Muscovado, fleur de coco, sucre de bouleau et même sucre de betterave bio non raffiné… C’est le sacre des sucres ! Pleins feux sur les sucres complets et les sucres de terroir avec notre pâtissière naturopathe Jennifer Hart-Smith.

Sucre de cannes | Rapadura | Muscovado © Getty / Hilde

Jennifer Hart-Smith

Pâtissière-naturopathe.

Franco-australienne, Jennifer Hart-Smith est designer de formation (école Boulle).

Il y a 7 ans, elle a entamé une reconversion dans la pâtisserie. Après quelques stages formateurs chez Yann Couvreur, Benoit Castel et dans quelques bistrots parisiens, elle a complété son cursus par une formation de naturopathie, et plus récemment de phytologie pour approfondir ses connaissances sur les plantes sauvages.

Elle a créé en parallèle une marque de biscuits personnalisés à base de farines alternatives (tookies), et un service de traiteur sur Paris.

Sans adopter une position vegan ou sans gluten, elle prône une alimentation de bon sens, plus naturelle privilégiant les aliments complets, les produits locaux, frais et de saison.

Jennifer Hart-Smith / Virginie Garnier

Ses dernier livres :

Épicerie naturelle maison - Editions Marabout - Photographe Virginie Garnier - Styliste Natacha Arnoult – 2021

Pâtisserie Naturelle - Editions Marabout - Photographe Emilie Guelpa - Styliste Emilie Franzo – 2019

Son site : Tookies

Les recettes de Jennifer Smith

Reportage de Stéphane Cosme

Stéphane a rencontré Christophe Caroux Président de l’association du Bio en Hauts-de-France. Il est aussi producteur de céréales, légumes de plein champ et de betteraves à sucre bio depuis 2 ans à Aix Noulette dans le Pas-de-Calais.

Bio en Hauts-de-France travaille depuis trois ans à la création d’une filière équitable pour la betterave sucrière bio, afin de répondre aux interpellations de producteurs et à la forte motivation d’entreprises agroalimentaires souhaitant relocaliser leur approvisionnement. Un travail qui commence à porter ses fruits, avec la création du premier sucre de betteraves bio et local, désormais disponible : une opportunité pour les producteurs de betteraves de passer au bio dans la région et pour les transformateurs de travailler des produits 100% made in Hauts-de-France, ceci dans une démarche de commerce équitable.

Pour en savoir plus cliquez sur le site de Bio en Hauts-de-France

Christophe Caroux © Radio France / Stéphane Cosme

Reportage d'Anne-Cécile Perrin

Le sucre Muscovado

Anne-Cécile découvre le domaine de Beau-plan à Pamplemousse dans le nord de l’ile Maurice, aux côtés de Sandrine Marrier d’Unienville, responsable de la communication et du développement culturel à l’Aventure du sucre, Jean-Alain, ancien travailleur de la canne à sucre et Edwige Gufflet, directrice de l’Aventure du sucre.

La saison de la coupe démarre en juin et se termine en décembre.

Jean Alain dans les champs de canne à sucre et les 2 desserts « iconiques » de l’Aventure du sucre © Radio France / Anne-Cécile Perrin

L’AVENTURE DU SUCRE - BEAU PLAN, PAMPLEMOUSSES, ILE MAURICE – cliquez ICI

Le coup de coeur de François-Régis Gaudry

« HISTOIRES DE FEMMES » Écrits de prison

Collectif, Lisette Lombé, Elvira Masson, Fabrice Rose, Delphine de Vigan

Collection : La Bête noire Date de parution Avril /2022 - chez Robert Laffont, collection La Bête Noire.

Pour chaque exemplaire vendu, 2 euros sont reversés à l’association Lire pour en sortir, la réinsertion par la lecture en partenariat avec l'association Lire pour en sortir.

La chronique cuisine d'Elvira Masson

Le Sticky toffee pudding

Dessert anglais traditionnel à la datte.

Recette inspirée de celles proposées par les food writers Nigella Lawson , Felicity Cloake et Jane Grigson dans son livre English Food, 1974.

Il aurait été créé juste après la guerre par un hôtelier de la région de Lake District en réponse aux privations de la guerre. C’est toujours un classique de la cuisine de pub, c’est un de ces desserts de la famille de nurseries puddings, c’est à dire littéralement les desserts de crèche, desserts enfantins, bread and butter pudding, mais aussi Rice pudding, qui n’est rien de plus qu’un riz au lait.

► La chronique et la recette à lire et à écouter

La chronique vin d'Antoine Gerbelle

Domaine de l’Australe

Pauline Mourrain, la bretonne et Laurent Troubat, le savoyard se sont rencontrés sur les bancs de l’agro de Strasbourg (INSA, diplômés en 2011).

Le couple s’est accordé une année de cheminement professionnel et personnel en terres australes, dans différentes fermes de la côte ouest australienne : apiculture, production de bananes, viticulture.

► La chronique à lire ou à écouter

Partenariat Magazine Ca m'intéresse et la Conférence-évènement "Les secrets du Goût"

Le dernier numéro du mois d’avril du magazine Ca m’intéresse vous propose un dossier intitulé « Le goût comment ça marche ? » Un dossier de 12 pages qui répond de manière conviviale et documentée à de nombreuses questions que l’on se pose sur la nourriture comme par exemple :

Les gènes influencent-ils notre sensibilité au sucré ou à l’amer ?

Pourquoi craquons-nous pour le croustillant ?

Nos préférences alimentaires changent-elles avec l’âge ? etc…

ça m'intéresse / .

Rendez-vous le 5 avril prochain à 20h pour la Conférence interactive

« Les secrets du goût » en direct dans 150 salles de cinéma en France.

Avec mes invités le neurobiologiste Gabriel Lepousez, la cheffe étoilée Stéphanie Le Quellec et le chroniqueur vin Jérôme Gagnez venez vivre des expériences gustatives inédites dans un voyage immersif au cœur de nos papilles pour apprendre ensemble à mieux déguster

Réservations dans les salles de cinéma : Cliquez ICI

La programmation Musicale