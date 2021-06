Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent le réalisateur belge Lucas Belvaux pour la sortie de son dernier long-métrage "Des Hommes", en salle le 2 juin.

Lucas Belvaux

Biographie

Lucas Belvaux, né en Belgique à Namur en 1961, débute comme comédien dès 1980 dans _Allons z'enfantsde Yves Boisset puis se révèle dans Poulet au vinaigre de Claude Chabrol en 1984. Il s'impose comme réalisateur en 1993 avec son premier long-métrageParfois trop d'amour. Mais c'est sa trilogie devenue culte qui le propulsera au devant de la scène : Un couple épatant_, _Cavaleet Après la vie_ sortent en 2003 à quelques jours d'intervalles. Un des concepts originaux de cette trilogie repose sur le fait que l’action des trois films se déroule dans les mêmes lieux, dans la même période de temps, avec les mêmes personnages. Il s’agit de filmer la même histoire, mais racontée selon trois points de vue différents, et selon trois ambiances différentes : la comédie, le polar et le thriller psychologique.

Actualité

Des Hommes, en salle le 2 juin

Le nouveau film réalisé par Lucas Belvaux est une adaptation du roman éponyme écrit par Laurent Mauvigner il y a 10 ans. Des Hommes est un film sur la mémoire, les souvenirs et les cicatrices. Mais surtout, ce long-métrage mettant en scène Gérard Depardieu, Jean-Pierre Darroussin et Catherine Frot esquisse cette zone grise en mettant l'accent sur la complexité des rapports de force durant ce conflits, compliquant les enjeux mémoriels.

Au sommaire de cette émission

Le barrage républicain contre l’extrême-droite ressemble de plus en plus à une passoire… Chez Les Républicains certains se donnent du mal pour percer consciencieusement des petits trous alors que vu la tronche du barrage en ce moment, il suffit de l’enjamber...

Demain, sort la réédition en français de Mein Kampf… On va pas vous spoiler… On va simplement se demander si ça aussi ça fait partie du devoir de mémoire, sachant que dans cette réédition, le propos de l’auteur est encadré par de nombreuses notes et commentaires…

En renouant avec le public, le cinéma renoue aussi avec “la promotion des films”… Et en promo actuellement c’est 12 films pour le prix d’un, acteurs et réalisateurs reviennent en masse dans nos radios et nos écrans… Il faut écouler les stocks, et pour cause de long sevrage, les acteurs sont moins blasés que d’habitude...

La chronique de Guillaume Meurice : Bon anniversaire Madame la Radio !

: Bon anniversaire Madame la Radio ! La chronique de Constance : La journée mondiale des parents

: La journée mondiale des parents La chronique d'Hippolyte Girardot : Un homme

