Par Jupidémie, c'est la version confinée de Par Jupiter ! C'est une nouvelle émission… Une émission “futile à la nation” ! Voici la devise du jour : « C’est dans la distanciation sociale qu’on reconnaît ses vrais amis ». Ce programme est destiné à accompagner la nation apprenante et néanmoins rigolarde.

Bienvenue dans l’émission bricolée dans le respect de la distanciation sociale...

Et voici la citation du jour… “ Science sans chloroquine n’est que ruine de l’âme ” (d’après François Rabelais-Raoult)

Au sommaire, de la rigolade, de la musique et de la continuité pédagogique...

La chronique d'Aymeric Lompret : la recette de la tartiflette

La leçon de Juliette Arnaud : Du lundi au jeudi, Juliette Arnaud donne des cours de français pour préparer les élèves au bac. Elle analyse des oeuvres inscrites au programme, et elle propose toute cette semaine d’étudier “Les essais” de Montaigne...

Le choix musicale de Mélanie Bauer : Zoufris Maracas

Le moment Meurice : les confinés du jour. Aujourd'hui la question de Guillaume Meurice est : les SDF et le confinement

La chronique d'Isabelle Sorente : Freud le ça et le surmoi

Le cinéma de Thomas Croisière : Tous les soirs, Thomas Croisière regarde un film avec ses enfants, Gaston et Alfred, et donc tous les après-midis, ils nous racontent tous les trois pourquoi il ont aimé le film. Aujourd’hui, "La planète des poissons" réalisé par Alan Smithee.

La programmation musicale

Les Rita Mitsouko "C'est comme ça"

Andy Shauf "Try again"

Les exercices

Français (option novlangue) avec Charline

Aujourd’hui, on ne dit plus qu’il y a “pénurie de masques”, mais que les masques sont un produit “en tension”. Alors, parmi ces quatre propositions, distingue ce qui est “en tension” de ce qui “ruisselle”

Les lits d’hôpitaux

Les rouleaux de PQ dans les foyers français

Les respirateurs artificiels

Les éléments de langage dans une prise de parole du gouvernement

Exercice de SVT avec Guillaume Meurice

. Les vétérinaires émettent une alerte face aux comportement de certains propriétaires d’animaux domestiques... Avec quel produit est-il fortement déconseillé de désinfecter son chien ?

A) de la javel

B) sa propre salive

C) du gel hydroalcoolique

D) au Saint Emilion

Histoire de la philosophie avec Alex Vizorek

Je vais vous citer des philosophes connu notamment parce qu’ils sont restés confinés dans un même lieu. Par exemple si je vous de Schauppenhauer, c’est son lit ! Ou alors c’est Schumacker qui est resté dans son lit...oui mais il est pas philosophe, enfin, vous avez compris l’idée : je vous donne des philosophes, et pour chacun, vous me trouvez dans quel lieu il est ou a été confiné :

Platon

BHL

Diogène

Finkielkraut

Le dessin

Un moment particulièrement destiné aux enfants. Chaque jour, on vous propose un défi en dessin… (Ce qui permettra de soulager les parents pendant au moins une demi-heure, ne nous remerciez pas…) On vous propose comme thème : “ L’écurie de Formule 1 Mercedes va produire des respirateurs artificiels pour sauver les patients en détresse respiratoire. Dessine la Formule 1 du respirateur artificiel ! “

