Biographie

Adeline Dieudonné est née le 12 octobre 1982. Fille du pilote automobile Pierre Dieudonné. Adeline Dieudonné a passé son enfance en pleine campagne dans le Brabant wallon, près de la capitale belge, dans une maison peuplée d’animaux, un peu comme celle des personnages de son premier roman.

Originellement, Adeline Dieudonné tente de percer comme comédienne, mais en vain. Elle tente alors la décoration d’intérieur, pour finalement devenir assistante de production. A 33 ans, alors mère de deux enfants, Adeline Dieudonné traverse une crise existentielle qui la mène alors à l’écriture. Elle s’essaye alors à la nouvelle, puis écrit une pièce de théâtre intitulée Bonobo Moussaka : un monologue décrivant la vie d’une femme de 30 ans s’interrogeant sur son avenir et celui de ses filles.

En 2018, elle publie un premier roman remarqué après 9 mois d’écriture, La Vraie Vie, qui rafle tous les prix. Elle y dénonce la violence domestique dans un univers acide et sensuel d'une famille à l'allure ordinaire.

Actualité

Adeline Dieudonné sort son deuxième roman le 1er avril 2021. Intitulé “Kérozène”, cet ouvrage interroge, comme son ainé, le sens de l’existence et fustige ce que le notre a d’absurde : il dresse le portrait de douze individus, une nuit d'été dans une station service des Ardennes. A 23h13, tout va basculer et chacun personnage va devenir le héros d'une histoire…

Adeline Dieudonné a également publié son premier album jeunesse en février dernier : Baïla, la petite Louve dans la collection "Une histoire et … oli".

La justice assigne l’Etat à lever les mesures anti-Covid sous 30 jours… ça se passe en Belgique… La justice belge estime que les dernières mesures sanitaires ont été prises illégalement…

Des scientifiques britanniques sont en train de prouver que chez nos amis les bêtes, aussi, avoir un bon copain c’est ce qui a de meilleur au monde. Dans le sens, où ça permet de vivre plus longtemps. C’est bon pour la survie, tant individuelle que collective. Voilà qui va faire du bien à ceux qui savent que les êtres humains ne sont que des animaux comme les autres …

Il y a un mois, le premier théâtre était occupé… depuis, plus de 90 salles sont en lutte pour défendre les intermittents et réclamer la reprise des spectacles… Le mouvement s’est étendu à plusieurs pays européens… mais si ça reste les Français les plus vénères…

