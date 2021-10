Existe-t-il une viande heureuse ?

Va-t-on vers plus de respect envers les animaux que nous élevons ? Existe-t-il une viande que l'on pourrait manger la conscience tranquille ? On lance le débat avec nos invitées, Emilie Jeannin et Emilie Dardenne.

Emilie Jeannin

Eleveuse de vaches charolaises en agriculture biologique à la ferme de Lignières, dans le village de Beurizot en Côte d’Or. Pionnière sur le sujet, elle milite depuis plusieurs années sur la question des abattoirs mobiles, dispositif qu'elle expérimente depuis cet été, après cinq ans de batailles juridiques et financières. Elle nous raconte ce projet innovant et ses implications éthiques.

La Ferme d'Emilie, documentaire de Nathalie Lay, disponible gratuitement sur YouTube

Le Boeuf Ethique, première fillière de viande éthique en France

Le reportage de Denis Cheissoux à la ferme d'Emilie Jeannin, en 2020

Emilie Dardenne

Maîtresse de conférence à l'Université Rennes 2, responsable pédagogique du Diplôme d’université “Animaux et société”

et auteur d'une Introduction aux études animales, paru en 2020 aux Presses Universitaires de France. Elle s'intéresse notamment aux relations entre les êtres humains et les autres animaux, au statut moral des animaux non humains, à leur place dans l’histoire et la géographie. C’est l’adaptation en France des "Animal Studies", un champ interdisciplinaire de recherche très dynamique dans le monde anglosaxon. Quel regard porte-t-elle en tant que chercheuse sur cette question du bien-être animal ?

Elvira Masson

Chroniqueuse bien connue des auditeurs de l'émission, c'est aujourd'hui l'autrice culinaire que nous recevons. Son premier livre de recettes Dans Ma Cuisine vient d'être publié aux éditions Marabout. 150 recettes inspirées de ses rencontres et de ses voyages, de la Suède au Brésil, de l'Afghanistan à l'Italie. Elle nous en propose trois ce matin :

Le coup de lame d'Arnaud Daguin

Le 12 avril 2020, nous consacrions une émission à l’agneau, ses traditions et sa symbolique dans les trois religions monothéistes, et Roland, un auditeur, était passé à l’antenne pour nous confier qu’il avait renoncé à manger de l’agneau depuis près de 20 ans… Un an et demi plus tard, Arnaud Daguin a tenu à répondre à Roland.

Pour aller plus loin

à la ferme d'Emilie Jeannin, en 2020 En Mutation, nouvelle revue qui explore les questions sociétales, aux éditions Rue de l’Echiquier, et co-édité par L’Obs. Le premier numéro porte sur cette question : “Peut-on être un carnivore éthique ?”

