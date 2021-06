Bonjour la France Inter !

Au sommaire de cette émission

La chronique de Juliette Arnaud : Lysistrata de Aristophane (2)

: Lysistrata de Aristophane (2) La chronique de Isabelle Sorente : Frère Loup

: Frère Loup La chronique de Thomas Croisière : Je veux manger ton pancréas de Shin’ichiro Ushijima

: Je veux manger ton pancréas de Shin’ichiro Ushijima La chronique de Djamil le Shlag :

: Le moment Meurice : Rapport du GIEC, pas d'inquiétude

: Rapport du GIEC, pas d'inquiétude La chanson de GiedRé : À poil

Les exercices

Charline Vanhoenacker

Le variant delta qui nous menace d’une 4è vague a été baptisé de la lettre grecque “delta” pour ne pas stigmatiser le pays d’où il est issu… Avec les indices suivants, devine de quel pays vient ce variant…

Indice a) Il est parfois risqué de manger de la cuisine delta

Indice b) On peut jouer aux cow-boys et aux delta

Indice c) Il existe un Océan delta

Indice d) Le variant delta ne s’entend pas très très bien avec le variant Pakistanais

Guillaume Meurice

Aujourd’hui sort le film Présidents, dans lequel Jean Dujardin joue le rôle de Nicolas Sarkozy. Mais ce n’est pas la première fois que quelqu’un joue le rôle de Nicolas Sarkozy. Alors dans la liste suivante, lesquels ont joué le rôle de Nicolas ?

Al Pacino dans Scarface ?

Eli Wallach, dans le bon la brute et le truand...

Denis Podalydès dans la conquête ?

Marine Le Pen dans la campagne Présidentielle 2017 ?

Le concours de dessin

Vous l’avez peut-être entendue ce matin, notre camarade Nicole Ferroni a fait sa dernière chronique dans le 7/9 avant de dire au revoir à France Inter…

Comme elle nous manque déjà, et qu’on sait que vous l’aimez beaucoup, on vous propose de lui consacrer cette séquence : dessine à quoi ressemble une chronique de Nicole Ferroni ! et ajoute un petit mot qu’on lui transmettra…

Envoie le tout à notre adresse mail parjupiter@radiofrance.com et bien sûr tu peux mettre en copie la médiatrice de Radio France…

