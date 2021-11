Blanc ou noir, dur ou mou, corse, espagnol ou de Montélimar, le nougat se décline à l'infini. Cette spécialité toute en douceur raconte notre enfance mais aussi une page d’histoire de la Méditerranée. Cette semaine l'équipe d'On va déguster vous raconte en recettes la saga du nougat !

Loïc Bienassis

Historien, spécialisé en histoire de l'alimentation, Loïc Bienassis est rattaché à l'Institut Européen et des Cultures de l'Alimentation (IEHCA) de l'Université de Tours. Passioné de gastronomie, il s'intéresse particulièrement à l'émergence des cuisines régionales et sur la notion de patrimoine culinaire. Il a notamment œuvré pour que le "repas gastronomique des Français" fasse partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco.

Il a participé à de nombreux ouvrages dont Je mange donc je suis : Petit dictionnaire curieux de l'alimentation (paru en 2020, aux éditions du Musée National d'Histoire Naturelle), A Table ! Le repas tout un art (catalogue de l'exposition éponyme du musée de Sèvres – Cité de la Céramique, en 2020), mais également Le Repas gastronomique des Français (paru en 2015, aux éditions Gallimard).

La recette de Marie Conquet

On a lancé le défi à Marie Conquet, cuisinière de métier : réaliser un nougat maison. Elle s'est inspirée de la recette de nougat brun du livre Calisson Nougat Le Roy René, paru aux éditions de la Martinière et livre sa recette personnelle de nougat noir du maquis au poivre de myrte.

Reportage à la nougaterie des fumades

François-Régis Gaudry est allé sur les terres d'un nougat qui vaut le détour. Il est concocté par Sylvie et Philippe Dura à la Nougaterie des Fumades, au pied des Cévennes. Ces maîtres artisans proposent des saveurs originales : morilles, olives confites, gingembre.

Le coup de cœur de François-Régis Gaudry

Nos invités dégustent un sirop de fleurs de Châtaignier rapporté du Périgord et fabriqué dans le domaine de Rapatel. Dans cette exploitation située dans le sud de la Dordogne, à Villefranche-du-Périgord, Isabelle et Tanguy De Rosanbo cultivent 6,5 hectares de châtaigniers et proposent de nombreux produits : crème de marron, confiture, farine de châtaigne…

La chronique de Zazie Tavitian

Zazie Tavitian nous parle ce dimanche du halva une pâte à base de tahini, la fameuse pâte de sésame, et de sucre. Elle a interviewé Roi Hendel, cofondateur d’épices Shira et la célèbre cheffe lyonnaise Sonia Ezgulian lui a confié sa recette.

Retrouvez sa chronique et la recette de Sonia Ezgulian ici.

La chronique mets et musique de Matthieu et Marie Conquet

Marie et Matthieu Conquet passent des petits plats aux platines. Matthieu Conquet a déniché des chansons tout en nougat avec Bobby Lapointe et Brigitte Fontaine, et Marie Conquet propose un accord nougat noir - brie de Meaux - betterave.

Leur chronique avec la recette est à retrouver ICI

Programmation musicale