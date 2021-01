Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek ont reçu le comédien Benjamin Lavernhe pour la sortie du film "Antoinette dans les Cévènnes" ainsi que l'historienne Mathilde Larrère pour son livre "Rage Against the Machisme" aux Editions du Détour.

Benjamin Lavernhe

Benjamin Lavernhe est un comédien français, sociétaire de la Comédie Française depuis 2019. Pourtant, il est devenu comédien un peu par hasard. Il a d'abord commencé par une classe préparatoire littéraire au Lycée Camille-Guérin et une fac d’histoire.

Il se rêvait surtout journaliste... Il s'est tourné vers l’Institut Français de Presse au sein de l’université Paris II Panthéon-Assas, tout en suivant des cours du soir au Cours Florent. Il est ensuite rentré à la classe libre des Cours Florent et joué sous la direction de Jean-Pierre Garnier, Loïc Corbery, Paul Desveaux et Magali Léris. Il a alors abandonné le journalisme pour devenir comédien.

En 2008, il entre au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, sous la direction de Mario Gonzalez, Yann-Joël Collin, Dominique Valadié, Alain Françon et Olivier Py avec qui il tient le rôle de Benvolio dans Roméo et Juliette en 2011. Il intègre la Comédie-Française en qualité de pensionnaire le 1er octobre 2012 et joue le rôle de Lycante dans La Place Royale de Corneille, mise en scène par Anne-Laure Liégeois. Il interprète ensuite de nombreux rôles dans cette institution, avant d'être nommé 534e sociétaire de la troupe au 1er janvier 2019.

En 2012, il débute au cinéma dans Radiostars de Romain Lévy et dans Un beau dimanche de Nicole Garcia. L'année 2015 le propulse en tête d'affiche avec le drame Le Goût des merveilles d'Éric Besnard, avec Virginie Efira. Il participe aussi à la grosse production L'Odyssée de Jérôme Salle, où il incarne Jean-Michel Cousteau. Mais c'est en 2017 qu'il est révélé au grand public, en faisant partie du casting de la comédie dramatique Le Sens de la fête, réalisée par Éric Toledano et Olivier Nakache. Sa prestation dans ce rôle d'un marié stressé et antipathique lui vaut une nomination au César du meilleur espoir masculin. Il reçoit aussi une Nomination au Molière du comédien dans un spectacle de théâtre public 2018 pour sa performance dans Les Fourberies de Scapin.

Durant l'été 2018, Canal diffuse la série comique Un entretien, dans laquelle il tient le rôle principal, celui d'un DRH. En 2019, il joue le meilleur ami du héros de la comédie romantique fantastique Mon inconnue, réalisée par Hugo Gélin.

Il vient aujourd'hui parler de son dernier film, Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal, sorti le 16 septembre dernier, dans lequel il joue le rôle de Vladimir, l'amant d'Antoinette.

Mathilde Larrère

Mathilde Larrère est la fille de Raphaël Larrère, ingénieur agronome, et de Catherine Larrère, philosophe. Mathilde Larrère est ancienne élève de l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud et major de l'agrégation d'histoire (1994). Elle est également doctoresse en histoire avec sa thèse « La garde nationale de Paris sous la monarchie de Juillet, le pouvoir au bout du fusil ? », thèse soutenue sous la direction d'Alain Corbin.

De 2002 à 2007, elle est maîtresse de conférences à l'université Paris-XIII et depuis 2007 à l’université Paris-Est Marne-la-Vallée. Elle est également vacataire à l'Institut d'études politiques de Paris. Ses recherches portent notamment sur l’histoire de la citoyenneté, l’histoire des rapports des citoyens à l’État, l’histoire du maintien de l’ordre, et plus particulièrement sur l’histoire de la révolution de 1830. Son travail l'amène à réfléchir sur l’ordre public et les politiques de son maintien.

En 2017 et 2018, elle est chroniqueuse sur les sites d'Arrêt sur images et Mediapart avec Laurence De Cock pour leur chronique intitulée « Les détricoteuses ». Mathilde Larrère est également membre du Comité d'histoire de la ville de Paris.

Mathilde Larrère revendique une approche politisée de l'Histoire et rejette le concept de neutralité de l'Histoire. Sur Twitter, elle partage ses connaissances par le biais de "thread" où elle donne des "mini-cours" sur des sujets qu'elle connaît bien, par exemple sur le Coup d'état militaire au Chili du 11 septembre 1973 ou encore sur les femmes le 5 et 6 octobre 1989.

Son dernier livre "Rage Against the Machisme" est paru le 27 août dernier aux Editions du Détour. Dans cet ouvrage, l'historienne spécialiste des révolutions revient sur plus de deux siècles de luttes féministes.

Au sommaire de cette émission

Présomption d'innocence et tribunal médiatique : “Tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable”, un principe qui existe depuis 200 ans…

Comédie Française et cinéma : cinq après le départ de Pierre Niney de la Comédie Française, quid des exigences de la Comédie Française envers ses pensionnaires ? Les comédiens sont-ils toujours contraints de refuser des rôles au cinéma tant le rythme de travail est très soutenu au sein de la troupe ?

L'intersectionnalité, une nouvelle révolution ? Ce concept est de plus en plus présent dans le débat public... mais qu’est-ce que c’est ?

Radicalité et féminisme : il semblerait qu'il y ait un radicalisme dans le féminisme aujourd’hui... mais cela veut-il dire que toute révolution qui s’amorce commence nécessairement par une phase radicale ?

Retrouvez l'équipe de Par Jupiter ! avec

La séance de Thomas Croisière : « Benjamin Lavernhe est un connard »

« Benjamin Lavernhe est un connard » Le sketch : La reconversion de Jean-Pierre Pernaut

La reconversion de Jean-Pierre Pernaut La chronique de Christine Gonzalez : Hommage à Claude Nougaro

Hommage à Claude Nougaro La chronique de Constance : La journée mondiale de la paralysie cérébrale

La journée mondiale de la paralysie cérébrale La chanson de Frédéric Fromet : "J'me suis fait l'abeille"

La programmation musicale

CALYPSO ROSE - Calypso Blues

Gaetan ROUSSEL - Tu ne savais pas

