culture du cafier, l'histoire du café, ses caractères commerciaux, sa préparation et ses propriétés par G.-E. Coubard d'Aulnay préface de Tom Clark paru le 7 juillet 2021 Editeur Menu Fretin

Laurent Séminel / LS

« Le café, malgré les efforts de ses détracteurs, est devenu un besoin général, au point que de nos jours Napoléon, malgré sa toute-puissance, ne put parvenir à l'anéantir. » La Monographie du café ou Manuel de l'amateur de café, de Germain-Étienne Coubard d'Aulnay, s'adresse à quiconque souhaite en apprendre plus sur cette boisson aujourd'hui si ancrée dans notre société. Publié en 1832, ce livre nous guide travers l'histoire du café : sa prohibition dans certains pays, l'opinion des religions à son égard, sa consommation au fil des âges et des changements de pouvoir... La culture de la plante, sa commercialisation, et la meilleure (et parfois méconnue) manière de concocter le café acquis par le particulier sont détaillées avec soin. Germain-Étienne Coubard d'Aulnay dresse également une liste des bienfaits de ce breuvage. L'auteur nous offre ainsi un témoignage des pratiques et des moeurs de son époque, mais aussi des explications accessibles à tous, en trouvant la formulation la plus simple pour décrire des procédés techniques. Il souhaite améliorer la manière dont ses contemporains préparent le café afin de leur en faire découvrir toutes ses qualités.

Tom Clark

Tom Clark a toujours baigné dans la culture du café en venant d’un pays où elle est très forte : l’Australie. Il a commencé très jeune la vie active et s’est retrouvé à 16 ans à travailler en tant que barman pour l’hôtel Hyatt.

Lorsqu’il est arrivé à Sciences Po Paris en 2006 dans le cadre de ses études, il a 23 ans et y a étudié le droit et les affaires internationales.

Il s’est mis alors en quête d’un bon café à Paris mais est allé de déceptions en déceptions, le café n’était pas bon à Paris.

Diplômé à son retour en Australie, en 2007, il se rend compte alors qu’il n’a pas envie de travailler dans le droit et souhaite conserver son indépendance en devenant son propre patron.

Son concept de l’époque était de monter un kiosque à café portatif pour permettre aux étudiants et travailleurs d’avoir accès à du bon café, partout, comme c’était le cas sur les campus australiens….

…C’est en 2009 que Tom rencontre Antoine Netien, un torréfacteur français récemment de retour en France après 6 ans passé à Melbourne (une des capitales mondiales du café de spécialité).

Ils décident en 2010 de monter Coutume, leur propre Torréfaction et café : Antoine s’occuperait de la partie torréfaction et Tom de la partie commerciale.

En 2020, le groupe Labruyère entre en tant qu’associé majoritaire, afin d’accompagner Tom sur développement de Coutume.

Les deux sociétés partagent un ADN commun autour de la valorisation des terroirs, le respect de la terre, l’hospitalité et l’expérience haut de gamme.

L’apport financier du Groupe Labruyère permettra au pionner la transformation de la culture café en France et l'accélération son développement avec des coffee shops premium.

Tom Clark / Franck Bessière et Hans Lucas

Site Coutume Café

Instagram et Facebook

Ses actualités :

- Ouverture d'un café Coutume à la Fondation Fiminco (Romainville) - en mode pop-up en septembre 2021 et en 'full' dès début novembre.

- Ouverture d'un kiosque Coutume sur la rue Fbg St Honoré à Paris début octobre.

- Agrandissement des Ateliers de torréfaction (avec cuisine centrale et centre de formation attaché) à la Fondation Fiminco en début 2022

- Ouverture d'un café Coutume au sein de la banque Rothschild & Co (en mode pop-up actuellement, en 'full' dès début novembre)

- Ouverture d'un café Coutume à Doha Qatar mi/fin octobre

- Accompagnement des professionnels divers avec la mise en place et soutien de leur service à café : nouveaux projets incluant Hotel Pullman Montparnasse, Café Joyeux à Madeleine, PiuPiu Lyon et La Défense entre autre...

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry

Les Guimauves de chez Les Bonbons de Julien

La guimauve ravive bien souvent des souvenirs à celui qui la déguste. Et pour cause ! C'est un bonbon chamallow moelleux unique en son genre. Savez-vous qu'elle provient d'une plante aux propriétés adoucissantes ? Presque magiques même puisque les guimauves étaient autrefois utilisées pour soulager les maladies inflammatoires. De nos jours, ce bonbon pas tout à fait comme les autres est adoré des petits et des grands.

Achats en magasin au 48 Bd d'Almandet, 42220 à Bourg-Argental

et sur Internet : Les Bonbons de Julien

La chronique cuisine de Manon Fleury

Le Café d’orge, nouvel ersatz du café?

► La chronique à lire ou écouter

Les recettes de Manon Fleury

La chronique vin de Jérôme Gagnez

Maury, la magie du grenache sur schistes noir.

Domaine Robert et Cathy Pouderoux

2 Rue Emile Zola - 66460 Maury

Email: domainepouderoux@sfr.fr

Téléphone : 04 68 57 22 02

Maury Hors d'Âge 15 ans à 30 € au domaine.

La programmation musicale