Bonjour la France Inter ! Bienvenue à la Brigade de répression des blagues de teub…

La chronique de Thomas VDB : Les gens qui nous disent de désobéir : faut-il leur obéir?

Les gens qui nous disent de désobéir : faut-il leur obéir?

Sophie, un dernier hommage à l'icône de la musique électro

En bande organisée (au commissariat d'Aubervilliers)

Le mal-être étudiant

"Les Faux-fuyants" - Sagan (1)

Les exercices

Juliette Arnaud

Une étude menée par l'Université College London prouverait que faire le ménage permettrait de vivre plus longtemps. Alors parmi les personnes suivantes, lesquelles vont être des highlander :

A. Les femmes. Puisque les hommes veulent bien faire la vaisselle mais ne savent pas où est l’évier.

B. Les femmes, car les hommes aiment laisser s’entasser la VAISSELLE DANS L'ÉVIER ALORS QUE C’EST POURTANT SIMPLE D’OUVRIR LE LAVE VAISSELLE !!!

C. Les femmes, car c’est bien trop compliqué DE CHANGER LE SAC POUBELLE, ET DE LE FOUTRE DANS LE LOCAL POUBELLE ALORS QU’IL EST SUR LE PALIER ET QU’ON PASSE 10 FOIS PAR JOUR DEVANT !!!!

D. Les femmes ?

Charline Vanhoenacker

Un nouveau record du monde de rotations de cerceau sur les fesses vient d’être battu par une londonienne amatrice de Hula Hoop. A votre avis, combien de rotations a-t-elle réussi à effectuer en 3 minutes ?

A. Tout dépend du diamètre du cerceau

B. Tout dépend du diamètre des fesses

C. Vous savez, vous pouvez nous dire si vos auteurs sont en grève, tout le monde peut comprendre.

D. 400

Guillaume Meurice

Une vaste étude internationale sur la consommation d’alcool révèle que seulement 14% des Belges n’ont jamais été saouls durant les 12 derniers mois. Sachant que la population belge compte environ 12 millions d’habitants, peux-tu nous donner le nombre de personnes qui n’ont pas été saouls sur les 12 derniers mois ?

A. Attendez ça fait 1 680 000 personnes mais les mineurs sont déjà 2 500 000 en Belgique donc tous les adultes ont déjà été saouls.

B. C’est pas avec des stats pareilles que vous allez gagner la coupe du monde un jour.

C. On compte les belges expatriés ? Si oui, on va faire encore plus baisser le score.

D. Tout dépend, si c'est du vin chaud ça compte?

Le concours de dessin

On a appris que Renault arrêtait la fabrication de la Twingo… La Twingo, fleuron de l’automobile française… Dont le design était au croisement d’un casier de bières et d’un caddie de supermarché… Vous connaissez les liens qui unissent l’ancien patron de Renault, Carlos Ghosn, au Japon… (oui je sais c’est un peu cliché, Thomas VDB pardonne-nous…) mais justement… Rédige un haïku en hommage à la petite Twingo partie trop tôt…

Haïku : 3 lignes de 17 vers : 5, 7 et 5…

Tu postes sur Twitter avec le hashtag #ParJupiter !

On a hâte de découvrir vos âmes de poètes !

Gaetan ROUSSEL - Tu ne savais pas

PROPELLERHEADS / Shirley BASSEY - History repeating

